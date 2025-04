Data annuncio: martedì 31 marzo 2025

Standard:

Nessun cambiamento

Pioneer:

Nessun cambiamento

Modern:

Breccia dell’Ade è bandita.

Legacy:

Micoprogenie Disseminante è bandita.

è bandita. Troll di Khazad-dûm è bandita.

Vintage:

Nessun cambiamento

Pauper:

Rettile della Nidiata Crogiolante è bandita.

è bandita. Rinascita di Kuldotha è bandita.

è bandita. Disputa Mortale è bandita.

Prisma Profetico non è più limitata.

non è più limitata. Mareggiata non è più limitata.

Alchemy:

Nessun cambiamento

Explorer:

Nessun cambiamento

Historic:

Nessun cambiamento

Timeless:

Nessun cambiamento

Brawl:

Nessun cambiamento

Data di applicazione: martedì 31 marzo 2025

Dai uno sguardo all’elenco di tutte le carte bandite e limitate suddivise per formato.

Ehilà, giocatore!

Mi chiamo Carmen Klomparens e sono una progettista senior del team di design del gioco di Magic. Ti do il benvenuto al primo annuncio relativo alle carte bandite e limitate del 2025! L’ultimo aggiornamento dell’elenco delle carte bandite e limitate ha visto un sacco di cambiamenti nel panorama dei formati di Magic senza rotazione, e questo aggiornamento è il proseguimento naturale per mantenere questi formati divertenti. Tra un round di Campionati Regionali Modern, ampi cambiamenti nel metagame di Legacy e il restringimento del metagame Pauper, c’è molto da sapere.

Come sempre, ci trovi su twitch.tv/magic domani 1 aprile alle 10:00 PT, con il prossimo episodio di WeeklyMTG, in cui approfondiremo questi cambiamenti.

Se desideri saperne di più su un formato specifico, clicca sul link corrispondente qui sotto.

Standard

Scritto da Jadine Klomparens

Nessun cambiamento

Standard è un formato che va alla grande e non abbiamo cambiamenti da comunicare a riguardo in questo annuncio. Il nostro approccio agli aggiornamenti relativi alle carte bandite e limitate del formato Standard rimane invariato; ci impegniamo a lasciare il formato il più possibile intatto da una rotazione all’altra, bandendo le carte solo se emerge qualcosa di veramente problematico per la qualità del formato. Una volta all’anno, poco prima della rotazione, prenderemo in considerazione cambiamenti più complessi con l’obiettivo di rendere il formato il più divertente e dinamico possibile per tutta la durata del ciclo di rotazione successivo. Non siamo ancora arrivati a quel momento dell’anno, e sia Tarkir: La Dracotempesta sia Magic: The Gathering®—FINAL FANTASY™ avranno la possibilità di lasciare il segno in Standard prima che il formato ruoti con Ai Confini dell’Eternità.

Il formato Standard è stato esposto al Pro Tour di Aetherdrift, che ha messo in mostra un metagame ricco e diversificato. Le tre strategie principali dello Standard sono state chiaramente identificate: Topi Gruul, Pixie Esper e Dominio Sovrani sono le più popolari. Nonostante questa definizione al vertice del metagame, i tre mazzi in questione costituivano soltanto metà del campo, mentre l’altra metà era caratterizzata da un’ampia varietà. C’è la possibilità di ottenere successo con praticamente qualsiasi stile di mazzo si possa immaginare attualmente in Standard, ed è molto bello vedere questa varietà. Dominio Sovrani ha finito per imporsi al Pro Tour dimostrandosi dominante durante tutto il weekend, ma da allora la sua percentuale di vittorie è diminuita progressivamente con l’adattamento del metagame.

Uno degli aspetti più entusiasmanti di questo formato Standard è il grado con cui continua ad evolversi, anche tra le uscite delle espansioni. I mazzi basati sulle sinergie di auto-rimbalzo con Pixie Premurosa e/o Questa Città Non è Abbastanza Grande rappresentano oggi un pilastro riconosciuto del formato Standard, ma non hanno acquisito popolarità fino a più di un mese dopo l’uscita di Fondamenti di Magic: The Gathering, nonostante la struttura di questo mazzo fosse presente nel formato fin dall’uscita di Duskmourn: La Casa degli Orrori.

