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多色 | 神器 | | 所有牌张

妖精荒野骏鹿
妖精荒野骏鹿

神圣复仇者
神圣复仇者

不动权杖
不动权杖

先贤披风
先贤披风

辉光炽天神侍
辉光炽天神侍

回生神术
回生神术

星光法袍
星光法袍

详细调查
详细调查

顽强勇进
顽强勇进

终绝天使
终绝天使

天使赋礼
天使赋礼

灾变巨械
灾变巨械

不朽巨龙
不朽巨龙

骏鹭恩泽
骏鹭恩泽

宿命导士
宿命导士

净钢神圣武士
净钢神圣武士

披世巨人
披世巨人

若纳独角兽
若纳独角兽

资深建筑师斯勒姆
资深建筑师斯勒姆

旭日泰坦
旭日泰坦

旭击天使
旭击天使

化剑为犁
化剑为犁

英勇以对
英勇以对

预兆墙
预兆墙

瑞斯之风
瑞斯之风

秘法勇进
秘法勇进

预言师示兆
预言师示兆

老成幻术师珉恩
老成幻术师珉恩

耐瑟瑞尔谜团结界
耐瑟瑞尔谜团结界

魅影驹
魅影驹

吸收法力权杖
吸收法力权杖

飞翼靴
飞翼靴

脑力激荡
脑力激荡

聪智斗士
聪智斗士

护谜史芬斯
护谜史芬斯

赘言诅咒
赘言诅咒

鳗本影
鳗本影

炼金禁术
炼金禁术

禁锢于月
禁锢于月

掠夺人鱼
掠夺人鱼

漂念精
漂念精

乌鸦群
乌鸦群

幻象身影
幻象身影

先知史芬斯
先知史芬斯

宣导
宣导

心灵促动
心灵促动

通流卜算师
通流卜算师

浆液预视
浆液预视

吞噬袋
吞噬袋

骷髅之舞
骷髅之舞

死亡暴君
死亡暴君

肃穆勇进
肃穆勇进

残酷雇工
残酷雇工

炼狱叱喝
炼狱叱喝

邪术师收集魔洛坎
邪术师收集魔洛坎

欧库斯之杖
欧库斯之杖

吱响巫婆
吱响巫婆

化骨毒气
化骨毒气

死魂棺
死魂棺

败亡死灵术士
败亡死灵术士

阴影邪鬼
阴影邪鬼

奢华领主贡提
奢华领主贡提

六方杀阵
六方杀阵

弄偶大师
弄偶大师

物尽天择
物尽天择

贫窟霸食人魔
贫窟霸食人魔

痨病
痨病

鼠群魔笛手
鼠群魔笛手

播疫师
播疫师

枯萎主教
枯萎主教

重组骷髅妖
重组骷髅妖

尖吼怪
尖吼怪

掀坟仪式
掀坟仪式

生体活祭
生体活祭

狂战士狂热
狂战士狂热

混乱巨龙
混乱巨龙

魔鞭
魔鞭

癫狂巫咒
癫狂巫咒

鲁莽勇进
鲁莽勇进

分享战利品
分享战利品

复仇先祖
复仇先祖

狂乱魔法术士
狂乱魔法术士

愤怒
愤怒

无上力量
无上力量

博卡登残虐者
博卡登残虐者

连锁反应
连锁反应

混沌歪曲
混沌歪曲

熔岩通贯
熔岩通贯

暗栖先知
暗栖先知

索祭巨龙
索祭巨龙

焦炬舰队冒险客
焦炬舰队冒险客

礼数不周
礼数不周

龙王仆役
龙王仆役

受逐召龙师
受逐召龙师

掠梦巨龙
掠梦巨龙

始啸埃泰力
始啸埃泰力

无端暴力
无端暴力

炼储巨龙
炼储巨龙

燃亮未来
燃亮未来

伊捷化学师
伊捷化学师

照亮舞台
照亮舞台

忠实学徒
忠实学徒

岩浆暴震
岩浆暴震

守成巨龙
守成巨龙

围攻哨站
围攻哨站

惹怒
惹怒

伐卡兹祸害
伐卡兹祸害

闪耀促动
闪耀促动

西瓦残虐者
西瓦残虐者

天际霸王
天际霸王

飞船伏龙
飞船伏龙

吐焰
吐焰

牛身虐杀兽
牛身虐杀兽

地壳巨人
地壳巨人

维鲁斯山骇龙
维鲁斯山骇龙

混沌苦痛
混沌苦痛

破霆龙侯
破霆龙侯

蛮野冲击
蛮野冲击

暴战翻腾
暴战翻腾

龙语祭师
龙语祭师

绿

魔术袋
魔术袋

巨力腰带
巨力腰带

净化之德鲁伊
净化之德鲁伊

不屈勇武
不屈勇武

绝冬之森多头蛇蜥
绝冬之森多头蛇蜥

激灵曲
激灵曲

狂野勇进
狂野勇进

丰足成长
丰足成长

酸液黏菌
酸液黏菌

体内野兽
体内野兽

善变巨像
善变巨像

巨兽扬威
巨兽扬威

栽培
栽培

蛮勇的宣判
蛮勇的宣判

探索大地
探索大地

肥沃大地
肥沃大地

贾路的反抗
贾路的反抗

牺牲小我
牺牲小我

英勇干预
英勇干预

