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多色 | 神器 | | 所有牌张

惩戒天使
惩戒天使

圣洗者行列
圣洗者行列

圣洗僧侣
圣洗僧侣

神日迫临
神日迫临

艾文核灵师
艾文核灵师

捆缚木乃伊
捆缚木乃伊

团结魔符
团结魔符

斥逐
斥逐

强制安息
强制安息

虔诚群伴
虔诚群伴

杰鲁的决心
杰鲁的决心

执扇木乃伊
执扇木乃伊

献逐凡物
献逐凡物

祀炼基定
祀炼基定

基定的干预
基定的干预

崇耀祀徒
崇耀祀徒

踏风客
踏风客

完美时机
完美时机

以欧柯塔之名
以欧柯塔之名

大步飞跃
大步飞跃

真信神欧柯塔
真信神欧柯塔

欧柯塔的侍从
欧柯塔的侍从

避世帘庇护
避世帘庇护

威严狞猫
威严狞猫

重拾信念
重拾信念

雷特祀群矛手
雷特祀群矛手

圣猫
圣猫

诸阳炽天使
诸阳炽天使

陪练木乃伊
陪练木乃伊

补给商队
补给商队

塔哈祀群精英
塔哈祀群精英

奴隶木乃伊
奴隶木乃伊

反思时刻
反思时刻

团结祀炼
团结祀炼

至诚斗客
至诚斗客

坚贞祀徒
坚贞祀徒

退敌维齐尔
退敌维齐尔

缓伤维齐尔
缓伤维齐尔

舞翼牧者
舞翼牧者

暮死
暮死

远古蟹
远古蟹

渔猎龙兽
渔猎龙兽

预示成真
预示成真

艾文祀徒
艾文祀徒

取消
取消

知识魔符
知识魔符

禁言
禁言

强言论断
强言论断

隐密巨蛇
隐密巨蛇

护谜史芬斯
护谜史芬斯

难以抉择
难以抉择

龙兽庇护地
龙兽庇护地

菁华离散
菁华离散

洪水滔天
洪水滔天

啸风击
啸风击

图符守护者
图符守护者

避世帘哨卫
避世帘哨卫

图符幽光
图符幽光

迷纱缠绕
迷纱缠绕

心智神刻法涅
心智神刻法涅

迷宫守护者
迷宫守护者

宣示主权
宣示主权

那伽先知
那伽先知

全新观点
全新观点

通往奇境
通往奇境

取自明日
取自明日

河流巨蛇
河流巨蛇

神圣发掘
神圣发掘

心智神书吏
心智神书吏

探解客
探解客

蓝光鳞龙兽
蓝光鳞龙兽

蛇身刀客
蛇身刀客

塔哈祀群侦卫
塔哈祀群侦卫

知识祀炼
知识祀炼

多面维齐尔
多面维齐尔

弄沙维齐尔
弄沙维齐尔

驳斥狂风
驳斥狂风

凌日探求者
凌日探求者

寄托
寄托

依法尼大恶魔
依法尼大恶魔

恶邪阿米特
恶邪阿米特

枯萎蝙蝠
枯萎蝙蝠

食骨鸟
食骨鸟

荣光神芭图
荣光神芭图

野心魔符
野心魔符

残酷现实
残酷现实

受诅牛头怪
受诅牛头怪

强取豪夺
强取豪夺

注亡逆徒
注亡逆徒

恐怖游尸
恐怖游尸

沙丘甲虫
沙丘甲虫

虔诚者信念
虔诚者信念

溃伤木乃伊
溃伤木乃伊

最终报偿
最终报偿

掘墓怪
掘墓怪

狰狞神行客
狰狞神行客

荒土惊惧怪
荒土惊惧怪

活取真心
活取真心

亡者女王莉莲娜
亡者女王莉莲娜

莉莲娜的掌控
莉莲娜的掌控

遭诅者领主
遭诅者领主

瘴气木乃伊
瘴气木乃伊

圣甲虫巢穴
圣甲虫巢穴

惨痛教训
惨痛教训

无情维齐尔
无情维齐尔

疫病喷发兽
疫病喷发兽

无情神箭手
无情神箭手

圣甲虫盛宴
圣甲虫盛宴

坟场阴影
坟场阴影

刺灵魔
刺灵魔

华美苦痛
华美苦痛

惊扰沙漠
惊扰沙漠

非凡耐力
非凡耐力

入侵者诅咒
入侵者诅咒

野心祀炼
野心祀炼

忘却烦恼
忘却烦恼

漂浪来生
漂浪来生

荒土毒蝎
荒土毒蝎

往生
往生

阿恩祀群粉碎者
阿恩祀群粉碎者

战场清理客
战场清理客

烈焰齐射
烈焰齐射

嗜血鼓动师
嗜血鼓动师

血怒好斗者
血怒好斗者

粗蛮之力
粗蛮之力

蛮力破坏
蛮力破坏

热忱魔符
热忱魔符

战斗主祭
战斗主祭

透体激情
透体激情

豪英裁定
豪英裁定

沙漠角牙兽
