不管是在當地店家或是，或者是在艾卓荒野推出後的各種讓人興奮的活動之中，你都可以在即將登場的活動中編織你自己的故事！

售前賽：9月1–7日

9月1日星期五會是你在你的當地店家第一次有機會參與艾卓荒野售前賽！

艾卓荒野的售前賽組合包裡，有在這個新系列裡你想要獲得如童話體驗般的現開賽制中所需要的所有東西：

6個艾卓荒野 輪抽補充包

1張這系列的金印稀有或秘稀牌

一個計數20面骰

一組魔法風雲會：競技場的兌換碼（看地區）

售前賽組合包—和這系列的歷險牌一樣—就是這次回歸艾卓的第一次冒險的最好方法。你能在其中獲得建構40張限制賽套牌的一些東西，並且遊玩一個為了體驗艾卓荒野全新和回歸機制而設計的賽制。

大多數店家都會以傳統的瑞士制舉行他們的售前賽—這個意思是，店家會為售前賽設定局數，然後你每局都可以進行對局（不論輸贏），直到售前賽結束。店家會在結束時發送獎品。售前賽會使用扁平的獎勵架構，這個意思是不管對局結果如何玩家都可以拿到一些獎品，讓每個人都可以快樂地回家。每個店家的獎品系統都不盡相同，所以我們強烈建議你和當地店家查詢售前賽的各種細節。

魔法風雲會30週年特卡活動也會在艾卓荒野繼續，而玩家則是可以在售前賽活動中取得這些勁爆的特卡（數量有限）：

蜂后（法文特卡） 索命惡魔（特卡）

卡隆尼亞多頭龍（西班牙文特卡） 鬼怪鬧事頭（特卡）

要注意的是蜂后特卡在全世界的WPN店家都是發送法文版，然後卡隆尼亞多頭龍特卡都是西班牙文版。其他的卡牌都是英文。卡隆尼亞多頭龍會比其他特卡稀有，所以配量在許多WPN零售商都會非常有限。請和你的WPN零售商查詢他們會如何分發獎勵特卡，因為每家的分配方式都有可能不同。

而如果這是你許久未參與的售前賽，那我們得說一個重要的細節：所有和艾卓荒野相關的產品都能在售前賽當日於你當地的WPN零售商購買！想要最新的指揮官套牌嗎？還是來個聚珍補充包呢？這些都可以在你當地的店家找到。前往遊玩，然後在離開之前購買一些心儀的產品來支持你當地的店家吧！

體驗日：9月8–10日

這是個新活動！但如果你玩很久的話這個活動很經典。

體驗日是那個將你一直想學怎麼玩魔法風雲會的朋友帶到當地店家體驗遊戲樂趣的完美方案！這個方案會在9月8–10日時和艾卓荒野一起登場。

當地店家在舉辦這活動時有很大的彈性。他們可以提供入門套組活動或是速戰，這對想了解如何遊玩的玩家來說都是很好的選擇。這裡的目標就是要讓新玩家發現遊玩魔法風雲會的樂趣，而這個方案則是在創造一個有趣的環境同時幫助某人在不需要建構套牌的情況之下理解基本資訊。

登記威世智帳號、並且在體驗日遊玩的參與者都能獲得一張舊框的拖入湖底（數量有限）。

拖入湖底（傳統閃特卡）

除此之外，和這個活動一起登場的Bring-a-Friend特卡也會和艾卓荒野的特卡一起寄到WPN的店家。帶個朋友到體驗日並報名活動，你和你的朋友兩人就都能獲得一張栽培特卡（數量有限）。

栽培（傳統閃特卡）

指揮官歡慶會：9月15–17日

指揮官歡慶會在行程上提前了，而和上次一樣的是，每個WPN店家都只能舉辦一場！

艾卓荒野的指揮官歡慶會持續了優良的傳統，為你的指揮官對局加入了一些額外的新玩意兒。對局輔助和全新的陣營牌能大大改變你的指揮官對局，而這些有趣的活動則能讓玩家在當地店家獲得更多的樂趣。

