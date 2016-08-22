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多色 | 神器 | | 诡局 | 所有牌张

贿选掮客
贿选掮客

平乱柩护
平乱柩护

唤魂柩护
唤魂柩护

侍卫副官
侍卫副官

贵族掌旗
贵族掌旗

宫殿狱卒
宫殿狱卒

宫殿哨卫
宫殿哨卫

帕兰诺城先锋
帕兰诺城先锋

皇君守护者
皇君守护者

侍卫队征召员
侍卫队征召员

圣所教长
圣所教长

魂魅之攫
魂魅之攫

王座护卫
王座护卫

侍卫羽伴
侍卫羽伴

艾法守卫犬
艾法守卫犬

消除魔障
消除魔障

注亡旅人
注亡旅人

信念报偿
信念报偿

魂魅上身
魂魅上身

魂魅拘禁
魂魅拘禁

反抗突现
反抗突现

众神意旨
众神意旨

无属守护者
无属守护者

箭如雨下
箭如雨下

神圣入土
神圣入土

空圆地精怪
空圆地精怪

百臂巨人
百臂巨人

致命箭矢
致命箭矢

贱民
贱民

扬起警报
扬起警报

提神剂
提神剂

壁炉精怪
壁炉精怪

野生狮鹫
野生狮鹫

风运冲锋
风运冲锋

狂热重击
狂热重击

玄秘学者
玄秘学者

运河讯使
运河讯使

簇捧孔雀
簇捧孔雀

征用
征用

待议假象
待议假象

虚幻信使
虚幻信使

嘲讽造妖
嘲讽造妖

钥匙看守
钥匙看守

信鸦
信鸦

掠行甲壳蟹
掠行甲壳蟹

高塔幻象
高塔幻象

特技替身
特技替身

水银羁绊
水银羁绊

烈风师
烈风师

隐匿塞连
隐匿塞连

心灵盟约
心灵盟约

欺瞒督教
欺瞒督教

离弃
离弃

退散
退散

卜卦
卜卦

飞掠扰神
飞掠扰神

接踵而至
接踵而至

驱入虚空
驱入虚空

新月神
新月神

掠夺人鱼
掠夺人鱼

空侦人鱼
空侦人鱼

记忆墙
记忆墙

失效
失效

示兆先知
示兆先知

逐退
逐退

浆液预视
浆液预视

谆谆教诲
谆谆教诲

马格西史芬斯
马格西史芬斯

创伤幻象
创伤幻象

氲氤灵
氲氤灵

眩晕魔影
眩晕魔影

帕兰诺大恶魔
帕兰诺大恶魔

依法处死
依法处死

柩护巫妖
柩护巫妖

夺命筹划
夺命筹划

善辩奉承者
善辩奉承者

玛切莎的裁决
玛切莎的裁决

弑君
弑君

扭曲病媒
扭曲病媒

走私船长
走私船长

黑蔷薇之棘
黑蔷薇之棘

吸取维质
吸取维质

祭坛夺命
祭坛夺命

灾祸化身
灾祸化身

索血哈痞
索血哈痞

暗夜之子
暗夜之子

死亡之风
死亡之风

恶魔导师
恶魔导师

亡者车夫
亡者车夫

远沼掷骨尸
远沼掷骨尸

溃伤幽雾
溃伤幽雾

肉囊劫掠者
肉囊劫掠者

古坠兹幽灵
古坠兹幽灵

索命恶魔
索命恶魔

疫病蔓延
疫病蔓延

寇基雷的审讯
寇基雷的审讯

念赠蛇发妖
念赠蛇发妖

陵墓看守
陵墓看守

谋杀
谋杀

非瑞克西亚斗技场
非瑞克西亚斗技场

公开处决
公开处决

起死回生
起死回生

鲜血术士
鲜血术士

跛行鬼怪
跛行鬼怪

溪堡巡卫
溪堡巡卫

落魄
落魄

弄脏
弄脏

猎王佣兵
猎王佣兵

失权抗命者
失权抗命者

弃物烈焰
弃物烈焰