Con Tarkir: la Dracotempesta e Magic: The Gathering—FINAL FANTASY all’orizzonte, sarà molto interessante osservare il viaggio di questo formato Standard. Non vedo l’ora di vedere cosa faranno i giocatori con queste carte e quali nuovi mazzi e strategie emergeranno.

(Torna all’inizio)

Pioneer

Scritto da Arya Karamchandani

Nessun cambiamento

Abbiamo continuato a monitorare attentamente Pioneer dopo il nostro ultimo annuncio relativo alle carte bandite e limitate e siamo contenti sia della diversità dei mazzi che della presenza di differenti macro-archetipi nel formato.

Negli ultimi mesi c’è stato un ricambio significativo nel metagame di Pioneer, con le carte dell’ultimo anno che hanno continuato a lasciare il segno in vari archetipi. Sfidante Cuore Ardente , Topo Multiforme ed Eroe di Fuoco del Cuore sono diventate essenziali per i mazzi aggressivi, replicando il pacchetto Topi visto in Standard. Paura di Perdere un’Occasione e Ala Dissacrante // Sala per Rituali hanno trovato spazio nelle liste midrange di Rakdos, modificando lo stile di gioco del mazzo e dotandolo di un potere offensivo molto più incisivo. Ygra, Che Mangia Ogni Cosa e Talento del Saccheggiatore hanno creato una versione di Sacrificio Jund più incentrata sulla combo, lasciando ai giocatori un potente mazzo combo di creature che possono giocare dopo che Amalia è stata bandita. Il ciclo Sovrano di Duskmourn: La Casa degli Orrori ha rimodellato Incarnazione Enigmatica come un archetipo, facendolo diventare il mazzo “go big” primario del formato. Abbiamo anche visto diverse modifiche minori ai mazzi, con carte come Talento dell’Artista in Fenice Izzet e Ammiraglia del Valore in Turbozanna , fornendo un po’ più di consistenza e forza ai mazzi esistenti.

Nonostante il continuo avvicendamento, il metagame di Pioneer ha mantenuto un buon equilibrio, offrendo un’ampia varietà di stili di gioco praticabili senza che alcun mazzo o archetipo abbia raggiunto tassi di vittoria o di utilizzo problematici. Il metagame continua a svilupparsi con l’ingresso di nuovi mazzi come Rimbalzo Dimir nel formato. Continueremo a monitorare l’evoluzione del metagame, ma al momento siamo soddisfatti della situazione di Pioneer e non apporteremo cambiamenti al formato.

(Torna all’inizio)

Modern

Scritto da Carmen Klomparens

Breccia dell’Ade è bandita.

Per riprendere uno dei punti citati all’inizio dell’articolo, l’aggiornamento di dicembre dell’elenco delle carte bandite di Modern ha fatto molto per dare nuova vita al formato. Abbiamo visto Mox di Opale , Zenit del Sole Verde e Saccheggio degli Infedeli mostrarsi in molti mazzi, con vari gradi di soddisfazione da parte del nostro team di Wizards. Zenit del Sole Verde che si presenta nei mazzi combo Yawgmoth e Titano Amuleto era qualcosa che avevamo previsto e di cui eravamo contenti. Saccheggio degli Infedeli , che regala nuova vita ai mazzi proattivi incentrati sul cimitero come Il Vacuo , è altrettanto ottimo. Tuttavia, Mox di Opale che si allea con Breccia dell’Ade per creare un mazzo combo esplosivo e resiliente è qualcosa che non ci soddisfa.

4 Emry, Nascosta nel Loch 1 Acaro del Corto Circuito 4 Tamiyo, Studentessa Curiosa 1 Jace, Manipolatore di Misteri 1 Fulmine 3 Postazione di Frantumazione 1 Bombarcana Eterea 1 Ago Spinale 4 Bolla di Mishra 1 Mitraglia 2 Predestinare 4 Mox di Opale 1 Canto del Cigno 3 Mox d’Ambra 4 Breccia dell’Ade 1 Lanterna Guidaspiriti 1 Sprofondare nel Torpore 4 Boato Malevolo 1 Isola 1 Fumarie di Vapore 1 Terreno Calpestabile 1 Pozza Prolifica 4 Foresta Pluviale Nebbiosa 3 Saga di Urza 4 Laghetto Bollente 1 Otawara, Città Volante 1 Cascate Imponenti 1 Labirinto di Siepi 1 Selva Mutevole 1 Fulmine 1 Montagna 2 Rivendicazione della Natura 1 Canto del Cigno 1 Calore Sacrilego 1 Boseiju, Che Persiste 2 Fiamma di Anor 1 Scarica Cerebrale 1 Serenata della Strige 4 Relegare nel Ricordo

