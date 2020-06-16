News / 牌图集合
Core Set 2021 Variants
白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿
多色 | 无色 | 神器 | 地 | 所有牌张
白
巴席利柯特
巴席利柯特
巴席利的侍僧
巴席利的副官
巴席利的团结
围护僧侣
虔圣武士巴席利
希望吏士
巴席利的庇佑
受印竞争者
破邪天使
辉煌的赞美诗
坚白雕像
使节曼格拉
九命护身
犬群领袖
符文光晕
天界传谕
犬群领袖
无私救助犬
蓝
弄时宗师泰菲力
弄时宗师泰菲力
弄时宗师泰菲力
弄时宗师泰菲力
弄时宗师泰菲力
弄时宗师泰菲力
弄时宗师泰菲力
弄时宗师泰菲力
泰菲力的永恒洞察
泰菲力的门徒
泰菲力的指导
历时旅客泰菲力
赛费尔史家
神秘飞鱼
泰菲力的唤浪师
陶拉里亚大法师巴林
突然中断
魂魅小偷
遭猎白鲸
看清真相
桎梏游魂
暴风翼灵
灵光乍现
狂搜库存
黑
醒亡莉莲娜
醒亡莉莲娜
莉莲娜的信徒
莉莲娜的旗手
莉莲娜的管家
严酷导师
屠戮亚龙
死亡法师莉莲娜
莉莲娜的轻蔑
莉莲娜的搜刮师
恶灵
恶魔之拥
枯牙眼镜蛇
怨忿者凯雷威克
死灵惧相
窥探深渊
盗贼公会执法者
暮影蔷薇之棘维托
涤除
红
烈焰之心茜卓
烈焰之心茜卓
茜卓的焚焰灵
茜卓的熔岩犬
茜卓的幼火灵
兴焰热火茜卓
茜卓的炎喉兽
科瑞尔要塞学徒
轰雷唤师
鲁莽挑发鬼
张扬嗅探客
双重视像
焰浪无拘
戴冠祸害加札克
图兹迪商队长苏碧拉
峰顶惧龙
形体突变
火山迸发
心火煽焰师
绿
无拘贾路
无拘贾路
贾路的贯角兽
贾路的开路兽
贾路的反抗
栽培
腐食流浆
蛮力具现贾路
贾路的战骑
掠食亚龙
野林巡卫
云游者梓纱
年长庞巨兽
灵猫君王
英勇干预
木万弗黎隐士裘蕾尔
原初之力
孢网编蛛
罗堰幻视师
多色
林恩与瑟黎永不离
尊贵议长妮安碧
凯尔顿之心拉妲
万物圣殿
无色
灵龙乌金
灵龙乌金
神器
黯色幻影
五彩星象仪
晦涩巨著
猎火花异狮
地
平原
海岛
沼泽
山脉
树林
动物庇护地
神奇小径
顿悟殿堂
疫病殿堂
神秘殿堂
静寂殿堂
胜利殿堂