 

| | | | 绿
多色 | 无色 | 神器 | | 所有牌张

及时守护
及时守护

判罪
判罪

典范达妮莎卡帕轩
典范达妮莎卡帕轩

黎明护符
黎明护符

消除魔障
消除魔障

坚贞信念
坚贞信念

明灭翔灵
明灭翔灵

慷慨赠礼
慷慨赠礼

披甲克星
披甲克星

寇族制图师
寇族制图师

军事壮举
军事壮举

月主会元帅欧吉克
月主会元帅欧吉克

承撒拉之翼
承撒拉之翼

俄瑞恣探险家
俄瑞恣探险家

遗宝探寻客
遗宝探寻客

终归浮尘
终归浮尘

席嘉妲的援助
席嘉妲的援助

精魂披风
精魂披风

资深建筑师斯勒姆
资深建筑师斯勒姆

化剑为犁
化剑为犁

难破妙阵
难破妙阵

至上权威
至上权威

英勇以对
英勇以对

白阳当空
白阳当空

瑞斯之风
瑞斯之风

意悉多幻象爱若玛
意悉多幻象爱若玛

肃穆仪式师阿哈卢
肃穆仪式师阿哈卢

无畏考古家亚德恩
无畏考古家亚德恩

阳鬃佣兽凯勒丝
阳鬃佣兽凯勒丝

立誓哨卫利维沃
立誓哨卫利维沃

钢铁军团的璞拉娃
钢铁军团的璞拉娃

撒拉大天使蕾荻安
撒拉大天使蕾荻安

扬升构念师莉蓓可
扬升构念师莉蓓可

Akroma's Will
Akroma's Will

Archon of Coronation
Archon of Coronation

Armored Skyhunter
Armored Skyhunter

Austere Command
Austere Command

Court of Grace
Court of Grace

Generous Gift
Generous Gift

Keeper of the Accord
Keeper of the Accord

Promise of Tomorrow
Promise of Tomorrow

Return to Dust
Return to Dust

Seraphic Greatsword
Seraphic Greatsword

Slash the Ranks
Slash the Ranks

Soul of Eternity
Soul of Eternity

Swords to Plowshares
Swords to Plowshares

Triumphant Reckoning
Triumphant Reckoning

海沟贝西摩斯
海沟贝西摩斯

玄秘否定
玄秘否定

强制探寻
强制探寻

反击咒语
反击咒语

真伪莫辨
真伪莫辨

没入狂搅
没入狂搅

艾瓯遗迹探险
艾瓯遗迹探险

昙镜梅洛古
昙镜梅洛古

漂念精
漂念精

始潮涅札哈
始潮涅札哈

实界剥除
实界剥除

船舰祸害
船舰祸害

裂船巨海兽
裂船巨海兽

深洋海怪西林伏特
深洋海怪西林伏特

乌屯史芬斯
乌屯史芬斯

暴潮海怪
暴潮海怪

卓莫克雷提
卓莫克雷提

灭顶浪潮
灭顶浪潮

明月巨海兽碧鳞
明月巨海兽碧鳞

歧路卜算师艾力思
歧路卜算师艾力思

翼护佣兽艾希俄
翼护佣兽艾希俄

拉米雷迪皮托的鬼魂
拉米雷迪皮托的鬼魂

魔力石技师格雷贤
魔力石技师格雷贤

锐目领航员马科姆
锐目领航员马科姆

千面客逆岛
千面客逆岛

风暴眼夏尼
风暴眼夏尼

Amphin Mutineer
Amphin Mutineer

Arcane Denial
Arcane Denial

Body of Knowledge
Body of Knowledge

Counterspell
Counterspell

Court of Cunning
Court of Cunning

Fact or Fiction
Fact or Fiction

Hullbreacher
Hullbreacher

Laboratory Drudge
Laboratory Drudge

Mana Drain
Mana Drain

Mnemonic Deluge
Mnemonic Deluge

Mulldrifter
Mulldrifter

Preordain
Preordain

Sakashima's Protege
Sakashima's Protege

Sakashima's Will
Sakashima's Will

Sphinx of the Second Sun
Sphinx of the Second Sun

Wrong Turn
Wrong Turn

愚者末日泰维司刹特
愚者末日泰维司刹特

丝金猛袭兽亚米希
丝金猛袭兽亚米希

影猫佣兽法蒂丝
影猫佣兽法蒂丝

血肉雕匠刻兹杰
血肉雕匠刻兹杰

林地棘刺米娅拉
林地棘刺米娅拉

暮核密探纳迪尔
暮核密探纳迪尔

黯黑男爵辛格
黯黑男爵辛格

渎圣者托玛
渎圣者托玛

Court of Ambition
Court of Ambition

Cuombajj Witches
Cuombajj Witches

Elvish Dreadlord
Elvish Dreadlord

Fleshbag Marauder
Fleshbag Marauder

