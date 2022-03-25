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远古金龙
远古金龙

提尔的战斗天使
提尔的战斗天使

军团忠诚
军团忠诚

葛力安养子阿波戴尔亚德恩
葛力安养子阿波戴尔亚德恩

远古金龙
远古金龙

大忙人艾琳哈碧兹
大忙人艾琳哈碧兹

维拉基斯勇将莱埃泽尔
维拉基斯勇将莱埃泽尔

忠诚圣飞象路路
忠诚圣飞象路路

拉萨德殷巴希尔
拉萨德殷巴希尔

葛力安养子阿波戴尔亚德恩
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大忙人艾琳哈碧兹
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远地旅者
远地旅者

焰拳佣兵
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励志领袖
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维拉基斯勇将莱埃泽尔
维拉基斯勇将莱埃泽尔

忠诚圣飞象路路
忠诚圣飞象路路

贵族后人
贵族后人

拉萨德殷巴希尔
拉萨德殷巴希尔

历战士兵
历战士兵

Archivist of Oghma
Archivist of Oghma

Ascend from Avernus
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Horn of Valhalla
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Lae'zel's Acrobatics
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Sculpted Sunburst
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White Plume Adventurer
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Windshaper Planetar
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远古银龙
远古银龙

快乐窃贼阿罗拉
快乐窃贼阿罗拉

远古银龙
远古银龙

深水城逸才盖尔
深水城逸才盖尔

夜视镜片
夜视镜片

神秘诡术师爱蒙
神秘诡术师爱蒙

异物贩商芮纳理
异物贩商芮纳理

烛堡研究员瓦洱
烛堡研究员瓦洱

周游学者沃洛
周游学者沃洛

快乐窃贼阿罗拉
快乐窃贼阿罗拉

烛堡智者
烛堡智者

地城探索者
地城探索者

妖精荒野访客
妖精荒野访客

深水城逸才盖尔
深水城逸才盖尔

神秘诡术师爱蒙
神秘诡术师爱蒙

异物贩商芮纳理
异物贩商芮纳理

无耻骗子
无耻骗子

剑湾水手
剑湾水手

烛堡研究员瓦洱
烛堡研究员瓦洱

周游学者沃洛
周游学者沃洛

Displacer Kitten
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Elminster's Simulacrum
Elminster's Simulacrum

Font of Magic
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Gale's Redirection
Gale's Redirection

Illithid Harvester
Illithid Harvester

Kindred Discovery
Kindred Discovery

Robe of the Archmagi
Robe of the Archmagi

Tomb of Horrors Adventurer
Tomb of Horrors Adventurer

Wizards of Thay
Wizards of Thay

远古黄铜龙
远古黄铜龙

远古黄铜龙
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卡林港割喉客莎法娜
卡林港割喉客莎法娜

索命鬼王沙洛佛克
索命鬼王沙洛佛克

暗夜法官影心
暗夜法官影心

梦魇语者希历斯
梦魇语者希历斯

变节卓尔维康妮亚
变节卓尔维康妮亚

铁王座的密探
铁王座的密探

影贼的密探
影贼的密探

前科罪犯
前科罪犯

至上真神教派信徒
至上真神教派信徒

卡林港割喉客莎法娜
卡林港割喉客莎法娜

索命鬼王沙洛佛克
索命鬼王沙洛佛克

海拉斯特的后裔
海拉斯特的后裔

暗夜法官影心
暗夜法官影心

梦魇语者希历斯
梦魇语者希历斯

变节卓尔维康妮亚
变节卓尔维康妮亚

Altar of Bhaal
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Astarion's Thirst
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Blood Money
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Call to the Void
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Elder Brain
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Eldritch Pact
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Intellect Devourer
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Pact Weapon
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Ravenloft Adventurer
Ravenloft Adventurer

主脑
主脑

远古赤铜龙
远古赤铜龙

安珀葛斯特欧茂尔
安珀葛斯特欧茂尔

远古赤铜龙
远古赤铜龙

火球
火球

星界猎手加奈兹
星界猎手加奈兹

真灵狂信徒古特
真灵狂信徒古特

禽绝地狱之怒卡莱琪
禽绝地狱之怒卡莱琪

闪电击
闪电击

提亚玛特教徒丽瓦安
提亚玛特教徒丽瓦安

宿敌凤凰
宿敌凤凰

寻衅狗头人
寻衅狗头人

边境之刃威迩
边境之刃威迩

安珀葛斯特欧茂尔
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拜龙教徒
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星界猎手加奈兹
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公会工匠
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真灵狂信徒古特
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禽绝地狱之怒卡莱琪
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提亚玛特教徒丽瓦安
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热门艺人
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街头流浪儿
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酒馆斗殴客
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边境之刃威迩
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Balor
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Caves of Chaos Adventurer
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Descent into Avernus
Descent into Avernus

