Wizards of the Coast

Tarkir: La Dracotempesta è il nostro trionfale ritorno al piano dei draghi, dei Khan e dei Khan cavalcadraghi. In uscita l'11 aprile, questa nuova entusiasmante espansione ha qualcosa da offrire a tutti i giocatori di Magic. Che tu sia un navigato giocatore di tornei o che preferisca le partite amatoriali di Commander, puoi scegliere il tuo clan e liberare il tuo spirito combattivo con Tarkir: La Dracotempesta.

Presenteremo Tarkir: La Dracotempesta a tutti i livelli di gioco di Magic , dal tuo negozio di zona a Magic Spotlight: Draghi. È un momento entusiasmante per i giocatori di Magic (soprattutto per gli amanti dei draghi), quindi preparati ad affrontare la tempesta.

Tarkir: La Dracotempesta esce l'11 aprile 2025 ed è già disponibile per il preordine. Puoi preordinare subito i fantastici prodotti dell'espansione dal tuo negozio di zona, dai rivenditori online come Amazon o ovunque siano venduti i prodotti di Magic!

Partecipa agli eventi di Prerelease di Tarkir: La Dracotempesta organizzati da Storm

(4–10 aprile)

Vuoi essere tra i primi a giocare con tutte le nuove carte di Tarkir: La Dracotempesta? Partecipa agli eventi di Prerelease del tuo negozio di zona! Spesso organizzati come eventi Sealed, questi ti offrono l'opportunità di sperimentare le nuove espansioni prima dell'uscita ufficiale per il formato da tavolo.

Prerelease Pack

(Abzan) di Tarkir: La Dracotempesta Prerelease Pack

(Jeskai) di Tarkir: La Dracotempesta Prerelease Pack

(Sultai) di Tarkir: La Dracotempesta

Prerelease Pack (Mardu)

di Tarkir: La Dracotempesta Prerelease Pack

(Temur) di Tarkir: La Dracotempesta

Quando ti registri a uno di questi eventi, ricevi un Prerelease Pack contenente quanto segue:

5 buste di gioco di Tarkir: La Dracotempesta 1 busta del Prerelease a tema con un clan di Tarkir: La Dracotempesta Include 14 carte di Magic: The Gathering Ognuna contiene 1 delle 9 carte rare (66,7%) o rare mitiche (33,3%) associate al clan del Prerelease Pack.

1 carta rara o rara mitica foil con impresso l’anno Questa carta non è associata al clan del Prerelease Pack.

1 portamazzo

1 dado Spindown (abbinato al clan del Prerelease Pack)

Ogni Prerelease Pack è tematizzato su uno dei cinque clan di Tarkir, permettendoti di personalizzare la tua esperienza in base al tuo clan preferito! Se non hai ancora deciso a quale fazione appartenere, il Podcast sulla Storia di Magic offre una guida a Tarkir e ai suoi clan che ti preparerà per il Prerelease.

0426_MTGTDM_PromoBaB: Redivivo Qarsi

Al Prerelease puoi anche trovare alcune speciali promo di Tarkir: La Dracotempesta. I giocatori che acquistano una confezione di buste di gioco o Collector Booster di Tarkir: La Dracotempesta presso il loro negozio di zona riceveranno una carta foil della promo Acquista-un-box di Redivivo Qarsi fino a esaurimento scorte.

E Tarkir non sarebbe lo stesso senza Ugin. Sfrutta il suo fuoco spettrale con questa carta promo Distesa dell'Occhio di drago a illustrazione completa, che riceverai acquistando prodotti selezionati di Tarkir: La Dracotempesta fino ad esaurimento scorte. Questa promozione è disponibile solo presso i negozi WPN che hanno programmato un evento Magic Academy dopo l'uscita di Fondamenti di Magic: The Gathering. Contatta il tuo negozio di zona per sapere se offrono questa carta promo.

Come bonus speciale per i nostri veterani del Prerelease, i giocatori che si registreranno per due o più eventi Prerelease di Tarkir: La Dracotempesta riceveranno una spilla Pinfinity migliorata con realtà aumentata, fino a esaurimento scorte! Ti aggiudicherai il bottino di una Prerelease e una spilla speciale: il vantaggio è doppio!

Contatta il tuo negozio di zona per conoscere il programma del Prerelease.

