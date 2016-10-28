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多色 | 神器 | | 所有牌张

斗客的遗产
斗客的遗产

诱捕计略
诱捕计略

欧佐夫倡议人
欧佐夫倡议人

无私扈从
无私扈从

升灵吐息
升灵吐息

阿布赞训隼兵
阿布赞训隼兵

辉光统领
辉光统领

盲目服从
盲目服从

不惧黄砂
不惧黄砂

护教军圣战
护教军圣战

围攻殿堂
围攻殿堂

缚灵柩护
缚灵柩护

驱散者坠盒
驱散者坠盒

精英鳞卫
精英鳞卫

魂魅拘禁
魂魅拘禁

雄鹿蹄印
雄鹿蹄印

肃息骏鹭
肃息骏鹭

驯良明师
驯良明师

镜身灵
镜身灵

奉献
奉献

打开地窖
打开地窖

非瑞克西亚再生
非瑞克西亚再生

醒灵云雀
醒灵云雀

倒转沙漏
倒转沙漏

圣所石像鬼
圣所石像鬼

安全球罩
安全球罩

化剑为犁
化剑为犁

审判之浪潮
审判之浪潮

风生谬思
风生谬思

裂岸怒涛
裂岸怒涛

渊光鳐
渊光鳐

仙灵工匠
仙灵工匠

非瑞化之攫
非瑞化之攫

多相眼光
多相眼光

学院精英
学院精英

亘古纪年者
亘古纪年者

玄秘否定
玄秘否定

连锁蒸发
连锁蒸发

深峡潜怪
深峡潜怪

总工程师
总工程师

寂灭浪潮
寂灭浪潮

倨傲击
倨傲击

乙金塑师
乙金塑师

乙金盟裁决者
乙金盟裁决者

逃难
逃难

乙金大师
乙金大师

心神光辉
心神光辉

宣导
宣导

解读符文
解读符文

能量之缰
能量之缰

咒语纠结
咒语纠结

天鹅绝唱
天鹅绝唱

泰兹瑞的计策
泰兹瑞的计策

敲击鸟
敲击鸟

宝船巡游
宝船巡游

琐物法师
琐物法师

维多肯工程师
维多肯工程师

横财
横财

苦笑言欢
苦笑言欢

复仇诅咒
复仇诅咒

谢幕演出
谢幕演出

意志贤者
意志贤者

临终思绪
临终思绪

厄亡者大军
厄亡者大军

夺命邪祟
夺命邪祟

不息信标
不息信标

野蛮部落长
野蛮部落长

刽子手坠盒
刽子手坠盒

腐行灵
腐行灵

骇怖征召
骇怖征召

罪业啜兽
罪业啜兽

贾路开道
贾路开道

衰萎
衰萎

死灵原浆
死灵原浆

鲜血术士
鲜血术士

物尽其用
物尽其用

第六城区老妖
第六城区老妖

烬角蛮牛
烬角蛮牛

趋异转化
趋异转化

丧志神游
丧志神游

鬼怪密探长
鬼怪密探长

符角残虐者
符角残虐者

蔑死者阿列莎
蔑死者阿列莎

渎神行径
渎神行径

怒火气息
怒火气息

混沌歪曲
混沌歪曲

拆解学究达雷迪
拆解学究达雷迪

巨龙法师
巨龙法师

山贼王伍堂
山贼王伍堂

勒紧缰绳
勒紧缰绳

燃焰残虐者
燃焰残虐者

暴君残虐者
暴君残虐者

谦卑皈宗者
谦卑皈宗者

山崖暴君克卒
山崖暴君克卒

过往成焰
过往成焰

重塑灵魂
重塑灵魂

鬼怪修补匠史罗巴
鬼怪修补匠史罗巴

潜行报复者
潜行报复者

牛身虐杀兽
牛身虐杀兽

废物利用
废物利用

火山预示
火山预示

宿命之轮
宿命之轮

命运无常
命运无常

鞭扫火光
鞭扫火光

绿

施恩药剂
施恩药剂

进化升级
进化升级

太古守护灵
太古守护灵

新生萌芽
新生萌芽

石蹄酋长
石蹄酋长

