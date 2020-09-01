选择你的冒险：

今天，我们直播了赞迪卡再起以及2020年公告日的详情。你是否

已经在线收看了？若是如此，请跳转至此页。

错过了直播，但想要回顾？请继续往下读。

赞迪卡再起

赞迪卡是一个充满冒险的世界，而且赞迪卡再起重回了世界的本源，我们邀请你集结你的冒险团，开始找寻宝藏，并地落到有史以来最狂野，最壮丽的时空之一。

赞迪卡是娜希丽的家乡，在经历了依尼翠与拉尼卡的战事之后，她回到了她的家乡，并想要开展某个计划。杰斯紧随其后。妮莎也已回家，但有一些她自己的理由。

郁影林枝妮莎 | 作画: Yongjae Choi

一路上，他们会遇到陌生的新景象，但同样有许多他们和赞迪卡粉丝熟悉的事物在等着他们！

增幅回归了，它已经出现在了杰斯上，而你还可以在血侯饥渴上见到它：

地落也回归了，并出现在两张非常熟悉的面孔上。赞迪卡再起的地落牌会有特色牌框处理版本，来看看这些晶石化版本的地落牌吧：

尽管它们看上去很熟悉，但赞迪卡对于单身上路的人来说仍然非常危险。你将需要——你的冒险团！

在赞迪卡上还发现了一种新的双面牌，我们称为模式双面牌。今天，我们将向你们展示其中某个版本：它一面是咒语，而另一面是地，还有超酷的双色地，你将能够根据你所使用的那一面来决定你想要的法术力。

Turn Over

Turn Over Turn Over

Turn Over Turn Over

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说到地，如果缺少了粉丝们最喜爱的那两种地，我们就不算回到了赞迪卡。全图基本地，以及……远探地！

首先，是基本地：

接下来，我们将展示一些可以在聚珍补充包中找到，以及作为盒顶赠卡出现的远探地。而且，这将不会是我们在这份公告中唯一一次谈到找地地！它们稍后还会再次出现：

我们还谈到了系列补充包。下面是一些摘要，但请密切关注明天早上的Good Morning Magic，Gavin Verhey将打开系列补充包并展示里面有什么。

系列补充包

你一定能开出一张插画卡，且有5%的几率升级为带有金色画家签名印章的版本。

一张全图地！且有15%的几率会是闪的。

一些普通牌与非普通牌的混合。这些稀有度随机的牌张互有联系，展示出系列的主题、机制、以及创意要素！

一张普通/非普通的特色牌框牌或是模式双面牌。

一张确保的闪卡以及确保的稀有或秘稀牌。

一个万用牌的卡位，稀有度从普通到秘稀都有可能！

大约每4包系列补充包中，就有1包能开出一张来自精选列表的牌。精选列表由300张牌组成，它们来自过往的万智牌，展示出万智牌酷炫又奇特的历史。想想看裂片妖和那些奇特的机制，以及我们曾在万智牌中做过的酷炫玩意，它们都被放进了这款新的补充包里！这里是三张来自精选列表的牌：

你已经完成了你的第一个冒险！不过还有更多冒险等着你来发现。你想：

出去走走并了解更多关于赞迪卡世界的信息？如果是的话， 点击这里.

继续阅读并了解更多2021年即将登场的产品信息！

即将登场

你觉得2020年是万智牌重要的一年？你看到的还太少。

2021年第一季度，我们将前往凯德海姆，万智牌将带来一个创意来自维京文化的世界。

紧随其后的是斯翠海文，多重宇宙中最优秀的学校！

然后是比花生酱配果冻更让人惊叹的混搭——Adventures in the Forgotten Realms 会是首个龙与地下城主题的万智牌系列。它会替代原本核心系列的位置，Adventures in the Forgotten Realms 一定能让万智牌以及龙与地下城的粉丝们兴奋不已！

在这之后，我们将回到某个超棒的时空，并重访它两次，那就是——依尼翠！第一个系列将会是狼人主题，而第二个系列则会聚焦在吸血鬼上。我们很快会带来更多消息，不过你现在就可以开始着手准备你的索霖Cos秀啦。

这些还只是关于标准系列——我们还为指挥官、近代，以及其他赛制的粉丝们准备了更多惊喜！

首先，时间漩涡重制版将于2021年登场。时间漩涡重制版将为我们的粉丝提供他们最爱的全新体验，加上以旧牌框印制的卡牌。这里是一些范例：

然后，准备好迎接摩登新篇2，这款按需印制的系列将带回五张对色找地地！以及……你懂的，很多很多的酷炫玩意。

想继续冒险吗？

“等等 …… 还有冒险？我不确定我是否能应付得来。”跳转至此页面.

“是的！是的，我要继续！” 往下读吧！

秘室珍品以及球鞋

现在，你可以先来一双限量版的K-Swiss杰斯球鞋。没错，杰斯球鞋。你可以在这里买到它：https://hasbropulse.com/products/k-swiss-jace-beleren。

秘室珍品将继续穿行于万智牌的产品之中，从9月3日的Yargle Day开始，它将带来独一无二的雅骨尔！

最后——也是最重要的——行尸走肉即将登陆秘室珍品！我们很快就会推出一款以行尸走肉为灵感来源的秘室珍品，且只会在Secretlair.wizards.com在线销售！你可以小小地先睹为快一下，它来了！

公告日快乐！

这就是全部信息了！关于我们公布的所有信息的快速冒险之旅结束了！不过如果你还想要了解更多详情，你可以看看公告视频，由Jimmy Wong，Becca Scott，以及一大群威世智的员工倾力出演！