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| | | | 绿 | 多色 | 神器 | | 所有牌张

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庇佑神使
 
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阿耶尼的风采
 
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阿喀洛斯獒犬
 
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尼兹战具
 
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驱逐明光
 
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送晓御夫
 
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弑神
 
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赫利欧德的旨意
 
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守望雄鹰
 
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巧辞幻灵
 
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活力洗礼池
 
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承阳剑
 
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佑丰蔻灵
 
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拉苟那族开路人
 
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舰队启航
 
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反逆狮族
 
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凡尘执念
 
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星绒绵羊
 
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压迫射线
 
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俄瑞恣迅爪兵
 
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方阵队型
 
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采石场巨像
 
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报复
 
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盲目喧哗兵
 
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缚空咒
 
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空矛骑兵
 
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擅雕筑匠
 
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补给鹤
 
å¿’ç‰¹æ‘©æ–¯é«˜é˜¶åƒ§ä¾£
忒特摩斯高阶僧侣
 
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空中列阵
 
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战场奇术师
 
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隐匿塞连
 
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勒令撤销
 
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晶澈鹦鹉螺
 
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达克拉秘教徒
 
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大胆的窃贼
 
å…‹ç½—èŠ¬æ–¯çš„æ—¨æ„
克罗芬斯的旨意
 
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命运洗礼池
 
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捕神章鱼
 
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危急关头
 
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傲慢
 
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催眠塞连
 
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解读预兆
 
å¥‡å¥¥æ‹‰çš„é©±æ•£
奇奥拉的驱散
 
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钉牢在地
 
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幻型涌现
 
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深海捕捞
 
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急流盖美拉
 
å¤©é¹°å±•ç¿…
天鹰展翅
 
æ—¶å…‰æ™ºè€…
时光智者
 
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船舰祸害
 
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符印海星
 
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塔萨的吞噬兽
 
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塔萨的怒火
 
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屈东骑队
 
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岸袭屈东
 
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战翼塞连
 
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湍流水灵
 
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厄睿柏斯的密探
 
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蛇发妖外貌
 
è¡€ç‹‚é‡è£…æ­¥å…µ
血狂重装步兵
 
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坏脑蛆
 
æ²¡å…¥é»‘æš—
没入黑暗
 
æ®‹é…·è¿›é£Ÿ
残酷进食
 
åŽ„ç¿æŸæ–¯çš„æ—¨æ„
厄睿柏斯的旨意
 
å”¤ç»ˆå·¨äºº
唤终巨人
 
å¼•æ€–å†¥çµ
引怖冥灵
 