Per dare un po’ più di contesto, gli ultimi due mesi hanno visto una grande quantità di sperimentazioni con diversi modi di giocare utilizzando i nuovi strumenti del formato, ma con il tempo è diventato sempre più chiaro che la cosa più potente da fare in Modern è giocare un mazzo combo Breccia Frantumazione Temur. Il mazzo utilizza la combinazione di Breccia dell’Ade e Postazione di Frantumazione insieme a un artefatto con zero mana per macinare il suo grimorio tre carte alla volta prima di vincere con una carta come Oracolo di Thassa o Mitraglia . Il mazzo è notoriamente resistente alle strategie anti-cimitero e anti-artefatti grazie alla sua capacità di diversificare le minacce, il che lo ha reso particolarmente difficile da contrastare nel sideboarding. Tra questa resilienza e la sua esplosività, insieme alla capacità di vincere già dal primo turno, siamo convinti che sia giunto il momento di rispedire Breccia nell’Ade.

Con la pressione apportata da Breccia dell’Ade al formato, ci aspettiamo che il suo addio causi un discreto cambiamento nel formato, soprattutto per quanto riguarda i sideboard. In passato, abbiamo visto giocatori destinare più della metà del loro sideboard per contrastare la combo, ma ora siamo fiduciosi che il formato possa aprirsi maggiormente e consentire lo sviluppo di una varietà più ampia di strategie. Guardando oltre Breccia Frantumazione Temur, il formato Modern sembra piuttosto buono.

Stanno comparendo diversi mazzi, con Intermittenza Orzhov che sta guadagnando popolarità nelle ultime settimane. Aetherdrift ha avuto un impatto importante sul formato, con Ketramose, la Nuova Alba che si fa strada nei già citati mazzi Intermittenza, Mako Saccheggiatore che si presenta nei mazzi Il Vacuo , e Fare Scorta che compare nei mazzi blu orientati verso una strategia di gioco più lunga.

Abbiamo intenzione di tenere d’occhio i mazzi che sono stati abbastanza forti da resistere nonostante la diffusione di Breccia Frantumazione Temur: i mazzi Energia Boros e Oculo Dimir, come anche le varianti Eldrazi, Titano Amuleto e il mazzo Intermittenza Orzhov. Stiamo tenendo sotto stretta osservazione le varianti di Energia rosso-bianco per vedere se emergono contromosse ragionevoli nella prossima stagione di Qualificazioni al Campionato Regionale, e siamo entusiasti di vedere cosa i giocatori saranno in grado di elaborare.

(Torna all’inizio)

Legacy

Scritto da Carmen Klomparens

Troll di Khazad-dûm è bandita.

è bandita. Micoprogenie Disseminante è bandita.

In base ai numeri, il Legacy di oggi fa un buon lavoro nell’emulare un formato bilanciato. Il mazzo più utilizzato, Rianimatore di Dimir, non occupa una fetta troppo ampia della torta, e i successivi mazzi che si presentano con costanza non lo fanno con frequenze esageratamente anomale. Il problema è che, nonostante la presenza di mazzi diversi, i macro-archetipi più lenti del formato, come midrange e controllo, sono stati ampiamenti estromessi dal metagame a causa delle pressioni ambientali che hanno fortemente ridotto la durata delle partite. Inoltre, il gradimento dei giocatori e la partecipazione agli eventi hanno registrato una tendenza al ribasso. Ci appare chiaro che le persone appassionate di Legacy non amano giocare alla versione attuale del formato, quindi stiamo intraprendendo un paio di fasi per tentare di migliorarlo.

1 Arconte della Crudeltà 1 Atraxa, Grande Unificatrice 3 Furfante Sfrontato 2 Reggente delle Acque Torbide 4 Troll di Khazad-dûm 4 Animare morti 4 Tempesta Cerebrale 3 Sbalordire 4 Seppellire 4 Forza di Volontà 1 Sprofondare nel Torpore 1 Isola 1 Foresta Pluviale Nebbiosa 4 Delta Inquinato 1 Laghetto Bollente 1 Palude 1 Fogne della Città Sepolta 4 Mare Sotterraneo 4 Ponderare 4 Lande Desolate 4 Rianimare 4 Rubapensieri 2 Goyf del Sepolcro 2 Relegare nel Ricordo 1 Solcavuoto Dauthi 1 Esplosivi Ingegnerizzati 2 Spinta Fatale 1 Tempesta d’Agitazione 2 Forza della Negazione 2 Aspirafantasmi 1 Editto di Sheoldred 1 Il Sylex di Filigrana