Magic Academy torna con una nuovissima carta promo

(11 aprile - 5 giugno)

La pagina diMagic Academy è il modo migliore per imparare a giocare al gioco di carte collezionabili più rinomato al mondo. Puoi provarla personalmente nel tuo negozio di giochi di zona. I negozi di giochi partecipanti ospiteranno questi eventi in concomitanza con ogni uscita importante di Magic, e Tarkir: La Dracotempesta prosegue questa tradizione.

Gli eventi di Magic Academy sono disponibili in due tipologie, ognuna pensata per insegnarti un diverso aspetto del gioco. Scoprirai tutti i dettagli di gioco agli eventi Imparare a giocare, per poi creare il tuo mazzo personale durante gli eventi di Costruzione del Mazzo. In più, avrai l'opportunità di fare tutto ciò insieme ad altri appassionati di Magic. Cosa chiedere di più?

I giocatori che acquisteranno un qualsiasi prodotto introduttivo durante gli eventi di Magic Academy riceveranno, come ricordo speciale del primo passo nel loro viaggio di Magic, una carta promo Bottino del Drago in foil con bordo retrò, fino ad esaurimento scorte. Questa carta ti insegna una delle lezioni più importanti di Magic: i draghi sono fantastici.

Contatta il tuo negozio di zona per dettagli sugli eventi di Magic Academy. I prodotti introduttivi comprendono i Kit iniziali, il Kit per principianti o la Collezione iniziale di Fondamenti e sei o più buste di gioco di un'espansione,

Metti alla prova le tue abilità agli eventi Standard Showdown

(11 aprile - 5 giugno)

Pensi di avere la stoffa per battere la concorrenza nel tuo negozio di zona? Gli eventi Standard Showdown sono un ottimo modo per provare nuovi mazzi Standard con altri appassionati di Magic. Sono un po' più competitivi rispetto agli eventi Prerelease, ma sono comunque abbastanza informali per i giocatori che si stanno avvicinando al gioco.

Come ultima carta della promo Standard Showdown Cowboy Bebop , il vincitore di ogni evento Standard Showdown riceverà una carta promo Velo di Pelle di Serpente in foil fino a esaurimento scorte.

Contatta il tuo negozio di zona per conoscere i dettagli degli eventi Standard Showdown.

Diventa il Campione dei Draghi ai Campionati in negozio

(3 maggio–1° giugno)

Solo il più forte su Tarkir regnerà sovrano e anche tu potrai inseguire fama e gloria al Campionato in negozio del tuo negozio di zona. Sfida i migliori giocatori della tua scena locale e guadagna esclusive carte promo. Vuoi sapere cosa ti aspetta? Dai un'occhiata!

I partecipanti al Campionato in negozio sorrideranno di gioia quando riceveranno la loro carta promo non foil Demolizione Gioiosa, con l'illustrazione di Vincent Proce.

I giocatori che arriveranno tra i primi 8 del loro Campionato in negozio verranno premiati con la carta promo Canaglia Affascinante in foil, illustrata da Fariba Khamseh.

Infine, per i giocatori la cui abilità li rende davvero degni di un titolo regale, i vincitori del Campionato in negozio riceveranno una copia foil senza testo di Goddric, Dissoluto Ammantato, con un'illustrazione di Irvin Rodriguez che occupa l'intera carta.

Come bonus aggiuntivo, i negozi WPN Premium riceveranno anche copie non foil delle carte promo Canaglia Affascinante e 'Goddric, Dissoluto Ammantato, ciascuna con il nome del loro negozio stampato direttamente sulla carta. Dimostra di essere tra i migliori del tuo negozio di zona con questi fantastici premi.

I Campionati in negozio per Tarkir: La Dracotempesta iniziano il 3 maggio, con formati e date che variano a seconda del negozio. Per maggiori informazioni, contatta il tuo negozio di zona.

Commander Party di Tarkir: La Dracotempesta

(18 - 24 aprile e 16 - 22 maggio).

Cerchi un posto dove giocare il vostro mazzo Commander Tarkir: La Dracotempesta o testare un nuovo mazzo con una delle leggende dell'espansione? Gli eventi Commander Party di Tarkir: La Dracotempesta ti permettono di godere di tutto il divertimento del formato Commander amatoriale con un regolamento speciale a tema Tarkir.

