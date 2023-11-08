在熟悉的时空上发掘宝藏和一个未知的世界：依夏兰迷窟即将到来，而这里有许多方式能在你附近的店家中体验这个充满恐龙、人鱼、海盗、吸血鬼，以及各种新惊奇的地方！

售前赛：11月10–16日

恐龙和各种生物会于11月10日星期五开始在全世界的店家狂冲猛撞，而这也会是你能在售前赛活动里探索依夏兰迷窟的第一个机会。

依夏兰迷窟的售前赛组合包里有你踏入这个未知远征所需要的一切：

6个依夏兰迷窟轮抽补充包

一张这系列的金印稀有或秘稀牌

一个计数20面骰

一组 MTG竞技场的兑换码（看地区）

售前赛组合包让你能好好体验这个系列的机制以及更多。你能建构一个40张牌的套牌，并且游玩依夏兰迷窟的各种有趣卡牌和主题。

大多数店家都会以传统的瑞士制举行他们的售前赛—这个意思是，店家会为售前赛设定局数，然后你每局都可以进行对局（不论输赢），直到售前赛结束。店家会在结束时发送奖品。售前赛会使用扁平的奖励架构，这个意思是不管对局结果如何牌手都可以拿到一些奖品，让每个人都可以快乐地回家。每个店家的奖品系统都不尽相同，所以我们强烈建议你和本地店家查询售前赛的各种细节。

万智牌30週年赠卡活动也还没结束！牌手也有可能在依夏兰迷窟售前赛中取得这些卡牌：

龙王安塔卡（30週年赠卡） 戏剧性逆转（30週年赠卡）

祖灵径道（30週年赠卡） 兽群语者（30週年赠卡）

要注意的是龙王安塔卡赠卡会比其他在依夏兰迷窟售前赛发送的赠卡稀有。请和你的WPN零售商查询他们会如何分发奖励赠卡，因为每家的分配方式都有可能不同。

另外对于那些在比较后面洞窟的牌手：你们可以在店家的售前赛购买新系列的所有产品。这包含轮抽补充包、系列补充包、聚珍补充包、指挥官套牌，你只要说的出来就能在全球发售之前提前在店家买到。

所以，前往你的本地店家、在售前赛先看看依夏兰迷窟的状况，然后在结束之后带些新系列的产品回家吧！

体验日：11月17–19日

和其他未探索的深域一样，万智牌有个朋友也会有趣好玩许多。在11月17–19日的依夏兰迷窟体验日活动时带个从没玩过万智牌的朋友、或者是到本地的店家交些新朋友吧！

体验日是那个将你一直想学怎麽玩万智牌的朋友带到本地店家体验游戏乐趣的完美方案！本地店家在举办这活动时有很大的弹性。他们可以提供入门套组活动或是速战，这对想了解如何游玩的牌手来说都是很好的选择。这里的目标就是要让新牌手发现游玩万智牌的乐趣，同时让本地店家能提供一个适合本地万智牌社群的进入点。

登记威世智帐号、并且在体验日游玩的参与者都能获得一张旧框的贪食卓柏卡布拉（数量有限）。

贪食卓柏卡布拉（旧框赠卡） 贪食卓柏卡布拉（传统闪旧框赠卡）

巨大十二月：整个月

利用巨大十二月来庆祝依夏兰迷窟以及一整年的万智牌产品！

在巨大十月中，店家会举办四包的轮抽或者是七包的现开赛活动，使用的补充包则会从多明纳里亚：众志成城开始。这些活动会以混沌进行，这表示轮抽或是现开赛都会从不同系列的轮抽补充包随机选出。

要注意的是，巨大十二月只会在特定的地区举办。北美、EMEA，以及特定的亚太地区才会举行并获得这些轮抽和现开活动的支援产品。

关于精确的轮抽包组合和更多细节，请和你本地的店家洽询，并且庆祝今年万智牌从非瑞克西亚侵略到现在的热门系列！

店家冠军赛：12月2–10日

店家冠军赛从依夏兰迷窟开始会有些改变，但赠卡以及全图的奖励还会持续！

从这回合开始，店家冠军赛都会是标准赛制的构筑活动，让本地店家能在每回合都推出一个本地标准构筑赛的王者。带上你最棒的标准套牌，你就有机会能获得一张来自于依尼翠的蓝色传奇的特别全图无字版本赠卡。

