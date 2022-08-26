 

| | | | 绿
多色 | 无色 | 神器 | | 所有牌张

祝圣和平护卫
祝圣和平护卫

忿怒大天使
忿怒大天使

阿基夫骑兵
阿基夫骑兵

阿基夫方阵兵团
阿基夫方阵兵团

火炮爆击
火炮爆击

宾纳里亚绊念师
宾纳里亚绊念师

宾纳里亚潜探
宾纳里亚潜探

队长召令
队长召令

魅力先锋
魅力先锋

市民逮捕
市民逮捕

挥扫驭空兵
挥扫驭空兵

发条吊桥
发条吊桥

联盟空骑士
联盟空骑士

宾纳里亚之望达妮莎
宾纳里亚之望达妮莎

信念渎者
信念渎者

消灭邪物
消灭邪物

卫护狮鹫
卫护狮鹫

新宾纳里亚守护者
新宾纳里亚守护者

勇士冲锋
勇士冲锋

联手合力
联手合力

杜松教派织根师
杜松教派织根师

晨光骑士
晨光骑士

地脉束缚
地脉束缚

昼与夜的恋曲
昼与夜的恋曲

台地骑兵
台地骑兵

非瑞克西亚传教士
非瑞克西亚传教士

束缚祷文
束缚祷文

坚定援兵
坚定援兵

符文齐射
符文齐射

撒姆尼草药师
撒姆尼草药师

撒拉模范
撒拉模范

莎黎的侍僧
莎黎的侍僧

时间拖延
时间拖延

举盾护卫
举盾护卫

短时封锁
短时封锁

克撒聚侠纪
克撒聚侠纪

英勇老兵
英勇老兵

翼篷教士
翼篷教士

大学院博学者
大学院博学者

大学院墙
大学院墙

乙太通导师
乙太通导师

战翼秘教徒
战翼秘教徒

实战研究
实战研究

珊瑚丛障
珊瑚丛障

梦想渎者
梦想渎者

喷泉巨灵
喷泉巨灵

尔泰的轻蔑
尔泰的轻蔑

菁华离散
菁华离散

蹊径创会纪
蹊径创会纪

霜拳神行客
霜拳神行客

狂妄巨灵
狂妄巨灵

不散拟体
不散拟体

阻碍动势
阻碍动势

冲动
冲动

携手探险
携手探险

微物术士
微物术士

失效
失效

赛费尔跃离纪
赛费尔跃离纪

非瑞克西亚式谍报
非瑞克西亚式谍报

碧仙幻术师
碧仙幻术师

保护来使
保护来使

罗娜的漩涡
罗娜的漩涡

离水登岸
离水登岸

银镜洞察
银镜洞察

翱翔龙兽
翱翔龙兽

朗空史芬斯
朗空史芬斯

塔拉斯警戒员
塔拉斯警戒员

潮湖龟
潮湖龟

及时干预
及时干预

陶拉里亚式潮涌
陶拉里亚式潮涌

陶拉里亚惧兽
陶拉里亚惧兽

维苏瓦复制术
维苏瓦复制术

伏特海拾荒客
伏特海拾荒客

伏特里亚捕邪师
伏特里亚捕邪师

伏特里亚调念师
伏特里亚调念师

伏尔施逆潮师
伏尔施逆潮师

大举捣毁
大举捣毁

博都维残暴客
博都维残暴客

战怒祝福
战怒祝福

战蝇大群
战蝇大群

枯萎堆垛
枯萎堆垛

碎骨贯身
碎骨贯身

觉醒梦魇布蕾德
觉醒梦魇布蕾德

布蕾德惧怖再现
布蕾德惧怖再现

窒息沼气
窒息沼气

基克斯暴行录
基克斯暴行录

教派应征妖
教派应征妖

斩落
