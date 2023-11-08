在熟悉的時空上發掘寶藏和一個未知的世界：依夏蘭迷窟即將到來，而這裡有許多方式能在你附近的店家中體驗這個充滿恐龍、人魚、海盜、吸血鬼，以及各種新驚奇的地方！

售前賽：11月10–16日

恐龍和各種生物會於11月10日星期五開始在全世界的店家狂衝猛撞，而這也會是你能在售前賽活動裡探索依夏蘭迷窟的第一個機會。

依夏蘭迷窟的售前賽組合包裡有你踏入這個未知遠征所需要的一切：

6個依夏蘭迷窟輪抽補充包

一張這系列的金印稀有或秘稀牌

一個計數20面骰

一組魔風競技場的兌換碼（看地區）

售前賽組合包讓你能好好體驗這個系列的機制以及更多。你能建構一個40張牌的套牌，並且遊玩依夏蘭迷窟的各種有趣卡牌和主題。

大多數店家都會以傳統的瑞士制舉行他們的售前賽—這個意思是，店家會為售前賽設定局數，然後你每局都可以進行對局（不論輸贏），直到售前賽結束。店家會在結束時發送獎品。售前賽會使用扁平的獎勵架構，這個意思是不管對局結果如何玩家都可以拿到一些獎品，讓每個人都可以快樂地回家。每個店家的獎品系統都不盡相同，所以我們強烈建議你和本地店家查詢售前賽的各種細節。

魔法風雲會30週年贈卡活動也還沒結束！玩家也有可能在依夏蘭迷窟售前賽中取得這些卡牌：

龍王安塔卡（30週年贈卡） 戲劇性逆轉（30週年贈卡）

祖靈徑道（30週年贈卡） 獸群語者（30週年贈卡）

要注意的是龍王安塔卡贈卡會比其他在依夏蘭迷窟售前賽發送的贈卡稀有。請和你的WPN零售商查詢他們會如何分發獎勵贈卡，因為每家的分配方式都有可能不同。

另外對於那些在比較後面洞窟的玩家：你們可以在店家的售前賽購買新系列的所有產品。這包含輪抽補充包、系列補充包、聚珍補充包、指揮官套牌，你只要說的出來就能在全球發售之前提前在店家買到。

所以，前往你的本地店家、在售前賽先看看依夏蘭迷窟的狀況，然後在結束之後帶些新系列的產品回家吧！

體驗日：11月17–19日

和其他未探索的深域一樣，魔法風雲會有個朋友也會有趣好玩許多。在11月17–19日的依夏蘭迷窟體驗日活動時帶個從沒玩過魔法風雲會的朋友、或者是到本地的店家交些新朋友吧！

體驗日是那個將你一直想學怎麼玩魔法風雲會的朋友帶到本地店家體驗遊戲樂趣的完美方案！本地店家在舉辦這活動時有很大的彈性。他們可以提供入門套組活動或是速戰，這對想了解如何遊玩的玩家來說都是很好的選擇。這裡的目標就是要讓新玩家發現遊玩魔法風雲會的樂趣，同時讓本地店家能提供一個適合本地魔法風雲會社群的進入點。

登記威世智帳號、並且在體驗日遊玩的參與者都能獲得一張舊框的貪食卓柏卡布拉（數量有限）。

貪食卓柏卡布拉（舊框贈卡） 貪食卓柏卡布拉（傳統閃舊框贈卡）

巨大十二月：整個月

利用巨大十二月來慶祝依夏蘭迷窟以及一整年的魔法風雲會產品！

在巨大十月中，店家會舉辦四包的輪抽或者是七包的現開賽活動，使用的補充包則會從多明納里亞：眾志成城開始。這些活動會以混沌進行，這表示輪抽或是現開賽都會從不同系列的輪抽補充包隨機選出。

要注意的是，巨大十二月只會在特定的地區舉辦。北美、EMEA，以及特定的亞太地區才會舉行並獲得這些輪抽和現開活動的支援產品。

關於精確的輪抽包組合和更多細節，請和你本地的店家洽詢，並且慶祝今年魔法風雲會從非瑞克西亞侵略到現在的熱門系列！

店家冠軍賽：12月2–10日

店家冠軍賽從依夏蘭迷窟開始會有些改變，但贈卡以及全圖的獎勵還會持續！

從這回合開始，店家冠軍賽都會是標準賽制的構築活動，讓本地店家能在每回合都推出一個本地標準構築賽的王者。帶上你最棒的標準套牌，你就有機會能獲得一張來自於依尼翠的藍色傳奇的特別全圖無字版本贈卡。

