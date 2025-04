Aggiornamenti Through the Omenpaths e Mondi Altrove in versione digitale.

Ogni volta che facciamo uscire un’espansione di Mondi Altrove, riceviamo una domanda simile: “Sarà disponibile su Magic: The Gathering Arena e Magic: The Gathering Online?” Di solito abbiamo gestito questo tema espansione per espansione con una risposta che è stata o assolutamente “sì” o chiaramente “no”. Ci piacerebbe che la risposta fosse sempre sì, ma a volte le cose semplicemente non vanno così. Ma abbiamo sempre voluto una soluzione più permanente. E ora che le espansioni di Mondi Altrove saranno legali in tutti i formati a partire dalle uscite di quest’anno, abbiamo bisogno di una risposta coerente e affidabile.

Ed è coosì che abbiamo pensato a Through the Omenpaths.

Le uscite di Through the Omenpaths saranno espansioni digitali che sono versioni Mondi Vicini delle espansioni di Mondi Altrove che altrimenti non arriverebbero sulle piattaforme digitali di Magic. Queste carte digitali saranno meccanicamente identiche alle loro controparti da tavolo di Mondi Altrove, ma con trattamenti creativi unici, illustrazioni diverse e nomi diversi.

Non creeremo espansioni Through the Omenpaths che rispecchiano ogni espansione Mondi Altrove, solo quelle che non arriveranno sulle piattaforme digitali. Questo permette ai nostri formati di rimanere meccanicamente in parità tra loro a livello digitale senza dover creare soluzioni per colmare le differenze qua e là. Stiamo attualmente pianificando di creare uscite Through the Omenpaths solo per le espansioni complete che sono legali in tutti i formati.

Per il resto del 2025, due espansioni di Mondi Altrove arriveranno su MTG Arena e Magic Online: Magic: The Gathering—FINAL FANTASY e Magic: The Gathering | Avatar: La leggenda di Aang.

Un’espansione del 2025, Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man (così come le future espansioni Marvel) non sarà disponibile sulle piattaforme digitali di Magic. Invece, faremo uscire la nostra prima espansione Through the Omenpaths il 23 settembre. Avremo maggiori informazioni su quella espansione man mano che ci avviciniamo alla data di uscita.