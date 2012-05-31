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狮群唤师阿耶尼
 
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阿耶尼旭击僧
 
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天使的慈悲
 
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天使祈福
 
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扈伴骑士
 
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艾文扈从
 
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战翔鹰
 
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守望队长
 
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队长召令
 
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欧吉克圣战军
 
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上天眷顾
 
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明圣裁定
 
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抹消
 
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信念报偿
 
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辉煌冲锋
 
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卫护狮鹫
 
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守护雄狮
 
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阿卡沙守护者
 
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狮群治疗师
 
æ— ç•çš„è‹±é›„
无畏的英雄
 
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荣耀骑士
 
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遗忘轮
 
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战术名家欧吉克
 
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和平主义
 
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柱坪牛
 
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净化时空
 
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珍奇象
 
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剑雨
 
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罗克维念师
 
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安全出路
 
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撒拉天使
 
æ’’æ‹‰åœ£è€…
撒拉圣者
 
æ’’æ‹‰å¤ä»‡è€…
撒拉复仇者
 
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英勇展现
 
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银毛狮
 
åº„ä¸¥å¤§å¤©ä½¿
庄严大天使
 
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永恒眷临
 
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战猎鹰
 
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图恩战僧
 
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战钳獒犬
 
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古语术士
 
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极地艾文
 
æ³¢æ‹‰æ–¯åœç®—å¸ˆ
波拉斯卜算师
 
æ–—æ™º
斗智
 
ä»¿ç”Ÿå¦–
仿生妖
 
ä¼˜é›…æŒ‘æ‹¨å¸ˆ
优雅挑拨师
 
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卜卦
 
å€¾ç›†å¤§é›¨
倾盆大雨
 
ç¡¬åŒ–å¤–å£³
硬化外壳
 
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菁华离散
 
å…¥ä¾µä»™çµ
入侵仙灵
 
æµ“é›¾å ¤é˜²
浓雾堤防
 
æ¸¯æ¹¾å·¨è›‡
港湾巨蛇
 
æ°´åŠ¿ç¿»è…¾
水势翻腾
 
ç¼–çº‚ç´¢å¼•
编纂索引
 
è®°å¿†ä¸“å®¶æ°æ–¯
记忆专家杰斯
 
æ°æ–¯çš„å¹»è±¡
杰斯的幻象
 
å·¨æµ·å…½å¹¼é›
巨海兽幼雏
 
çç ä¸‰å‰æˆŸå¤§å¸ˆ
珍珠三叉戟大师
 
çç ä¸‰å‰æˆŸäººé±¼
珍珠三叉戟人鱼
 
å¿ƒçµå¡‘åž‹
心灵塑型
 
å¤±æ•ˆ
失效
 
å…¨çŸ¥å…¨èƒ½
全知全能
 
ç§»è½¬
移转
 
å€’é€€
倒退
 
å·è½´ç›—è´¼
卷轴盗贼
 
çœ æ¢¦å’’
眠梦咒
 
å’’è¯­çº ç»“
咒语纠结
 
ä¹Œå±¯å²èŠ¬æ–¯
乌屯史芬斯
 
æš´æ½®æµ·æ€ª
暴潮海怪
 
ç§å¯†äº¤æ¢
私密交换
 
ç©ºå¬å¸ˆé™¶å²š
空召师陶岚
 
é™¶å²šçš„ç¥æ„¿
陶岚的祝愿
 
è¡Œä¸šè¯€çª
行业诀窍
 
åå¬å”¤
反召唤
 
ç»´å¤šè‚¯è¿·å¹»æœ¯å£«
维多肯迷幻术士
 
è™šç©ºä¼å‡»å®¢
虚空伏击客
 
æ²³é“å·¡çµ
河道巡灵
 
è‹ç©¹é£žç‡•
苍穹飞燕
 
é£Žé¾™å…½
风龙兽
 
è®¨è¿˜è¡€å€º
讨还血债
 
è¡€çŒŽè™è 
血猎蝙蝠
 
è¡€åº§å¸è¡€é¬¼
血座吸血鬼
 
ææƒ§ç•ç¼©
恐惧畏缩
 
è‡´æ®‹èŽèº¯
致残萎躯
 
é»‘æš—çœ·é¡¾
黑暗眷顾
 
æ¶é­”å¯ç¤º
恶魔启示
 
æ³¢æ‹‰æ–¯ä¿¡å¾’
波拉斯信徒
 
æ‰°åŸ
扰坟
 
é€¼ä»Ž
逼从
 
æš®ç¯·æ¸¸æŽ è€…
暮篷游掠者
 
è’™åŠ³äº¡è€…
蒙劳亡者
 
å¸å–ç²¾åŽ
吸取精华
 
å·¨åž‹èŽå­
巨型蝎子
 
æ¸¯æ¹¾ç›—åŒª
港湾盗匪
 
æ¶åéª‘å£«
恶名骑士
 
é—‡å¢ƒèŽ‰èŽ²å¨œ
闇境莉莲娜
 
èŽ‰èŽ²å¨œçš„é˜´é­‚
莉莲娜的阴魂
 
å¸è¡€é¬¼å°è®°
吸血鬼印记
 
å¿ƒä¹‹è¡°
心之衰
 
è°‹æ€
谋杀
 
æ®‹è‚¢æ¯ä¼¤
残肢毁伤
 
æ ¼åˆ©æžç£å†›æ¶…æ³•æ´›
格利极督军涅法洛
 
é¿é‚ªç¬¦å·«å¦–
避邪符巫妖
 
å…¬å¼€å¤„å†³
公开处决
 
è´ªåƒè€é¼ 
贪吃老鼠
 
åŸåœºå¤ç”Ÿ
坟场复生
 
æ¶…æ³•æ´›ä»†ä»Ž
涅法洛仆从
 
å¸Œç±³å®‰å¹½çµ
希米安幽灵
 
ä»¥è¡€ç«‹å¥‘
以血立契
 
å—è™çµé­‚
受虐灵魂
 
å¤œç›—å¸è¡€é¬¼
夜盗吸血鬼
 
æš—å¤œå¸è¡€é¬¼
暗夜吸血鬼
 
çº±å”¤é£Ÿå°¸é¬¼
纱唤食尸鬼
 
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猛恶再生
 
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行尸
 
æ— è®¡å¯æ–½
无计可施
 
æœ­å…¹ç¦»è›‡å‘å¦–
札兹离蛇发妖
 
å·¨ç¡•çµä¿‘
巨硕灵俑
 
å†›ç«å•†
军火商
 
åˆƒç‰™é‡ŽçŒª
刃牙野猪
 
å³¡è°·ç‰›å¤´æ€ª
峡谷牛头怪
 
æƒ¹äº‹äººèŒœå“
惹事人茜卓
 
èŒœå“çš„æ€’ç«
茜卓的怒火
 
æŒåˆ€æš´ä¹±
持刀暴乱
 
åŒ–ä¸ºé™¨å‘
化为陨坑
 
ç»¯çº¢æ³¥èœ¥
绯红泥蜥
 
é¾™å¹¼é›
龙幼雏
 
ç¾¤æƒ…æ¿€æ˜‚
群情激昂
 
ç«å…ƒç´ 
火元素
 
ç«ç¿¼å‡¤å‡°
火翼凤凰
 
æƒ¹äº‹äººçƒˆç„°
惹事人烈焰
 
ç†”ç‚‰å¹¼é¾™
熔炉幼龙
 
çºµç«é¬¼æ€ª
纵火鬼怪
 
é¬¼æ€ªæˆ˜ä¸‘
鬼怪战丑
 
é©®æ‘å·¨äºº
驮村巨人
 
ç‚¹ç‡ƒæ€’ç«
点燃怒火
 
æš´æ°‘å¤´ç›®å…‹ä»‘å¯
暴民头目克仑可
 
å…‹ä»‘å¯çš„å‘½ä»¤
克仑可的命令
 
å²©æµ†æš´éœ‡
岩浆暴震
 
åä¹±å°è®°
