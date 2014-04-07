News / 牌图集合
Journey Into Nyx Card Image Gallery
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白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿 | 多色 | 神器 | 地 | 所有牌张
庇佑神使
阿耶尼的风采
阿喀洛斯獒犬
尼兹战具
驱逐明光
送晓御夫
弑神
赫利欧德的旨意
守望雄鹰
巧辞幻灵
活力洗礼池
承阳剑
佑丰蔻灵
拉苟那族开路人
舰队启航
反逆狮族
凡尘执念
星绒绵羊
压迫射线
俄瑞恣迅爪兵
方阵队型
采石场巨像
报复
盲目喧哗兵
缚空咒
空矛骑兵
擅雕筑匠
补给鹤
忒特摩斯高阶僧侣
空中列阵
战场奇术师
隐匿塞连
勒令撤销
晶澈鹦鹉螺
达克拉秘教徒
大胆的窃贼
克罗芬斯的旨意
命运洗礼池
捕神章鱼
危急关头
傲慢
催眠塞连
解读预兆
奇奥拉的驱散
钉牢在地
幻型涌现
深海捕捞
急流盖美拉
天鹰展翅
时光智者
船舰祸害
符印海星
塔萨的吞噬兽
塔萨的怒火
屈东骑队
岸袭屈东
战翼塞连
湍流水灵
厄睿柏斯的密探
蛇发妖外貌
血狂重装步兵
坏脑蛆
没入黑暗
残酷进食
厄睿柏斯的旨意
唤终巨人
引怖冥灵
浇熄希望
幻梦盛宴
惊怖石化师
转世洗礼池
糙节覆痕怪
狰狞守卫
点金咒马卡耳王
盛宴大师
惊魇终局
尼兹灌输
芳瑞卡的精卫
转世贪欢者
转世者祭礼
腐坏巨汉
信者噤声
怨毒霆击
吱响蛭群
裂念拉弥亚
受虐思绪
极端恐惧
阿喀洛斯破阵兵
擎天巨人
刃牙野猪
眩目火光
恒怒独眼巨人
双子神的旨意
盛欢幻灵
焰语者的意志
犄角疾刺
愤怒洗礼池
锻生山灵
暴食独眼巨人
勇力驯服
知识与力量
闪电权冠
岩浆喷散
墨癸斯的战猎犬
沉思牛头怪
焰语预言师
闪电谜题
荒弃嬉闹
煽动暴民
羊蹄人重装步兵
符印石龙子
特剌谢斯后裔
墨癸斯的怨恨
星坠击
焰塑双身
野火狱犬
巴萨剌塔弓箭手
巨身勇行
托诸尘土
渎圣灾难
卡拉美特拉的旨意
花丛幻灵
富饶洗礼池
金角牝鹿
金皮公牛
英雄灾祸
凡人克星
护卵多头龙
克罗芬斯的洞察
集市节庆
自然华彩
奈西安猎护灵
橡心树灵
斐力兹族雷蹄兵
斐力兹族战酋长
贪食鬣狗狮
享誉织匠
复苏旋律
林舞羊蹄人
瑟特萨式战法
英雄齐心
尖刺豪猪
亡者赋力
群集巨人
英雄明师阿耶尼
渡亡神雅睿欧斯
奋绝抵抗
诡诈信徒
飞羽石化鸡蛇
胜利神伊洛安斯
风暴神刻拉诺斯
天际神克罗芬斯
尼兹蜘蛛
折磨神芳瑞卡
殒神狂欢
逐岚盖美拉
冥界铸币匠
伊洛安斯的兵械
胜利战车
逃兵囚营
金铸哨兵
凯旋大厅
魔力聚流
顿悟殿堂
疫病殿堂