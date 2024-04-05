光雷驿镖客常规补充包现可在本地游戏店以及诸如亚马逊的网络零售商处预定，可能内含插画牌，上面印有从本系列精选出54张插画之一。在5%的常规补充包里，插画牌上会有画师签名或鹏洛客符号的金色戳记。

阅读《收集光雷驿镖客》，了解常规补充包的详情（包括内含的其他精彩内容）。在后文可以看到插画牌的样式（没有戳记的版本上画面相同，区别只是没有画师的签名或鹏洛客标记）。

插画卡

什一税大天使 插画牌 1/54

边疆探寻者 插画牌 2/54

预兆港义警 插画牌 3/54

峡谷晶蟹 插画牌 4/54

拧绞肉身基拉夫 插画牌 5/54

放贷狂鲨 插画牌 6/54

拟形冲击 插画牌 7/54

缭乱炫目师 插画牌 8/54

细骨入伙 插画牌 9/54

扒手细骨 插画牌 10/54

刺针背惧龙 插画牌 11/54

仙掌狼蛛 插画牌 12/54

硬鬃镇盗匪 插画牌 13/54

莽野帮开路人 插画牌 14/54

棘林神圣武士 插画牌 15/54

执迷不悟的阿库尔 插画牌 16/54

探险老手电闪安妮 插画牌 17/54

安妮入伙 插画牌 18/54

贝特伦灰水男爵 插画牌 19/54

逡巡牧主布斯陶 插画牌 20/54

天才灰熊道奥洛克 插画牌 21/54

血口坐骑噬人蛙怪 插画牌 22/54

凯澜入伙 插画牌 23/54

凯澜小子 插画牌 24/54

熟面生客拉札夫 插画牌 25/54

不败花枪莉拉 插画牌 26/54

送终客玛切莎 插画牌 27/54

裂时术师欧蓓卡 插画牌 28/54

魁首瓯柯1 插画牌 29/54

掠夺腐沼 插画牌 30/54

拉铎司入伙 插画牌 31/54

无情裁罚者 插画牌 32/54

顺势连环 插画牌 33/54

瓦丝卡入伙 插画牌 34/54

亚廷勇士威利杜克 插画牌 35/54

平原 插画牌 36/54

流放之径 插画牌 37/54

档案陷阱 插画牌 38/54

汲取魔力 插画牌 39/54

压倒性武力 插画牌 40/54

碎颅击 插画牌 41/54

害虫侵扰 插画牌 42/54

残酷通牒 插画牌 43/54

摧残 插画牌 44/54

定念拒斥 插画牌 45/54

碎裂认同 插画牌 46/54

蛮野猛击 插画牌 47/54

驱灵诗篇 插画牌 48/54

虚空黏泞 插画牌 49/54

传染引擎 插画牌 50/54

狱尸唤师基沙 插画牌 51/54

惑志巫婆艾纶缇 插画牌 52/54

帮凶魔头拉铎司 插画牌 53/54

魁首瓯柯2 插画牌 54/54

光雷驿镖客2024年4月19日全球上市，在此之前，你可以前往你本地的游戏店预订，在亚马逊等网络零售商处预购，或者在其他出售万智牌产品的地方订购。