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耀扬天使
 
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欢庆天使
 
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天使的慈悲
 
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天使圣墙
 
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大天使
 
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希望天使艾维欣
 
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驱逐一击
 
å»ºç­‘è€…çš„ç¥ç¦
建筑者的祝福
 
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呼唤效命
 
æŠ¤æ•™å†›åœ£æˆ˜
护教军圣战
 
å¤§æ•™å ‚ç¥åœ£åƒ§
大教堂祝圣僧
 
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云移
 
æŒ‡æŒ¥å®˜å¨ä¿¡
指挥官威信
 
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断诅
 
æ‹”é™¤å°–ç‰™
拔除尖牙
 
æ‹’æ–¥æ­»äº¡
拒斥死亡
 
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虔诚教士
 
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神圣偏折
 
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解放天使
 
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敦请天使
 
è¿œæ²¼æŽ¢é™©å®¶
远沼探险家
 
é‡‘å¤œæŒ‡æŒ¥å®˜
金夜指挥官
 
é‡‘å¤œæ•‘èµŽä½¿
金夜救赎使
 
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战令天使
 
ç¥žåœ£å¸æ³•åƒ§
神圣司法僧
 
ä¿¡å¿µä¹‹è·ƒ
信念之跃
 
åˆå¤œæ–—å£«
午夜斗士
 
ä¸­åŽ…ä¿æŠ¤äºº
中厅保护人
 
æœˆå…‰æ¸¸é­‚
月光游魂
 
è’é‡Žå®¡åˆ¤å®˜
荒野审判官
 
åŽŸé™²æœåœ£å®¢
原陲朝圣客
 
å¤å½’å¤©ä½¿
复归天使
 
åŠ æ¸¥å°¼éª‘å…µ
加渥尼骑兵
 
æ­£æ°”éœ†å‡»
正气霆击
 
æ›™å…‰ç‚½å¤©ä½¿
曙光炽天使
 
é“¶åˆƒç¥žåœ£æ­¦å£«
银刃神圣武士
 
å¹½çµé—¨å«