這個活動的參與者能獲得一個舊框的冷酷孔納德爵士特卡（數量有限）。要注意的是WPN優質店家能獲得傳統的閃舊框特卡，其他的WPN店家則是會獲得不閃的特卡。

冷酷孔納德爵士（特卡） 冷酷孔納德爵士（傳統閃特卡）

所以，在你的月曆上做標記、帶上你的朋友，然後準備在9月中於你的當地店家大玩特玩指揮官歡慶會吧！

MagicCon: Las Vegas即將舉辦魔法風雲會世界冠軍賽：9月22–24日

MagicCon會在內華達州的拉斯維加斯進行，並慶祝2023的巡迴賽。同時，它也會舉辦魔法風雲會的世界冠軍賽，其中全球超過百位最頂尖的玩家都會來競逐百萬美金的獎金！

魔法風雲會的世界冠軍賽是魔法風雲會年度最大的比賽，其中包含了三天的賽程、百萬美元的獎金，以及週末才會出現—當年的魔法風雲會世界冠軍！賽程會包括星期五和星期六的艾卓荒野補充包輪抽，以及每天下午的標準構築賽，最後則是星期日的八強決賽。

所有世界冠軍賽的參賽者都會獲得一張由Wizard of Barge作畫的不閃Secret Lair獎勵牌Jace, the Mind Sculptor。作為抵達專業賽的獎勵，它也是為了紀念這些玩家抵達世界冠軍賽這個舞台。這場比賽的前16強也會獲得今年這張牌的閃卡版本。

Jace, the Mind Sculptor（特卡）

MagicCon: Las Vegas舉辦的可不只有魔法風雲會的世界冠軍賽。這裡也會有小組討論、指揮官對局、許多魔法風雲會的插畫家、特別來賓、一場總獎勵十萬美元的艾卓荒野限制公開冠軍賽、Secret Lair大對決，以及更多、更多、更多！你們可以到MagicCon: Las Vegas網址查詢最新的消息。這場活動的票目前還未售罄，所以趕快前往避免錯過！

請在這整個週末轉到twitch.tv/magic來看看魔法風雲會世界冠軍賽最新的戰況。如果你想看看自己是否能取得明年這個活動的參賽資格，你還是有機會的！只要在MagicCon: Las Vegas舉行的區域冠軍賽獲得資格即可，所以請繼續讀下去吧！

店家冠軍賽：9月30日–10月8日

從世界冠軍賽最頂尖的玩家那裡學習，然後準備好你最棒的標準構築套牌，或是艾卓荒野限制賽的戰略來迎接即將在9月30日開始並舉行到10月8日的艾卓荒野的店家冠軍賽吧！當地的店家可以在這個期間的任何時間點舉行他們的店家冠軍賽，所以請和你的店家查詢細節。

和往常一樣，所有WPN店家都會獲得特卡支援來強化他們的店家冠軍賽。參賽者都會獲得一張不閃的Tail Swipe（數量有限）。

Tail Swipe（特卡）

取得店家冠軍賽八強的玩家則能獲得一張傳統閃的Transcendent Message：

Transcendent Message（傳統閃特卡）

贏得冠軍的話，你就能獲得一張傳統閃無字的艾卓荒野秘稀Moonshaker Cavalry！

Moonshaker Cavalry（傳統閃無字特卡）

在9月30日到10月8日之間前往你附近的WPN店家來試試你是否能獲得這張Moonshaker Cavalry，並成為你當地店家的冠軍！

2023–24第一回合的區域冠軍賽：9月29日–12月17日

2023–24第一回合的區域冠軍賽賽季將會從9月29日在加拿大和歐洲開始，資格賽獲勝的玩家可以獲得2024第一場專業賽的資格，以及獲得2024後半，參與魔法風雲會30週年世界冠軍賽的資格。