体内野兽
体内野兽

兽侯腾扬
兽侯腾扬

发芽
发芽

羊屯斗士
羊屯斗士

集体远行
集体远行

栽培
栽培

家园卫护人
家园卫护人

远地遨游
远地遨游

远眺
远眺

遗世先人
遗世先人

猎场看守人
猎场看守人

坚固鳞甲
坚固鳞甲

振奋呼号
振奋呼号

卡隆尼亚多头龙
卡隆尼亚多头龙

木灵展势
木灵展势

潜伏掠食者
潜伏掠食者

吞魔多头龙
吞魔多头龙

真菌洛西
真菌洛西

德鲁伊之誓约
德鲁伊之誓约

奎利恩探险家
奎利恩探险家

徒长
徒长

觅境斥候
觅境斥候

茁壮仪式
茁壮仪式

樱宗长老
樱宗长老

引路羊蹄人
引路羊蹄人

腐食流浆
腐食流浆

祭师启示
祭师启示

英雄齐心
英雄齐心

希沃克探险家
希沃克探险家

探索诱惑
探索诱惑

瑟隆门隐者
瑟隆门隐者

雷蹄巴洛西
雷蹄巴洛西

牙卫队长
牙卫队长

资深探险家
资深探险家

花丛之墙
花丛之墙

狂野驯兽师
狂野驯兽师

多色

掷索人娅奇丽
掷索人娅奇丽

远古发掘
远古发掘

魔判官之声亚崔夏
魔判官之声亚崔夏

乙金塑师布莱娅
乙金塑师布莱娅

粗鲁牧人布斯陶
粗鲁牧人布斯陶

坟场动荡
坟场动荡

僭位之徒依夸希迪奇
僭位之徒依夸希迪奇

欧祝泰族龙语者依谢
欧祝泰族龙语者依谢

卢德维佳作寇姆
卢德维佳作寇姆

克罗芬斯眷宠库黛勒
克罗芬斯眷宠库黛勒

迈勒提斯的库瑙斯与提罗
迈勒提斯的库瑙斯与提罗

死灵炼金术士卢德维
死灵炼金术士卢德维

迁徙路途
迁徙路途

护魂使剌活斯
护魂使剌活斯

阿布赞末代可汗蕾翰
阿布赞末代可汗蕾翰

刚毅的撒姬亚
刚毅的撒姬亚

杰姆拉的西达将军刚多
杰姆拉的西达将军刚多

致知专家赛拉司雷恩
致知专家赛拉司雷恩

森林垦殖
森林垦殖

沃血塔娜
沃血塔娜

屈东英雄萨拉希洛斯
屈东英雄萨拉希洛斯

大地变节
大地变节

织命使堤谟娜
织命使堤谟娜

狂热碎瓶鬼
狂热碎瓶鬼

涡心法师依吉
涡心法师依吉

阿布赞护符
阿布赞护符

断踝鬼怪
断踝鬼怪

神器异变
神器异变

灵气突变
灵气突变

恶邪枭
恶邪枭

沥青冲击
沥青冲击

嗜血暴君
嗜血暴君

血辫妖精
血辫妖精

波洛斯护符
波洛斯护符

培育猎者
培育猎者

部族反抗
部族反抗

盘卷先知
盘卷先知

吞噬畸变体
吞噬畸变体

占尸威逼
占尸威逼

裂响终末
裂响终末

不屈卫士
不屈卫士

摧残
摧残

尘沙暴
尘沙暴

崔斯特密探长埃卓克
崔斯特密探长埃卓克

不朽王鳞
不朽王鳞

乙金角术士
乙金角术士

深测法师
深测法师

丝金天使
丝金天使

孢子专家凯福
孢子专家凯福

烁目巨神灵
烁目巨神灵

投机客瓜法哈基
投机客瓜法哈基

领航员哈娜
领航员哈娜

远扬盖美拉
远扬盖美拉

胜利神伊洛安斯
胜利神伊洛安斯

百胜尤克定
百胜尤克定

杜松教派护林人
杜松教派护林人

柯罗札公会法师
柯罗札公会法师

岩浆崩
岩浆崩

生机大师
生机大师

无情驱赶
无情驱赶

羞愧
羞愧

金叶的纳斯
金叶的纳斯

纳雅护符
纳雅护符

死灵创生
死灵创生

先祖拟妖
先祖拟妖

腐烂
腐烂

拉铎司护符
拉铎司护符

瓦砾巨汉
瓦砾巨汉

复还探险家塞瓦拉
复还探险家塞瓦拉

支配者韶伦
支配者韶伦

咒心盖美拉
咒心盖美拉

史芬斯召唤师
史芬斯召唤师

电气奇才西卓丽
电气奇才西卓丽

终结
终结

