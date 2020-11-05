指挥官传奇
白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿
多色 | 无色 | 神器 | 地 | 所有牌张
白
意悉多幻象爱若玛
爱若玛的意志
肃穆仪式师阿哈卢
祖传宝刃
黎明天使
天使赋礼
勇气赐圣使
冠冕统领
无畏考古家亚德恩
武装空猎者
严峻指命
善心祝福
千手槛
队长召令
美善宫廷
法庭街居民
驱散者坠盒
注亡旅人
信念拘锁
击剑高手
紧急救援
振奋怒吼
无形美善
艾欧娜的裁决
坎鴶的副官
调和守卫
阳鬃佣兽凯勒丝
英庄园讯使
寇族制图师
立誓哨卫利维沃
奋勇抗敌
九桥巡卫
打开兵械库
欧佐夫倡议人
宫殿哨卫
豪杰守护使
钢铁军团的璞拉娃
明日许诺
撒拉大天使蕾荻安
扬起警报
扬升构念师莉蓓可
终归浮尘
曙光炽天使
纯净巨剑
飞鲸猎手射击
军伍减员
斩杀猛兽
扬升斯立兹
永恒之魂
小队队长
凯旋清偿
可靠驮兽
义务之誓约
蓝
埃分反叛者
似水流形
勘探艾文
碧蓝舰队总帅
知识形体
明月巨海兽碧鳞
回忆满盈
没收
黠智宫廷
大胆破坏者
狂乱助手
歧路卜算师艾力思
翼护佣兽艾希俄
失宠
聚力拒斥
啸风击
拉米雷迪皮托的鬼魂
魔力石技师格雷贤
天际学者
破船勇盗
解读预兆
航筝海盗
航筝侦卫
实验室苦力妖
锐目领航员马科姆
汲取魔力
商船袭劫盗
回忆奔腾
示兆先知
注定
丰获海盗
眼线窥视
携手奔逃
通天水手
千面客逆岛
逆岛的门徒
逆岛的意志
星相学者
岁月学者
废铁潜蛇
风暴眼夏尼
息暴塞连
巨硕尸嵌
卓越赋生师
神日史芬斯
自体异变
战略计划
最高意志
渴求知识
宝藏追迹人
飞行之誓约
伊弗斯岛护卫
忤逆作对
黑
丝金猛袭兽亚米希
苦涩启示
炙烤剑尖
荆刃专家
湮灭
尸体翻搅
野心宫廷
暗潮乌鸦
孔坡棘女巫
无畏回收师
恶魔知识
敦德会特务
妖精末视师
妖精胁侯
精英种姓领猎人
碍眼杀手
碍眼绞杀客
屠戮碍眼
影猫佣兽法蒂丝
继位盛宴
肉囊劫掠者
惊吓而亡
金叶筛除者
血肉雕匠刻兹杰
玛费尔双身
林地棘刺米娅拉
谋杀
暮核密探纳迪尔
纳迪尔的夜刃手
死灵六杀阵
龙葵收成师
毒息巨龙
躯壳召唤师
反对派密探
非瑞克西亚狂怒兽
疫病裂肢兽
至美之傲
渎神灌输
罗刹贬灵魔
复仇者
疯人院骷髅妖
黯黑男爵辛格
收割火花
非凡耐力
刹特的意志
愚者末日泰维司刹特
黑蔷薇之棘
渎圣者托玛
吸血鬼导师
生体活祭
拽脏预言师
折磨之誓约
红
凯锡革布陷人阿雷娜
极光凤凰
渎神行径
登舰小队
莽霸联盟掠盗
莽霸联盟袭劫者布里奇
怒气成焰
源火斗士
海岸劫掠者
威迫征兵员
怒火宫廷
绯红舰队准将
碎船巨人达戈
龙卵
龙披风
烈烬船长
财宝爆破
莫测舰队擅剑客
激烈炮击
炎身传令使
狂热巨兽骑士
熔炉庆典
领路鬼怪
龙骑残虐者
谦卑皈宗者
冲动小偷
三生轮回洁丝卡
洁丝卡的意志
烬爪佣兽柯迪斯
没有拇指的喀勒克
