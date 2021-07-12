D&D: Adventures in the Forgotten Realms Commander
白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿
多色 | 神器 | 地 | 所有牌张
白
妖精荒野骏鹿
神圣复仇者
不动权杖
先贤披风
辉光炽天神侍
回生神术
星光法袍
详细调查
顽强勇进
终绝天使
天使赋礼
灾变巨械
不朽巨龙
骏鹭恩泽
宿命导士
净钢神圣武士
披世巨人
若纳独角兽
资深建筑师斯勒姆
旭日泰坦
旭击天使
化剑为犁
英勇以对
预兆墙
瑞斯之风
蓝
秘法勇进
预言师示兆
老成幻术师珉恩
耐瑟瑞尔谜团结界
魅影驹
吸收法力权杖
飞翼靴
脑力激荡
聪智斗士
护谜史芬斯
赘言诅咒
鳗本影
炼金禁术
禁锢于月
掠夺人鱼
漂念精
乌鸦群
幻象身影
先知史芬斯
宣导
心灵促动
通流卜算师
浆液预视
黑
吞噬袋
骷髅之舞
死亡暴君
肃穆勇进
残酷雇工
炼狱叱喝
邪术师收集魔洛坎
欧库斯之杖
吱响巫婆
化骨毒气
死魂棺
败亡死灵术士
阴影邪鬼
奢华领主贡提
六方杀阵
弄偶大师
物尽天择
贫窟霸食人魔
痨病
鼠群魔笛手
播疫师
枯萎主教
重组骷髅妖
尖吼怪
掀坟仪式
生体活祭
红
狂战士狂热
混乱巨龙
魔鞭
癫狂巫咒
鲁莽勇进
分享战利品
复仇先祖
狂乱魔法术士
愤怒
无上力量
博卡登残虐者
连锁反应
混沌歪曲
熔岩通贯
暗栖先知
索祭巨龙
焦炬舰队冒险客
礼数不周
龙王仆役
受逐召龙师
掠梦巨龙
始啸埃泰力
无端暴力
炼储巨龙
燃亮未来
伊捷化学师
照亮舞台
忠实学徒
岩浆暴震
守成巨龙
围攻哨站
惹怒
伐卡兹祸害
闪耀促动
西瓦残虐者
天际霸王
飞船伏龙
吐焰
牛身虐杀兽
地壳巨人
维鲁斯山骇龙
混沌苦痛
破霆龙侯
蛮野冲击
暴战翻腾
龙语祭师
绿
魔术袋
巨力腰带
净化之德鲁伊
不屈勇武
绝冬之森多头蛇蜥
激灵曲
狂野勇进
丰足成长
酸液黏菌
体内野兽
善变巨像
巨兽扬威
栽培
蛮勇的宣判
探索大地
肥沃大地
贾路的反抗
牺牲小我
英勇干预
肯理斯化身
同族召唤
大自然的知识
天堂德鲁伊
徒长
仇视
召兽使复归
回返自然
李什克的专才
祭师启示
理想境蔓生
新绿之拥
野地丛生
多色
燃望者盖莉娅
书契坡斯博
密宗法师塞弗莉丝
先祖之怒沃隆迪斯
秘银厅的凯蒂布莉儿
龙裔斗士
夺脑
狂热怀疑
直坠噩梦
巨眼暴君卡拉兹卡
旷代古龙克劳斯
克劳斯的意志
午夜引路人
奈席洛
山崩之威
霜巨人头目斯托瓦
冰风谷的沃夫加
灰灭骑兵
灭世龙王安塔卡
恶邪枭
班特护符
糟蹋
贝西摩斯锤
沥青冲击
云间辟道者
冷眼海豹妖
灭除火花
绒毛狮
人质挟匪
暮秋骑士
溃疽裂片妖
偏执拼接师
拉铎司护符
沸息蛮龙
咒护板
终结
恐怖剧场
彻底终结
褪入记忆
神器
巴克娜的满溢钱包
黏土魔像
材料包
黑檀苍蝇
日晷魔剑
秘法印记
古银铠甲
蜥怪颈环
光洁雄鹿
混沌法杖
巨锤
指挥官法球
巨龙宝库
探险家望远镜
战野之石
古鲁印记
家传宝剑
巧手神兵
陨石魔像
心灵石
月银长矛
欧拉兹卡遗宝
拉铎司印记
阳光戒
黯色幻影
疾行靴
物灵师之剑
不羁饰符
不稳定石碑
暗碧族长弓
旅人饰品
迅雷护胫
地
幽暗地域裂缝
玄秘圣所
俄佐立衡平法院
班特全景
泊卒卡腐沼
林冠远景
阻滞河口
烬火林地
指挥塔
灵龙蛰居
黑水陵墓
沙漠
底密尔下水道
艾斯波全景
异国果园
洪泛平原
恶兆遗迹
筑防村庄
狩猎小径
基尔山脉疯人院
牧草原野
古鲁地盘
哈利玛奥流
灵龙庇护地
最高市场
林木瀑布
米斯拉的工厂
丧葬泥沼
苔炎山谷
苔草桥
玄云迷宫
欧佐夫大殿
祖灵径道
港镇
沃原溪流
拉铎司剜祭场
海滨殿堂
暗血山脊
析米克生长室
天云旷野
闷燃沼地
脊石圆丘
曦草沃原
沉落幽谷
败坏山峰
地塑旷野
兴旺树丛
兴旺荒地
兴旺岛屿
兴旺湿地
树都维图加基
赛费尔虚境