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浇熄希望
 
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幻梦盛宴
 
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惊怖石化师
 
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转世洗礼池
 
ç³™èŠ‚è¦†ç—•æ€ª
糙节覆痕怪
 
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狰狞守卫
 
ç‚¹é‡‘å’’é©¬å¡è€³çŽ‹
点金咒马卡耳王
 
ç››å®´å¤§å¸ˆ
盛宴大师
 
æƒŠé­‡ç»ˆå±€
惊魇终局
 
å°¼å…¹çŒè¾“
尼兹灌输
 
èŠ³ç‘žå¡çš„ç²¾å«
芳瑞卡的精卫
 
è½¬ä¸–è´ªæ¬¢è€…
转世贪欢者
 
è½¬ä¸–è€…ç¥­ç¤¼
转世者祭礼
 
è…åå·¨æ±‰
腐坏巨汉
 
ä¿¡è€…å™¤å£°
信者噤声
 
æ€¨æ¯’éœ†å‡»
怨毒霆击
 
å±å“è›­ç¾¤
吱响蛭群
 
è£‚å¿µæ‹‰å¼¥äºš
裂念拉弥亚
 
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受虐思绪
 
æžç«¯ææƒ§
极端恐惧
 
é˜¿å–€æ´›æ–¯ç ´é˜µå…µ
阿喀洛斯破阵兵
 
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擎天巨人
 
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刃牙野猪
 
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眩目火光
 
æ’æ€’ç‹¬çœ¼å·¨äºº
恒怒独眼巨人
 
åŒå­ç¥žçš„æ—¨æ„
双子神的旨意
 
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盛欢幻灵
 
ç„°è¯­è€…çš„æ„å¿—
焰语者的意志
 
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犄角疾刺
 
æ„¤æ€’æ´—ç¤¼æ± 
愤怒洗礼池
 
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锻生山灵
 
æš´é£Ÿç‹¬çœ¼å·¨äºº
暴食独眼巨人
 
å‹‡åŠ›é©¯æœ
勇力驯服
 
çŸ¥è¯†ä¸ŽåŠ›é‡
知识与力量
 
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闪电权冠
 
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岩浆喷散
 
å¢¨ç™¸æ–¯çš„æˆ˜çŒŽçŠ¬
墨癸斯的战猎犬
 
æ²‰æ€ç‰›å¤´æ€ª
沉思牛头怪
 
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焰语预言师
 
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闪电谜题
 
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荒弃嬉闹
 
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煽动暴民
 
ç¾Šè¹„äººé‡è£…æ­¥å…µ
羊蹄人重装步兵
 
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符印石龙子
 
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特剌谢斯后裔
 
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墨癸斯的怨恨
 
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星坠击
 
ç„°å¡‘åŒèº«
焰塑双身
 
é‡Žç«ç‹±çŠ¬
野火狱犬
 
å·´è¨å‰Œå¡”å¼“ç®­æ‰‹
巴萨剌塔弓箭手
 
å·¨èº«å‹‡è¡Œ
巨身勇行
 
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托诸尘土
 
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渎圣灾难
 
å¡æ‹‰ç¾Žç‰¹æ‹‰çš„æ—¨æ„
卡拉美特拉的旨意
 
èŠ±ä¸›å¹»çµ
花丛幻灵
 
å¯Œé¥¶æ´—ç¤¼æ± 
富饶洗礼池
 
é‡‘è§’ç‰é¹¿
金角牝鹿
 
é‡‘çš®å…¬ç‰›
金皮公牛
 
è‹±é›„ç¾ç¥¸
英雄灾祸
 
å‡¡äººå…‹æ˜Ÿ
凡人克星
 
æŠ¤åµå¤šå¤´é¾™
护卵多头龙
 
å…‹ç½—èŠ¬æ–¯çš„æ´žå¯Ÿ
克罗芬斯的洞察
 
é›†å¸‚èŠ‚åº†
集市节庆
 
è‡ªç„¶åŽå½©
自然华彩
 
å¥ˆè¥¿å®‰çŒŽæŠ¤çµ
奈西安猎护灵
 
æ©¡å¿ƒæ ‘çµ
橡心树灵
 
æ–åŠ›å…¹æ—é›·è¹„å…µ
斐力兹族雷蹄兵
 
æ–åŠ›å…¹æ—æˆ˜é…‹é•¿
斐力兹族战酋长
 
è´ªé£Ÿé¬£ç‹—ç‹®
贪食鬣狗狮
 
äº«èª‰ç»‡åŒ 
享誉织匠
 
å¤è‹æ—‹å¾‹
复苏旋律
 
æž—èˆžç¾Šè¹„äºº
林舞羊蹄人
 
ç‘Ÿç‰¹è¨å¼æˆ˜æ³•
瑟特萨式战法
 
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英雄齐心
 
å°–åˆºè±ªçŒª
尖刺豪猪
 
äº¡è€…èµ‹åŠ›
亡者赋力
 
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群集巨人
 
è‹±é›„æ˜Žå¸ˆé˜¿è€¶å°¼
英雄明师阿耶尼
 
æ¸¡äº¡ç¥žé›…ç¿æ¬§æ–¯
渡亡神雅睿欧斯
 
å¥‹ç»æŠµæŠ—
奋绝抵抗
 
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诡诈信徒
 
é£žç¾½çŸ³åŒ–é¸¡è›‡
飞羽石化鸡蛇
 
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胜利神伊洛安斯
 
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风暴神刻拉诺斯
 
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天际神克罗芬斯
 
å°¼å…¹èœ˜è››
尼兹蜘蛛
 
æŠ˜ç£¨ç¥žèŠ³ç‘žå¡
折磨神芳瑞卡
 
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殒神狂欢
 
é€å²šç›–ç¾Žæ‹‰
逐岚盖美拉
 
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冥界铸币匠
 
ä¼Šæ´›å®‰æ–¯çš„å…µæ¢°
伊洛安斯的兵械
 
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胜利战车
 
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逃兵囚营
 
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金铸哨兵
 
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凯旋大厅
 
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魔力聚流
 
é¡¿æ‚Ÿæ®¿å ‚
顿悟殿堂
 
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疫病殿堂
 

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