Battlebond
白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿
多色 | 神器 | 地 | 所有牌张
白
赎救使蕾格娜
炙矛席维娅
啸号征召员
心傲导师
竞技教务长
曙光斗士
光灵精怪
击倒
矮人铸光匠
喜乐吉祥物
亮眼表现
蕾格娜的惩戒
流光狮鹫
永结同心
赏罚天使
天使的合唱
天使赋礼
精研战技
阿拉辛斗士
注亡旅人
探险队猎鸟
寇族魂舞者
抽地税
舞光渡客
漫长归途
忠诚飞马
寇朗多的曼格拉
午夜哨兵
俄瑞恣探险家
和平主义
迅猛龙旅伴
训斥
皇家武装兵
并肩作战
银奔狐
庄严献祭
陪练木乃伊
草原滑翔灵
化剑为犁
举兵上阵
协力战术
蓝
威尔肯理斯
智慧之眼岑斯莉
奇妙伙伴大牙
飞轮猎犬
学识织匠
秘法工匠
不慎失手
夺标计划
耳语谋策
玄云斗士
越线出界
海生壮汉
翱翔耀扬客
觅咒师
织咒搭档
岑斯莉的裁决
深海巨人
屈膝号令
幽闭恐怖症
珊瑚盔向导
浓雾堤防
冰霜山猫
冲动
航筝海盗
巨海兽幼雏
秘法交汇
失效
群岛玄云
示兆先知
机遇
先知眼光
隼龙兽
幽魅战士
鲁莽学者
传惑师
圈套咒语
私密交换
潮浪暴君
完全迷途
真名宿敌
河道巡灵
黑
放纵魔刻拉夫
无影维特兹
啸号队长
灵刃腐化师
绝望翼邪鬼
血生恶棍
热门明星
联袂出击
潜伏魔性
碎心剑客
镰切舞者
震撼反转
痛击蛮汉
光荣返场
维特兹的灵动
杀手出击
行刺
竞斗场小恶魔
恶魔意图
注亡逆徒
碍眼杀手
满心惊恐
怪诞变异
席穆嘉之手
最终喘息
鲜血圣餐
丧心好奇
涅卡那复仇者
绞墓暴民
毒息巨龙
夜惧妖
惨痛教训
巴克特会警卫
探索坟场王侯
餮腐蛆
尖响兀鹰
跛行食尸鬼
陋巷镰刀手
血蝇虫群
酒馆骗子
顽强亡者
红
萝婉肯理斯
混沌之眼欧寇然
炙焰寇伐丝
飞轮掷手
心急学徒
觅刃亚札人
追加竞斗
蛮牛巨汉
欢呼观客
寇伐丝的怒火
熔岩地王龙
岩浆地狱兽
剑花娜吉拉
竞技场卖商
战术遭窃
龙炎覆身
战斗壁垒
战响祭师
焰球
不共血仇
波维尔凶汉
边境劫掠者
连锁闪电
龙息
龙幼雏
大地元素
灰烬兽
威服英豪
提速咒
焰波召现师
焚劫鬼怪
闪电利爪
岩浆元气兽
开路祀徒
鲁莽狂欢人
电震
雷霆挥击
号角震天
战事召唤
火焰包覆
绿
伟岸古罗穆
奇想顽童皮儿
灵刃重铸师
牧地织匠
棘竹君王
冲锋双头兽
连段攻击
欢呼震天
常胜斗士
慷慨资助人
巨口戈莎莫
丛林引路人
皮儿的奇想
对空瞄准
体内野兽
林冠蜘蛛
冲锋犀牛
外沿区游掠亚龙
匕背蜥怪
倍产旺季
妖精幻视师
野性多头龙
肥沃大地
沃壤灵
变巨术
牺牲小我
捕获的狮头象
卡拉美特拉的眷顾
刻洛战士
以身作则
烛台贤者
板甲碾破兽
原初行猎兽
姆拉撒的脉动
终归地缚
鞍背勒嘎
苗生谬思
天帷宣言
资深探险家
活力
漂浪狼
多色
英勇巅统领
开盘亚札人
最后赢家
迅刃指挥官
觅诱吸血鬼
末日多头龙
钻法无歇
半人马治疗师
汀洛瓦惊惧兽
不朽王鳞
邪恶双生子
投机客瓜法哈基
杰连史芬斯
爱米莎之吻
无情猎手
罗克蛮汉
激流蟹
沸息蛮龙
坚定勇气
乌尔博格龙兽
神器
哨兵高塔
胜利鸣钟
执政院空闸
牲祭高台
热切组构体
创生秘室
金铸哨兵
六角板魔像
攻城巨车
千年石像鬼
灵眼
构生菌格栅
晚市守卫
和平神行客
穿刺神行客
预言师明灯
光谱探照灯
石魔像
暴君械具
佑天神将
地
繁盛步道
奢华包厢
塑境秘潭
无际云海
尖塔花园
平原
海岛
沼泽
山脉
树林