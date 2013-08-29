News / 牌图集合
Theros Card Image Gallery
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智兵团之勇
飞马坐骑
天界统领
链锁岩上
赫利欧德眷宠
无畏猛攻
功勋狮鹫
明圣裁定
旭日天尊艾紫培
厄芳拉的护持师
赫利欧德的福音师
赫名英雄
眷宠重装步兵
永生赠礼
异端怒视
众神意旨
太阳神赫利欧德
赫利欧德的密使
美愿幻灵
百臂巨人
拉苟那族长老
咽气
狮族布陷手
明眼蔻灵
赫利欧德的试炼
方阵兵团队长
消融之光
雅睿欧斯的学者
瑟特萨战斗僧侣
瑟特萨狮鹫
缄默工匠
万神殿卫
赫利欧德的长矛
旅哲人
污浊退散
飞马骑士
负轭牛
抹除
似水流形
幽形工匠
深海巨人
塔萨的双叉戟
破浪鱼驹
海岸盖美拉
爆裂屈东
野猪之咒
消融
预示命运
驳斥
攫流
天际学者
迷宫迷途
波涛大师
迈勒提斯幻术师
记忆墙
云雨水灵
示兆先知
塔萨的试炼
预知盖美拉
先知史芬斯
海神的复仇
海牢怪
裂船巨海兽
希望破灭
天鹅绝唱
海神塔萨
塔萨的恩赐
塔萨的密使
逐财屈东
屈东岸盗
屈东技略
氲氤灵
旅途终点
裂波屈东
乖戾督军
命运密探
安福陵漂浪客
恶邪幻灵
索血哈痞
厄睿柏斯的恩泽
洞窟冥灵
割喉计略
邪恶背叛
斐纳克的信徒
死神厄睿柏斯
厄睿柏斯的密使
惊怖牛头怪
肉狂驹
安福陵的暗贾
英雄殉身
残酷的许瞳涅娅
无餍哈痞
念赠蛇发妖
死神鞭击
恶憎牛身妖瞳
转世行伍
墨癸斯的劫掠者
夜嚎怪
厄睿柏斯的试炼
芳瑞卡的医治
解读骨卦
冥界救援
转世半人马
转世方阵兵团
天谴印记
啜饮剧毒
攫取思绪
落难英雄
毒蛇之吻
厄睿柏斯的神鞭
阿喀洛斯圣战军
众神之怒
竞技选手
边境牛头怪
巨石坠落
协同突击
亡啸谷突击兵
毁坏
龙披风
吞烬怪
墨癸斯的狂信徒
饮火羊蹄人
焰语专家
普罗烽斯的神锤
暴躁独眼巨人
迷宫斗士
闪电炼击
岩浆飞射
信使飞速
剖颅牛头怪
普罗烽斯的试炼
岩峰爆发
背叛征兆
伊洛安斯的僧侣
熔锻神普罗烽斯
普罗烽斯的密使
普罗烽斯之怒
怒血祭师
放浪羊蹄人
火花溅射
岩尖山灵
撼岩巨人
岚息巨龙
恒火泰坦
泰坦之力
双头狱犬
蛮荒狂徒
地平线密探
瑟特萨英雄安陶莎
乔木巨像
工匠之哀
蒙恩羊蹄人
倪勒娅的神弓
半人马格斗专家
领受神言
捍卫家园
逐渐湮没
野性祝愿
猎人遭猎
卡拉美特拉的侍僧
叶冠树灵
破雾多头龙
生灵宿敌
奈西安双头角奎
奈西安骏马
猎神倪勒娅
倪勒娅的信徒
倪勒娅的密使
倪勒娅的风采
倪勒娅的试炼
斐力兹族半人马
吞世客波禄卡诺斯
虔诚的猎人
贪欢羊蹄人
羊蹄人吹笛手
凶蛮翻腾
蓑草蝎子
裂碎之风
雄心战士
森林女像柱
进食时刻
漫游羊蹄人
巨型狐狸
战士操练
阿喀洛斯重装步兵
阿那克斯与赛美狄
灰灭骑兵
织魇师安梭苛
善战重装步兵
英雄年代史家
迈勒提斯的达克索斯
坏灭欢宴
绒毛狮
远扬盖美拉
夸格玛战呼人
永生者墨冬迈
芳瑞卡的照护师
城邦破坏人
克鲁菲斯的先知
心灵入侵
蛮荒夺命妖
冥界哨卫
海难歌手
咒心盖美拉
氲形预示
命运三人组
谋杀王提玛瑞
冥界狱犬
贪欢者谢纳戈斯
阿喀洛斯木马
锻砧猛禽
青铜紫貂
光洁雄鹿
阿喀洛斯巨像
铸焰轮
飞羽足履
迈勒提斯守护者
清辉独角兽
游掠者之盔
魔异盒
旅人护身符
女巫之眼
树林
树林
树林
树林
海岛
海岛
海岛
海岛
山脉
山脉
山脉
山脉
夜天神殿尼索斯
平原
平原
平原
平原
沼泽
沼泽
沼泽
沼泽
离弃殿堂
诡诈殿堂
神秘殿堂
静寂殿堂
胜利殿堂
无闻海岸