Elturel Survivors
Elturel Survivors

Firbolg Flutist
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Storm King's Thunder
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Wand of Wonder
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Wrathful Red Dragon
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Wyll's Reversal
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Wand of Wonder
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远古青铜龙
远古青铜龙

棘竹君王
棘竹君王

远古青铜龙
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幽域追踪者艾琳尼斯
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翠绿大德鲁伊哈尔欣
翠绿大德鲁伊哈尔欣

树林之友贾希拉
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尚诺斯龙心
尚诺斯龙心

优雅灰熊威尔逊
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巴哈姆特的侍僧
巴哈姆特的侍僧

斗篷森林隐士
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幽域追踪者艾琳尼斯
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翠绿大德鲁伊哈尔欣
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强健化外之民
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树林之友贾希拉
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顶级厨师
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巨人养子
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尚诺斯龙心
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优雅灰熊威尔逊
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Barroom Brawl
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Earthquake Dragon
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Jaheira's Respite
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Majestic Genesis
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Monster Manual
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Owlbear Cub
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Traverse the Outlands
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Undermountain Adventurer
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多色

伊尔明斯特
伊尔明斯特

历时英雄明斯克与布布
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巫后塔莎
巫后塔莎

先知阿兰多
先知阿兰多

颓废的阿斯代伦
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暗夜女巫芭芭莱萨迦
暗夜女巫芭芭莱萨迦

黑暗之主班恩
黑暗之主班恩

谋杀之主巴尔
谋杀之主巴尔

小物唤师卡迪拉
小物唤师卡迪拉

莉瑞亚波提尔指挥官
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四人议会
四人议会

乌尔德瑞文嘉德公爵
乌尔德瑞文嘉德公爵

塑能专家戴娜黑
塑能专家戴娜黑

遣施怪古朗奇
遣施怪古朗奇

睿智导师葛力安
睿智导师葛力安

混沌械匠姚恩姚森
混沌械匠姚恩姚森

破碎之人琼艾瑞尼卡斯
破碎之人琼艾瑞尼卡斯

暗影大德鲁伊卡格佳
暗影大德鲁伊卡格佳

锐鳞歌手蔻丽莎
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龙族传承洛珊
龙族传承洛珊

货棚老板马哈迪
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真剑圣武士麦琪
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上古龙卫米瑞穆
上古龙卫米瑞穆

冷酷无情的明萨拉
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骸骨之主米尔寇
骸骨之主米尔寇

狂野法师妮拉
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九指姬恩
九指姬恩

精刻利刃欧寄
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蛮血帮首脑拉噶达噶
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炼狱救星拉斐尔
炼狱救星拉斐尔

罪犯头目莉尔萨蕾尔
罪犯头目莉尔萨蕾尔

屠夫斯拉库斯
屠夫斯拉库斯

埃尔托瑞尔黜人泽夫罗
埃尔托瑞尔黜人泽夫罗

先知阿兰多
先知阿兰多

颓废的阿斯代伦
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暗夜女巫芭芭莱萨迦
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黑暗之主班恩
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谋杀之主巴尔
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小物唤师卡迪拉
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莉瑞亚波提尔指挥官
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四人议会
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乌尔德瑞文嘉德公爵
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塑能专家戴娜黑
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遣施怪古朗奇
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睿智导师葛力安
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破碎之人琼艾瑞尼卡斯
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暗影大德鲁伊卡格佳
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龙族传承洛珊
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货棚老板马哈迪
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真剑圣武士麦琪
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上古龙卫米瑞穆
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狂野法师妮拉
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炼狱救星拉斐尔
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罪犯头目莉尔萨蕾尔
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屠夫斯拉库斯
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埃尔托瑞尔黜人泽夫罗
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神器

螺壳船
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乱心魔盒
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炭黑钻石
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蝙蝠斗篷
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无尽水源
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焰红钻石
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乳白钻石
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行进二元冢
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苔绿钻石
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天蓝钻石
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石语者水晶
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Basilisk Collar
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Blade of Selves
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Fraying Line
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Mighty Servant of Leuk-o
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Mirror of Life Trapping
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Baldur's Gate
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Bountiful Promenade
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Luxury Suite
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Morphic Pool
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Reflecting Pool
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Sea of Clouds
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Spire Garden
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