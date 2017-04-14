阿芒凯
白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿
多色 | 神器 | 地 | 所有牌张
白
惩戒天使
圣洗者行列
圣洗僧侣
神日迫临
艾文核灵师
捆缚木乃伊
团结魔符
斥逐
强制安息
虔诚群伴
杰鲁的决心
执扇木乃伊
献逐凡物
祀炼基定
基定的干预
崇耀祀徒
踏风客
完美时机
以欧柯塔之名
大步飞跃
真信神欧柯塔
欧柯塔的侍从
避世帘庇护
威严狞猫
重拾信念
雷特祀群矛手
圣猫
诸阳炽天使
陪练木乃伊
补给商队
塔哈祀群精英
奴隶木乃伊
反思时刻
团结祀炼
至诚斗客
坚贞祀徒
退敌维齐尔
缓伤维齐尔
舞翼牧者
暮死
蓝
远古蟹
渔猎龙兽
预示成真
艾文祀徒
取消
知识魔符
禁言
强言论断
隐密巨蛇
护谜史芬斯
难以抉择
龙兽庇护地
菁华离散
洪水滔天
啸风击
图符守护者
避世帘哨卫
图符幽光
迷纱缠绕
心智神刻法涅
迷宫守护者
宣示主权
那伽先知
全新观点
通往奇境
取自明日
河流巨蛇
神圣发掘
心智神书吏
探解客
蓝光鳞龙兽
蛇身刀客
塔哈祀群侦卫
知识祀炼
多面维齐尔
弄沙维齐尔
驳斥狂风
凌日探求者
寄托
黑
依法尼大恶魔
恶邪阿米特
枯萎蝙蝠
食骨鸟
荣光神芭图
野心魔符
残酷现实
受诅牛头怪
强取豪夺
注亡逆徒
恐怖游尸
沙丘甲虫
虔诚者信念
溃伤木乃伊
最终报偿
掘墓怪
狰狞神行客
荒土惊惧怪
活取真心
亡者女王莉莲娜
莉莲娜的掌控
遭诅者领主
瘴气木乃伊
圣甲虫巢穴
惨痛教训
无情维齐尔
疫病喷发兽
无情神箭手
圣甲虫盛宴
坟场阴影
刺灵魔
华美苦痛
惊扰沙漠
非凡耐力
入侵者诅咒
野心祀炼
忘却烦恼
漂浪来生
荒土毒蝎
往生
红
阿恩祀群粉碎者
战场清理客
烈焰齐射
嗜血鼓动师
血怒好斗者
粗蛮之力
蛮力破坏
热忱魔符
战斗主祭
透体激情
豪英裁定
沙漠角牙兽
电击
烬角牛头怪
焰刃专家
投掷
光荣就义
终耀巨龙
严厉明师
狂热神哈佐蕾
哈佐蕾的眷顾
穿心蝎狮
鬣狗群
同伴反目
岩浆喷散
挑战场蝎狮
善射牛头怪
奈法祀群掷绳手
胡狼人迅刀客
开路祀徒
追逐荣耀
灼灵法师
灼热双日
扫尾蜥
折磨幽声
热忱祀炼
赤诚双子
强力冲击
火矛掷手
侮辱
绿
罗纳斯的恩惠
毒刃战士
力量魔符
罗纳斯的斗士
联能祀徒
庞巨蜈蚣
分岔口鳄鱼
无畏巨河马
逆徒得救
力量模范
巨型蜘蛛
天堂赋礼
高大沙丘亚龙
哈芭恰的印记
丰收季节
花粉迷雾
赐耀多头龙
胀颈好斗者
祀徒旅伴
蛮角兽
活力那伽
欧夏拉耕者
暴躁捻角羚
扑击捷豹
觅食蛇豹
驮石骆驼
无畏神罗纳斯
沙丘亚龙巢群
覆鳞巨鳄
褪去弱肤
谢菲巨蜥
第六感
蜘蛛之攫
螫刺箭
协同攻击
力量祀炼
司兽维齐尔
警醒那伽
张口
多色
阿恩祀群斗士
风兆艾文
罗夏河恩泽
摧残甲虫
谜翼龙兽
司毒维齐尔哈芭恰
荣耀群长
胡狼人御夫
无情掷枪手
豪英内赫布
地源守护妮莎
逆徒之声撒姆特
幽风维齐尔
拿塔蒙维齐尔蒂穆特
刚愎仆从
织流师
始生
衰减
恩眷
挺进
涌泉
备战
无所
累骨
割斩
劈天
神器
芭图纪念碑
威权高塔
防腐师工具
来世之门
哈佐蕾纪念碑
光亮镰刃
刻法涅纪念碑
罗夏河祭祠
欧柯塔纪念碑
先知秘窖
五神金字塔
罗纳斯纪念碑
法老神王座
亡者守卫
地
峡谷腐沼
飞流巨瀑
遭诅者源墓
成形野地
恶臭水塘
攫陷沙丘
漫灌农地
斑斓绝壁
星散树丛
岩壁灌丛
日灼荒漠
平原
海岛
沼泽
山脉
树林
平原
平原
平原
海岛
海岛
海岛
沼泽
沼泽
沼泽
山脉
山脉
山脉
树林
树林
树林