斩落

血肉渎者
血肉渎者

拖入底部
拖入底部

神秘护魂灵
神秘护魂灵

进化潜探
进化潜探

浇熄火光
浇熄火光

妄语屏障
妄语屏障

暮影骑士
暮影骑士

面纱的莉莲娜
面纱的莉莲娜

巨大战蛭
巨大战蛭

非瑞克西亚狂怒兽
非瑞克西亚狂怒兽

非瑞克西亚解剖人
非瑞克西亚解剖人

非瑞克西亚战马
非瑞克西亚战马

行窃
行窃

鸦人
鸦人

辛格氏鉴赏家
辛格氏鉴赏家

黯影预言
黯影预言

影仪祝祷士
影仪祝祷士

启示天灾希欧蕊
启示天灾希欧蕊

复原希欧蕊
复原希欧蕊

空坠鬼怪
空坠鬼怪

城塞斗技场
城塞斗技场

褴褛亡灵
褴褛亡灵

剧毒憎恨兽
剧毒憎恨兽

祀奉乌尔博格
祀奉乌尔博格

乌尔博格式复归
乌尔博格式复归

纠拧死灵团块
纠拧死灵团块

博都维狂战士
博都维狂战士

混沌转变
混沌转变

联盟战魁
联盟战魁

本能渎者
本能渎者

幼龙
幼龙

长老龙之战
长老龙之战

静电步兵
静电步兵

胜利烟火
胜利烟火

液石灌输
液石灌输

液石卡甫
液石卡甫

怒火狂嚎
怒火狂嚎

基图增效师
基图增效师

筛物鬼怪
筛物鬼怪

手力如锤
手力如锤

掷物独眼巨人
掷物独眼巨人

夏浓战歌
夏浓战歌

深渊奴役
深渊奴役

烈火来使雅亚
烈火来使雅亚

雅亚的火龙卷
雅亚的火龙卷

凯尔顿火智者
凯尔顿火智者

凯尔顿突袭队
凯尔顿突袭队

闪电炼击
闪电炼击

梅黎娅的前导兵
梅黎娅的前导兵

熔铁巨兽
熔铁巨兽

凤凰幼雏
凤凰幼雏

拉妲的挑事人
拉妲的挑事人

温德汶群领
温德汶群领

西瓦霸龙
西瓦霸龙

砸为粉尘
砸为粉尘

萌芽鬼怪
萌芽鬼怪

伪王斯奎
伪王斯奎

历时极焰暴
历时极焰暴

快意拼搏
快意拼搏

炼狱双击
炼狱双击

溜枝凡尔西诺
溜枝凡尔西诺

兴战狂热
兴战狂热

亚维马雅碎钢猿
亚维马雅碎钢猿

佑天宣战史
佑天宣战史

绿

仿木粉碎灵
仿木粉碎灵

一口咬碎
一口咬碎

腐沼獾
腐沼獾

翅翼断裂
翅翼断裂

庞巨成长
庞巨成长

死华育菌师
死华育菌师

活力渎者
活力渎者

妖精乡亚龙
妖精乡亚龙

妖精流水术士
妖精流水术士

繁花蔓墙
繁花蔓墙

盖亚之力
盖亚之力

兽群迁徙
兽群迁徙

禁邪龟
禁邪龟

叶冠幻术师
叶冠幻术师

破阵巴洛西
破阵巴洛西

罗堰绿寡妇
罗堰绿寡妇

罗堰黑土语者
罗堰黑土语者

罗堰潜伏客
罗堰潜伏客

马尼古斯哨卫
马尼古斯哨卫

苔须先人
苔须先人

好斗尼索巴
好斗尼索巴

奎利恩唤兽师
奎利恩唤兽师

侦察荒野
侦察荒野

银背猿长老
银背猿长老

黏足勘查
黏足勘查

织陷蛛
织陷蛛

联盟之力
联盟之力

浴日萝特瓦拉
浴日萝特瓦拉

甩尾扫击
甩尾扫击

撕成碎片
撕成碎片

据地玛洛
据地玛洛

未察觉的威胁
未察觉的威胁

乌尔博格拉高耶夫
乌尔博格拉高耶夫

塑蔓逸才
塑蔓逸才

晴苗条约
晴苗条约

圆世咒
圆世咒