Necrotic Hex
Necrotic Hex

Nightshade Harvester
Nightshade Harvester

Opposition Agent
Opposition Agent

Plague Reaver
Plague Reaver

Profane Transfusion
Profane Transfusion

Rakshasa Debaser
Rakshasa Debaser

Szat's Will
Szat's Will

Vampiric Tutor
Vampiric Tutor

Victimize
Victimize

Viscera Seer
Viscera Seer

黯黑男爵辛格
黯黑男爵辛格

耀目日钢剑
耀目日钢剑

风化侵蚀
风化侵蚀

彗星雨
彗星雨

复咏法师
复咏法师

提速咒
提速咒

火焰冲拳
火焰冲拳

雅亚的燃焰炼狱
雅亚的燃焰炼狱

无情的突袭
无情的突袭

铁木尔战怒
铁木尔战怒

火山落尘
火山落尘

猛烈跳弹
猛烈跳弹

攫灵咒
攫灵咒

三生轮回洁丝卡
三生轮回洁丝卡

凯锡革布陷人阿雷娜
凯锡革布陷人阿雷娜

莽霸联盟袭劫者布里奇
莽霸联盟袭劫者布里奇

碎船巨人达戈
碎船巨人达戈

烬爪佣兽柯迪斯
烬爪佣兽柯迪斯

没有拇指的喀勒克
没有拇指的喀勒克

罗噶之子罗噶克
罗噶之子罗噶克

鬼怪武器匠挞勾
鬼怪武器匠挞勾

Abrade
Abrade

Aurora Phoenix
Aurora Phoenix

Blasphemous Act
Blasphemous Act

Coercive Recruiter
Coercive Recruiter

Court of Ire
Court of Ire

Emberwilde Captain
Emberwilde Captain

Flamekin Herald
Flamekin Herald

Hellkite Courser
Hellkite Courser

Humble Defector
Humble Defector

Jeska's Will
Jeska's Will

Port Razer
Port Razer

Soulfire Eruption
Soulfire Eruption

Temur Battle Rage
Temur Battle Rage

Wheel of Misfortune
Wheel of Misfortune

绿

疾生多头龙
疾生多头龙

酸液黏菌
酸液黏菌

赞迪卡复仇者
赞迪卡复仇者

体内野兽
体内野兽

栽培
栽培

不朽见证人
不朽见证人

探索大地
探索大地

和谐
和谐

坎尼之心探险
坎尼之心探险

木灵展势
木灵展势

玛洛术士莫黎墨
玛洛术士莫黎墨

莽闯巴洛西
莽闯巴洛西

徒长
徒长

拉慕拿开挖人
拉慕拿开挖人

复碧智者
复碧智者

撤往卡赞度
撤往卡赞度

为来日探寻
为来日探寻

孢子堆
孢子堆

撼地象
撼地象

青阳化身
青阳化身

柳饰长老
柳饰长老

亚维马雅长者
亚维马雅长者

灵狼佣兽阿纳拉
灵狼佣兽阿纳拉

修索林召集人吉安拉
修索林召集人吉安拉

凯锡革护林者荷拉娜
凯锡革护林者荷拉娜

废品接合师衣克铁克
废品接合师衣克铁克

克洛萨之心卡马尔
克洛萨之心卡马尔

东树木灵
东树木灵

玖瑞加酋长努玛
玖瑞加酋长努玛

饕餮斯拉克
饕餮斯拉克

Acidic Slime
Acidic Slime

Apex Devastator
Apex Devastator

Biowaste Blob
Biowaste Blob

Court of Bounty
Court of Bounty

Dawnglade Regent
Dawnglade Regent

Fyndhorn Elves
Fyndhorn Elves

Immaculate Magistrate
Immaculate Magistrate

Kamahl's Will
Kamahl's Will

Kodama's Reach
Kodama's Reach

Magus of the Order
Magus of the Order

Reshape the Earth
Reshape the Earth

Rootweaver Druid
Rootweaver Druid

Sweet-Gum Recluse
Sweet-Gum Recluse

Three Visits
Three Visits

多色

钢铁之魂威烈斯
钢铁之魂威烈斯

盖尔海峡暴君艾西
盖尔海峡暴君艾西

波洛斯护符
波洛斯护符

盘卷先知
盘卷先知

馈击掌
馈击掌

深测法师
深测法师

成长涡旋
成长涡旋

神妙兵法
神妙兵法

黯境王侯
黯境王侯

回击
回击

鲨蛸蟹
鲨蛸蟹

析米克护符
析米克护符

析米克蔽空霸
析米克蔽空霸

射影
射影

飞船护持师蒂娅娜
飞船护持师蒂娅娜

城市演化
城市演化

损耗
损耗

罗堰憎恶兽
罗堰憎恶兽

辉光巨龙阿玛蕾丝
辉光巨龙阿玛蕾丝