电擎船员
代用军火
流星锤
港口劫盗
背叛征兆
乱匠战术
凿鳞掠食者
罗噶之子罗噶克
翻拣鬼怪
劫天巨人
灵魂热火
魂火爆发
啸电巨龙
岩石暴怒
鬼怪武器匠挞勾
不熄愤怒
瓦拉库召现师
火山龙
岩浆奔流
闪电之誓约
焊接火花
厄运之轮
蛮荒狂徒
剑花娜吉拉
绿
伏击毒蛇
灵狼佣兽阿纳拉
远古原心
恼怒硕伟龙
夷世霸兽
制甲艺评审
废料黏浆
丰饶宫廷
藤蔓压溃
曙光林地摄政
妖精幻视师
崔斯特随从
觅境妖精
沃壤灵
鳍进化组逃亡者
范得贺恩妖精
天堂赋礼
修索林召集人吉安拉
凯锡革护林者荷拉娜
猎人眼光
废品接合师衣克铁克
无垢官员
骄傲至美
长春藤巷居民
克洛萨之心卡马尔
卡马尔的意志
东树木灵
铸生匠赋礼
黎撒拉那弓队长
秩序贤者
腐液兽
怪兽猛攻
自然复碧
玖瑞加酋长努玛
倪勒娅的试炼
复碧智者
重塑地貌
织根德鲁伊
覆鳞巨鳄
灵巧猫猴
哨兵蜘蛛
碎岩亚龙
银背猿祭师
饕餮斯拉克
灵魂瀚力
飞刺蜘蛛
击群之力
甘浆隐士
三顾茅庐
野性之誓约
蛮心召现师
加大尺寸
多色
罗堰憎恶兽
辉光巨龙阿玛蕾丝
亡潮阿萝米
泻湖秘教徒亚克罗斯
混沌之华阿韦纳
腐化观察员贝尔蓓
幽魂军士贝尔博卡
喜剧天才布力姆
瓦格拉斯船长
末代紫杉柯芬诺
织奥格恩
峭崖之声诺司罗
埃分族学者葛末札
阿拉辛守护者哈姆札
汉斯艾力克森
恩赐主祭依莫提
正统传人贾瑞卡萨隆
剧团业主裘里
护天坎鴶
漫游捣乱者快隐
丰饶曙光拉狄雷
薄暮之帷莉艾莎
乌尔博格暴君妮维亚洛
欧娜诈术师尼黎斯
蛮野时代学者欧蓓卡
铸匠大师雷雅夫
虔诚灵媒撒莉兹
熊爪图雅
焰击族的尤洛克
乱匠征兵员札拉
掷索人娅奇丽
不朽国王布莱戈
粗鲁牧人布斯陶
穹光策士德蕾薇
僭位之徒依夸希迪奇
欧祝泰族龙语者依谢
幽灵酋长卡拉多
丰收神卡拉美特拉
卢德维佳作寇姆
克罗芬斯眷宠库黛勒
死灵炼金术士卢德维
涡心漫游怪
荒野意志玛拉司
腐潮穆杜塔
毁灵师奈库萨
喀尔天君普罗许
玛切莎女王
暴动之王拉铎司
护魂使剌活斯
阿布赞末代可汗蕾翰
杰姆拉的西达将军刚多
致知专家赛拉司雷恩
沃血塔娜
屈东英雄萨拉希洛斯
织命使堤谟娜
砸瓶女汉子
贪欢神谢纳戈斯
虎影百合子
至善赛特鲁
结界大师祖尔
无色
虹彩魔笛手
神器
幻形斧
天使战具
秘法印记
浑天仪
伊洛安斯的兵械
剑鹫原型
黄铜传令使
光洁雄鹿
炭黑钻石
纸本搅碎器
指挥官板甲
指挥官法球
梦想晶石
丝金佣兽
焰红钻石
铸造厂监工
魔像工匠
植髓战甲
遭祟斗篷
英雄宝刃
彼方石
嚎叫魔像
精妙引擎
贾伦的钜著
珠光莲花
觅智者灵石
博识都石像鬼
涡心巨像
乳白钻石
记忆面具
陨石魔像
天兵机械兽
苔绿钻石
妮维亚洛之碟
旗帜刃
险恶秘耳
非瑞克西亚三体像
朝圣客之眼
海盗的短弯刀
预视棱镜
明炉戒
砂岩先知
卷轴架
预言师明灯
烁光秘耳
西赛的戒指
天蓝钻石
光谱探照灯
支配法杖
忠贞佑皇像
日落金字塔
思想容器
万溶剂
车间助手
龙形引擎瑞莫斯
地
指挥信标
指挥塔
无所属者聚居地
清辉宫殿
祖灵径道
回春喷泉
破裂尖塔
观众座席
地塑旷野
训练中心
矮丛赛场
冠军拱廊
战情室