Commander Legends: Battle for Baldur's Gate Variant Card Image Gallery
白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿
多色 | 神器 | 地 | 所有牌张
白
远古金龙
提尔的战斗天使
军团忠诚
葛力安养子阿波戴尔亚德恩
远古金龙
大忙人艾琳哈碧兹
维拉基斯勇将莱埃泽尔
忠诚圣飞象路路
拉萨德殷巴希尔
葛力安养子阿波戴尔亚德恩
大忙人艾琳哈碧兹
远地旅者
焰拳佣兵
励志领袖
维拉基斯勇将莱埃泽尔
忠诚圣飞象路路
贵族后人
拉萨德殷巴希尔
历战士兵
Archivist of Oghma
Ascend from Avernus
Horn of Valhalla
Lae'zel's Acrobatics
Sculpted Sunburst
White Plume Adventurer
Windshaper Planetar
蓝
远古银龙
快乐窃贼阿罗拉
远古银龙
深水城逸才盖尔
夜视镜片
神秘诡术师爱蒙
异物贩商芮纳理
烛堡研究员瓦洱
周游学者沃洛
快乐窃贼阿罗拉
烛堡智者
地城探索者
妖精荒野访客
深水城逸才盖尔
神秘诡术师爱蒙
异物贩商芮纳理
无耻骗子
剑湾水手
烛堡研究员瓦洱
周游学者沃洛
Displacer Kitten
Elminster's Simulacrum
Font of Magic
Gale's Redirection
Illithid Harvester
Kindred Discovery
Robe of the Archmagi
Tomb of Horrors Adventurer
Wizards of Thay
黑
远古黄铜龙
远古黄铜龙
卡林港割喉客莎法娜
索命鬼王沙洛佛克
暗夜法官影心
梦魇语者希历斯
变节卓尔维康妮亚
铁王座的密探
影贼的密探
前科罪犯
至上真神教派信徒
卡林港割喉客莎法娜
索命鬼王沙洛佛克
海拉斯特的后裔
暗夜法官影心
梦魇语者希历斯
变节卓尔维康妮亚
Altar of Bhaal
Astarion's Thirst
Blood Money
Call to the Void
Elder Brain
Eldritch Pact
Intellect Devourer
Pact Weapon
Ravenloft Adventurer
主脑
红
远古赤铜龙
安珀葛斯特欧茂尔
远古赤铜龙
火球
星界猎手加奈兹
真灵狂信徒古特
禽绝地狱之怒卡莱琪
闪电击
提亚玛特教徒丽瓦安
宿敌凤凰
寻衅狗头人
边境之刃威迩
安珀葛斯特欧茂尔
拜龙教徒
星界猎手加奈兹
公会工匠
真灵狂信徒古特
禽绝地狱之怒卡莱琪
提亚玛特教徒丽瓦安
热门艺人
街头流浪儿
酒馆斗殴客
边境之刃威迩
Balor
Caves of Chaos Adventurer
Descent into Avernus
Elturel Survivors
Firbolg Flutist
Storm King's Thunder
Wand of Wonder
Wrathful Red Dragon
Wyll's Reversal
Wand of Wonder
绿
远古青铜龙
棘竹君王
远古青铜龙
幽域追踪者艾琳尼斯
翠绿大德鲁伊哈尔欣
树林之友贾希拉
尚诺斯龙心
优雅灰熊威尔逊
巴哈姆特的侍僧
斗篷森林隐士
幽域追踪者艾琳尼斯
翠绿大德鲁伊哈尔欣
强健化外之民
树林之友贾希拉
顶级厨师
巨人养子
尚诺斯龙心
优雅灰熊威尔逊
Barroom Brawl
Earthquake Dragon
Jaheira's Respite
Majestic Genesis
Monster Manual
Owlbear Cub
Traverse the Outlands
Undermountain Adventurer
多色
伊尔明斯特
历时英雄明斯克与布布
巫后塔莎
先知阿兰多
颓废的阿斯代伦
暗夜女巫芭芭莱萨迦
黑暗之主班恩
谋杀之主巴尔
小物唤师卡迪拉
莉瑞亚波提尔指挥官
四人议会
乌尔德瑞文嘉德公爵
塑能专家戴娜黑
遣施怪古朗奇
睿智导师葛力安
混沌械匠姚恩姚森
破碎之人琼艾瑞尼卡斯
暗影大德鲁伊卡格佳
锐鳞歌手蔻丽莎
龙族传承洛珊
货棚老板马哈迪
真剑圣武士麦琪
上古龙卫米瑞穆
冷酷无情的明萨拉
骸骨之主米尔寇
狂野法师妮拉
九指姬恩
精刻利刃欧寄
蛮血帮首脑拉噶达噶
炼狱救星拉斐尔
罪犯头目莉尔萨蕾尔
屠夫斯拉库斯
埃尔托瑞尔黜人泽夫罗
先知阿兰多
颓废的阿斯代伦
暗夜女巫芭芭莱萨迦
黑暗之主班恩
谋杀之主巴尔
小物唤师卡迪拉
莉瑞亚波提尔指挥官
四人议会
乌尔德瑞文嘉德公爵
塑能专家戴娜黑
遣施怪古朗奇
睿智导师葛力安
混沌械匠姚恩姚森
破碎之人琼艾瑞尼卡斯
暗影大德鲁伊卡格佳
锐鳞歌手蔻丽莎
龙族传承洛珊
货棚老板马哈迪
真剑圣武士麦琪
上古龙卫米瑞穆
冷酷无情的明萨拉
骸骨之主米尔寇
狂野法师妮拉
九指姬恩
精刻利刃欧寄
蛮血帮首脑拉噶达噶
炼狱救星拉斐尔
罪犯头目莉尔萨蕾尔
屠夫斯拉库斯
埃尔托瑞尔黜人泽夫罗
神器
螺壳船
乱心魔盒
炭黑钻石
蝙蝠斗篷
无尽水源
焰红钻石
乳白钻石
行进二元冢
苔绿钻石
天蓝钻石
石语者水晶
Basilisk Collar
Blade of Selves
Fraying Line
Mighty Servant of Leuk-o
Mirror of Life Trapping
地
Baldur's Gate
Bountiful Promenade
Luxury Suite
Morphic Pool
Reflecting Pool
Sea of Clouds
Spire Garden