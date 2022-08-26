 

| | | | 绿
多色 | 无色 | 神器 | | 所有牌张

史家恩泽
史家恩泽

罗宾朗佣兵团
罗宾朗佣兵团

金风泽黎岚
金风泽黎岚

撒拉救赎使
撒拉救赎使

宾纳里亚之望达妮莎
宾纳里亚之望达妮莎

宾纳里亚之望达妮莎
宾纳里亚之望达妮莎

祝圣和平护卫
祝圣和平护卫

忿怒大天使
忿怒大天使

信念渎者
信念渎者

新宾纳里亚守护者
新宾纳里亚守护者

地脉束缚
地脉束缚

撒拉模范
撒拉模范

短时封锁
短时封锁

英勇老兵
英勇老兵

撒拉救赎使
撒拉救赎使

坚定援兵
坚定援兵

人鱼王米哈尔二世
人鱼王米哈尔二世

寰宇顿悟
寰宇顿悟

大学院博学者
大学院博学者

乙太通导师
乙太通导师

梦想渎者
梦想渎者

狂妄巨灵
狂妄巨灵

银镜洞察
银镜洞察

朗空史芬斯
朗空史芬斯

维苏瓦复制术
维苏瓦复制术

伏特里亚捕邪师
伏特里亚捕邪师

伏特里亚调念师
伏特里亚调念师

寰宇顿悟
寰宇顿悟

微物术士
微物术士

苏醒潜探
苏醒潜探

乌尔博格缠魂莫伊拉
乌尔博格缠魂莫伊拉

残暴暗渊王
残暴暗渊王

觉醒梦魇布蕾德
觉醒梦魇布蕾德

鸦人
鸦人

启示天灾希欧蕊
启示天灾希欧蕊

觉醒梦魇布蕾德
觉醒梦魇布蕾德

鸦人
鸦人

启示天灾希欧蕊
启示天灾希欧蕊

启示天灾希欧蕊
启示天灾希欧蕊

面纱的莉莲娜
面纱的莉莲娜

血肉渎者
血肉渎者

拖入底部
拖入底部

进化潜探
进化潜探

影仪祝祷士
影仪祝祷士

城塞斗技场
城塞斗技场

残暴暗渊王
残暴暗渊王

斩落
斩落

罗噶克传人罗煞娜
罗噶克传人罗煞娜

魔力炮
魔力炮

夺宝魔刀
夺宝魔刀

怒焰残虐者
怒焰残虐者

伪王斯奎
伪王斯奎

伪王斯奎
伪王斯奎

烈火来使雅亚
烈火来使雅亚

混沌转变
混沌转变

本能渎者
本能渎者

凯尔顿火智者
凯尔顿火智者

拉妲的挑事人
拉妲的挑事人

温德汶群领
温德汶群领

西瓦霸龙
西瓦霸龙

历时极焰暴
历时极焰暴

怒焰残虐者
怒焰残虐者

闪电炼击
闪电炼击

绿

亚龙召使巴鲁
亚龙召使巴鲁

玛洛术士绿袖
玛洛术士绿袖

荆木多头龙
荆木多头龙

活力渎者
活力渎者

兽群迁徙
兽群迁徙

叶冠幻术师
叶冠幻术师

罗堰绿寡妇
罗堰绿寡妇

罗堰黑土语者
罗堰黑土语者

奎利恩唤兽师
奎利恩唤兽师

银背猿长老
银背猿长老

未察觉的威胁
未察觉的威胁

乌尔博格拉高耶夫
乌尔博格拉高耶夫

荆木多头龙
荆木多头龙

罗堰黑土语者
罗堰黑土语者

Herd Migration
Herd Migration

好斗尼索巴
好斗尼索巴

多色

铸甲师田中亚夜纱
铸甲师田中亚夜纱

恒变丹恩
恒变丹恩

马豪特埃斯卓根将军
马豪特埃斯卓根将军

塑砂师哈泽忠
塑砂师哈泽忠

七人众的北风茉莉
七人众的北风茉莉

佣兵杰迪欧亚奈
佣兵杰迪欧亚奈

欧塔利亚女神
欧塔利亚女神

欧哈碧高勒雅
欧哈碧高勒雅

攻城恶魔娥卡
攻城恶魔娥卡

掠盗拉米雷迪皮托
掠盗拉米雷迪皮托

暗杀王拉瑟斯
暗杀王拉瑟斯

占梦师拉斯普钦
占梦师拉斯普钦

喀尔寨督军罗噶
喀尔寨督军罗噶

回响战士史坦格
回响战士史坦格

御龙大师希维缇
御龙大师希维缇

帝国斗士哲雄
帝国斗士哲雄

注亡征服者托彪斯
注亡征服者托彪斯

小托尔瓦乌奇
小托尔瓦乌奇

宾纳里亚国父托斯滕
宾纳里亚国父托斯滕

金尾刺曦拉
金尾刺曦拉

隐逸德鲁伊延森卡萨隆
隐逸德鲁伊延森卡萨隆

潜探灾祸夏义德
潜探灾祸夏义德

不亡暴君锋翼
不亡暴君锋翼

燃魂矮人卡卓克
燃魂矮人卡卓克

法拉吉旅人
法拉吉旅人

虹境涡心
虹境涡心

太古后裔
太古后裔

双头残虐者