總共會有十一個不同的區域舉行區域冠軍賽的活動，全部都會由這些區域的賽事主辦方處理：

區域冠軍賽是你取得魔法風雲會專業賽的最佳方法，因為每個區域都會提供數個邀請名額參加魔法風雲會最令人渴望的舞台之一。除此之外，區域冠軍賽也會提供魔法風雲會世界冠軍賽的邀請函，而區域賽的冠軍全部都會受邀參加魔法風雲會最大的舞台。美國、歐洲，和日本的區域冠軍賽會邀請決賽的兩位玩家參加明年的大賽。

取得這些邀請制賽事資格的參賽者會獲得一張由kelogsloops作畫的不閃Secret Lair獎勵牌靈龍烏金。除此之外，進入區域冠軍賽複賽的玩家也能獲得這張獎勵牌的傳統閃卡版本。

靈龍烏金（特卡） 靈龍烏金（傳統閃特卡）

我們也有一個來自魔戒：中土世界傳奇™的驚喜！進入區域冠軍賽複賽的玩家也會獲得一張傳統Sauron, the Dark Lord閃特卡！

Sauron, the Dark Lord（特卡）

「進入複賽」表示的是玩家在區域冠軍賽事中的最終排名。獲得特卡的進入複賽玩家人數每個區域都不盡相同。請和你的主辦者查詢特定細節。

沒有取得區域冠軍賽資格嗎？沒問題！主辦者通常會提供最後機會資格賽給想要在週五參加大賽的玩家，所以請看你區域主辦者的網站來獲得更多資訊。

沒取得資格但還是想在這些賽事中做點什麼嗎？主辦者會為那些只想要聊天打屁玩魔法風雲會的玩家提供公開賽事、外圍賽以及更多活動，而這裡面當然有指揮官對局！請和你區域主辦者查詢賽事活動以獲得更多細節資訊。

CommandFests：10月13–15日以及10月20–22日

我們在10月還有一回合的CommandFest，剛好碰上這賽制讓人興奮的一些新產品！

CommandFests是和指揮官有關的所有東西的盛宴，主辦方會提供參加者對局場地、工作人員的支援即有很多獎品券的外圍賽，讓玩家可以兌換獎品牆上的酷炫玩意兒！

這回合的CommandFest賽事的時間是：

這次10月的CommandFest賽事特卡是新的。在八月時揭露，參與者都能取得這張新的指揮官活動特卡：全圖無字的聖物塔！

聖物塔（特卡） 聖物塔（傳統閃特卡）

每場賽事的特別來賓、畫家，和活動內容都會有所不同，所以請看上列的主辦者連結來檢視你附近賽事的詳細資訊。

第二回合的區域冠軍資格賽：從9月9日開始

2023–24賽季的區域冠軍資格賽（RCQ）會從9月9日開始。這些賽事讓玩家能取得即將在2024第一季舉辦的區域冠軍賽資格。

這回合推出的參賽特卡是個非常可愛、非常小貓的傑斯特卡：無法拒絕的條件。這個條件是摸摸、戳鼻子和抓耳朵。你不能拒絕。抱歉—規則不是我定的。

無法拒絕的條件（特卡）

進入這回合RCQ決賽的玩家都可以獲得一張不閃的Secret Lair獎勵牌Death's Shadow。取得區域冠軍賽資格的玩家則可以獲得一張傳統閃卡版本！

Death's Shadow（特卡）

這回合會持續到12月19日。然後誰知道呢，也許你會在接下來的幾週獲得下個回合的資訊，所以請不時回來取得更多資訊！

哇喔，艾卓荒野推出之後能遊玩的方式可真多。請記得，這些全部都會在這週五，你附近當地店家的售前賽開始。我們很想看看你們在發現艾卓的荒野，以及踏入它未知的領域時的反應。當然，我們更想看到你們在接下來的幾週參與當地店家的活動、MagicCon，或是CommandFest！