再战赞迪卡
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巴勒格灾祸
枯萎牧体
灭军恶体
崩毁恶体
不亡贝西摩斯
荒芜双身
毁世奥札奇
无尽巨物
阴森屠戮
寇基雷通念体
夺忆恶体
遗迹噬体
扫除存在
巨物现身
不休饥渴钨拉莫
钨拉莫掠夺体
虚空筛除体
新机天使
天使赋礼
峭壁警戒员
讯使狮鹫
伊美黎牧者
周遭生裂
探险队使节
晶角幼兽
晶角兽君王
筑防壁垒
魂魅哨兵
赞迪卡伙伴基定
基定的怒责
哥马法达勇士
鼓舞冲锋
航筝斥候
旋刃寇族
惩恶寇族
缠绳寇族
明灯斥候
砾岩术士凝神
马钦迪巡侦员
昂度巨角兽
昂度奔扬
时空爆发
隔绝力场
撤往伊美黎
狂搅应报
安详监管人
暗影滑翔翼
垂直掉落
击灭恶物
静态圈套
石庇所医士
协力战术
联合阵线
不利情况
预先考虑
深海渗透体
聪智光谱
云际鳐
潮流紧攫
海岸发现
珊瑚盔向导
墓穴巡体
抑制鼓动
云散
绝望恶体
空孳奥札奇
加以感化
塔晋守护者
哈利玛唤潮师
可怖扭曲
抚育奴兽
迷雾侵体
暗沼神行体
尘土先知
分开水帘
棱镜阵列
撤往珊瑚盔
狂搅法师的巧计
毁灭向导
寒冰涌现
回收奴兽
散入风中
咒语灰灭
潮汐漂体
盘绕紧缚
乌金的洞察
钨拉莫回收体
浪翼元素
御风巡卫
祭坛夺命
生脉吸血鬼
碎骨贯身
带原鬼卒
彻底忽视
牲祭奴兽
无畏血领
恶魔之攫
主宰奴兽
马拉奇解放者哲娜
尽责归返
热泉原伏击客
生自墓穴
荒芜之攫
古坠兹督军
赫嘎神射手
卡列奇治疗师
卡列奇夜巡卫
马拉奇佣兽
掠灵恶体
泥沼恶意
涅卡那杀手
火花重燃的欧尼希兹
痛苦真相
撤往赫嘎
扬起沼气
毁坏之径
寂静飞掠体
掠皮恶体
泥泞匍体
窒息憎恨体
群涌翻腾
违背心智
吸血鬼仪式
贪餍躯壳
荒原绞杀体
筑拉波割喉客
阿库姆火鸟
阿库姆残虐者
阿库姆醒岩师
猛掷暴君
好斗鞭尾亚龙
沸腾大地
深峡向导
溃碎化尘
受逐召龙师
焰篷法师
鬼怪战绘
寇基雷哨兵
熔足突击队
马钦迪崩袭兽
热融滋生
荨麻奴兽
昂度斗士
以量取胜
噬体突袭
辉光火焰
鲁莽助拳人
撤往瓦拉库
旋雷
盘曲穿刺
碎颅新兵
岩石暴怒
必中一击
虚空之触
掘隧地蜈蚣
倒戈相向
瓦拉库召现师
瓦拉库掠食者
伊莫库残肢
猛恶聚群体
火山动荡
晶石磨工查妲
召兽学者
迅孳种
孳巢监卫
猎巢亚龙
召唤孽裔
土石武装
无目看守
异境造物
巨型螳螂
姆拉撒育碧灵
元素注入
贾笛旁枝灵
涌生德鲁伊
姆拉撒巡林客
自然联系
妮莎重光
欧兰黎多头龙
欧兰黎召现师
板甲碾破兽
铅直落下
复碧藤蔓
撤往卡赞度
腐臭跛行兽
镰刃豹
探寻野境
急攫糙节兽
壮大成长
森林占卜
特裘如驯兽师
特裘如坚兵
特裘如战呼人
据地巴洛西
矮丛斗士
异常侵略性
虚空侍从
林地漫游灵
天使队长
得见天光
孳巢屠夫
野蛮驱逐
筛坟恶体
哲娜的密使
尘土潜影
深海噬体
屠杀锋体
林地隆响灵
育林德鲁伊
寇基雷传令
深渊宗师奇奥拉
墓穴行军
伏击领袖蒙达
狂搅塑形师诺言达
怒火核欧那斯
坚毅大剑师
狂搅龙卷
阻滞君父
驭空妖精
钨拉莫废除体
老练领战人
晶石网阵
晶石档案
晶石剑
开道箭
朝圣客之眼
巨石锤
伙伴营地
枯萎巨瀑
枯萎泽地
枯萎峡谷
枯萎草原
枯萎林地
林冠远景
烬火林地
成形野地
茂密灌丛
树林
树林
树林
树林
树林
海岛
海岛
海岛
海岛
海岛
掷影尖峰
林木瀑布
丧葬泥沼
山脉
山脉
山脉
山脉
山脉
平原
平原
平原
平原
平原
沃原溪流
乌金圣所
砂岩桥
跛行喷发口
弃神祭祠
天际瀑布
闷燃沼地
孳息温床
沉落幽谷
沼泽
沼泽
沼泽
沼泽
沼泽