亡潮阿萝米
亡潮阿萝米

泻湖秘教徒亚克罗斯
泻湖秘教徒亚克罗斯

混沌之华阿韦纳
混沌之华阿韦纳

腐化观察员贝尔蓓
腐化观察员贝尔蓓

幽魂军士贝尔博卡
幽魂军士贝尔博卡

喜剧天才布力姆
喜剧天才布力姆

瓦格拉斯船长
瓦格拉斯船长

末代紫杉柯芬诺
末代紫杉柯芬诺

织奥格恩
织奥格恩

峭崖之声诺司罗
峭崖之声诺司罗

埃分族学者葛末札
埃分族学者葛末札

阿拉辛守护者哈姆札
阿拉辛守护者哈姆札

汉斯艾力克森
汉斯艾力克森

恩赐主祭依莫提
恩赐主祭依莫提

正统传人贾瑞卡萨隆
正统传人贾瑞卡萨隆

剧团业主裘里
剧团业主裘里

护天坎鴶
护天坎鴶

漫游捣乱者快隐
漫游捣乱者快隐

丰饶曙光拉狄雷
丰饶曙光拉狄雷

薄暮之帷莉艾莎
薄暮之帷莉艾莎

乌尔博格暴君妮维亚洛
乌尔博格暴君妮维亚洛

欧娜诈术师尼黎斯
欧娜诈术师尼黎斯

蛮野时代学者欧蓓卡
蛮野时代学者欧蓓卡

铸匠大师雷雅夫
铸匠大师雷雅夫

虔诚灵媒撒莉兹
虔诚灵媒撒莉兹

熊爪图雅
熊爪图雅

焰击族的尤洛克
焰击族的尤洛克

乱匠征兵员札拉
乱匠征兵员札拉

Boros Charm
Boros Charm

Coiling Oracle
Coiling Oracle

无色

古渊魔蛸
古渊魔蛸

虹彩魔笛手
虹彩魔笛手

神器

重铸乌锋
重铸乌锋

错骨戟
错骨戟

波洛斯印记
波洛斯印记

黄铜扈从
黄铜扈从

探险家望远镜
探险家望远镜

鸣火杖
鸣火杖

遭祟斗篷
遭祟斗篷

英雄宝刃
英雄宝刃

象族战锤
象族战锤

艾维欣的面具
艾维欣的面具

陨石魔像
陨石魔像

图恩戒指
图恩戒指

伐卡兹戒指
伐卡兹戒指

预言师日晷
预言师日晷

析米克印记
析米克印记

阳光戒
阳光戒

铸阳锤
铸阳锤

疾行靴
疾行靴

复仇剑
复仇剑

Arcane Signet
Arcane Signet

Bladegriff Prototype
Bladegriff Prototype

Burnished Hart
Burnished Hart

Commander's Plate
Commander's Plate

Commander's Sphere
Commander's Sphere

Horizon Stone
Horizon Stone

Jeweled Lotus
Jeweled Lotus

Nevinyrral's Disk
Nevinyrral's Disk

Phyrexian Triniform
Phyrexian Triniform

Rings of Brighthearth
Rings of Brighthearth

Scroll Rack
Scroll Rack

Sol Ring
Sol Ring

Staff of Domination
Staff of Domination

Swiftfoot Boots
Swiftfoot Boots

Thought Vessel
Thought Vessel

枯萎林地
枯萎林地

波洛斯驻防地
波洛斯驻防地

波洛斯公会门
波洛斯公会门

指挥塔
指挥塔

环珊瑚礁
环珊瑚礁

侵蚀荒野
侵蚀荒野

成形野地
成形野地

遗世山洞
遗世山洞

丛林水潭
丛林水潭

智行纪念碑
智行纪念碑

战行纪念碑
战行纪念碑

繁茂地境
繁茂地境

圣物塔
圣物塔

浪客小径
浪客小径

破裂尖塔
破裂尖塔

远僻草原
远僻草原

析米克生长室
析米克生长室

析米克公会门
析米克公会门

克星城塞
克星城塞

采石场
采石场

教团要塞阳园
教团要塞阳园

地塑旷野
地塑旷野

棘林瀑布
棘林瀑布

跨公会步道
跨公会步道

虹霓小溪
虹霓小溪

虹霓树丛
虹霓树丛

风蚀峭壁
风蚀峭壁

林地溪流
林地溪流

平原
平原

平原
平原

海岛
海岛

海岛
海岛

山脉
山脉

山脉
山脉

树林
树林

树林
树林

Command Beacon
Command Beacon

Command Tower
Command Tower

Myriad Landscape
Myriad Landscape

Opal Palace
Opal Palace

Path of Ancestry
Path of Ancestry

Rejuvenating Springs
Rejuvenating Springs

Reliquary Tower
Reliquary Tower

Spectator Seating
Spectator Seating

Terramorphic Expanse
Terramorphic Expanse

Training Center
Training Center

Undergrowth Stadium
Undergrowth Stadium

Vault of Champions
Vault of Champions

War Room
War Room

魔力聚流
魔力聚流

 

| | | | 绿
多色 | 无色 | 神器 | | 所有牌张