Troll di Khazad-dûm è stata una componente significativa di Legacy per quasi due anni, con una qualche forma di Rianimatore di Dimir che domina come mazzo più forte del formato circa dall’uscita de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo™. Ha un impatto estremamente unico sulla costruzione dei mazzi, permettendo ai giocatori di riempire il proprio mazzo con carte come Rianimazione e Animare i Morti senza dover giocare tante creature grandi che altrimenti potrebbero essere carte morte nella mano o giocare il maggior numero possibile di carte da scartare per mettere le creature grandi nel cimitero. Questa sovversione dei costi di opportunità ha permesso a Rianimatore di eccellere nel giocare in modo corretto, pur minacciando una strategia profondamente scorretta, per gran parte degli ultimi due anni. Riteniamo che la strategia del Rianimatore sia un elemento essenziale che caratterizza Legacy e lo rende divertente come formato. Abbiamo imparato che il mazzo risulta più divertente e meno frustrante da affrontare quando deve essere un mazzo sinergico che richiede più impegno, senza avere il lusso di oscillare tra un mazzo aggro basato sul tempo e un mazzo combo. Per questo motivo, Troll di Khazad-dûm è bannata.

Sul versante opposto della velocità del formato, Eldrazi e altre strategie incolori sono state dominanti in Legacy da quando hanno ricevuto un impulso da Orizzonti di Modern 3 nell’estate scorsa. In generale, questi mazzi hanno presentato il problema di eludere completamente le regole di ingaggio del formato, rendendo estremamente difficile l’interazione con loro. Lo scorso dicembre, la versione più forte di questa strategia era l’utilizzo di Ninnolo Irritante come isolamento contro l’interazione di magie economiche per una combo veloce, ma ora le strategie incolori si sono posizionate per avere la migliore inevitabilità del formato, con una buona parte di questa inevitabilità proveniente da una singola carta.

4 Calice del Nulla 2 Monolito Tetro 4 Petalo di Loto 2 L’Unico Anello 3 Divoratore del Destino 4 Graffiacarne Furente 4 Micoprogenie Disseminante 4 Veggente dell’Intreccio di Pensieri 2 Mago Combattente delle Distese 4 Comando di Kozilek 2 C’era Una Volta 4 Tomba Antica 1 Zona dell’Esplosione 4 Grotta delle Anime 1 Città dei Traditori 4 Tempio Eldrazi 3 Occhio di Ugin 1 Culla di Gea 1 Foresta 3 Lande Desolate 1 Distesa 2 Yavimaya, Culla della Crescita 3 Smembrare 4 Flauto Sabotatore 4 Spiritella Macabra 1 Trappola Rompicapo 1 Verga dell’Annullamento 2 Mago Combattente delle Distese

Micoprogenie Disseminante fa tutto questo nel contesto di Eldrazi incolore; può raccogliere carte a partita inoltrata come Occhio di Ugin e alcune terre interattive come Zona dell’Esplosione o Karakas ma, più frequentemente, si tratta di copie di Lande Desolate per esacerbare la forza del suo effetto di esiliare terre. Questo effetto di esiliare terre può colpire in particolare le terre base, una classe di carte che è più apprezzabile quando offre una soluzione affidabile contro altre carte che penalizzano le terre nel formato come Lande Desolate e Luna Insanguinata . Micoprogenie Disseminante è così efficiente nell’attaccare terre, spesso due alla volta e persino a colpire le terre base, che ha causato pressioni ambientali sul formato, comprimendo le partite ai primi turni e mettendo a rischio l’esperienza di gioco di Magic. Per questi motivi ambientali e per la violazione dell’euristica del formato, Micoprogenie Disseminante è bandita.

Nelle prossime settimane, terremo d’occhio la diffusione e le percentuali di vittoria dei diversi mazzi combo all-in e a mana veloce che sono emersi in Legacy. Luna Insanguinata Pestata e Ops! Tutte Magie rappresentano esempi emblematici di mazzi che hanno incrementato la loro quota nel meta negli ultimi mesi con la densità di carte terra bifronte modali in Orizzonti di Modern 3, entrambi attualmente nei limiti di tassi di gioco e percentuali di vittoria che sono stati storicamente accettati. Idealmente, i cambiamenti sopra indicati creeranno spazio per maggiori controgiochi contro questi mazzi nel tempo.

