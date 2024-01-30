卡洛夫庄园谋杀案常规补充包现可在本地游戏店以及诸如亚马逊的网络零售商处预定，可能内含插画牌，上面印有从本系列精选出49张插画之一。不仅如此，七分之一的插画牌上会有画师签名或鹏洛客符号的金色戳记。

阅读《收集卡洛夫庄园谋杀案》，了解常规补充包的详情（包括内含的其他精彩内容）。在后文可以看到插画牌的样式（没有戳记的版本上画面相同，区别只是没有画师的签名或鹏洛客标记）。

插画卡

欧瑞梨的雪恨使插画牌1/49

朗报到来插画牌2/49

卷宗审计员插画牌3/49

第十区勇士插画牌4/49

巧艺调查员插画牌5/49

入侵心灵插画牌6/49

逼供有招插画牌7/49

非法易容插画牌8/49

骇人重筑插画牌9/49

腐尸农场杀生虫插画牌10/49

便捷目标插画牌11/49

加速遗赠插画牌12/49

禁伐林龇牙兽插画牌13/49

树篱语者插画牌14/49

象族偷听客插画牌15/49

矮丛侦察插画牌16/49

受迫杀人插画牌17/49

夺命难题1插画牌18/49

梳理运河插画牌19/49

魔调局局长伊泽霖插画牌20/49

十会盟尼米捷1插画牌21/49

混沌护主拉铎司1插画牌22/49

战领召令1插画牌23/49

古神之吼雅鲁斯1插画牌24/49

维图加基分枝插画牌25/49

喧闹剧院插画牌26/49

雷鸣瀑布插画牌27/49

突召人证插画牌28/49

常理推断插画牌29/49

擅自脱逃插画牌30/49

索求回答插画牌31/49

狂热驱力插画牌32/49

夺命难题2插画牌33/49

潜伏繁根插画牌34/49

战领召令2插画牌35/49

苍天铁律欧瑞梨1插画牌36/49

三人传音卓塔妮插画牌37/49

进化谜团凡妮法插画牌38/49

漂泊破码客插画牌39/49

锡街爵主克仑可插画牌40/49

苍天铁律欧瑞梨2插画牌41/49

刻洛藤鞭手插画牌42/49

幻视发明家奇洛兹插画牌43/49

十会盟尼米捷2插画牌44/49

混沌护主拉铎司2插画牌45/49

古神之吼雅鲁斯2插画牌46/49

救赎弧光插画牌47/49

噬荒灵插画牌48/49

全域映射镜插画牌49/49

卡洛夫庄园谋杀案现已开放预订，可以在本地游戏店预订，在亚马逊网上预购，或者在其他出售万智牌产品的地方订购。