肯理斯化身
肯理斯化身

同族召唤
同族召唤

大自然的知识
大自然的知识

天堂德鲁伊
天堂德鲁伊

徒长
徒长

仇视
仇视

召兽使复归
召兽使复归

回返自然
回返自然

李什克的专才
李什克的专才

祭师启示
祭师启示

理想境蔓生
理想境蔓生

新绿之拥
新绿之拥

野地丛生
野地丛生

多色

燃望者盖莉娅
燃望者盖莉娅

书契坡斯博
书契坡斯博

密宗法师塞弗莉丝
密宗法师塞弗莉丝

先祖之怒沃隆迪斯
先祖之怒沃隆迪斯

秘银厅的凯蒂布莉儿
秘银厅的凯蒂布莉儿

龙裔斗士
龙裔斗士

夺脑
夺脑

狂热怀疑
狂热怀疑

直坠噩梦
直坠噩梦

巨眼暴君卡拉兹卡
巨眼暴君卡拉兹卡

旷代古龙克劳斯
旷代古龙克劳斯

克劳斯的意志
克劳斯的意志

午夜引路人
午夜引路人

奈席洛
奈席洛

山崩之威
山崩之威

霜巨人头目斯托瓦
霜巨人头目斯托瓦

冰风谷的沃夫加
冰风谷的沃夫加

灰灭骑兵
灰灭骑兵

灭世龙王安塔卡
灭世龙王安塔卡

恶邪枭
恶邪枭

班特护符
班特护符

糟蹋
糟蹋

贝西摩斯锤
贝西摩斯锤

沥青冲击
沥青冲击

云间辟道者
云间辟道者

冷眼海豹妖
冷眼海豹妖

灭除火花
灭除火花

绒毛狮
绒毛狮

人质挟匪
人质挟匪

暮秋骑士
暮秋骑士

溃疽裂片妖
溃疽裂片妖

偏执拼接师
偏执拼接师

拉铎司护符
拉铎司护符

沸息蛮龙
沸息蛮龙

咒护板
咒护板

终结
终结

恐怖剧场
恐怖剧场

彻底终结
彻底终结

褪入记忆
褪入记忆

神器

巴克娜的满溢钱包
巴克娜的满溢钱包

黏土魔像
黏土魔像

材料包
材料包

黑檀苍蝇
黑檀苍蝇

日晷魔剑
日晷魔剑

秘法印记
秘法印记

古银铠甲
古银铠甲

蜥怪颈环
蜥怪颈环

光洁雄鹿
光洁雄鹿

混沌法杖
混沌法杖

巨锤
巨锤

指挥官法球
指挥官法球

巨龙宝库
巨龙宝库

探险家望远镜
探险家望远镜

战野之石
战野之石

古鲁印记
古鲁印记

家传宝剑
家传宝剑

巧手神兵
巧手神兵

陨石魔像
陨石魔像

心灵石
心灵石

月银长矛
月银长矛

欧拉兹卡遗宝
欧拉兹卡遗宝

拉铎司印记
拉铎司印记

阳光戒
阳光戒

黯色幻影
黯色幻影

疾行靴
疾行靴

物灵师之剑
物灵师之剑

不羁饰符
不羁饰符

不稳定石碑
不稳定石碑

暗碧族长弓
暗碧族长弓

旅人饰品
旅人饰品

迅雷护胫
迅雷护胫

幽暗地域裂缝
幽暗地域裂缝

玄秘圣所
玄秘圣所

俄佐立衡平法院
俄佐立衡平法院

班特全景
班特全景

泊卒卡腐沼
泊卒卡腐沼

林冠远景
林冠远景

阻滞河口
阻滞河口

烬火林地
烬火林地

指挥塔
指挥塔

灵龙蛰居
灵龙蛰居

黑水陵墓
黑水陵墓

沙漠
沙漠

底密尔下水道
底密尔下水道

艾斯波全景
艾斯波全景

异国果园
异国果园

洪泛平原
洪泛平原

恶兆遗迹
恶兆遗迹

筑防村庄
筑防村庄

狩猎小径
狩猎小径

基尔山脉疯人院
基尔山脉疯人院

牧草原野
牧草原野

古鲁地盘
古鲁地盘

哈利玛奥流
哈利玛奥流

灵龙庇护地
灵龙庇护地

最高市场
最高市场

林木瀑布
林木瀑布

米斯拉的工厂
米斯拉的工厂

丧葬泥沼
丧葬泥沼

苔炎山谷
苔炎山谷

苔草桥
苔草桥

玄云迷宫
玄云迷宫

欧佐夫大殿
欧佐夫大殿

祖灵径道
祖灵径道

港镇
港镇

沃原溪流
沃原溪流

拉铎司剜祭场
拉铎司剜祭场

海滨殿堂
海滨殿堂

暗血山脊
暗血山脊

析米克生长室
析米克生长室

天云旷野
天云旷野

闷燃沼地
闷燃沼地

脊石圆丘
脊石圆丘

曦草沃原
曦草沃原

沉落幽谷
沉落幽谷

败坏山峰
败坏山峰

地塑旷野
地塑旷野

兴旺树丛
兴旺树丛

兴旺荒地
兴旺荒地

兴旺岛屿
兴旺岛屿

兴旺湿地
兴旺湿地

树都维图加基
树都维图加基

赛费尔虚境
赛费尔虚境

 

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