幽灵门卫
 
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终始
 
ç‘Ÿç­è±ªæ°
瑟班豪杰
 
è¯¸çœä½¿è€…
诸省使者
 
ç‹‚çƒ­é‡å‡»
狂热重击
 
ç‚¼é‡‘æœ¯å£«å­¦å¾’
炼金术士学徒
 
ç§¯èšé…æ–¹
积聚配方
 
ç¥žç§˜æ··æˆ˜
神秘混战
 
è¿·é›¾èˆ¹é•¿
迷雾船长
 
è‡´æ®‹å†°å¯’
致残冰寒
 
ç¥žå°„å¯¼çµ
神射导灵
 
å¯‚ç­æµªæ½®
寂灭浪潮
 
æ¶æ°´
恶水
 
è‰¾å°”å‘ŠæŠ¤ç›¾æ‰‹
艾尔告护盾手
 
çœ·é¡¾ä¹‹é£Ž
眷顾之风
 
æ‹˜é”æ¸¸é­‚
拘锁游魂
 
é£žæŽ æ‰°ç¥ž
飞掠扰神
 
ç”µæµç‚¼é‡‘æœ¯å£«
电流炼金术士
 
æ¸¸é­‚æ”«å¤º
游魂攫夺
 
é¬¼å½±å½¢ä½“
鬼影形体
 
é¬¼å½±é—ªçƒ
鬼影闪烁
 
é¬¼å½±ä¹‹è§¦
鬼影之触
 
éªé¹­å…ˆé”‹
骏鹭先锋
 
æµ·æ¸©å¤å°¸åµŒ
海温古尸嵌
 
æ— é™æ˜ è±¡
无限映象
 
é©±å…¥è™šç©º
驱入虚空
 
è§…é”¢é­‚
觅锢魂
 
ç‹¬è¡Œå¤çµ
独行复灵
 
è¾‰æœˆç§˜æ•™å¾’
辉月秘教徒
 
å…¨é¢å‘¼å
全面呼吁
 
é›¾é¸¦
雾鸦
 
é›¾è°·ç‹®é¹«
雾谷狮鹫
 
æ¶…éžåˆ©äºšèµ°ç§çŠ¯
涅非利亚走私犯
 
æ™ºå–
智取
 
å®žç•Œå‰¥é™¤
实界剥除
 
è…å† é£Ÿå°¸é¬¼
腐冠食尸鬼
 
åºŸçš®é¾™å…½
废皮龙兽
 
äº‹åŽè¯¸è‘›
事后诸葛
 
å¹½çµæ‹˜ç¦
幽灵拘禁
 
ä¸ç¿¼è€Œé£ž
不翼而飞
 
ä¸¥å³»æ•™å¸ˆ
严峻教师
 
èµƒç‰©
赃物
 
æœˆæ™ºè€…å¤šç¾Žä»£
月智者多美代
 
ååŠ›è­¦æˆ’å‘˜
协力警戒员
 
ç²¾ç ”æ—¶åº
精研时序
 
çž¬å³æ¶ˆé€
瞬即消逝
 
é£žç¿¼åŒ 
飞翼匠
 
é£Ÿè„‘èƒƒå£
食脑胃口
 
é²œè¡€äº¤æ˜“
鲜血交易
 
é²œè¡€ç”»å®¶
鲜血画家
 
è¡€æµé‰´èµå®¶
血流鉴赏家
 
ç¢Žéª¨è´¯èº«
碎骨贯身
 
å± å¤«é£Ÿå°¸é¬¼
屠夫食尸鬼
 
å°¸é¦–è´©å•†
尸首贩商
 
å¢“ç©´åŒå°¸
墓穴匐尸
 
é»‘æš—å†’åå®¢
黑暗冒名客
 
æ­»äº¡ä¹‹é£Ž
死亡之风
 
æ¶é­”å¥”æ‰¬
恶魔奔扬
 
æ¶é­”å·¥å¤´
恶魔工头
 
çƒ¬å£æ¶é­”é¢†ä¸»
烬口恶魔领主
 
é™·è½ç‹‚å¢ƒ
陷落狂境
 
å¯æ€–å¥´éš¶ä¸»
可怖奴隶主
 
äº¡è€…è½¦å¤«
亡者车夫
 
æ”¶å‰²ç²¾é­‚
收割精魂
 
æ°¸å¤œé˜´é­‚
永夜阴魂
 
ç²¾é€‰ä¹‹è¡€
精选之血
 
å°¸é¬¼è‚‰èº«
尸鬼肉身
 
å¹½æš—åŒ»å£«
幽暗医士
 
