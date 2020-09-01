选择你的冒险：

今天，我们直播了赞迪卡再起以及2020年公告日的详情。你是否

已经在线收看了？若是如此，请跳转至此页

错过了直播，但想要回顾？请继续往下读。

赞迪卡再起

赞迪卡是一个充满冒险的世界，而且赞迪卡再起重回了世界的本源，我们邀请你集结你的冒险团，开始找寻宝藏，并地落到有史以来最狂野，最壮丽的时空之一。

赞迪卡是娜希丽的家乡，在经历了依尼翠与拉尼卡的战事之后，她回到了她的家乡，并想要开展某个计划。杰斯紧随其后。妮莎也已回家，但有一些她自己的理由。

Nahiri RegularFull-Art Nahiri

Jace RegularFull-Art Jace

郁影林枝妮莎 | 作画: Yongjae Choi

一路上，他们会遇到陌生的新景象，但同样有许多他们和赞迪卡粉丝熟悉的事物在等着他们！

增幅回归了，它已经出现在了杰斯上，而你还可以在血侯饥渴上见到它：

Bloodchief's ThirstBloodchief's Thirst Promo

地落也回归了，并出现在两张非常熟悉的面孔上。赞迪卡再起的地落牌会有特色牌框处理版本，来看看这些晶石化版本的地落牌吧：

Lotus CobraLotus Cobra Alt

Omnath, Locus of CreationOmnath, Locus of Creation Alt

尽管它们看上去很熟悉，但赞迪卡对于单身上路的人来说仍然非常危险。你将需要——你的冒险团！

Shepherd of HeroesAcquisitions ExpertTazri Beacon of Unity

Linvala Shield of Sea GateSpoils of Adventure

Alt Linvala Shield of Sea GateAlt Tazri Beacon of Unity

在赞迪卡上还发现了一种新的双面牌，我们称为模式双面牌。今天，我们将向你们展示其中某个版本：它一面是咒语，而另一面是地，还有超酷的双色地，你将能够根据你所使用的那一面来决定你想要的法术力。

Valakut Awakening
Valakut Stoneforge
Branchloft Pathway
Boulderloft Pathway
Brightclimb Pathway
Grimclimb Pathway
Clearwater Pathway
Murkwater Pathway
Cragcrown Pathway
Timbercrown Pathway
Needleverge Pathway
Pillarverge Pathway
Riverglide Pathway
Lavaglide Pathway

说到地，如果缺少了粉丝们最喜爱的那两种地，我们就不算回到了赞迪卡。全图基本地，以及……远探地！

首先，是基本地：

Full-art PlainsFull-art Plains 2Full-art Plains 3

Full-art IslandFull-art Island 2Full-art Island 3

Full-art SwampFull-art Swamp 2Full-art Swamp 3

Full-art MountainFull-art Mountain 2Full-art Mountain 3

Full-art ForestFull-art Forest 2Full-art Forest 3

接下来，我们将展示一些可以在聚珍补充包中找到，以及作为盒顶赠卡出现的远探地。而且，这将不会是我们在这份公告中唯一一次谈到找地地！它们稍后还会再次出现：

Windswept HeathFlooded StrandPolluted Delta

Bloodstained MireWooded FoothillsMarsh Flats

Scalding TarnVerdant CatacombsArid Mesa

Misty RainforestMorphic Pool

Prismatic VistaWastelands

我们还谈到了系列补充包。下面是一些摘要，但请密切关注明天早上的Good Morning Magic，Gavin Verhey将打开系列补充包并展示里面有什么。

  • 系列补充包
  • 你一定能开出一张插画卡，且有5%的几率升级为带有金色画家签名印章的版本。
  • 一张全图地！且有15%的几率会是闪的。
  • 一些普通牌与非普通牌的混合。这些稀有度随机的牌张互有联系，展示出系列的主题、机制、以及创意要素！
  • 一张普通/非普通的特色牌框牌或是模式双面牌。
  • 一张确保的闪卡以及确保的稀有或秘稀牌。
  • 一个万用牌的卡位，稀有度从普通到秘稀都有可能！
  • 大约每4包系列补充包中，就有1包能开出一张来自精选列表的牌。精选列表由300张牌组成，它们来自过往的万智牌，展示出万智牌酷炫又奇特的历史。想想看裂片妖和那些奇特的机制，以及我们曾在万智牌中做过的酷炫玩意，它们都被放进了这款新的补充包里！这里是三张来自精选列表的牌：

Food ChainSimian Spirit GuideSlimefoot, the Stowaway

你已经完成了你的第一个冒险！不过还有更多冒险等着你来发现。你想：

出去走走并了解更多关于赞迪卡世界的信息？如果是的话， 点击这里.

继续阅读并了解更多2021年即将登场的产品信息！

即将登场

你觉得2020年是万智牌重要的一年？你看到的还太少。

2021年第一季度，我们将前往凯德海姆，万智牌将带来一个创意来自维京文化的世界。

Kaldheim logo

紧随其后的是斯翠海文，多重宇宙中最优秀的学校！

Strixhaven logo

然后是比花生酱配果冻更让人惊叹的混搭——Adventures in the Forgotten Realms 会是首个龙与地下城主题的万智牌系列。它会替代原本核心系列的位置，Adventures in the Forgotten Realms 一定能让万智牌以及龙与地下城的粉丝们兴奋不已！

Adventures in the Forgotten Realms logo

在这之后，我们将回到某个超棒的时空，并重访它两次，那就是——依尼翠！第一个系列将会是狼人主题，而第二个系列则会聚焦在吸血鬼上。我们很快会带来更多消息，不过你现在就可以开始着手准备你的索霖Cos秀啦。

这些还只是关于标准系列——我们还为指挥官、近代，以及其他赛制的粉丝们准备了更多惊喜！

首先，时间漩涡重制版将于2021年登场。时间漩涡重制版将为我们的粉丝提供他们最爱的全新体验，加上以旧牌框印制的卡牌。这里是一些范例：

Old bordered cards

然后，准备好迎接摩登新篇2，这款按需印制的系列将带回五张对色找地地！以及……你懂的，很多很多的酷炫玩意。

想继续冒险吗？

“等等……还有冒险？我不确定我是否能应付得来。”跳转至此页面.

“是的！是的，我要继续！” 往下读吧！

秘室珍品以及球鞋

现在，你可以先来一双限量版的K-Swiss杰斯球鞋。没错，杰斯球鞋。你可以在这里买到它：https://hasbropulse.com/products/k-swiss-jace-beleren

秘室珍品将继续穿行于万智牌的产品之中，从9月3日的Yargle Day开始，它将带来独一无二的雅骨尔！

Swords to PlowsharesOptFatal Push

Anger of the GodsExplore

最后——也是最重要的——行尸走肉即将登陆秘室珍品！我们很快就会推出一款以行尸走肉为灵感来源的秘室珍品，且只会在Secretlair.wizards.com在线销售！你可以小小地先睹为快一下，它来了！

Bicycle girl/Zombie token

公告日快乐！

这就是全部信息了！关于我们公布的所有信息的快速冒险之旅结束了！不过如果你还想要了解更多详情，你可以看看公告视频，由Jimmy Wong，Becca Scott，以及一大群威世智的员工倾力出演！