和往常一样，所有的WPN店家都能获得赠卡支援来强化他们的店家冠军赛。参赛者能获得一张不闪的鼎镬佣兽（数量有限）。

鼎镬佣兽（赠卡）

进入八强就能取得求诸黑暗的赠卡版本：

求诸黑暗（传统闪赠卡）

成为本地店家最强的标准牌手（即赢得冠军），你就能取得一张全图无字的翻涌神信徒列尔！

翻涌神信徒列尔（传统闪无字全图赠卡）

深入依夏兰迷窟的标准赛制、让社群看看你的厉害，你就有可能成为店家冠军！上吧，为了列尔上吧！

或者，至少为了小喵咪上吧。

鼎镬佣兽| 由Edgar Sánchez Hidalgo作画

指挥官欢庆会：十二月15–17

有什麽比举办派对来结束一整年的比赛还要好的方法呢？

依夏兰迷窟指挥官欢庆会让全世界的WPN店家能于2023举办给指挥官牌手的最后一个活动，让这些牌手能在下午或是夜晚玩到新的阵营卡牌，为平常的对局带来更多的刺激感。

这回合指挥官欢庆会的参赛者能获得一张旧框的无主领地（数量有限）。要注意的是WPN优质店家能获得传统的闪旧框赠卡，其他的WPN店家则是会获得不闪的赠卡。

无主领地（旧框赠卡） 无主领地（传统闪旧框赠卡）

所以，在你的月曆上做标记、带上你的朋友，然后准备在十二月于你的本地店家大玩特玩指挥官欢庆会吧！

区域冠军资格赛：第二回合会于12月17日结束，第三回合会于1月6日开始

2023–24赛季第二回合的区域冠军资格赛（RCQ）会于12月17日结束。带上你最棒的摩登套牌，或者准备开始现开赛以争取即将从2024年1月19日开始的区域冠军赛资格。

这回合的参赛 Secret Lair赠卡就是我们熟悉的杰斯… 猫，会再次提出一个你无法拒绝的条件。这个条件一样是摸摸、戳鼻子，和抓耳朵。

无法拒绝的条件（无边框赠卡）

进入这回合RCQ决赛的牌手都可以获得一张不闪的Secret Lair奖励牌死亡阴影。

死亡阴影（无边框赠卡）

虽然这回合会在12月19日结束，但第三回合—即能取得 2024第三场专业赛资格的回合—就会在2024年的1月6日开始。这一季的第三回合会测试你标准构筑，以及限制赛的技巧。这也让依夏兰迷窟店家冠军赛成为一月前测试你RCQ套牌的好机会！

第三回合的赠卡也会改变。RCQ的参赛者能获得一张Secret Lair的探索大地赠卡（数量有限）。

探索大地（无边框赠卡）

进入这回合RCQ决赛的牌手都可以获得一张全新的不闪Secret Lair奖励牌展现迭代。取得区域冠军赛资格的牌手则可以获得一张传统闪卡版本！

展现迭代（无边框赠卡）

拉尼卡：重製版上市纪念赛：1月12–14日

最后，虽然这和依夏兰迷窟主题没什麽关係，但拉尼卡：重製版的确会在2024年卡洛夫庄园谋杀案上市之前完结一个赛季。

牌手在上市週末参与拉尼卡：重製版的轮抽或现开活动时就能获得一张旧框版本的炎灵尼米捷（数量有限）。

炎灵尼米捷（旧框赠卡）

炎灵从来没有这麽地… 嗯，这麽復古！请在拉尼卡：重製版推出时透过40张牌赛制来取得它吧！

在2023即将结束的时刻，用依夏兰迷窟来结束今年还是很让人兴奋的。所有的乐趣都会从你的本地店家开始，所以请搜寻附近的WPN店家来查询本地售前赛以及更多活动的最新细节吧！