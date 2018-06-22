Core Set 2019
白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿
多色 | 神器 | 地 | 所有牌张
白
天国庇佑
乙太盾神器师
抗暴阿耶尼
阿耶尼奋绝抗击
阿耶尼的群伴
阿耶尼相迎
黎明天使
骑兵教官
涤净散华
破晓教士
矮人僧侣
华铠骑兵
信念传令使
圣术士囚笼
鼓舞冲锋
召现神力
孤立
战象骑士
骑士誓言
骑士骁勇
无私斗士莉娜
狮族先锋
领战狮族
破阵象族
光缕禁锢
奋勇抗敌
驯良明师
大步飞跃
司号民兵
新手骑士
俄瑞恣迅爪兵
飞天骏马
悔恨僧侣
华辉天使
再现活力
褐翼猎鹰
盾护牝马
星冠麋鹿
承阳净化僧
报仇
可靠驮兽
英勇骑士
蓝
乙太通道
预先考虑
艾文风法师
翔空先驱
白骨化灰
取消
灵异水手
驱散
卜卦
祈愿巨灵
缩微
菁华离散
排拒法师
刃鳍巨海蛇
工匠逸才
鬼影形体
天际学者
拟形变幻
镜身影
漫雾师
神秘考古学家
示兆先知
全知全能
机械融合
耐心复原
心灵侵蚀
扑翼大师塞埃
探密客
星相学者
详查
卓越赋生师
眠梦咒
闪光龙兽
超凡幽魅
兴潮牝马
私密交换
神器大师泰兹瑞
陶拉里亚学者
完全迷途
不适冰寒
迷雾墙
风信史芬斯
黑
异常耐力
鲜血占卦
腐沼跺地兽
骸骨巨龙
暗夜之子
死亡爵主
灾变恶魔
战墓食尸鬼
注亡逆徒
逼从
鲜血饕客
骇人幽灵
全能渐散
掘墓怪
坟场元帅
雇剑打手
播疫惊惧兽
狱境报复
炼狱留痕
唤尸依萨蕾
巫妖抚慰
长生不死莉莲娜
莉莲娜的契约
亡者华尔滋
心之衰
谋杀
梦魇饥渴
开坟现墓
避邪符巫妖
散疫牝马
贪婪哈痞
重组骷髅妖
坟场复生
骷髅妖箭手
血文天行客
君王啮咬
拼接师备尸
窒息芽孢
双头灵俑
吸血稚儿
吸血君王
行尸
红
叛行
月轮山影
无上力量
禁咒焰
波尬蛮汉
触媒元素
全力突破
暗栖先知
索祭巨龙
高傲烈焰术士
连咒击
龙卵
电击
火热终局
火元素
煽动鬼怪
激励鬼怪
坏物鬼怪
贫窟伏击客
浩劫魔鬼
敌意牛头怪
业火地狱兽
龙后拉黎丝
熔岩斧
霹雳牝马
闪电炼击
欧纳克食人魔
炎血萨坎
萨坎解印
电震
破围巨人
热熔
啸电巨龙
吐焰
必中一击
地壳迸裂
掷物有声
折磨幽声
号角震天
舞火凡尔西诺
火山龙
齐射老手
绿
白木甲
鬃毛野猪
半人骏马
庞巨血口龙
巨兽扬威
匕背蜥怪
宣示威权
犄角德鲁伊
外沿区德鲁伊
寻碧树灵
唤族妖精
回春妖精
双面白皮木
吉拉波向导
巨型蜘蛛
天堂赋礼
巨太龙
黑山之威血爪
翠林哨兵
高地猎物
饥渴多头龙
回归自然
橡树形体
皮拉卡亚龙
铅直落下
异常成长
狂疾啃咬
复碧智者
重拾记忆
罗克先知
重根绊索
符脊悍扫龙
变境
野林利爪
荆棘副官
荆皮群狼
巨力成长
警戒巴洛西
藤蔓牝马
薇薇安瑞德
薇薇安召现
藤蔓墙
多色
空行工程师
智龙阿卡迪
殴斗食人魔
化龙铬米恩
巨龙信徒
谜翼龙兽
英勇增援
烈龙尼可波拉斯
飞升尼可波拉斯
烬龙派蒂墨司
沾毒箭手
心灵共生体
威严血领
施咒羊蹄人
驭空巡侦员
怖龙瓦威提阿玛迪
神器
庇佑护身符
秘法全书
混沌法杖
世间锤炼
受渎陵墓
晶钻牝马
巨龙宝库
爆炸装置
骇野草人
新机喷泉
哨兵石像鬼
工匠守护者
执政官的权杖
魔力巨石
劫掠者战斧
陨石魔像
研磨石轮
浪客手套
威烈隆饰印剑
巡天扑翼机
可疑书架
突变法杖
地
煤烬瘠地
探测塔
遭弃圣殿
邪秽果园
高地湖泊
蜿蜒河流
圣物塔
破裂尖塔
采石场
水下聚骨场
林场峡谷
静谧旷野
林地溪流
平原
平原
平原
平原
海岛
海岛
海岛
海岛
沼泽
沼泽
沼泽
沼泽
山脉
山脉
山脉
山脉
树林
树林
树林
树林