Commander Legends: Battle for Baldur's Gate Commander Card Image Gallery
白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿
多色 | 神器 | 地 | 所有牌张
白
平民英雄
深地侏塑土师
竖琴手募员
干练地城专家
集体行动
艾欧娜大祭司
严峻指命
艾文核灵师
往生主教
暗中掉包
暮死 // 朝生
八尾半
前线医士
风粉法师
荣光卫护使
异形助拳人
金鬃贾佐
法师随员
均势贤者
月主教米凯耶
镜身灵
符文之母
白土教士
古训牧师
风言收集师
无私精怪
瑟纹的复还
庄严新员
小队指挥官
难破妙阵
英勇化形
蓝
宗族工匠
夺智魔泽力克斯
底栖魔鱼后裔
职业：奇械师
星界巨龙
无尽邪恶
曲心触须怪
嘲讽变形怪
灵能仪式
乙太狂风
渔猎龟
深峡潜怪
强制探寻
野猪之咒
赘言诅咒
消散力场
意志霸揽
真伪莫辨
遭忘造物
裂崩心智
灵吸怪学者葛拉吉拉克斯
碎船惊惧兽
苍龙京河
先制地脉
午夜怪钟
夺心魔
溢电拼合怪
宣导
取自明日
遭猎白鲸
利雅拉映影
能量之缰
泥泞怪物
狡黠煽动师
码头渗透者
威尔肯理斯
黑
领队人布兰寇
溺往苦主
黑市管道
夺脑龙
来自陵墓
肃穆长眠引者
黏液甲伏怪
黑市
浴血斗士
马拉奇屠夫
心计巫妖
化形黜人
尸体卜算师
恐惧缚身
谢幕演出
黑暗幼雏
道西惊惧兽
焦炬舰队劫夺客
蔓非沼索命妖
薄暮破坏妖
喂饱虫群
奢华领主贡提
阴森肠占师
残酷雇工
罪业啜兽
六方杀阵
遭缉惊惧兽
贾路开道
马拉奇血僧
玛尔都领袭兵
碎心剑客
夜盗清理客
夜嚎怪
凝虚姿
非瑞克西亚狂怒兽
瘟疫喷兽
枯萎主教
操偶聚群
贪食卓柏卡布拉
暗渠宿敌
吸收心灵
墓地逼令
悲哀神行客
筑拉波割喉客
红
斗技业主贝洛斯巴瑞提尔
热情考古家
恼人夸塞魔
死吻之眼
延迟爆裂火球
战利品争执
判魂魔
精彩对决
煽动蚁
阿喀洛斯战记
极光凤凰
屠杀化身
渎神行径
碎骨巨人
鲁莽挑发鬼
连锁反应
混乱巨龙
混沌歪曲
散财诅咒
恶魔电击
焦炬舰队冒险客
礼数不周
烈焰巨口卓库瑟
掠梦巨龙
鞍博雷破盾手
始啸埃泰力
晶岩怒兽
鬼怪密探长
高大乳齿巨象
燃亮未来
伊捷化学师
洁丝卡的意志
山崖暴君克卒
重铸利锋拉耶梨
照亮舞台
米捷轰击
围攻哨站
萝婉肯理斯
赤龙流星
战术遭窃
地壳巨人
据地残虐者
雷霆巨龙
隐匿者洼巴司
复仇先祖
岩浆奔流
好战残虐者
暴战翻腾
狂乱魔法术士
绿
呵欠大门的杜尔南
绿史莱姆
失落之城旅途
蝎人族猎手
继续向前
无尽缠丝阿拉斯塔
战斗长毛象
豆茎巨人
体内野兽
栽培
灭世劫前锋
探索大地
伊祖黎的猎捕
蜂后
木灵展势
热恋野兽
吞魔多头龙
自然复碧
太古赠礼
召兽使复归
樱宗长老
沙丘亚龙巢群
为来日探寻
甘浆隐士
地势转变
三顾茅庐
荒野斗士薇薇安
多色
纳噶斯罗船长
惧栗狼使法多
黠智煽动者费尔克拉格
娜丽亚德阿尼斯
血辫妖精
吞噬畸变体
灭除火花
拖入湖底
逃往幻野
黯域掘力
银毫之牙斐莉莎
菲妍的报偿
慷慨的咕加力
告解高阶僧侣
记忆劫夺
理性宿敌
元祖尼米捷
仙翼翔龙
贪欢者谢纳戈斯
神器
多用途肩带
沙洛佛克的卷册
渴血之刃
混沌法杖
底密尔符镇兵
底密尔印记
巨龙宝库
汩汩圣杯
战野之石
晶石档案
传令号角
伊捷印记
迅雷护胫
覆面林连结点
凿灵钻
欧佐夫印记
非瑞克西亚断念妖
变态爬虫
备忘夹
阳光戒
黯色幻影
蔑咒兽
钢铁残虐者
填充娃娃
创新饰符
控驭饰符
阶层饰符
思想容器
地
灰烬瘠地
枯萎林地
泊卒卡腐沼
鞍博雷堡
洛司温堡
凡翠丝堡
阻滞河口
烬火林地
恶心焦油坑
黑水陵墓
荒芜灯塔
底密尔下水道
沉船地殿堂
异国果园
狩猎小径
古鲁地盘
高地树林
伊捷炼炉厂
凯锡革狼栖地
喀尔寨
丧葬泥沼
苔炎山谷
苔草桥
易形地窖
繁茂地境
涅非利亚沉船地
欧佐夫大殿
祖灵径道
卡尔费港口
粹丽校区
奔腾深谷
圣物塔
清泪长河
浪客小径
跛行喷发口
雪原地坑
脊石圆丘
星耀圣所
沉落幽谷
败坏原野
败坏岛屿
离弃殿堂
诡诈殿堂
顿悟殿堂
静寂殿堂
伪神殿堂
领地增生器
大天使地窖
漫游喷发孔
战情室
迅风高地