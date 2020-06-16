Core Set 2021
白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿
多色 | 无色 | 神器 | 地 | 所有牌张
白
山地看护犬
飞升天界
神圣唱诗人
艾文头鹅
破邪天使
巴席利柯特
巴席利的侍僧
巴席利的副官
巴席利的团结
天界执法者
齐心飞马
围护僧侣
破晓角驹
无畏挥击
册封
信念拘锁
训隼专家
反抗技艺
劲风扑鹫
辉煌的赞美诗
狮鹫栖巢
坚白雕像
军团裁决
允诺之光
杂牌大队
使节曼格拉
九命护身
犬群领袖
难驯杂犬
再现活力
符文光晕
宁光圣殿
干练圣剑兵
保护现场
无私救助犬
攻城进击兵
天界传谕
可靠护盾手
快速反应
蓄势老兵
英勇角驹
维林翼驹
符佑城垛
蓝
陶拉里亚大法师巴林
取消
拘捕法球
突然中断
迷魅掌控
狂搜库存
霜息
魂魅小偷
洁斯凯长老
敏锐滑翔长
书库窃犯
清高拒斥
咒法错误
寒风歌者
抉择
遭猎白鲸
揭示之雨
研判浪潮
倒退
迷幻形体
游荡光灵
新手失误
开卷有得
静水圣殿
看清真相
桎梏游魂
船难探寻客
硬背巨牙鲨
暴风翼灵
灵光乍现
弄时宗师泰菲力
泰菲力的永恒洞察
泰菲力的门徒
泰菲力的指导
掠浪飞兽
陶拉里亚巨海兽
魔典活灵
消解
伏特里亚奥术师
弄涛巨鲸
符文墙
许愿蟹
黑
炼金术士的赠礼
天魔祟体僧
恶质交易
餮血食客
困槛灵俑
腐肉幼虫
墓穴伏怪
死华散绿菌
恶魔之拥
逼从
涤除
腥臭小恶魔
终命一击
散霾惧兽
嗜血餮魔
黑暗之攫
严酷导师
枯牙眼镜蛇
炼狱留痕
怨忿者凯雷威克
航筝掠盗
醒亡莉莲娜
莉莲娜的信徒
莉莲娜的旗手
莉莲娜的管家
凶邪镰刀
覆面凶徒
屠戮亚龙
心之衰
死灵惧相
窥探深渊
瘟疫迷雾
再度起身
锐石圣殿
血色盛宴
嵌银食尸鬼
骷髅妖箭手
酒馆骗子
盗贼公会执法者
村民仪式
暮影蔷薇之棘维托
行尸
巫婆鼎镬
红
战响祭师
电闪猎犬
骨坑蛮汉
鲁莽挑发鬼
怒火冲天
烈焰之心茜卓
茜卓的焚焰灵
茜卓的熔岩犬
茜卓的幼火灵
张扬嗅探客
全力突破
擅动致灾
双重视像
焰浪无拘
怒火昂扬
遭咬者狂热
戴冠祸害加札克
纵火鬼怪
鬼怪巫法
浩劫小丑
心火煽焰师
惩焰残虐者
噬踵邪鬼
火热杂狗
跃动卜算师
欧纳克食人魔
燃沥青魔鬼
嶙峋圣殿
焦热龙炎
电震
炙烤灵魂
咒润怪奇
图兹迪商队长苏碧拉
必中一击
峰顶惧龙
快意拼搏
变节贪欲
形体突变
化为渣滓
炮台食人魔
宣泄怒火
火泉喷发
火山迸发
绿
云游者梓纱
瘤拳橡树
树冠伏猫
庞巨血口龙
栽培
昏睡暴伟龙
年长庞巨兽
灵猫君王
好斗共感者
真菌再生
无拘贾路
贾路的贯角兽
贾路的开路兽
贾路的反抗
糙节智者
英勇干预
猎者显威
鼓舞翻腾
木万弗黎隐士裘蕾尔
坚忍求存
罗堰幻视师
暴躁双冠龙
闸门藤蔓
高傲斑猫
原初之力
奎利恩树灵
护林人的智谋
回返自然
仇人相见
撕咬剑齿虎
丰收圣殿
腐食流浆
瑟特萨式训练
天路神射手
织陷蛛
孢网编蛛
痛击霆伟龙
巨力成长
追查行踪
掘菌野猪
护林树妖
野林祸害
多色
山地驯犬师
盟会导师
焦炬舰队好战者
实验性过载
恣纵显贵
复仇叶身
鳞文寇特蛇
尊贵议长妮安碧
偏执拼接师
凯尔顿之心拉妲
万物圣殿
合剑杀手
护球守卫
无色
灵龙乌金
神器
五彩星象仪
铬亮摹形械
墓碑魔像
遗世哨卫
晦涩巨著
陨星
钯秘耳
虹彩魔像
短剑
无声袖剑
巡天扑翼机
黯色幻影
猎火花异狮
托玛墓穴
地
动物庇护地
染血洞窟
繁花沙洲
阴沉死水
神奇小径
丛林幽谷
华光喷泉
崎岖高地
侵蚀荒漠
急流山崖
顿悟殿堂
疫病殿堂
神秘殿堂
静寂殿堂
胜利殿堂
棘林瀑布
静谧海湾
风蚀峭壁
平原
平原
平原
海岛
海岛
海岛
沼泽
沼泽
沼泽
山脉
山脉
山脉
树林
树林
树林