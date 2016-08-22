诡局： 王权争霸
白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿
多色 | 神器 | 地 | 诡局 | 所有牌张
白
贿选掮客
平乱柩护
唤魂柩护
侍卫副官
贵族掌旗
宫殿狱卒
宫殿哨卫
帕兰诺城先锋
皇君守护者
侍卫队征召员
圣所教长
魂魅之攫
王座护卫
侍卫羽伴
艾法守卫犬
消除魔障
注亡旅人
信念报偿
魂魅上身
魂魅拘禁
反抗突现
众神意旨
无属守护者
箭如雨下
神圣入土
空圆地精怪
百臂巨人
致命箭矢
贱民
扬起警报
提神剂
壁炉精怪
野生狮鹫
风运冲锋
狂热重击
蓝
玄秘学者
运河讯使
簇捧孔雀
征用
待议假象
虚幻信使
嘲讽造妖
钥匙看守
信鸦
掠行甲壳蟹
高塔幻象
特技替身
水银羁绊
烈风师
隐匿塞连
心灵盟约
欺瞒督教
离弃
退散
卜卦
飞掠扰神
接踵而至
驱入虚空
新月神
掠夺人鱼
空侦人鱼
记忆墙
失效
示兆先知
逐退
浆液预视
谆谆教诲
马格西史芬斯
创伤幻象
氲氤灵
眩晕魔影
黑
帕兰诺大恶魔
依法处死
柩护巫妖
夺命筹划
善辩奉承者
玛切莎的裁决
弑君
扭曲病媒
走私船长
黑蔷薇之棘
吸取维质
祭坛夺命
灾祸化身
索血哈痞
暗夜之子
死亡之风
恶魔导师
亡者车夫
远沼掷骨尸
溃伤幽雾
肉囊劫掠者
古坠兹幽灵
索命恶魔
疫病蔓延
寇基雷的审讯
念赠蛇发妖
陵墓看守
谋杀
非瑞克西亚斗技场
公开处决
起死回生
鲜血术士
跛行鬼怪
溪堡巡卫
落魄
红
弄脏
猎王佣兵
失权抗命者
弃物烈焰
诈骗鬼怪
滋事头格伦佐
格伦佐的恶徒
猎焰灵
天际霸王
地底震动
无常盖美拉
焚烧殆尽
热切祈愿
断符魔鬼
协同突击
灰烬兽
暴落
火焰飞斩
魔鬼群
鬼怪热气球旅
穿隧鬼怪
无端暴力
贫窟伏击客
驮村巨人
海温古吸血鬼
骚动不断
暴躁独眼巨人
火炉邪鬼
食人魔哨兵
撼岩巨人
硫磺冲击波
折磨幽声
号角震天
双矢击
绿
掠食原心
边境探险家
野兽唤师
驯化多头龙
崔斯特随从
狼群尖牙
列沃德的特务
困兽解放者
果园元素
威严贝西摩斯
荒野之心塞瓦拉
塞瓦拉的狂奔
裂生黏菌
体内野兽
狂暴术
天堂鸟
拂行兽
发芽
铜号斥候
爆发性植生
逐渐湮没
遗世先人
诱人猎物
渗浸月地黄
研判局势
魔力流浆
奈西安双头角奎
撒网蜘蛛
横行
铅直落下
捕食
贪食鬣狗狮
人多力量大
森林的恩赐
漫游羊蹄人
野性搭档
多色
侍卫队长亚卓安娜
妙手逆贼达雷迪
驱鬼卡娅
黑蔷薇骑士
崔斯特密使列沃德
玛切莎女王
阿喀洛斯重装步兵
翔空律法师
屠戮角斗士
盘卷先知
龙穴蜘蛛
暮篷预言师
古鲁战祷
杜松教派护林人
芳瑞卡的照护师
海难歌手
逐岚盖美拉
神器
谍报用具
青铜紫貂
晶石间质
六角板魔像
贪婪号角
航筝
清辉独角兽
白金天使
变态爬虫
符文随侍
地
上城王座
可怖雕像
成形野地
异国果园
浪客小径
闪烁石室
诡局
亚卓安娜之勇
集尸成军
恩泽回响
密使手法
雇佣抢匪
坚守阵线
荒野赞歌
煽动异见
自然同心
君临全城
召唤师羁绊
体格优势