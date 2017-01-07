乙太之乱
白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿
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白
翔空改装
空行统帅
乙太检察官
乙太岩矿工
运补空行师
暗巷匿踪
大胆渗透者
骁勇堡执法者
团结呼声
束手就擒
执政院镇压
使命感
众械乱匠
曙羽雄鹰
神准鱼叉手
除役
快速打发
精雅大天使
护卫晶角兽
吉拉波鹗
修复专家
庄严新员
资深建筑师斯勒姆
斯勒姆的专才
振翼机缉捕
蓝
乙太攫击兵
乙太潮巨鲸
监察长巴罗
巴罗的专才
骁勇堡发明家
不予承认
离散技师
高效建造
内陆龙兽
覆以寒冰
幻影师谋略
扬尘而去
机械化生产
聚金拒斥
失效
迅匠探子
究研原理
回收凿孔蟹
佩盾乙太贼
覆船海鳝
飞船劫匪
羁押
珍物法师
创发隆响
风伴会突击兵
黑
乙太投毒师
暗巷绞杀客
桥头激战
残酷终局
大胆爆破
无畏回收师
送终一击
泽地驮虫
铸造厂黄蜂
四桥游掠者
天资乙太种
晶袖会汲能客
贡提的阴谋
恸令恶魔
披甲革命家
午夜随扈
晚市空行师
险恶困境
乱匠脱身
机智归返
隐秘回收
狡黠骗徒
复仇反抗军
永生抗军耶赫尼
耶赫尼的专才
红
乙太追逐客
茜卓的革命
擅动致灾
安布洛碎械匠
盛怒巨人
费李杰龙侯
前线反抗军
怪灵侵扰
贪婪烈焰
无畏创新
受激狂乱
飞船大盗卡丽泽夫
卡丽泽夫的专才
勒图帆背蜥
迅雷奔越者
琵雅的革命
精确一击
迅匠反抗军
贪婪入侵者
鲁莽赛手
放出怪灵
拆解斗士
电震
围攻改装
血汗厂喧哗兵
放养
绿
乙太牧人
乙太流猎豹
乙太风浴蜥
外沿区相助
外沿区德鲁伊
绿地狂象
绿环解放者
英勇干预
隐匿草药师
峰顶灌输
铸生觉醒
铸生骑兵
铸生匠赋礼
槌拳会革命家
怪兽猛攻
纳南乱匠
自然废退
皮默乙太预言师
捕食
脊鳞长牙兽
皮默乱匠李什克
李什克的专才
灵巧猫猴
纺丝精兵
放肆成长
多色
刚毅阿耶尼
黑暗预示
秘藏备品
独行扑翼师
阿耶尼的誓约
边境野猪
乱匠召集人
乱匠驾轮
土法精炼师
尖塔巡卫
阴谋家泰兹瑞
泰兹瑞之触
焊锢区工程师
蜿蜒缠蟒
神器
卫护机械兽
乙太层收集机
强固机械兽
屏障粉碎械
齿轮组装工
执政院无畏舰
执政院炮台
防暴组构体
铁胆赛车
丝金爬虫
铸造厂组装工
贡提的乙太心脏
基岚之心号
吉拉波之望
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改进擎具
恶意擎具
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可动驻防地
晚市守卫
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护宁巨像
时空渡桥
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警醒机械兽
焊熔机械兽
地
工业尖塔