äº¤æ¢åŸå¢“
交换坟墓
 
æ£˜æ³½è¾¹
棘泽边
 
ç´¢å‘½æ¶é­”
索命恶魔
 
éš”ç»å‡¶æ€è€…
隔绝凶杀者
 
äººä¹‹è„†å¼±
人之脆弱
 
é­ç¼‰é£Ÿå°¸é¬¼
遭缉食尸鬼
 
æ€ç”Ÿæµªæ½®
杀生浪潮
 
çŽ›è´¹å°”åŒèº«
玛费尔双身
 
éª¨é«“è™è 
骨髓蝙蝠
 
ç²¾ç¥žè‹¦ç—›
精神苦痛
 
æ­»çµå•®å’¬
死灵啮咬
 
èšæ±¡äº¡è€…
聚污亡者
 
æŽ é£Ÿè€…è®¡ç­–
掠食者计策
 
åå›æ¶é­”
反叛恶魔
 
æŽ¢ç…§æ¸¸é­‚
探照游魂
 
é­‚æ§›é‚ªé¬¼
魂槛邪鬼
 
å˜èŠ‚æ¶é­”
变节恶魔
 
æ®‹é…·å¾—èƒœ
残酷得胜
 
ä¸æ­»è¡Œåˆ‘äºº
不死行刑人
 
å­½ç‰©å¥‘çº¦
孽物契约
 
æƒ¹æ¼
惹恼
 
æ‹±ç¿¼å·¨é¾™
拱翼巨龙
 
æ——å¸œå‡èµ·
旗帜升起
 
æˆ˜æ–—èµžæ­Œ
战斗赞歌
 
åŽ„äº¡è€…è‘¬ç«
厄亡者葬火
 
å¤„ä»¥ç«åˆ‘
处以火刑
 
å±é™©èµŒæ³¨
危险赌注
 
æ¯å
毁坏
 
åŒé‡æ–½æ³•
双重施法
 
ä¼è‚¯çº³æ‰‘ç­è€…
伐肯纳扑灭者
 
æ¿€æ˜‚æŠ¤æ•™å†›
激昂护教军
 
é­”é¬¼ç¾¤
魔鬼群
 
ç«ç„°è£…æŸ
火焰装束
 
ç¿°å¨æžªéª‘å…µ
翰威枪骑兵
 
æµ·æ¸©å¤å¸è¡€é¬¼
海温古吸血鬼
 
æºªå ¡ä¼ äºº
溪堡传人
 
æ£˜æ³½è¾¹çŒŽçŠ¬
棘泽边猎犬
 
å‡¯é”¡é©ä¸æ»¡è€…
凯锡革不满者
 
å…‹å»‰æ‰“å‡»æ‰‹
克廉打击手
 
é—ªç”µè™æ€å…µ
闪电虐杀兵
 
é—ªç”µç¾ŽæŠ€
闪电美技
 
ç–¯ç‹‚å…ˆçŸ¥
疯狂先知
 
æ¶æ¯’æ„å›¾
恶毒意图
 
æ¯’æ€¨å¦–
毒怨妖
 
ç«ç„°æŸ±
火焰柱
 
æ„¤æ€’æ£è›‹é¬¼
愤怒捣蛋鬼
 
é‡å¡‘çµé­‚
重塑灵魂
 
æš´ä¹±é­é¦–
暴乱魁首
 
æ¯å¼ƒä»ªå¼
毁弃仪式
 
è¡€æ¬²è¢­å‡»
血欲袭击
 
ç¼çƒ«é­”é¬¼
灼烫魔鬼
 
æ¾æŸæ£®è­¦å«
松柏森警卫
 
çŸ³åŒ 
石匠
 
å±‹åŒ èµ·ä¹‰
屋匠起义
 
é›·å‡»
雷击
 
é›·éœ†ä¹‹æ€’
雷霆之怒
 
é­”è¡€æå‹ƒ
魔血提勃
 
èµ°è°ƒæš´å›
走调暴君
 
å¥‡è¯¡é«˜é€Ÿ
奇诡高速
 
æ¼äººé­”é¬¼
恼人魔鬼
 
ä¿å®‰æ­£ä¹‰
保安正义
 
ç‹‚çƒ­æ°‘å…µ
狂热民兵
 
ä¸°è¶³æˆé•¿
丰足成长
 
å¤§è‡ªç„¶çš„ç¥ç¦
大自然的祝福
 
è¾¹å¢ƒå·¡æž—è€…
边境巡林者
 
æ ‘è«å°å¾„
树荫小径
 
ç¾Šå±¯æ–—
羊斗士
 
é™¨è¹„è´è¥¿æ‘©æ–¯
陨蹄贝西摩斯
 
åŽä»£ä¹‹è·¯
后代之路
 
æˆ˜å¢“å«å£«
战墓卫士
 
