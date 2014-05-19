牌图集合
白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿 | 多色 | 神器 | 诡局 | 地 | 所有牌张
阿耶尼晖击僧
峰顶翔鹰
布莱戈的代表
议会守护者
众议裁定
讯使翔鹰
缚灵柩护
柩护扈从
注亡旅人
烁野麋鹿
守卫赞迪肯
无形美善
寇族赞歌
英勇一刻
尊贵圣殿骑士
柱坪牛
狮群守护者
纯净天使
黎明使者蕾亚
扰醒灵魂
溃不成军
银奔狐
捕灵手
挡开
化剑为犁
至上权威
骁勇具现
义务之誓约
醒岩石像鬼
学院精英
乙太贸易风
大气仆役
脑力激荡
重大突破
强制探寻
钩爪易质师
梦想破裂
围境精兵
真伪莫辨
眷顾之风
格利极幻影师
高飞玻璃鸢
玛切莎的密使
玛切莎的渗透者
水面院卷轴护卫
方向错误
创见构念师穆奇奥
板甲海行客
祈求权力
鲁莽学者
尖鸣海鹰
沿岸巡逻人
两难决定
静态牢笼
阻抑
旅人斗篷
扭转局势
风舞者
祭坛夺命
行刺
黑蔷薇之刺
垂克镇遭忘者
铭怨师
不当之利
播疫惊惧兽
莉莲娜仆幽灵
崇镜贤者
穆坎女妖
死灵式渴求
不可近的菲姬
病殁怨魂
湿沼吸血鬼
鲁莽恶行
深渊统治
骸骨占卜
小片毒疹
城塞纪律
吸魂
悲剧失足
曲恶憎恨兽
伤寒鼠
暴君抉择
孽物契约
邪术吸血鬼
生体活祭
醒夜舞者
巨硕灵俑
带刺电击虫
波维尔凶汉
硫磺射击
乌牙山狮
煤墙
锻亡祭师
盛怒革命者
火光炎身
液石剑
格伦佐的割喉客
格伦佐的抗辩
无情碑出告
诘难邪鬼
纵火队
蜥蜴战士
法术力喷发
半兽人炮轰
燃沥青魔鬼
火焰之力
王座祸害
掠行蜥蜴
硫磺旋风
火炬邪鬼
背信食人魔
号角震天
脱缰怒火
孔穴哨兵
火山落尘
火焰包覆
冲锋犀牛
铜号斥候
勇气回响
象灵引领
畸变妖精
探险
猎场看守人
糙节兽群
嚎叫野狼
嚎群饥欲
杂食多头龙
引领狂奔
还诸自然
皮拉卡亚龙
铅直落下
掠食者嚎叫
激起
觅境斥候
破坏遗宝
缓兵
樱宗长老
锐鳞亚龙
塞瓦拉的冲锋
塞瓦拉的执法者
菇顶蜘蛛
松鼠巢穴
撼地象
狼荆元素
活力覆庇
战斗炽天使芭珊卓
不朽国王布莱戈
戴克费登
戴克的拟形妖
掠亡仪式
摧残
底密尔化妖
崔斯特密探长埃卓克
黯域掘力
亚维马雅之火
炎铸匠
地牢典狱长格伦佐
品格范师
黑蔷薇玛切莎
玛切莎的走私犯
映奇宝珠的余韵
羞愧
毒契
复还探险家塞瓦拉
天空精怪
心灵贩子
生体自燃
树木贤哲
木藤元素
乙太探寻客
征收密探
痴呆祭坛
运河疏浚械
胁迫通道
齿轮碾磨兽
齿轮图书管理员
齿轮探子
齿轮追猎犬
交易掮客
归魂剑
探险家望远镜
鸣火杖
电流攻城巨车
觅识械
伏击机械兽
和平神行客
灵都宫灯
符文随侍
沉静仲裁者
光谱探照灯
维多肯星像仪
战争贩子战车
嗫语窥械
秘罗地核心
上城帕兰诺
流沙
映景明湖
昭告先机
后备计划
布莱戈的恩惠
双重击打
事不宜迟
反复分析
穆奇奥的整备
权力争斗
隐秘召唤
天堂奥秘
速遣哨兵
意外潜能
联世妙想