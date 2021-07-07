D&D：被遗忘国度战记
白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿
多色 | 地城 | 神器 | 地 | 所有牌张
白
+2硬头锤
奥林界飞马
闪现犬
圣洁之书
天界独角兽
职业：牧师
回廊石像鬼
舞空剑
神辉牧师
探索者的火炬
虔诚圣武士
至圣斩
传龙武徒
矮人要塞斗士
呋噜怪
幽光伏击客
百花宗师
信实守卫
半精灵武僧
霜冻暴君冰亡
妙手铁匠
聪耳哨兵
忠诚战犬
微缩牢笼
散打武僧
月神祝佑的牧师
无私圣武士那达尔
奥斯华费多班德
职业：圣武士
圣武士之盾
异界誓盟使
铠甲
携带式次元洞
医疗药水
古训牧师
鼓舞战技
游侠之鹰
坚定的圣武士
传送法阵
老练地城专家
白龙
你放哨时听到声响
你在路上遭遇伏击
蓝
奇异心境术士
风邪教元素
秘法调查专家
封堵异界门
深水城黑杖
蓝龙
受魅安眠
机敏咒法师
异界探知
半巫妖
移位兽
风巨灵预言师
龙龟
古怪学徒
妖精荒野诈术师
飞行术
灵吸怪学者葛拉吉拉克斯
公会小偷
沙漠厄运艾穆莉丝
夺心魔
魔邓肯
魔邓肯变形术
皮克精向导
劝诱技巧
冷冻射线
冰盾霜巨人
悲憎地狱后裔
密门
电爪
捷径探寻者
白银渡鸦
魂刃者探子
分团行动
豁然领悟
塔莎狂笑术
诈术师神符
完全变形术
职业：法师
法师法术书
你来到一条河边
你发现恶人巢穴
你看到卫士走来
蛇人恶咒师
黑
高阶巫妖阿瑟瑞拉克
魔王阿斯摩蒂尔斯
恶邪眼魔
黑龙
秽暗之书
检查陷阱
碎响骷髅妖
致命争执
米尔寇的死亡牧师
狄魔高根之攫
吞噬智力
蛛化精灵
地城匍尸
龙巫妖黑檀死神
魔眼杀机
命运逆转
假死术
弃誓圣武士
凝胶怪
残酷报赏
残酷漫游者
哈达传令使
受雇咒剑士
集宝抢匪
轻足族盗贼
蜘蛛神后罗丝
刺尾狮
律令死亡
跌落深坑
衰弱射线
死神神符
葬尸地食尸鬼
跛行妖鬼
头骨港商人
毁灭黑洞
小偷工具
吸血衍体
斩首剑
职业：邪术师
西门城摄政
尸妖
蛇人毒刃手
灵俑食人魔
红
军械老兵
职业：野蛮人
战吼哥布林
速度靴
铜威矮人
燃烧之手
混沌通联师
会心一击
狂野法师德莉娜
龙火
决斗细剑
土邪教元素
法莉黛的火球
烈焰骷髅
哥布林标枪手
哥布林钉头锤
贮宝食人魔
大哥布林山贼王
大哥布林队长
粗壮熊哥布林
临时武器
星之山脉的狱火
疲惫贷剑客
破门而入
魔法飞弹
陨星爆
强者奴仆
龙珠
劫夺野蛮人
忠诚代价
红龙
锈蚀怪
哥布林聚群
猛虎部落猎人
意外横财
勇气歌者
愿望术
索尔石怪
你来到豺狼人营地
你发现有人被囚
你看到两个哥布林
火巨人公爵札尔托
禽绝地狱大公扎瑞尔
绿
鲨蜥兽
蛮力术
选择你的武器
梦境结社德鲁伊
明月结社德鲁伊
强令对决
凶暴掠狼
职业：德鲁伊
艾利薇鼓琴
艾尔托迦德游侠
寻找路径
沼喉怪
豺狼人猎手
绿龙
噬群山丘巨人
猎人印记
励志吟游诗人
吟游诗人乐器
无畏化外之民
恶憎巨魔
长休
伏击树绳妖
绝冬之森树精
赭冻怪
老啮骨
枭头熊
铅直落下
兴隆旅店主
紫虫
职业：游侠
游侠长弓
覆鳞草药师
狩猎收获
森林牧灵结社德鲁伊
末日毁灭兽
幽暗地域石化蜥蜴
银月城游侠瓦力斯
漫荡游唱人
狼人群首领
自然变身
你发现一尊诅咒雕像
你找到一片林间空地
你在酒馆遇见他人
多色
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乌杜尔部族的芭罗雯
布鲁诺战锤
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遗迹搜寻客哈玛帕沙
画家隐士卡莱茵
博德之门的克吕德
厚爱游侠明斯克
职业：武僧
死亡王子欧库斯
职业：盗贼
亡者嗫声谢丝拉
骷髅聚群
职业：术士
魔齿豺狼人塔格纳
提亚玛特
月舞者翠勒萨
凯旋冒险者
怪物通沃洛
公会首领札那瑟
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凡戴尔的失落矿坑
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地
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魔眼暴君栖巢
多头蛇蜥巢穴
龙后神殿
宝窖
平原
平原
平原
平原
海岛
海岛
海岛
海岛
沼泽
沼泽
沼泽
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山脉
山脉
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树林
树林
树林
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