亚维马雅反逆妖精
亚维马雅反逆妖精

亚维马雅旅居者
亚维马雅旅居者

多色

潜藏密探阿耶尼
潜藏密探阿耶尼

宾纳里亚之灾雅隆
宾纳里亚之灾雅隆

利刃之主阿斯托
利刃之主阿斯托

阿基夫募兵官贝尔德
阿基夫募兵官贝尔德

战巫师队长巴尔莫
战巫师队长巴尔莫

响骨杖博图克
响骨杖博图克

虐之华寇族黜人依拉丝
虐之华寇族黜人依拉丝

复生的尔泰
复生的尔泰

凯尔顿血拳加娜
凯尔顿血拳加娜

欢笑窃咒客艾薇
欢笑窃咒客艾薇

长生发明家尤依拉
长生发明家尤依拉

诸界一统裘达
诸界一统裘达

国王达利安四十八世
国王达利安四十八世

痛恶之手拉戈莫斯
痛恶之手拉戈莫斯

古物学者梅黎娅
古物学者梅黎娅

佐雅飞兽乘员妮尔
佐雅飞兽乘员妮尔

追风魔纳贾尔
追风魔纳贾尔

太古守护灵奈玛塔
太古守护灵奈玛塔

罗达科的阿勒奈女王
罗达科的阿勒奈女王

联盟军阀拉妲
联盟军阀拉妲

晴空号忠贤拉夫
晴空号忠贤拉夫

乌尔博格的拉塔札比
乌尔博格的拉塔札比

解缚古龙丽丝
解缚古龙丽丝

龙爪利瓦兹
龙爪利瓦兹

希欧蕊信徒罗娜
希欧蕊信徒罗娜

繁殖地酋长卢丽芒氏
繁殖地酋长卢丽芒氏

涤净之刃莎娜
涤净之刃莎娜

败坏魔索坎纳
败坏魔索坎纳

风华之魂
风华之魂

偏执信徒斯特恩
偏执信徒斯特恩

浪潮监管人塔托娃
浪潮监管人塔托娃

怒火骑士托莉阿维农
怒火骑士托莉阿维农

空骑士图拉肯吕德
空骑士图拉肯吕德

托咕后裔呜咕
托咕后裔呜咕

伏特里亚渎圣人伏赫
伏特里亚渎圣人伏赫

依法瓦传人札娅欧亚奈
依法瓦传人札娅欧亚奈

永世阴谋家祖尔
永世阴谋家祖尔

无色

活遗产卡恩
活遗产卡恩

神器

自动图书馆员
自动图书馆员

黄金阿格西号
黄金阿格西号

英雄传家宝
英雄传家宝

雕印石板
雕印石板

裘达的手抄本
裘达的手抄本

卡恩的同兆
卡恩的同兆

陨星
陨星

传承遗宝
传承遗宝

回收魔力工人
回收魔力工人

盾墙哨卫
盾墙哨卫

永生莲花
永生莲花

破敌战斧
破敌战斧

自行堡垒
自行堡垒

完化的晴空号
完化的晴空号

阿达卡荒野
阿达卡荒野

喀洛斯洞窟
喀洛斯洞窟

污化水层
污化水层

水晶石室
水晶石室

地热腐沼
地热腐沼

遭祟泥沼
遭祟泥沼

田园滩岸
田园滩岸

卡普路桑森林
卡普路桑森林

熔火支流
熔火支流

群英广场
群英广场

华光树丛
华光树丛

圣洁山峰
圣洁山峰

西瓦暗礁
西瓦暗礁

硫磺温泉
硫磺温泉

阳辉沼地
阳辉沼地

繁根孤岛
繁根孤岛

索蓝境界通道
索蓝境界通道

林木山脊
林木山脊

亚维马雅海岸
亚维马雅海岸

平原
平原

平原
平原

平原
平原

海岛
海岛

海岛
海岛

海岛
海岛

沼泽
沼泽

沼泽
沼泽

沼泽
沼泽

山脉
山脉

山脉
山脉

山脉
山脉

树林
树林

树林
树林

树林
树林

 

| | | | 绿
多色 | 无色 | 神器 | | 所有牌张