(Torna all’inizio)

Vintage

Scritto da Eric Engelhard

Nessun cambiamento

Non sono stati apportati cambiamenti a Vintage con questo annuncio, tuttavia c’è stato un ampio dibattito riguardo una carta e la sua posizione nel formato Vintage. La carta in questione è Lurrus della Tana Onirica .

Lo scorso agosto, abbiamo limitato Saga di Urza per vari motivi, tra cui la speranza che avrebbe ridotto la predominanza di Lurrus nel formato indebolendo i mazzi che miravano a utilizzare una collezione versatile di artefatti economici. Mentre i mazzi Saga di Lurrus sono essenzialmente scomparsi e la diversità dei mazzi Lurrus è aumentata, anche la presenza del metagame della carta Lurrus della Tana Onirica è aumentata nel tempo.

Lurrus era già stata bandita per nove mesi tra il 2020 e il 2021 in base alla regola originale del compagno. È stato l’unico bando a livello di potenza che il formato Vintage avesse visto in molti decenni, ma che all’epoca sembrava necessario. Una volta aggiornata la regola del compagno, abbiamo reinserito Lurrus nello spirito del formato Vintage di mantenere legali quante più carte possibile. All’epoca abbiamo detto che si trattava di un esperimento e che saremmo stati disposti a tornare indietro se necessario.

Ci siamo confrontati sul fatto se questo fosse ancora veritiero. La risposta breve è sì: se Lurrus dovesse diventare un problema abbastanza rilevante nel metagame, la carta verrà di nuovo bandita. Al momento, però, non ci siamo vicini. Questa soglia è, naturalmente, poco definita, ma avremmo bisogno di osservare un metagame molto più stagnante focalizzato su pochissime configurazioni di Lurrus e una percentuale ancora maggiore di presenza nel metagame per Lurrus.

Ci sono carte bandite in Vintage: carte destrezza, carte sottogioco, carte adesivo e attrazione, e così via. Sono bandite in tutti i formati per questioni logistiche di torneo. Sebbene la meccanica del compagno non sia un problema (serio) logistico, ha un’interazione unica con il Vintage e la lista di carte limitate. Per questo motivo, bandire in Vintage una carta con la meccanica compagno è una possibilità concreta. Non lasceremo che il formato ristagni per preservare la chiarezza di una “regola” che ha già delle eccezioni.

Continueremo quindi a tenere d’occhio la situazione di Lurrus, sia nei tornei che nell’opinione dei giocatori. Nel complesso, il metagame Vintage sembra in buono stato. In base ai risultati recenti che abbiamo visto, la continua presenza di Lurrus non sembra soffocare la diversità e l’innovazione del mazzo.

(Torna all’inizio)

Pauper

Rettile della Nidiata Crogiolante è bandita.

è bandita. Rinascita di Kuldotha è bandita.

è bandita. Disputa Mortale è bandita.

Prisma Profetico non è più limitata.

non è più limitata. Mareggiata non è più limitata.

Pauper sta per bandire Rettile della Nidiata Crogiolante , Disputa Mortale e Rinascita di Kuldotha e non saranno più bandite Mareggiata e Prisma Profetico . Questi bandi mirano a rimuovere il mazzo combo Rettile, riducendo la forza di Sorgente d’Icore -motore di sacrificio rimuovendo l’onnipresente Disputa Mortale e togliendo un po’ di potenza e polarità a mono-rosso.

Per saperne di più, dai un’occhiata all’articolo sul Pauper Format Panel relativo a questi cambiamenti.

(Torna all’inizio)

Ciascuno dei seguenti formati che appartengono solo a MTG Arena sarà trattato da Dave Finseth.

Alchemy

Nessun cambiamento

I ribilanciamenti giocano un ruolo importante in questo formato, in quanto si tratta di carte con cambi più frequenti. Il nostro ultimo ciclo di modifiche al ribilanciamento sembra aver avuto un grande successo nel riportare i mazzi che consentono di guadagnare punti vita e Heist entro i limiti del formato. Aiutante d’Oro sta giocando un ruolo più di supporto nel mazzo per guadagnare punti vita e Strappamalloppo Impetuoso non garantisce più lo stesso vantaggio di prima quando si giocano le carte dell’avversario. Conigli Selesnya rimane un’opzione potente per i giocatori, nonostante il costo di mana aggiuntivo aggiunto a Buxton, Anfitrione Decorato .