双头残虐者

重结联盟
重结联盟

拧曲辛格氏威拉克
拧曲辛格氏威拉克

宾纳里亚之灾雅隆
宾纳里亚之灾雅隆

利刃之主阿斯托
利刃之主阿斯托

阿基夫募兵官贝尔德
阿基夫募兵官贝尔德

战巫师队长巴尔莫
战巫师队长巴尔莫

响骨杖博图克
响骨杖博图克

<i></i>虐之华寇族黜人依拉丝
<i></i>虐之华寇族黜人依拉丝

复生的尔泰
复生的尔泰

凯尔顿血拳加娜
凯尔顿血拳加娜

欢笑窃咒客艾薇
欢笑窃咒客艾薇

长生发明家尤依拉
长生发明家尤依拉

诸界一统裘达
诸界一统裘达

国王达利安四十八世
国王达利安四十八世

痛恶之手拉戈莫斯
痛恶之手拉戈莫斯

古物学者梅黎娅
古物学者梅黎娅

佐雅飞兽乘员妮尔
佐雅飞兽乘员妮尔

追风魔纳贾尔
追风魔纳贾尔

太古守护灵奈玛塔
太古守护灵奈玛塔

罗达科的阿勒奈女王
罗达科的阿勒奈女王

联盟军阀拉妲
联盟军阀拉妲

晴空号忠贤拉夫
晴空号忠贤拉夫

乌尔博格的拉塔札比
乌尔博格的拉塔札比

解缚古龙丽丝
解缚古龙丽丝

龙爪利瓦兹
龙爪利瓦兹

希欧蕊信徒罗娜
希欧蕊信徒罗娜

繁殖地酋长卢丽芒氏
繁殖地酋长卢丽芒氏

涤净之刃莎娜
涤净之刃莎娜

败坏魔索坎纳
败坏魔索坎纳

风华之魂
风华之魂

偏执信徒斯特恩
偏执信徒斯特恩

浪潮监管人塔托娃
浪潮监管人塔托娃

怒火骑士托莉阿维农
怒火骑士托莉阿维农

空骑士图拉肯吕德
空骑士图拉肯吕德

托咕后裔呜咕
托咕后裔呜咕

伏特里亚渎圣人伏赫
伏特里亚渎圣人伏赫

依法瓦传人札娅欧亚奈
依法瓦传人札娅欧亚奈

永世阴谋家祖尔
永世阴谋家祖尔

宾纳里亚之灾雅隆
宾纳里亚之灾雅隆

利刃之主阿斯托
利刃之主阿斯托

阿基夫募兵官贝尔德
阿基夫募兵官贝尔德

战巫师队长巴尔莫
战巫师队长巴尔莫

响骨杖博图克
响骨杖博图克

<i></i>虐之华寇族黜人依拉丝
<i></i>虐之华寇族黜人依拉丝

复生的尔泰
复生的尔泰

凯尔顿血拳加娜
凯尔顿血拳加娜

欢笑窃咒客艾薇
欢笑窃咒客艾薇

长生发明家尤依拉
长生发明家尤依拉

诸界一统裘达
诸界一统裘达

国王达利安四十八世
国王达利安四十八世

痛恶之手拉戈莫斯
痛恶之手拉戈莫斯

古物学者梅黎娅
古物学者梅黎娅

佐雅飞兽乘员妮尔
佐雅飞兽乘员妮尔

追风魔纳贾尔
追风魔纳贾尔

太古守护灵奈玛塔
太古守护灵奈玛塔

罗达科的阿勒奈女王
罗达科的阿勒奈女王

联盟军阀拉妲
联盟军阀拉妲

晴空号忠贤拉夫
晴空号忠贤拉夫

乌尔博格的拉塔札比
乌尔博格的拉塔札比

解缚古龙丽丝
解缚古龙丽丝

龙爪利瓦兹
龙爪利瓦兹

希欧蕊信徒罗娜
希欧蕊信徒罗娜

繁殖地酋长卢丽芒氏
繁殖地酋长卢丽芒氏

涤净之刃莎娜
涤净之刃莎娜

败坏魔索坎纳
败坏魔索坎纳

风华之魂
风华之魂

偏执信徒斯特恩
偏执信徒斯特恩

浪潮监管人塔托娃
浪潮监管人塔托娃

怒火骑士托莉阿维农
怒火骑士托莉阿维农

空骑士图拉肯吕德
空骑士图拉肯吕德

托咕后裔呜咕
托咕后裔呜咕

伏特里亚渎圣人伏赫
伏特里亚渎圣人伏赫

依法瓦传人札娅欧亚奈
依法瓦传人札娅欧亚奈

永世阴谋家祖尔
永世阴谋家祖尔

潜藏密探阿耶尼
潜藏密探阿耶尼

潜藏密探阿耶尼
潜藏密探阿耶尼

潜藏密探阿耶尼
潜藏密探阿耶尼

潜藏密探阿耶尼
潜藏密探阿耶尼

无色

活遗产卡恩
活遗产卡恩

神器

魔力钻探机
魔力钻探机

杰拉尔德的沙漏垂饰
杰拉尔德的沙漏垂饰

黑曜石碑
黑曜石碑

奔风电
奔风电

耕作引擎
耕作引擎

平原
平原

海岛
海岛

沼泽
沼泽

山脉
山脉

树林
树林

阿达卡荒野
阿达卡荒野

喀洛斯洞窟
喀洛斯洞窟

卡普路桑森林
卡普路桑森林

西瓦暗礁
西瓦暗礁

硫磺温泉
硫磺温泉

亚维马雅海岸
亚维马雅海岸

群英广场
群英广场

索蓝境界通道
索蓝境界通道

 

| | | | 绿
多色 | 无色 | 神器 | | 所有牌张