彻底终结
彻底终结

壳进化组的沃瑞
壳进化组的沃瑞

兀鹰灵俑
兀鹰灵俑

疯狂耳语
疯狂耳语

野性元素
野性元素

至善赛特鲁
至善赛特鲁

筑塔族德鲁伊
筑塔族德鲁伊

无穷折磨
无穷折磨

纺镜咒
纺镜咒

瑟雷尼亚公会法师
瑟雷尼亚公会法师

射影
射影

振翼机锻炉
振翼机锻炉

蠕虫收成
蠕虫收成

Trial // Error
Trial // Error

秩序
秩序

神器

军械库机械兽
军械库机械兽

聚爆堆
聚爆堆

征服者连枷
征服者连枷

晶澈匍体
晶澈匍体

虹彩地镜
虹彩地镜

阿喀洛斯木马
阿喀洛斯木马

突击装
突击装

星幽羊角
星幽羊角

光蛾壶
光蛾壶

聚骨装
聚骨装

灵魂鼎镬
灵魂鼎镬

五彩宫灯
五彩宫灯

指挥官法球
指挥官法球

颅骨护甲
颅骨护甲

玄铁锭
玄铁锭

穹光神甲
穹光神甲

蚀刻先知
蚀刻先知

汩汩圣杯
汩汩圣杯

战野之石
战野之石

葛加理印记
葛加理印记

古鲁印记
古鲁印记

嚎叫的矿井
嚎叫的矿井

脓水涌泉
脓水涌泉

恸哭石
恸哭石

迅雷护胫
迅雷护胫

象族战锤
象族战锤

构生菌涌泉
构生菌涌泉

秘耳斗球
秘耳斗球

回收秘耳
回收秘耳

妮维亚洛之碟
妮维亚洛之碟

欧佐夫印记
欧佐夫印记

变态爬虫
变态爬虫

拉铎司印记
拉铎司印记

烁光秘耳
烁光秘耳

析米克印记
析米克印记

备忘夹
备忘夹

阳光戒
阳光戒

黯色幻影
黯色幻影

新非瑞克西亚之魂
新非瑞克西亚之魂

铸阳锤
铸阳锤

疾行靴
疾行靴

庙宇响钟
庙宇响钟

交易站
交易站

凡瑟的日志
凡瑟的日志

细语丝篷
细语丝篷

灰烬瘠地
灰烬瘠地

玄秘圣所
玄秘圣所

俄佐立衡平法院
俄佐立衡平法院

波洛斯驻防地
波洛斯驻防地

深埋遗迹
深埋遗迹

喀洛斯洞窟
喀洛斯洞窟

指挥塔
指挥塔

崩毁古陵寝
崩毁古陵寝

玄铁殿堂
玄铁殿堂

黑水陵墓
黑水陵墓

底密尔下水道
底密尔下水道

阴沉死水
阴沉死水

龙颅山峰
龙颅山峰

惧舰礁岩
惧舰礁岩

成形野地
成形野地

异国果园
异国果园

禁忌果园
禁忌果园

边疆营地
边疆营地

葛加理腐尸农场
葛加理腐尸农场

大竞技场
大竞技场

古鲁地盘
古鲁地盘

返乡之径
返乡之径

伊捷炼炉厂
伊捷炼炉厂

丛林幽谷
丛林幽谷

丛林祭祠
丛林祭祠

卡普路桑森林
卡普路桑森林

克洛萨边陲
克洛萨边陲

苔草桥
苔草桥

细语树丛
细语树丛

繁茂地境
繁茂地境

神秘寺院
神秘寺院

游牧人哨站
游牧人哨站

清辉宫殿
清辉宫殿

奢华宫殿
奢华宫殿

欧佐夫大殿
欧佐夫大殿

拉铎司剜祭场
拉铎司剜祭场

圣物塔
圣物塔

盘根峭壁
盘根峭壁

崎岖高地
崎岖高地

破裂尖塔
破裂尖塔

沙原殿堂
沙原殿堂

蛮野大地
蛮野大地

海滨殿堂
海滨殿堂

悉诺议会宅邸
悉诺议会宅邸

瑟雷尼亚圣殿
瑟雷尼亚圣殿

暗血山脊
暗血山脊

析米克生长室
析米克生长室

脊石圆丘
脊石圆丘

曦草沃原
曦草沃原

日瓣树丛
日瓣树丛

急流山崖
急流山崖

伪神殿堂
伪神殿堂

地塑旷野
地塑旷野

棘林瀑布
棘林瀑布

跨公会步道
跨公会步道

伏流
伏流

迅风高地
迅风高地

 

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