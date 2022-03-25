Commander Legends: Battle for Baldur's Gate Card Image Gallery
白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿
多色 | 无色 | 神器 | 地 | 所有牌张
白
葛力安养子阿波戴尔亚德恩
远古金龙
欧格玛的档案师
突破禽绝地狱
星界拉扯
班恩的神导士
放逐术
提尔的战斗天使
惑人鬼火
受福鹫马
擅运牲畜
水晶龙
达成协议
神辉牧师
大忙人艾琳哈碧兹
远地旅者
焰拳佣兵
焰拳佣兵军官
吉斯泽莱武僧
山巨人圣武士
提尔的巨剑
巡守纳迦
光导箭
摩拉丁之锤
英灵号角
冰风谷坚卫
励志领袖
维拉基斯勇将莱埃泽尔
莱埃泽尔的巧躯
军团忠诚
忠诚圣飞象路路
尚武促动
微缩牢笼
贵族后人
飞马守护者
拉萨德殷巴希尔
募兵动员
怯蕴援救灵
逡巡竖琴手
侦察猎鹰
塑形阳炎爆
斩杀猛兽
坚定的独角兽
石肤术
斑猫人驭鸟盗
地下窖扫荡
历战士兵
白羽山冒险家
塑风异界神侍
巨龙横渡巡卫
你的神殿遭到攻击
你遭遇一群劫匪
蓝
飞羽族偷袭客
快乐窃贼阿罗拉
远古银龙
班恩的触发术
朦胧术
烛堡启示
烛堡智者
寒冰锥
异界探知
移位幼兽
龙族传说
龙裔掠夺客
梦想破裂
地城探索者
伊尔明斯特的拟像术
妖精荒野照护人
妖精荒野访客
魔力泉涌
深水城逸才盖尔
盖尔的倒转术
夜视镜片
灰港人鱼
汲魄灵吸怪
神秘诡术师爱蒙
艾瑞尼卡斯的邪恶副体
青年迷雾龙
天狗奇械师
同族发现
青金龙珠
篡改记忆
月影岛皮克精
神秘钥匙
迅爪专家
海神河巨龙
伪龙佣兽
心灵促动
异物贩商芮纳理
大法师法袍
携手奔逃
水手灾祸
蓝宝石龙
海鬼婆
无耻骗子
震慑击
剑湾水手
剑湾巨蛇
恐惧之墓冒险家
泰摩拉的神导士
烛堡研究员瓦洱
周游学者沃洛
寒冬爱拉天族
托雷的法师
少年蓝龙
黑
铁王座的密探
影贼的密探
巴尔的祭坛
野心的代价
远古黄铜龙
暗影铠甲
哈达之臂
阿斯代伦的饥渴
残暴实验
不义金钱
召骨牧师
虚空召唤
湮灭
链魔
死云术
前科罪犯
至上真神教派信徒
致命争执
主脑
魔能契约
骇怖死亡暴君
鬼魂提灯
史拉灰蟾
誓公会游掠者
狂战魔
噬脑怪
孢子人
谋杀
米尔寇的勒令
米尔寇的神导士
极恶小恶魔
诺斯克
契约武器
寄生促动
道路先知
鸦阁城冒险家
卡林港割喉客莎法娜
索命鬼王沙洛佛克
海拉斯特的后裔
暗夜法官影心
米尔寇的印记
梦魇语者希历斯
头骨港商人
蚊蝠
召唤不死生物
小偷工具
黄玉龙
幽暗地域探险家
邪恶战怒者
变节卓尔维康妮亚
弗洛魔
散塔林会恶贼
红
安珀葛斯特欧茂尔
紫晶龙
远古赤铜龙
巴洛魔
巴尔的神导士
沸血术士
喷息武器
红玉髓龙珠
混沌洞穴冒险家
混沌加身