Anche le nuove carte di Alchemy: Aetherdrift stanno avendo un impatto nel formato. Naktamun Torna a Splendere è stata una potente aggiunta ai mazzi creatura economici, mentre Istruttore di Pista e Imitazioni Elaborate hanno aggiunto al metagame un nuovo archetipo Esaurire di Simic. Stiamo tenendo d’occhio il mazzo Grixis Chorus, che sta mostrando una percentuale di vittorie impressionante da quando abbiamo ribilanciato Inno delle Ere e Canzone Indecorosa e potrebbe apportare ulteriori modifiche in futuro.

Ci aspettiamo di continuare a sfruttare i ribilanciamenti per mantenere il metagame vivace ed equilibrato. Molto probabilmente ci sarà un altro aggiornamento durante l’uscita di Alchemy: Tarkir. Siamo entusiasti della varietà e della competitività attualmente presenti in Alchemy e riteniamo che sia il momento giusto per organizzare un Fine settimana Qualifier al Campionato Arena con questo formato il prossimo maggio.

(Torna all’inizio)

Explorer

Nessun cambiamento

Dall’uscita di Pioneer Masters, la differenza tra Explorer e Pioneer è diventata minima. Continuiamo a monitorare il metagame competitivo di Pioneer per le carte non presenti su MTG Arena. Su 411 liste di mazzi competitive distinte in Magic Online giocate a marzo, mancavano solo le carte seguenti:

Nome della carta Istanze su più mazzi Esattore di Kazuul 24 Lamento Distorcente 6 Battaglia al Ponte 4 Marinide Braccacoste 4 Sconfitta di Nissa 3 Distese Invadenti 2 Arrostire 2

Stiamo esplorando nuovi modi per aggiungere carte Pioneer competitive come queste a MTG Arena.

(Torna all’inizio)

Historic

Nessun cambiamento

Historic continua a essere il nostro formato più diversificato in MTG Arena, senza alcun mazzo che superi il cinque per cento del tasso di gioco complessivo. Il formato è rimasto per lo più invariato dall’ultimo aggiornamento. Un cambiamento degno di nota è l’ascesa di un potente mazzo Incantesimi Boros con molte carte di Duskmourn: La Casa degli Orrori come Protezione Fantasma e Salvataggio del Mago dei Frammenti . Questo mazzo è ora in competizione con altri potenti archetipi come Aggro Energia, Maghi Izzet, Onniscienza a cinque colori e mazzi monocolore come Elfi e Goblin.

Continuiamo a monitorare la forza e la velocità del mazzo Aggro Energia. Abbiamo già ribilanciato alcune carte e continueremo a farlo se questo potente mazzo inizierà a occupare troppo spazio nel formato.

(Torna all’inizio)

Timeless

Nessun cambiamento

La più grande aggiunta a Timeless è stata Mox di Cromo , che consente di accumulare mana rapidamente al costo di una carta nella mano. La carta è stata molto giocata quando è stata rilasciata con Aetherdrift, ma da allora è in declino perché non tutti i mazzi beneficiano dell’effetto.

Mox di Cromo e Meccatitano Luminoserra hanno contribuito a far diventare un mazzo Rituale di Nascita una delle opzioni più performanti del formato. I primi dati suggeriscono che questo archetipo sta tenendo testa a Mostra e Dimostra, Charbelcher e Aggro Energia. Sarà entusiasmante vedere se riuscirà a mantenere questa performance man mano che si affermeranno le contromosse nel formato più forte di MTG Arena.

(Torna all’inizio)

Brawl

Nessun cambiamento

Brawl continua a crescere su MTG Arena mentre sempre più giocatori si cimentano con l’esclusivo formato Singleton da 100 carte. Con ogni nuova uscita di Alchemy, abbiamo assistito a una buona diffusione dei nuovi comandanti, che offrono ai giocatori più opzioni di costruzione. Attualmente, l’85% delle partite di Brawl offre a entrambi i giocatori una probabilità di vittoria vicina al 50% in base alla scelta del comandante. Continuiamo a monitorare e regolare il matchmaking con ogni uscita per combinare al meglio i mazzi e i comandanti simili per garantire partite di Magic divertenti ed entusiasmanti.

(Torna all’inizio)