和往常一樣，所有的WPN店家都能獲得贈卡支援來強化他們的店家冠軍賽。參賽者能獲得一張不閃的鼎鑊傭獸（數量有限）。

鼎鑊傭獸（贈卡）

進入八強就能取得求諸黑暗的贈卡版本：

求諸黑暗（傳統閃贈卡）

成為本地店家最強的標準玩家（即贏得冠軍），你就能取得一張全圖無字的翻湧神信徒列爾！

翻湧神信徒列爾（傳統閃無字全圖贈卡）

深入依夏蘭迷窟的標準賽制、讓社群看看你的厲害，你就有可能成為店家冠軍！上吧，為了列爾上吧！

或者，至少為了小喵咪上吧。

鼎鑊傭獸| 由Edgar Sánchez Hidalgo作畫

指揮官歡慶會：十二月15–17

有什麼比舉辦派對來結束一整年的比賽還要好的方法呢？

依夏蘭迷窟指揮官歡慶會讓全世界的WPN店家能於2023舉辦給指揮官玩家的最後一個活動，讓這些玩家能在下午或是夜晚玩到新的陣營卡牌，為平常的對局帶來更多的刺激感。

這回合指揮官歡慶會的參賽者能獲得一張舊框的無主領地（數量有限）。要注意的是WPN優質店家能獲得傳統的閃舊框贈卡，其他的WPN店家則是會獲得不閃的贈卡。

無主領地（舊框贈卡） 無主領地（傳統閃舊框贈卡）

所以，在你的月曆上做標記、帶上你的朋友，然後準備在十二月於你的本地店家大玩特玩指揮官歡慶會吧！

區域冠軍資格賽：第二回合會於12月17日結束，第三回合會於1月6日開始

2023–24賽季第二回合的區域冠軍資格賽（RCQ）會於12月17日結束。帶上你最棒的近代套牌，或者準備開始現開賽以爭取即將從2024年1月19日開始的區域冠軍賽資格。

這回合的參賽 Secret Lair贈卡就是我們熟悉的傑斯… 貓，會再次提出一個你無法拒絕的條件。這個條件一樣是摸摸、戳鼻子，和抓耳朵。

無法拒絕的條件（無邊框贈卡）

進入這回合RCQ決賽的玩家都可以獲得一張不閃的Secret Lair獎勵牌Death's Shadow。

Death's Shadow（無邊框贈卡）

雖然這回合會在12月19日結束，但第三回合—即能取得 2024第三場專業賽資格的回合—就會在2024年的1月6日開始。這一季的第三回合會測試你標準構築，以及限制賽的技巧。這也讓依夏蘭迷窟店家冠軍賽成為一月前測試你RCQ套牌的好機會！

第三回合的贈卡也會改變。RCQ的參賽者能獲得一張Secret Lair的Explore贈卡（數量有限）。

Explore（無邊框贈卡）

進入這回合RCQ決賽的玩家都可以獲得一張全新的不閃Secret Lair獎勵牌展現迭代。取得區域冠軍賽資格的玩家則可以獲得一張傳統閃卡版本！

展現迭代（無邊框贈卡）

拉尼卡：重製版上市紀念賽：1月12–14日

最後，雖然這和依夏蘭迷窟主題沒什麼關係，但拉尼卡：重製版的確會在2024年卡洛夫莊園謀殺案上市之前完結一個賽季。

玩家在上市週末參與拉尼卡：重製版的輪抽或現開活動時就能獲得一張舊框版本的Niv-Mizzet, the Firemind（數量有限）。

Niv-Mizzet, the Firemind（舊框贈卡）

炎靈從來沒有這麼地… 嗯，這麼復古！請在拉尼卡：重製版推出時透過40張牌賽制來取得它吧！

在2023即將結束的時刻，用依夏蘭迷窟來結束今年還是很讓人興奮的。所有的樂趣都會從你的本地店家開始，所以請搜尋附近的WPN店家來查詢本地售前賽以及更多活動的最新細節吧！