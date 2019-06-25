Core Set 2020
白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿
多色 | 神器 | 地 | 所有牌张
白
空中突袭
狮群之力阿耶尼
祖传宝刃
活力天使
天使赋礼
净光宗徒
步兵大队
圣翼主教
召令归返
曙光骁骑
拂晓天使
破晓教士
虔诚裁决
消除魔障
永生隔绝
击剑高手
澈光护手
眩光庇佑
众神意旨
卫护狮鹫
哨兵狮鹫
受绞刽子手
阳辉传令使
鼓舞冲锋
奋勇队长
圣洁地脉
象族颂生师
忠诚飞马
接合大师
英勇一刻
荒野审判官
和平主义
净化时空
扬起警报
依法治理
驭空刃席斐拉
愈灵师
小队队长
星域秘教徒
坚定的哨兵
负轭牛
蓝
乙太劲风
谗言密探
大气元素
预先考虑
全观爱缇席
困惑不已
白骨化灰
北风元素
海生割喉客
缚身旋咒
烈风骁骑
蔚蓝龙兽
云身预言师
回旋
梦幻成真
地城游魂
仙灵恶徒
泪如泉涌
要塞蟹
刃鳍巨海蛇
冰霜山猫
书页等身
先制地脉
精妙复造
都会仙子
护城河食人鱼
舞空沐燕灵
失效
八爪先知
庇护通道
享誉兵匠
智者街居民
岁月学者
睡眠瘫痪症
魂魅船员
传说终结
反召唤
伊弗斯岛护卫
翼散良言
雅若克的破浪灵
西风冲锋
黑
苦痛吸魂
斗胆盗贼
庄园吸血鬼
炙烤剑尖
枯萎甲虫
窃血客
祭血谋骨
浸血祭坛
嗜血舞空客
碎骨贯身
覆骨死灵术士
暮夜骁骑
毁容
颤栗鬼影
逼从
苦痛具象
鲜血饕客
莫测舰队割喉客
野性憎恶兽
食尸兀鹰
掘墓怪
可怖甩鞭客
黑檀军团骑士
全军覆灭
虚空地脉
心之衰
谋杀
恶毒缠身
腐臭帝王龙
疯人院骷髅妖
阴谋成对
蛇毒术士
骄傲血领索霖
回收灵魂
思想扭曲
不死仆从
不洁身契
厄月吸血鬼
复仇战酋长
鲜血掮客维利司
雅若克的潜沼灵
红
叛行
烈焰骁骑
火焰侍僧茜卓
觉醒炼狱茜卓
舞焰新手茜卓
茜卓的焰猫
茜卓的暴怒
茜卓的稳焰器
茜卓的喷火灵
匕帆空行师
毁坏发掘工
巨龙法师
烈焰巨口卓库瑟
烬火搬运工
火元素
烈焰横扫
煎烤
烁角海贼
缠鸟鬼怪
鬼怪魁首
越货鬼怪
触怒
凯尔顿突击兵
熔身好斗灵
烧燃地脉
狂愤
劫掠迅猛龙
燃焰面具
獒犬群
贪宝巨龙
鲁莽空袭
烧成灰烬
再三回响
凿鳞掠食者
腾跃炙灵
炙焰喷吐蜥
电震
地壳迸裂
雷身醒眠灵
不羁愤怒
破链狂战士
绿
树皮巨魔
光林追迹人
荆棘骁骑
半人骏马
垦殖妖精
野性祝愿
凶猛幼狼
卫护恶龙加戈斯
天堂赋礼
翠林哨兵
生长循环
林沼疗疾灵
嚎吼巨人
叶身德鲁伊
丰足地脉
填土祭师
庞巨蜘蛛
众人之力
自然终结
撒网蜘蛛
夜群袭狼
压袭
茂生元素
铅直落下
姆拉撒的脉动
狂疾啃咬
成长季节
蓑草蝎子
共生召唤
变幻犄角龙
银背猿祭师
灌丛粉碎灵
痛击霆伟龙
夏色帘幕
神弓游侠薇薇安
贪餮多头龙
饥爪灵
醒根元素
狼族羁绊
狼骑兵座鞍
林地斗士
多色
腐尸骑士
匍行开路灵
苍穹灵鹰
铁根军头
探峰卡莉雅
幕宾柯希斯
狂风怒火凯卡
雷电风身
腐蔓复碧
破城食人魔
狂搅核欧那斯
醒转暗礁
空骑士先锋
册缚巫妖
秽灵雅若克
重生天使蕊恩
神器
锻砧猛禽
百宝囊
巨锤
晶钻骑士
先知密柜
不倦朝圣械戈罗斯
挖坟人囚笼
穿心弓
先祖绘像
多相钥匙
劫掠者战斧
陨石魔像
神秘熔炉
配模魔像
虹彩魔像
报复法杖
遗迹回收械
急跑草人
钢铁督军
石魔像
龙炎瓶
地
染血洞窟
繁花沙洲
隐密洞窟
阴沉死水
成形野地
亡者旷野
丛林幽谷
莲花田野
崎岖高地
侵蚀荒漠
急流山崖
顿悟殿堂
疫病殿堂
神秘殿堂
静寂殿堂
胜利殿堂
棘林瀑布
静谧海湾
风蚀峭壁
平原
平原
平原
平原
海岛
海岛
海岛
海岛
沼泽
沼泽
沼泽
沼泽
山脉
山脉
山脉
山脉
树林
树林
树林
树林