深入禽绝地狱
拜龙教徒
大地震动
埃尔托瑞尔幸存者
利齿巨龙
隐逸巨人笛手
火球
星界猎手加奈兹
元素裔执法者
豺狼人战团
公会工匠
真灵狂信徒古特
贮宝食人魔
妙手魔炮师
受启打造
遭恨民谣手
闪电长枪
禽绝地狱之怒卡莱琪
闪电击
提亚玛特教徒丽瓦安
宿敌凤凰
集群攻击
画廊资助人
热门艺人
鲁莽野蛮人
闪耀促动
振奋吟游诗人
风暴君王之雷霆
街头流浪儿
非凡仗剑客
寻衅狗头人
酒馆斗殴客
雷电波
提亚玛特的狂信徒
双手斧
惊异法杖
仓库盗贼
狂野魔法浪涌
怨怒红龙
边境之刃威迩
威迩的逆转术
少年红龙
你行窃时被逮
绿
巴哈姆特的侍僧
雄心龙裔
远古青铜龙
寻仇猎人
携手出击
酒廊斗殴
棘竹君王
无忧驯猪师
大地结社德鲁伊
斗篷森林隐士
斗篷森林集群守卫
超巨獾
龙族壁画师
惧栗蛇龙
翠绿林地德鲁伊
德鲁伊仪式
地震巨龙
翡翠龙
幽域追踪者艾琳尼斯
伊特怪
探索幽暗地域
巨型掘地虫
翠绿大德鲁伊哈尔欣
强健化外之民
翠玉龙珠
树林之友贾希拉
贾希拉的休养术
伏击绿龙
威严创生
顶级厨师
怪物图鉴
护孢蕈人
大自然的知识
压倒性遭遇
枭头幼熊
枭头熊牧者
剑刃抹毒
掠食促动
巨人养子
铁骑马鞍
覆鳞滋养人
精灵神箭手
西凡纳斯的神导士
尚诺斯龙心
颅骨响尾蛇
分割战利品
遍游远境
地下窖蕈人
地脉迷城冒险家
优雅灰熊威尔逊
你抬眼一瞥末日毁灭兽
你在酒馆遇见他人
多色
先知阿兰多
颓废的阿斯代伦
暗夜女巫芭芭莱萨迦
黑暗之主班恩
谋杀之主巴尔
小物唤师卡迪拉
莉瑞亚波提尔指挥官
四人议会
乌尔德瑞文嘉德公爵
塑能专家戴娜黑
伊尔明斯特
遣施怪古朗奇
睿智导师葛力安
混沌械匠姚恩姚森
破碎之人琼艾瑞尼卡斯
暗影大德鲁伊卡格佳
锐鳞歌手蔻丽莎
龙族传承洛珊
货棚老板马哈迪
真剑圣武士麦琪
上古龙卫米瑞穆
历时英雄明斯克与布布
冷酷无情的明萨拉
骸骨之主米尔寇
狂野法师妮拉
九指姬恩
精刻利刃欧寄
蛮血帮首脑拉噶达噶
炼狱救星拉斐尔
罪犯头目莉尔萨蕾尔
巫后塔莎
屠夫斯拉库斯
埃尔托瑞尔黜人泽夫罗
无色
无面者
神器
秘法全书
秘法印记
百宝囊
蜥怪颈环
众我长剑
青铜海象
光洁雄鹿
营火
炭黑钻石
卡达林魔晶龙
蝙蝠斗篷
发条灵狐
无尽水源
凶暴拟身怪
钻机鼹鼠
地城专家背包
焰红钻石
有损绳索
城门巨像
晶岩魔像
钢铁獒犬
显像提灯
多相钥匙
乳白钻石
行进二元冢
猎偷生使
陨石魔像
勒克欧的强力仆役
心灵石
慑心镜
苔绿钻石
螺壳船
领航法球
捷艺偶原理图
贵人钱包
贵族印鉴
朝圣客之眼
珍奇雕像
预视棱镜
闷人毯
天蓝钻石
石语者水晶
疾行靴
开拓者火炬
宝藏守卫
万溶剂
乱心魔盒
旅人饰品
地
博德之门
石蜥门
黑龙门
繁盛步道
城堡门
山崖门
指挥塔
成形野地
贡德门
堆垛门
奢华包厢
宅邸门
塑境秘潭
映景明湖
海洋门
无际云海
尖塔花园
平原
平原
平原
平原
海岛
海岛
海岛
海岛
沼泽
沼泽
沼泽
沼泽
山脉
山脉
山脉
山脉
树林
树林
树林
树林