I giocatori che sfidano le tempeste di draghi e ne escono trionfanti riceveranno una carta promo di partecipazione Sciamano Dracofono a illustrazione completa fino a esaurimento scorte. I negozi WPN Premium riceveranno le copie foil di questa promo, mentre gli altri negozi riceveranno copie non foil. Contatta il tuo negozio di zona per dettagli sugli eventi e preparati ad affrontare le tempeste di Tarkir.

Spicca il volo agli eventi CommandFest in tutto il mondo

(aprile–maggio 2025)

I CommandFest sono tornati! Dopo l'uscita di Tarkir: La Dracotempesta, stiamo dando il via ai primi CommandFest dell'anno con tre eventi in tre diversi continenti. Inoltre, durante questi eventi sarà possibile ottenere una carta promo della Torre del Reliquiario fino ad esaurimento scorte. Consulta questo articolo per tutti i dettagli.

Annunceremo altri eventi (e altre carte promo) nelle prossime settimane, quindi tieni d'occhio Magic.gg per i nuovi annunci!

18–20 aprile 2025 a Orlando, Florida. Presentato da CoolStuffInc

17–18 maggio 2025 a Birmingham, Inghilterra. Presentato da Axion Now

24–25 maggio 2025 a Shanghai, Cina. Presentato da Kadou

Ottieni promo a tema D&D a Magic presenta: Risveglio Primaverile

(25 aprile–25 maggio)

Abbiamo deciso di mettere di "Draghi" in Dungeons & Dragons" con le carte promo a tema D&D durante Magic presenta: Risveglio Primaverile I negozi di giochi partecipanti ospiteranno eventi Booster Draft a tema. Questi eventi possono includere buste di espansione provenienti da tutta la storia di Magic, quindi contatta il tuo negozio di zona per i dettagli.

Emblema del Risveglio Primaverile

La differenza? Giocherai le tue partite con l'emblema speciale Rituali d'Abbondanza. Ciò significa più carte pescate, più terre e più Magic! I partecipanti riceveranno una delle sette carte promo non foil fino a esaurimento scorte. Queste sono le versioni delle nuove carte Magic del drop Secret Lair x Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, tutte con nomi e illustrazioni nuovi di zecca! Maggiori dettagli su queste carte e sull'evento sono disponibili a questo link.

Diffondi amore a Magic presenta: Pride

(27–29 giugno)

Cerchi un modo divertente per celebrare il Pride con la community del tuo negozio di zona? Prova a costruire un nuovo fantastico mazzo Commander per Magic presenta: Pride. Dal 27 al 29 giugno, i negozi di giochi WPN partecipanti ospiteranno eventi speciali di Commander a tema Pride ma con una variante: tratteremo ogni comandante idoneo come se possedesse l'abilità partner. Combina i tuoi due mazzi preferiti o costruiscine uno nuovo. È il Pride, quindi festeggialo come più ti piace!

0001_MTGPRM_Pride: Lanterna Cromatica

I partecipanti riceveranno una carta promo foil della Lanterna Cromatica fino a esaurimento scorte, illustrata da di Niko Aris by David Alvarez. Questo evento è disponibile in regioni selezionate presso i negozi di giochi WPN aderenti all'iniziativa, quindi consulta questo articolo e contatta il tuo negozio di zona per tutti i dettagli.

Conquista i cieli a Magic Spotlight: Draghi

(11–13 aprile)

Porteremo le meraviglie alate di Tarkir a Denver, in Colorado, a Magic Spotlight: Draghi, ospitato da Star City Games. Gli eventi Magic Spotlight sono i nostri più grandi tornei in campo aperto, che consentono di iscriversi il venerdì e di qualificarsi per il Pro Tour entro la domenica. I primi 8 giocatori dell'evento principale riceveranno l'invito al Pro Tour di MagicCon: Las Vegas nel 2025, mentre i primi classificati si divideranno un montepremi di 50.000 dollari. Oltre all'evento principale, ci saranno anche side event, venditori e artisti di Magic che si uniranno al divertimento.

Il formato scelto per questa sfida su larga scala è Tarkir: La Dracotempesta Limited. I partecipanti riceveranno una carta promo non foil della Spada di Forgia e Frontiera illustrata da Sam Guay. Come premio extra, i primi 128 classificati dell'evento riceveranno anche versioni foil di questa carta promo.