反乱印记
 
çµåˆ›ç¥­å¸ˆ
灵创祭师
 
èŽ«è‘›è·Ÿç­
莫葛跟班
 
é²èŽ½è›®æ±‰
鲁莽蛮汉
 
ä»¤å…¶å›žå“
令其回响
 
ç¿»æ‹£é¬¼æ€ª
翻拣鬼怪
 
ç‚™çƒ­çŸ›
炙热矛
 
é™çœ å·¨é¾™
静眠巨龙
 
çƒ­ç†”bk
热熔bk
 
é›·å–‰æ®‹è™è€…
雷喉残虐者
 
ç«ç‚¬é‚ªé¬¼
火炬邪鬼
 
å·è§’éœ‡å¤©
号角震天
 
åŒ–ä¸ºæ¸£æ»“
化为渣滓
 
ç«æ³‰å–·å‘
火泉喷发
 
ç«å±±ä¹‹åŠ›
火山之力
 
ç«å¢™
火墙
 
èƒ¡ä¹±æŽ¨æµ‹
胡乱推测
 
ç¼ä¸–åŠ«
灼世劫
 
é…¸æ¶²é»èŒ
酸液黏菌
 
ä¹”æœ¨å¦–ç²¾
乔木妖精
 
è”èº«ç”²è™«
联身甲虫
 
æ— é™…é¢†åŸŸ
无际领域
 
å¯Œè¶³æ”¶æˆ
富足收成
 
åŠäººéªé©¬
半人骏马
 
è‡´å‘½éšå£«
致命隐士
 
æš®è°·äºšé¾™
暮谷亚龙
 
ç¥–é³žäºšé¾™
祖鳞亚龙
 
å¦–ç²¾é«˜ä½å¾·é²ä¼Š
妖精高位德鲁伊
 
å¦–ç²¾å¹»è§†å¸ˆ
妖精幻视师
 
è¿œçœº
远眺
 
ç‡§è¹„é‡ŽçŒª
燧蹄野猪
 
æµ“é›¾
浓雾
 
çœŸèŒè”“ç”Ÿ
真菌蔓生
 
åŽŸåˆçŒŽäººè´¾è·¯
原初猎人贾路
 
è´¾è·¯çš„å…½ç¾¤é•¿
贾路的兽群长
 
å¤§åœ°å°å°
大地封印
 
æœ¨ä¸‡å¼—é»Žä¾¦çŒŽæ‰‹
木万弗黎侦猎手
 
å›žå½’è‡ªç„¶
回归自然
 
é“…ç›´è½ä¸‹
铅直落下
 
æŽ é£Ÿç‹‚æš´
掠食狂暴
 
æ•é£Ÿ
捕食
 
åŽŸåˆè¡ŒçŒŽå…½
原初行猎兽
 
åŽŸåˆå¤šå¤´é¾™
原初多头龙
 
å¥Žåˆ©æ©æ ‘çµ
奎利恩树灵
 
ä»‡è§†
仇视
 
æŠ¤æž—äººè·¯å¾„
护林人路径
 
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复苏
 
å’†å“®åŽŸè·ºå…½
咆哮原跺兽
 
å“¨å…µèœ˜è››
哨兵蜘蛛
 
å·¨è›‡å¤©èµ‹
巨蛇天赋
 
ä¸éž­èœ˜è››
丝鞭蜘蛛
 
å°–åˆºå·´æ´›è¥¿
尖刺巴洛西
 
çŠ„ç‰™å…½
犄牙兽
 
æž—ç¾¤ç‹¼
林群狼
 
å·¨åŠ›æˆé•¿
巨力成长
 
å¹¿æž—åžé£Ÿå®¢
广林吞食客
 
è‡ªç„¶ä¼ ä»¤ä½¿å¶å¨ƒ
自然传令使叶娃
 
å¶å¨ƒçš„åŠ›æ³•å¸ˆ
叶娃的力法师
 
é¹æ´›å®¢å°¼å¯æ³¢æ‹‰æ–¯
鹏洛客尼可波拉斯
 
çˆ±è‹¥çŽ›çºªå¿µç¢‘
爱若玛纪念碑
 
æ—¶è®¡æœºæ¢°å…½
时计机械兽
 
é¢„å…†æ—¶é’Ÿ
预兆时钟
 
ç©ºæ— ä¹‹é—¨
空无之门
 
æ°¸ç”Ÿç¼æµ†
永生琼浆
 
æˆåž‹å®çŸ³
成型宝石
 
é‡‘ç®”èŽ²èŠ±
金箔莲花
 
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神秘巨著
 
èˆªç­
航筝
 
éžç‘žå…‹è¥¿äºšå·¨æ±‰
非瑞克西亚巨汉
 
æœªå¡‘åž‹çš„é»åœŸ
未塑型的黏土
 
ä¼Šå¼—æ–¯å²›æˆ’æŒ‡
伊弗斯岛戒指
 
å¡éš†å°¼äºšæˆ’æŒ‡
卡隆尼亚戒指
 
å›¾æ©æˆ’æŒ‡
图恩戒指
 
ä¼å¡å…¹æˆ’æŒ‡
伐卡兹戒指
 
æœ­å…¹ç¦»æˆ’æŒ‡
札兹离戒指
 
é”™ä¹±æ²™æ¼
错乱沙漏
 
å‡è™æ–
凝虐杖
 
å¡«å……å¨ƒå¨ƒ
填充娃娃
 
æ‰˜çŽ›å¢“ç©´
托玛墓穴
 
äº¤æ˜“ç«™
交易站
 
æˆ˜äº‹åœ£å ‚
战事圣堂
 
é¾™é¢…å±±å³°
龙颅山峰
 
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水没墓穴
 
æˆå½¢é‡Žåœ°
成形野地
 
å†°æ²³è¦å¡ž
冰河要塞
 
åœ°ç‹±å…½ç†”å£
地狱兽熔口
 
åœ£ç‰©å¡”
圣物塔
 
ç›˜æ ¹å³­å£
盘根峭壁
 
æ—¥ç“£æ ‘ä¸›
日瓣树丛
 
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平原
 
å¹³åŽŸ
平原
 
å¹³åŽŸ
平原
 
å¹³åŽŸ
平原
 
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海岛
 
æµ·å²›
海岛
 
æµ·å²›
海岛
 
æµ·å²›
海岛
 
æ²¼æ³½
沼泽
 
æ²¼æ³½
沼泽
 
æ²¼æ³½
沼泽
 
æ²¼æ³½
沼泽
 
å±±è„‰
山脉
 
å±±è„‰
山脉
 
å±±è„‰
山脉
 
å±±è„‰
山脉
 
æ ‘æž—
树林
 
æ ‘æž—
树林
 
æ ‘æž—
树林
 
æ ‘æž—
树林
 
 

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