诈骗鬼怪
诈骗鬼怪

滋事头格伦佐
滋事头格伦佐

格伦佐的恶徒
格伦佐的恶徒

猎焰灵
猎焰灵

天际霸王
天际霸王

地底震动
地底震动

无常盖美拉
无常盖美拉

焚烧殆尽
焚烧殆尽

热切祈愿
热切祈愿

断符魔鬼
断符魔鬼

协同突击
协同突击

灰烬兽
灰烬兽

暴落
暴落

火焰飞斩
火焰飞斩

魔鬼群
魔鬼群

鬼怪热气球旅
鬼怪热气球旅

穿隧鬼怪
穿隧鬼怪

无端暴力
无端暴力

贫窟伏击客
贫窟伏击客

驮村巨人
驮村巨人

海温古吸血鬼
海温古吸血鬼

骚动不断
骚动不断

暴躁独眼巨人
暴躁独眼巨人

火炉邪鬼
火炉邪鬼

食人魔哨兵
食人魔哨兵

撼岩巨人
撼岩巨人

硫磺冲击波
硫磺冲击波

折磨幽声
折磨幽声

号角震天
号角震天

双矢击
双矢击

绿

掠食原心
掠食原心

边境探险家
边境探险家

野兽唤师
野兽唤师

驯化多头龙
驯化多头龙

崔斯特随从
崔斯特随从

狼群尖牙
狼群尖牙

列沃德的特务
列沃德的特务

困兽解放者
困兽解放者

果园元素
果园元素

威严贝西摩斯
威严贝西摩斯

荒野之心塞瓦拉
荒野之心塞瓦拉

塞瓦拉的狂奔
塞瓦拉的狂奔

裂生黏菌
裂生黏菌

体内野兽
体内野兽

狂暴术
狂暴术

天堂鸟
天堂鸟

拂行兽
拂行兽

发芽
发芽

铜号斥候
铜号斥候

爆发性植生
爆发性植生

逐渐湮没
逐渐湮没

遗世先人
遗世先人

诱人猎物
诱人猎物

渗浸月地黄
渗浸月地黄

研判局势
研判局势

魔力流浆
魔力流浆

奈西安双头角奎
奈西安双头角奎

撒网蜘蛛
撒网蜘蛛

横行
横行

铅直落下
铅直落下

捕食
捕食

贪食鬣狗狮
贪食鬣狗狮

人多力量大
人多力量大

森林的恩赐
森林的恩赐

漫游羊蹄人
漫游羊蹄人

野性搭档
野性搭档

多色

侍卫队长亚卓安娜
侍卫队长亚卓安娜

妙手逆贼达雷迪
妙手逆贼达雷迪

驱鬼卡娅
驱鬼卡娅

黑蔷薇骑士
黑蔷薇骑士

崔斯特密使列沃德
崔斯特密使列沃德

玛切莎女王
玛切莎女王

阿喀洛斯重装步兵
阿喀洛斯重装步兵

翔空律法师
翔空律法师

屠戮角斗士
屠戮角斗士

盘卷先知
盘卷先知

龙穴蜘蛛
龙穴蜘蛛

暮篷预言师
暮篷预言师

古鲁战祷
古鲁战祷

杜松教派护林人
杜松教派护林人

芳瑞卡的照护师
芳瑞卡的照护师

海难歌手
海难歌手

逐岚盖美拉
逐岚盖美拉

神器

谍报用具
谍报用具

青铜紫貂
青铜紫貂

晶石间质
晶石间质

六角板魔像
六角板魔像

贪婪号角
贪婪号角

航筝
航筝

清辉独角兽
清辉独角兽

白金天使
白金天使

变态爬虫
变态爬虫

符文随侍
符文随侍

上城王座
上城王座

可怖雕像
可怖雕像

成形野地
成形野地

异国果园
异国果园

浪客小径
浪客小径

闪烁石室
闪烁石室

诡局

亚卓安娜之勇
亚卓安娜之勇

集尸成军
集尸成军

恩泽回响
恩泽回响

密使手法
密使手法

雇佣抢匪
雇佣抢匪

坚守阵线
坚守阵线

荒野赞歌
荒野赞歌

煽动异见
煽动异见

自然同心
自然同心

君临全城
君临全城

召唤师羁绊
召唤师羁绊

体格优势
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