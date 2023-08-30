不管是在当地店家或是，或者是在艾卓仙踪推出后的各种让人兴奋的活动之中，你都可以在即将登场的活动中编织你自己的故事！

售前赛：9月1–7日

9月1日星期五会是你在你的当地店家第一次有机会参与艾卓仙踪售前赛！

艾卓仙踪的售前赛组合包里，有在这个新系列里你想要获得如童话体验般的现开赛制中所需要的所有东西：

6个艾卓仙踪 轮抽补充包

1张这系列的金印稀有或秘稀牌

一个计数20面骰

一组万智牌：竞技场的兑换码（看地区）

售前赛组合包—和这系列的历险牌一样—就是这次回归艾卓的第一次冒险的最好方法。你能在其中获得建构40张限制赛套牌的一些东西，并且游玩一个为了体验艾卓仙踪全新和回归机制而设计的赛制。

大多数店家都会以传统的瑞士制举行他们的售前赛—这个意思是，店家会为售前赛设定局数，然后你每局都可以进行对局（不论输赢），直到售前赛结束。店家会在结束时发送奖品。售前赛会使用扁平的奖励架构，这个意思是不管对局结果如何牌手都可以拿到一些奖品，让每个人都可以快乐地回家。每个店家的奖品系统都不尽相同，所以我们强烈建议你和当地店家查询售前赛的各种细节。

万智牌30週年特卡活动也会在艾卓仙踪继续，而牌手则是可以在售前赛活动中取得这些劲爆的特卡（数量有限）：

蜂后（法文特卡） 索命恶魔（特卡）

卡隆尼亚多头龙（西班牙文特卡） 鬼怪闹事头（特卡）

要注意的是蜂后特卡在全世界的WPN店家都是发送法文版，然后卡隆尼亚多头龙特卡都是西班牙文版。其他的卡牌都是英文。卡隆尼亚多头龙会比其他特卡稀有，所以配量在许多WPN零售商都会非常有限。请和你的WPN零售商查询他们会如何分发奖励特卡，因为每家的分配方式都有可能不同。

而如果这是你许久未参与的售前赛，那我们得说一个重要的细节：所有和艾卓仙踪相关的产品都能在售前赛当日于你当地的WPN零售商购买！想要最新的指挥官套牌吗？还是来个聚珍补充包呢？这些都可以在你当地的店家找到。前往游玩，然后在离开之前购买一些心仪的产品来支持你当地的店家吧！

体验日：9月8–10日

这是个新活动！但如果你玩很久的话这个活动很经典。

体验日是那个将你一直想学怎麽玩万智牌的朋友带到当地店家体验游戏乐趣的完美方案！这个方案会在9月8–10日时和艾卓仙踪一起登场。

当地店家在举办这活动时有很大的弹性。他们可以提供入门套组活动或是速战，这对想了解如何游玩的牌手来说都是很好的选择。这里的目标就是要让新牌手发现游玩万智牌的乐趣，而这个方案则是在创造一个有趣的环境同时帮助某人在不需要建构套牌的情况之下理解基本资讯。

登记威世智帐号、并且在体验日游玩的参与者都能获得一张旧框的拖入湖底（数量有限）。

拖入湖底（传统闪特卡）

除此之外，和这个活动一起登场的Bring-a-Friend特卡也会和艾卓仙踪的特卡一起寄到WPN的店家。带个朋友到体验日并报名活动，你和你的朋友两人就都能获得一张栽培特卡（数量有限）。

栽培（传统闪特卡）

指挥官欢庆会：9月15–17日

指挥官欢庆会在行程上提前了，而和上次一样的是，每个WPN店家都只能举办一场！

艾卓仙踪的指挥官欢庆会持续了优良的传统，为你的指挥官对局加入了一些额外的新玩意儿。对局辅助和全新的阵营牌能大大改变你的指挥官对局，而这些有趣的活动则能让牌手在当地店家获得更多的乐趣。

这个活动的参与者能获得一个旧框的冷酷孔纳德爵士特卡（数量有限）。要注意的是WPN优质店家能获得传统的闪旧框特卡，其他的WPN店家则是会获得不闪的特卡。

冷酷孔纳德爵士（特卡） 冷酷孔纳德爵士（传统闪特卡）

所以，在你的月曆上做标记、带上你的朋友，然后准备在9月中于你的当地店家大玩特玩指挥官欢庆会吧！

MagicCon: Las Vegas即将举办万智牌世界冠军赛：9月22–24日

MagicCon会在内华达州的拉斯维加斯进行，并庆祝2023的巡迴赛。同时，它也会举办万智牌的世界冠军赛，其中全球超过百位最顶尖的牌手都会来竞逐百万美金的奖金！

万智牌的世界冠军赛是万智牌年度最大的比赛，其中包含了三天的赛程、百万美元的奖金，以及週末才会出现—当年的万智牌世界冠军！赛程会包括星期五和星期六的艾卓仙踪补充包轮抽，以及每天下午的标准构筑赛，最后则是星期日的八强决赛。

所有世界冠军赛的参赛者都会获得一张由Wizard of Barge作画的不闪Secret Lair奖励牌心灵塑师杰斯。作为抵达专业赛的奖励，它也是为了纪念这些牌手抵达世界冠军赛这个舞台。这场比赛的前16强也会获得今年这张牌的闪卡版本。