Il vincitore dell'evento principale tornerà a casa con un premio molto speciale oltre alla sua parte di montepremi: un vero e proprio tesoro di draghi di Collector Booster Tarkir: La Dracotempesta! Per i nostri lettori non-draghi, si tratta di confezioni di Collector Booster o 288 Collector Booster di Tarkir: La Dracotempesta. Pensi di avere la stoffa per vincere? Registrati ora e preparati a una modalità Limited ad alta posta in gioco.

Entra nel non-così-segreto Magic Spotlight: Secret Lair

(30 maggio–1 giugno)

Lo Spotlight continua a brillare mentre ci avviciniamo a Magic Spotlight: Secret Lair, che si terrà a Indianapolis, Indiana, dal 30 maggio al 1° giugno. Con un evento principale che mette in palio un montepremi di 50.000 dollari e inviti al Pro Tour Ai Confini dell'Eternità per i migliori 8 classificati, è una competizione imperdibile.

Magic Spotlight: Secret Lair con Modern Constructed. I partecipanti riceveranno una carta promo non foil Garruk Lingua Selvaggia illustrata da Merwan Chabane. Come premio extra, i primi 128 classificati dell'evento riceveranno anche versioni foil di questa carta promo.

E per concludere, chi vincerà Magic Spotlight: Secret Lair si aggiudicherà un premio davvero speciale, all'altezza di un evento che porta il nome Secret Lair: potrà collaborare con il team di Secret Lair alla creazione di un futuro drop di Secret Lair. Siamo entusiasti di offrire ai giocatori la possibilità di collaborare con Wizards of the Coast per creare qualcosa di veramente straordinario. Per maggiori dettagli sull'evento e sulle modalità di iscrizione, visita il sito Web di Star City Games.

Metti alla prova le tue abilità alle Qualificazioni al Campionato Regionale

(12 aprile-20 luglio)

A volte, il viaggio verso la vetta del mondo di Magic inizia proprio dal tuo negozio di zona. Gli eventi di Qualificazione al Campionato Regionale, che si svolgono nei negozi di giochi WPN e nelle convention più importanti, rappresentano un eccellente punto di partenza per il Magic competitivo. Per informazioni sui formati e sulle sedi di questi eventi, consulta questo articolo.

Tutti i partecipanti a questo turno delle Qualificazioni al Campionato Regionale riceveranno una carta promo non foil Locandiere Facoltoso illustrata da Brett Stenson, e i migliori classificati otterranno anche una carta promo non foil Sciamana della Fauna con illustrazioni di Nature Nurture. Coloro che si qualificano al Campionato regionale in questi eventi riceveranno anche una carta promo foil di Sciamana della Fauna. Queste promo sono disponibili solo fino a esaurimento scorte, quindi contatta l'organizzatore del tuo evento per maggiori informazioni.

Qualificati subito per il Pro Tour al Campionato Regionale

(19 aprile–1° giugno)

Per i giocatori che vogliono portare il loro gioco a un livello superiore, i Campionati Regionali mettono sulla strada per diventare una leggenda di Magic . L'imminente serie di Campionati regionali assegnerà inviti al Pro Tour Campionato Regionale. Per maggiori dettagli sui luoghi in cui si svolgeranno questi eventi e sui premi specifici che li caratterizzeranno, consulta questo articolo.

I partecipanti ai Campionati Regionali di questo turno riceveranno una carta promo non foil Fine Vivente con illustrazione di Nathan Jurevicius, mentre i migliori classificati riceveranno copie foil. Ogni regione riceve un numero diverso di promo foil, quindi contatta l'organizzatore della tua regione per scoprire tutti i dettagli.

Conquista premi, fai nuove amicizie e gioca con i draghi!

Indipendentemente dallo stile di gioco che preferisci, ci sono molti modi per divertirsi con Tarkir: La Dracotempesta. Dai draft amatoriali alle partite competitive di alto livello, una moltitudine di eventi rende questo un grande momento per essere un fan di Magic.

Visita il tuo negozio di giochi di zona per tutte le informazioni sui prossimi eventi. Nel frattempo, puoi preordinare subito Tarkir: La Dracotempesta dal tuo negozio di zona, dai rivenditori online come Amazon o ovunque siano venduti i prodotti di Magic!