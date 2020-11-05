Commander Legends Variants
白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿
多色 | 无色 | 神器 | 地 | 所有牌张
白
及时守护
判罪
典范达妮莎卡帕轩
黎明护符
消除魔障
坚贞信念
明灭翔灵
慷慨赠礼
披甲克星
寇族制图师
军事壮举
月主会元帅欧吉克
承撒拉之翼
俄瑞恣探险家
遗宝探寻客
终归浮尘
席嘉妲的援助
精魂披风
资深建筑师斯勒姆
化剑为犁
难破妙阵
至上权威
英勇以对
白阳当空
瑞斯之风
意悉多幻象爱若玛
肃穆仪式师阿哈卢
无畏考古家亚德恩
阳鬃佣兽凯勒丝
立誓哨卫利维沃
钢铁军团的璞拉娃
撒拉大天使蕾荻安
扬升构念师莉蓓可
Akroma's Will
Archon of Coronation
Armored Skyhunter
Austere Command
Court of Grace
Generous Gift
Keeper of the Accord
Promise of Tomorrow
Return to Dust
Seraphic Greatsword
Slash the Ranks
Soul of Eternity
Swords to Plowshares
Triumphant Reckoning
蓝
海沟贝西摩斯
玄秘否定
强制探寻
反击咒语
真伪莫辨
没入狂搅
艾瓯遗迹探险
昙镜梅洛古
漂念精
始潮涅札哈
实界剥除
船舰祸害
裂船巨海兽
深洋海怪西林伏特
乌屯史芬斯
暴潮海怪
卓莫克雷提
灭顶浪潮
明月巨海兽碧鳞
歧路卜算师艾力思
翼护佣兽艾希俄
拉米雷迪皮托的鬼魂
魔力石技师格雷贤
锐目领航员马科姆
千面客逆岛
风暴眼夏尼
Amphin Mutineer
Arcane Denial
Body of Knowledge
Counterspell
Court of Cunning
Fact or Fiction
Hullbreacher
Laboratory Drudge
Mana Drain
Mnemonic Deluge
Mulldrifter
Preordain
Sakashima's Protege
Sakashima's Will
Sphinx of the Second Sun
Wrong Turn
黑
愚者末日泰维司刹特
丝金猛袭兽亚米希
影猫佣兽法蒂丝
血肉雕匠刻兹杰
林地棘刺米娅拉
暮核密探纳迪尔
黯黑男爵辛格
渎圣者托玛
Court of Ambition
Cuombajj Witches
Elvish Dreadlord
Fleshbag Marauder
Necrotic Hex
Nightshade Harvester
Opposition Agent
Plague Reaver
Profane Transfusion
Rakshasa Debaser
Szat's Will
Vampiric Tutor
Victimize
Viscera Seer
黯黑男爵辛格
红
耀目日钢剑
风化侵蚀
彗星雨
复咏法师
提速咒
火焰冲拳
雅亚的燃焰炼狱
无情的突袭
铁木尔战怒
火山落尘
猛烈跳弹
攫灵咒
三生轮回洁丝卡
凯锡革布陷人阿雷娜
莽霸联盟袭劫者布里奇
碎船巨人达戈
烬爪佣兽柯迪斯
没有拇指的喀勒克
罗噶之子罗噶克
鬼怪武器匠挞勾
Abrade
Aurora Phoenix
Blasphemous Act
Coercive Recruiter
Court of Ire
Emberwilde Captain
Flamekin Herald
Hellkite Courser
Humble Defector
Jeska's Will
Port Razer
Soulfire Eruption
Temur Battle Rage
Wheel of Misfortune
绿
疾生多头龙
酸液黏菌
赞迪卡复仇者
体内野兽
栽培
不朽见证人
探索大地
和谐
坎尼之心探险
木灵展势
玛洛术士莫黎墨
莽闯巴洛西
徒长
拉慕拿开挖人
复碧智者
撤往卡赞度
为来日探寻
孢子堆
撼地象
青阳化身
柳饰长老
亚维马雅长者
灵狼佣兽阿纳拉
修索林召集人吉安拉
凯锡革护林者荷拉娜
废品接合师衣克铁克
克洛萨之心卡马尔
东树木灵
玖瑞加酋长努玛
饕餮斯拉克
Acidic Slime
Apex Devastator
Biowaste Blob
Court of Bounty
Dawnglade Regent
Fyndhorn Elves
Immaculate Magistrate
Kamahl's Will
Kodama's Reach
Magus of the Order
Reshape the Earth
Rootweaver Druid
Sweet-Gum Recluse
Three Visits
多色
钢铁之魂威烈斯
盖尔海峡暴君艾西
波洛斯护符
盘卷先知
馈击掌
深测法师
成长涡旋
神妙兵法
黯境王侯
回击
鲨蛸蟹
析米克护符
析米克蔽空霸
射影
飞船护持师蒂娅娜
城市演化
损耗
罗堰憎恶兽
辉光巨龙阿玛蕾丝
亡潮阿萝米
泻湖秘教徒亚克罗斯
混沌之华阿韦纳
腐化观察员贝尔蓓
幽魂军士贝尔博卡
喜剧天才布力姆
瓦格拉斯船长
末代紫杉柯芬诺
织奥格恩
峭崖之声诺司罗
埃分族学者葛末札
阿拉辛守护者哈姆札
汉斯艾力克森
恩赐主祭依莫提
正统传人贾瑞卡萨隆
剧团业主裘里
护天坎鴶
漫游捣乱者快隐
丰饶曙光拉狄雷
薄暮之帷莉艾莎
乌尔博格暴君妮维亚洛
欧娜诈术师尼黎斯
蛮野时代学者欧蓓卡
铸匠大师雷雅夫
虔诚灵媒撒莉兹
熊爪图雅
焰击族的尤洛克
乱匠征兵员札拉
Boros Charm
Coiling Oracle
无色
古渊魔蛸
虹彩魔笛手
神器
重铸乌锋
错骨戟
波洛斯印记
黄铜扈从
探险家望远镜
鸣火杖
遭祟斗篷
英雄宝刃
象族战锤
艾维欣的面具
陨石魔像
图恩戒指
伐卡兹戒指
预言师日晷
析米克印记
阳光戒
铸阳锤
疾行靴
复仇剑
Arcane Signet
Bladegriff Prototype
Burnished Hart
Commander's Plate
Commander's Sphere
Horizon Stone
Jeweled Lotus
Nevinyrral's Disk
Phyrexian Triniform
Rings of Brighthearth
Scroll Rack
Sol Ring
Staff of Domination
Swiftfoot Boots
Thought Vessel
地
枯萎林地
波洛斯驻防地
波洛斯公会门
指挥塔
环珊瑚礁
侵蚀荒野
成形野地
遗世山洞
丛林水潭
智行纪念碑
战行纪念碑
繁茂地境
圣物塔
浪客小径
破裂尖塔
远僻草原
析米克生长室
析米克公会门
克星城塞
采石场
教团要塞阳园
地塑旷野
棘林瀑布
跨公会步道
虹霓小溪
虹霓树丛
风蚀峭壁
林地溪流
平原
平原
海岛
海岛
山脉
山脉
树林
树林
Command Beacon
Command Tower
Myriad Landscape
Opal Palace
Path of Ancestry
Rejuvenating Springs
Reliquary Tower
Spectator Seating
Terramorphic Expanse
Training Center
Undergrowth Stadium
Vault of Champions
War Room
魔力聚流