å¾·é²ä¼Šä½£å…½
德鲁伊佣兽
 
å¾·é²ä¼Šè´®è—å¤„
德鲁伊贮藏处
 
å…¥èœ˜è››å£
入蜘蛛口
 
ç™¾èŠ±æœ¨èŠ‚å¦–
百花木节妖
 
æ•æ¸¸é­‚å¸ˆ
捕游魂师
 
æš—å¯¡å¦‡
暗寡妇
 
ç¦è¶³
禁足
 
é•¿åšŽæ¸¸é­‚
长嚎游魂
 
è”åˆçªå‡»
联合突击
 
æœç´¢å·¢ç©´
搜索巢穴
 
è‡ªç„¶ç»ˆç»“
自然终结
 
è¨éº»åŽŸé‡ŽçŒª
荨麻原野猪
 
é¾™è‘µå°è´©
龙葵小贩
 
è¾Ÿè·¯äºšé¾™
辟路亚龙
 
åŽŸåˆç¿»è…¾
原初翻腾
 
åˆºæ£˜é›¨
刺棘雨
 
çŒŽç‰©å¤ä»‡
猎物复仇
 
åº‡æŠ¤å’’
庇护咒
 
æŽ¢å‘å¤©é™…
探向天际
 
æ¾æŸæ£®æ™ºè€…
松柏森智者
 
æ”¶æˆçµ
收成灵
 
å¯æ€–å­˜åœ¨
可怖存在
 
æž—åœ°å‘å¯¼
林地向导
 
ç‹‚é‡Žå¾—èƒœ
狂野得胜
 
å¯é çš„åŠ›æ³•å¸ˆ
可靠的力法师
 
æ²ƒæ–‡æ£®è¿½çŒŽäºº
沃文森追猎人
 
é¥¥çˆªçµ
饥爪灵
 
æ¼‚æµªç‹¼
漂浪狼
 
è’é‡ŽåæŠ—
荒野反抗
 
é‡Žæž—æ¸¸é­‚
野林游魂
 
å¤ä»‡å«ç‹¼
复仇卫狼
 
é“¶å¿ƒå«ç‹¼
银心卫狼
 
ç´«æ‰ç²¾æ€ª
紫杉精怪
 
æ´ç¾½ä¹‹å…‰å¸ƒé²å¨œ
洁羽之光布鲁娜
 
é‡‘å¤œä¹‹åˆƒå§¬ç‘Ÿæ‹‰
金夜之刃姬瑟拉
 
è‹é¹­å¤©ä½¿å¸­å˜‰å¦²
苍鹭天使席嘉妲
 
å¤©ä½¿ä¹‹å¢“
天使之墓
 
å¤©ä½¿æˆ˜å…·
天使战具
 
é”‹åˆƒæŠ¤è‡‚
锋刃护臂
 
å’’æ³•å¸ˆä¹‹æŸœ
咒法师之柜
 
æŸ³ä¸˜ç»žåˆ‘å°
柳丘绞刑台
 
é»¯ç¥Ÿå®ˆæŠ¤è€…
黯祟守护者
 
æœˆé“¶é•¿çŸ›
月银长矛
 
çº³å¸è¾¾åºŸé“æ€ª
纳司达废铁怪
 
å¼‚ç•Œå›¾é›†
异界图集
 
è‰¾ç»´æ¬£çš„å·è½´
艾维欣的卷轴
 
æ£˜æ³½è¾¹çš„å·è½´
棘泽边的卷轴
 
æ‹·é—®è€…ä¸‰å‰æˆŸ
拷问者三叉戟
 
å…ˆé”‹ç›¾
先锋盾
 
é•¿çœ ä¹‹çš¿
长眠之皿
 
ç‚¼é‡‘æœ¯å£«é¿éš¾æ‰€
炼金术士避难所
 
çµé­‚æ´žçªŸ
灵魂洞窟
 
è’èŠœç¯å¡”
荒芜灯塔
 
ç‚½å¤©ä½¿åœ£æ®¿
炽天使圣殿
 
å…‹æ˜ŸåŸŽå¡ž
克星城塞
 
å¹³åŽŸ
平原
 
å¹³åŽŸ
平原
 
å¹³åŽŸ
平原
 
æµ·å²›
海岛
 
æµ·å²›
海岛
 
æµ·å²›
海岛
 
æ²¼æ³½
沼泽
 
æ²¼æ³½
沼泽
 
æ²¼æ³½
沼泽
 
å±±è„‰
山脉
 
å±±è„‰
山脉
 
å±±è„‰
山脉
 
æ ‘æž—
树林
 
æ ‘æž—
树林
 
æ ‘æž—
树林
 
 

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