心灵塑师杰斯（特卡）

MagicCon: Las Vegas举办的可不只有万智牌的世界冠军赛。这里也会有小组讨论、指挥官对局、许多万智牌的插画家、特别来宾、一场总奖励十万美元的艾卓仙踪限制公开冠军赛、Secret Lair大对决，以及更多、更多、更多！你们可以到MagicCon: Las Vegas网址查询最新的消息。这场活动的票目前还未售罄，所以赶快前往避免错过！

请在这整个週末转到twitch.tv/magic来看看万智牌世界冠军赛最新的战况。如果你想看看自己是否能取得明年这个活动的参赛资格，你还是有机会的！只要在MagicCon: Las Vegas举行的区域冠军赛获得资格即可，所以请继续读下去吧！

店家冠军赛：9月30日–10月8日

从世界冠军赛最顶尖的牌手那里学习，然后准备好你最棒的标准构筑套牌，或是艾卓仙踪限制赛的战略来迎接即将在9月30日开始并举行到10月8日的艾卓仙踪的店家冠军赛吧！当地的店家可以在这个期间的任何时间点举行他们的店家冠军赛，所以请和你的店家查询细节。

和往常一样，所有WPN店家都会获得特卡支援来强化他们的店家冠军赛。参赛者都会获得一张不闪的甩尾扫击（数量有限）。

甩尾扫击（特卡）

取得店家冠军赛八强的牌手则能获得一张传统闪的超凡传讯：

超凡传讯（传统闪特卡）

赢得冠军的话，你就能获得一张传统闪无字的艾卓仙踪秘稀撼月骑兵！

撼月骑兵（传统闪无字特卡）

在9月30日到10月8日之间前往你附近的WPN店家来试试你是否能获得这张撼月骑兵，并成为你当地店家的冠军！

2023–24第一回合的区域冠军赛：9月29日–12月17日

2023–24第一回合的区域冠军赛赛季将会从9月29日在加拿大和欧洲开始，资格赛获胜的牌手可以获得2024第一场专业赛的资格，以及获得2024后半，参与万智牌30週年世界冠军赛的资格。

总共会有十一个不同的区域举行区域冠军赛的活动，全部都会由这些区域的赛事主办方处理：

区域冠军赛是你取得万智牌专业赛的最佳方法，因为每个区域都会提供数个邀请名额参加万智牌最令人渴望的舞台之一。除此之外，区域冠军赛也会提供万智牌世界冠军赛的邀请函，而区域赛的冠军全部都会受邀参加万智牌最大的舞台。美国、欧洲，和日本的区域冠军赛会邀请决赛的两位牌手参加明年的大赛。

取得这些邀请制赛事资格的参赛者会获得一张由kelogsloops作画的不闪Secret Lair奖励牌灵龙乌金。除此之外，进入区域冠军赛複赛的牌手也能获得这张奖励牌的传统闪卡版本。

灵龙乌金（特卡） 灵龙乌金（传统闪特卡）

我们也有一个来自魔戒：中洲传说™的惊喜！进入区域冠军赛複赛的牌手也会获得一张传统黑暗魔君索隆闪特卡！

黑暗魔君索隆（特卡）

「进入複赛」表示的是牌手在区域冠军赛事中的最终排名。获得特卡的进入複赛牌手人数每个区域都不尽相同。请和你的主办者查询特定细节。

没有取得区域冠军赛资格吗？没问题！主办者通常会提供最后机会资格赛给想要在週五参加大赛的牌手，所以请看你区域主办者的网站来获得更多资讯。

没取得资格但还是想在这些赛事中做点什麽吗？主办者会为那些只想要聊天打屁玩万智牌的牌手提供公开赛事、外围赛以及更多活动，而这里面当然有指挥官对局！请和你区域主办者查询赛事活动以获得更多细节资讯。

CommandFests：10月13–15日以及10月20–22日

我们在10月还有一回合的CommandFest，刚好碰上这赛制让人兴奋的一些新产品！

CommandFests是和指挥官有关的所有东西的盛宴，主办方会提供参加者对局场地、工作人员的支援即有很多奖品券的外围赛，让牌手可以兑换奖品牆上的酷炫玩意儿！

这回合的CommandFest赛事的时间是：

这次10月的CommandFest赛事特卡是新的。在八月时揭露，参与者都能取得这张新的指挥官活动特卡：全图无字的圣物塔！

圣物塔（特卡） 圣物塔（传统闪特卡）

每场赛事的特别来宾、画家，和活动内容都会有所不同，所以请看上列的主办者连结来检视你附近赛事的详细资讯。

第二回合的区域冠军资格赛：从9月9日开始

2023–24赛季的区域冠军资格赛（RCQ）会从9月9日开始。这些赛事让牌手能取得即将在2024第一季举办的区域冠军赛资格。

这回合推出的参赛特卡是个非常可爱、非常小猫的杰斯特卡：无法拒绝的条件。这个条件是摸摸、戳鼻子和抓耳朵。你不能拒绝。抱歉—规则不是我定的。

无法拒绝的条件（特卡）

进入这回合RCQ决赛的牌手都可以获得一张不闪的Secret Lair奖励牌死亡阴影。取得区域冠军赛资格的牌手则可以获得一张传统闪卡版本！

死亡阴影（特卡）

这回合会持续到12月19日。然后谁知道呢，也许你会在接下来的几週获得下个回合的资讯，所以请不时回来取得更多资讯！

哇喔，艾卓仙踪推出之后能游玩的方式可真多。请记得，这些全部都会在这週五，你附近当地店家的售前赛开始。我们很想看看你们在发现艾卓的仙踪，以及踏入它未知的领域时的反应。当然，我们更想看到你们在接下来的几週参与当地店家的活动、MagicCon，或是CommandFest！