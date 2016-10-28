指挥官（2016）
白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿
多色 | 神器 | 地 | 所有牌张
白
斗客的遗产
诱捕计略
欧佐夫倡议人
无私扈从
升灵吐息
阿布赞训隼兵
辉光统领
盲目服从
不惧黄砂
护教军圣战
围攻殿堂
缚灵柩护
驱散者坠盒
精英鳞卫
魂魅拘禁
雄鹿蹄印
肃息骏鹭
驯良明师
镜身灵
奉献
打开地窖
非瑞克西亚再生
醒灵云雀
倒转沙漏
圣所石像鬼
安全球罩
化剑为犁
审判之浪潮
风生谬思
蓝
裂岸怒涛
渊光鳐
仙灵工匠
非瑞化之攫
多相眼光
学院精英
亘古纪年者
玄秘否定
连锁蒸发
深峡潜怪
总工程师
寂灭浪潮
倨傲击
乙金塑师
乙金盟裁决者
逃难
乙金大师
心神光辉
宣导
解读符文
能量之缰
咒语纠结
天鹅绝唱
泰兹瑞的计策
敲击鸟
宝船巡游
琐物法师
维多肯工程师
横财
黑
苦笑言欢
复仇诅咒
谢幕演出
意志贤者
临终思绪
厄亡者大军
夺命邪祟
不息信标
野蛮部落长
刽子手坠盒
腐行灵
骇怖征召
罪业啜兽
贾路开道
衰萎
死灵原浆
鲜血术士
物尽其用
第六城区老妖
红
烬角蛮牛
趋异转化
丧志神游
鬼怪密探长
符角残虐者
蔑死者阿列莎
渎神行径
怒火气息
混沌歪曲
拆解学究达雷迪
巨龙法师
山贼王伍堂
勒紧缰绳
燃焰残虐者
暴君残虐者
谦卑皈宗者
山崖暴君克卒
过往成焰
重塑灵魂
鬼怪修补匠史罗巴
潜行报复者
牛身虐杀兽
废物利用
火山预示
宿命之轮
命运无常
鞭扫火光
绿
施恩药剂
进化升级
太古守护灵
新生萌芽
石蹄酋长
体内野兽
兽侯腾扬
发芽
羊屯斗士
集体远行
栽培
家园卫护人
远地遨游
远眺
遗世先人
猎场看守人
坚固鳞甲
振奋呼号
卡隆尼亚多头龙
木灵展势
潜伏掠食者
吞魔多头龙
真菌洛西
德鲁伊之誓约
奎利恩探险家
徒长
觅境斥候
茁壮仪式
樱宗长老
引路羊蹄人
腐食流浆
祭师启示
英雄齐心
希沃克探险家
探索诱惑
瑟隆门隐者
雷蹄巴洛西
牙卫队长
资深探险家
花丛之墙
狂野驯兽师
多色
掷索人娅奇丽
远古发掘
魔判官之声亚崔夏
乙金塑师布莱娅
粗鲁牧人布斯陶
坟场动荡
僭位之徒依夸希迪奇
欧祝泰族龙语者依谢
卢德维佳作寇姆
克罗芬斯眷宠库黛勒
迈勒提斯的库瑙斯与提罗
死灵炼金术士卢德维
迁徙路途
护魂使剌活斯
阿布赞末代可汗蕾翰
刚毅的撒姬亚
杰姆拉的西达将军刚多
致知专家赛拉司雷恩
森林垦殖
沃血塔娜
屈东英雄萨拉希洛斯
大地变节
织命使堤谟娜
狂热碎瓶鬼
涡心法师依吉
阿布赞护符
断踝鬼怪
神器异变
灵气突变
恶邪枭
沥青冲击
嗜血暴君
血辫妖精
波洛斯护符
培育猎者
部族反抗
盘卷先知
吞噬畸变体
占尸威逼
裂响终末
不屈卫士
摧残
尘沙暴
崔斯特密探长埃卓克
不朽王鳞
乙金角术士
深测法师
丝金天使
孢子专家凯福
烁目巨神灵
投机客瓜法哈基
领航员哈娜
远扬盖美拉
胜利神伊洛安斯
百胜尤克定
杜松教派护林人
柯罗札公会法师
岩浆崩
生机大师
无情驱赶
羞愧
金叶的纳斯
纳雅护符
死灵创生
先祖拟妖
腐烂
拉铎司护符
瓦砾巨汉
复还探险家塞瓦拉
支配者韶伦
咒心盖美拉
史芬斯召唤师
电气奇才西卓丽
终结
彻底终结
壳进化组的沃瑞
兀鹰灵俑
疯狂耳语
野性元素
至善赛特鲁
筑塔族德鲁伊
无穷折磨
纺镜咒
瑟雷尼亚公会法师
射影
振翼机锻炉
蠕虫收成
Trial // Error
秩序
神器
军械库机械兽
聚爆堆
征服者连枷
晶澈匍体
虹彩地镜
阿喀洛斯木马
突击装
星幽羊角
光蛾壶
聚骨装
灵魂鼎镬
五彩宫灯
指挥官法球
颅骨护甲
玄铁锭
穹光神甲
蚀刻先知
汩汩圣杯
战野之石
葛加理印记
古鲁印记
嚎叫的矿井
脓水涌泉
恸哭石
迅雷护胫
象族战锤
构生菌涌泉
秘耳斗球
回收秘耳
妮维亚洛之碟
欧佐夫印记
变态爬虫
拉铎司印记
烁光秘耳
析米克印记
备忘夹
阳光戒
黯色幻影
新非瑞克西亚之魂
铸阳锤
疾行靴
庙宇响钟
交易站
凡瑟的日志
细语丝篷
地
灰烬瘠地
玄秘圣所
俄佐立衡平法院
波洛斯驻防地
深埋遗迹
喀洛斯洞窟
指挥塔
崩毁古陵寝
玄铁殿堂
黑水陵墓
底密尔下水道
阴沉死水
龙颅山峰
惧舰礁岩
成形野地
异国果园
禁忌果园
边疆营地
葛加理腐尸农场
大竞技场
古鲁地盘
返乡之径
伊捷炼炉厂
丛林幽谷
丛林祭祠
卡普路桑森林
克洛萨边陲
苔草桥
细语树丛
繁茂地境
神秘寺院
游牧人哨站
清辉宫殿
奢华宫殿
欧佐夫大殿
拉铎司剜祭场
圣物塔
盘根峭壁
崎岖高地
破裂尖塔
沙原殿堂
蛮野大地
海滨殿堂
悉诺议会宅邸
瑟雷尼亚圣殿
暗血山脊
析米克生长室
脊石圆丘
曦草沃原
日瓣树丛
急流山崖
伪神殿堂
地塑旷野
棘林瀑布
跨公会步道
伏流
迅风高地