沙漠角牙兽

电击
电击

烬角牛头怪
烬角牛头怪

焰刃专家
焰刃专家

投掷
投掷

光荣就义
光荣就义

终耀巨龙
终耀巨龙

严厉明师
严厉明师

狂热神哈佐蕾
狂热神哈佐蕾

哈佐蕾的眷顾
哈佐蕾的眷顾

穿心蝎狮
穿心蝎狮

鬣狗群
鬣狗群

同伴反目
同伴反目

岩浆喷散
岩浆喷散

挑战场蝎狮
挑战场蝎狮

善射牛头怪
善射牛头怪

奈法祀群掷绳手
奈法祀群掷绳手

胡狼人迅刀客
胡狼人迅刀客

开路祀徒
开路祀徒

追逐荣耀
追逐荣耀

灼灵法师
灼灵法师

灼热双日
灼热双日

扫尾蜥
扫尾蜥

折磨幽声
折磨幽声

热忱祀炼
热忱祀炼

赤诚双子
赤诚双子

强力冲击
强力冲击

火矛掷手
火矛掷手

侮辱
侮辱

绿

罗纳斯的恩惠
罗纳斯的恩惠

毒刃战士
毒刃战士

力量魔符
力量魔符

罗纳斯的斗士
罗纳斯的斗士

联能祀徒
联能祀徒

庞巨蜈蚣
庞巨蜈蚣

分岔口鳄鱼
分岔口鳄鱼

无畏巨河马
无畏巨河马

逆徒得救
逆徒得救

力量模范
力量模范

巨型蜘蛛
巨型蜘蛛

天堂赋礼
天堂赋礼

高大沙丘亚龙
高大沙丘亚龙

哈芭恰的印记
哈芭恰的印记

丰收季节
丰收季节

花粉迷雾
花粉迷雾

赐耀多头龙
赐耀多头龙

胀颈好斗者
胀颈好斗者

祀徒旅伴
祀徒旅伴

蛮角兽
蛮角兽

活力那伽
活力那伽

欧夏拉耕者
欧夏拉耕者

暴躁捻角羚
暴躁捻角羚

扑击捷豹
扑击捷豹

觅食蛇豹
觅食蛇豹

驮石骆驼
驮石骆驼

无畏神罗纳斯
无畏神罗纳斯

沙丘亚龙巢群
沙丘亚龙巢群

覆鳞巨鳄
覆鳞巨鳄

褪去弱肤
褪去弱肤

谢菲巨蜥
谢菲巨蜥

第六感
第六感

蜘蛛之攫
蜘蛛之攫

螫刺箭
螫刺箭

协同攻击
协同攻击

力量祀炼
力量祀炼

司兽维齐尔
司兽维齐尔

警醒那伽
警醒那伽

张口
张口

多色

阿恩祀群斗士
阿恩祀群斗士

风兆艾文
风兆艾文

罗夏河恩泽
罗夏河恩泽

摧残甲虫
摧残甲虫

谜翼龙兽
谜翼龙兽

司毒维齐尔哈芭恰
司毒维齐尔哈芭恰

荣耀群长
荣耀群长

胡狼人御夫
胡狼人御夫

无情掷枪手
无情掷枪手

豪英内赫布
豪英内赫布

地源守护妮莎
地源守护妮莎

逆徒之声撒姆特
逆徒之声撒姆特

幽风维齐尔
幽风维齐尔

拿塔蒙维齐尔蒂穆特
拿塔蒙维齐尔蒂穆特

刚愎仆从
刚愎仆从

织流师
织流师

始生
始生

衰减
衰减

恩眷
恩眷

挺进
挺进

涌泉
涌泉

备战
备战

无所
无所

累骨
累骨

割斩
割斩

劈天
劈天

神器

芭图纪念碑
芭图纪念碑

威权高塔
威权高塔

防腐师工具
防腐师工具

来世之门
来世之门

哈佐蕾纪念碑
哈佐蕾纪念碑

光亮镰刃
光亮镰刃

刻法涅纪念碑
刻法涅纪念碑

罗夏河祭祠
罗夏河祭祠

欧柯塔纪念碑
欧柯塔纪念碑

先知秘窖
先知秘窖

五神金字塔
五神金字塔

罗纳斯纪念碑
罗纳斯纪念碑

法老神王座
法老神王座

亡者守卫
亡者守卫

峡谷腐沼
峡谷腐沼

飞流巨瀑
飞流巨瀑

遭诅者源墓
遭诅者源墓

成形野地
成形野地

恶臭水塘
恶臭水塘

攫陷沙丘
攫陷沙丘

漫灌农地
漫灌农地

斑斓绝壁
斑斓绝壁

星散树丛
星散树丛

岩壁灌丛
岩壁灌丛

日灼荒漠
日灼荒漠

平原
平原

 

海岛
海岛

沼泽
沼泽

 

山脉
山脉

树林
树林

 

平原
平原

平原
平原

 

平原
平原

海岛
海岛

 

海岛
海岛

海岛
海岛

 

沼泽
沼泽

沼泽
沼泽

 

沼泽
沼泽

山脉
山脉

 

山脉
山脉

山脉
山脉

树林
树林

树林
树林

树林
树林

 

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