指挥官（2015）
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阿耶尼的精卫
清朗天使
丘脊仲裁者
静寂灵气
驱逐明光
堡垒铁卫
千手槛
天界先人
天界统领
暗中掉包
晨昏交替
破晓返生使
晨炫召现师
赫利欧德的旨意
信念拘锁
鬼刃幻灵
命运之攫
军兆天使
狮面泰坦贾瑞司
卡列妮的队长
业报
寇族净圣僧
元帅赞美诗
台地咒术师
唯心修行僧
打开地窖
俄瑞恣探险家
欧琳之雷
正气交汇
净化之缄印
信念卫护
虚位印记
沉静哨卫
旭日泰坦
胜利传令使
义务之誓约
乙太化
乙太窃咒
塔萨的双叉戟
公然剽窃
蓝阳当空
压制风
脑力激荡
丛生毒蛇
诸龙时光
支配
真相回响
真伪莫辨
庞巨原生质
伏击猫影
杰斯的书库辖员
独行复灵
镜像对决
漂念精
秘法交汇
回收秘术
深夜忍者
护板鳐
注定
顿成杂种
能量之缰
撤回
模造仪式
眠梦咒
赃物
神来一笔
构生命运
空召师陶岚
心念映象
横财
祭坛夺命
野心的代价
远古渴望
齐嚎女妖
鲜血交易
黑市
鲜血童子
马拉奇屠夫
孤魂斗士
尸体卜算师
达克索斯的苦痛
致命暴风
严酷苦役
唤终巨人
颤栗召唤
引怖冥灵
希望噬魔
榨取恶魔
堕落理念
析命巫婆
化金
涉险墓地
夜嚎怪
非瑞克西亚斗技场
非瑞克西亚疫病王
非瑞克西亚狂怒兽
非瑞克西亚的矫治
坟场复生
奈拓祸害
末日之缄印
斩断血脉
尖吼怪
鲜血窃贼
地底城系绊
生体活祭
恶意之誓约
劣德交汇
侵略行为
天龙觉醒
边境贝西摩斯
达里迦的炎息
连锁反应
断符魔鬼
彗星雨
每夜行猎诅咒
荒芜巨人
情急胡言
灾祸范围
巨龙法师
掠梦巨龙
地震
丧信掠夺
天降锤击
焰流交汇
卑血芙巳子
驮村巨人
锤拳巨人
敌意
遭缉巨龙
炼狱泰坦
岩浆巨人
岩浆暴震
崇轮贤者
陨石冲击
米捷轰击
米捷兹的精研
暴雷仪式
臭饮冒险客
撼岩巨人
日升君王
牛身虐杀兽
雷云祭师
克撒之怒
蛮野冲击
巨人战酋长
暴战翻腾
攫灵咒
酸液黏菌
蜘蛛创生
乔木巨像
进展灾祸
兽侯腾扬
血孢叉齿蜥
巨爪召集人
巨群召兽
藤击半人马
善变巨像
扫云怪
眼镜蛇陷阱
沙漠龙卷风
妖精幻视师
不朽见证人
首号实验体
伊祖黎的猎捕
遗世先人
巨橡树卫
跺吼巨犀兽
凯锡革破栅客
木灵展势
克洛萨之攫
填土祭师
护根
真菌洛西
尊贵猎物
欧然毒蛇
横行
压倒性蹄响
翼翅毒蛇
辟路原羊
原初成长
徒长
樱宗长老
引路羊蹄人
颅骨响尾蛇
蜘蛛孳生
飞刺蜘蛛
撼地象
瑟隆门隐者
荒野献祭
新绿交汇
新绿使者
暗碧族密使
暗碧族祭师
暗碧族狂信者
花丛之墙
林木妖精
无情天使安雅
变幻火焰亚俊
通晓生体工法
召令破空灵
盘卷先知
冷眼海豹妖
魔力断流
转世者达克索斯
死亡之攫
壮绝实验
乙金角术士
进展之爪伊祖黎
炎灵远虑
金夜之刃姬瑟拉
鬼怪电流术士
葛加理护符
骇人回收
葛加理巫妖领主贾雷
伊洛安斯信徒卡列妮
鬼影议会的卡洛夫
蛇人大法师加濑斗
柯罗札公会法师
鳞文寇特蛇
洛特离巨魔
刻洛死亡僧侣马兹瑞
伊捷守护者梅列克
奈拓族的莫伦
伊捷首法师米捷兹
秘术异蛇
死灵术士盟约
首席洁加娜
预言之雷
腐烂
蛇化术
氲形预示
鬼影特使泰莎
宝库索尔兽
掠食飞鳐
冥界铸币匠
兀鹰灵俑
渴求海豹妖
玄武巨石
众我长剑
聚骨装
波洛斯示石
波洛斯印记
光洁雄鹿
寒钢核心
水晶钟铃
玄铁锭
梦想晶石
奥札奇纪念碑
战野之石
葛加理印记
伊捷印记
迅雷护胫
象族战锤
心灵石
蛇人孵化场
欧佐夫示石
欧佐夫印记
变态爬虫
砂岩先知
镰刀爪
十会盟印
预言师日晷
析米克符镇兵
析米克印记
备忘夹
阳光戒
黯色幻影
凝虐杖
疾行靴
复仇剑
思想容器
克撒的抚育设备
旅人饰品
受损的魔力石
远古阶梯剧场
贫瘠湿地
枯萎荒地
波洛斯驻防地
波洛斯公会门
指挥信标
指挥塔
飘移牧草地
成形野地
树林
树林
树林
树林
遗世山洞
魂魅城区
葛加理公会门
葛加理腐尸农场
阴森蛮荒林
最高市场
海岛
海岛
海岛
海岛
伊捷炼炉厂
伊捷公会门
丛林幽谷
复生罗堰
苔草桥
山脉
山脉
山脉
山脉
新宾纳里亚
进展中枢诺维研
广林欧兰黎
欧佐夫大殿
欧佐夫公会门
平原
平原
平原
平原
污泥沼
圣物塔
浪客小径
侵蚀荒漠
远僻草原
析米克生长室
析米克公会门
湿滑灰岩地
闷燃火山口
脊石圆丘
沼泽
沼泽
沼泽
沼泽
急流山崖
败坏原野
败坏林地
伪神殿堂
地塑旷野
棘林瀑布
虹霓峭壁
虹霓小溪
虹霓树丛
虹霓泥沼
虹霓牧地
风蚀峭壁
蕴生洞穴