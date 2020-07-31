Double Masters
白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿
多色 | 无色 | 神器 | 地 | 所有牌张
白
洁白法师
祖传宝刃
黎明天使
图恩大天使
欧瑞克修护士
严峻指命
希望天使艾维欣
锋刃接合师
恩泽映象
众议裁定
暗中掉包
欧吉克圣战军
乙金盟法规师
击剑高手
明灭翔灵
筑起工事
晶袖会工匠
摄政狮王肯芭
抽地税
狮族高僧
接合大师
秘耳工匠
打开地窖
流放之径
净钢神圣武士
追忆逝者
撤销存在
圣所石像鬼
圣所精怪
锻石秘教徒
劈岩巨人
兵器之力
精炼钢
瑟班巡检官
推倒塑像
阿喀洛斯骁勇
英勇以对
神之愤怒
蓝
魔术师学徒
阿肯达格森
阿基夫的修复术
咒法专家布蕾德
脑力激荡
识云史芬斯
长廊监卫
龙卷裂空
渊光鳐
艾斯波佐雅
仙灵机械师
意志之力
变蛙咒
高位构念师
阻碍
墨涌海怪
心灵塑师杰斯
乙金大师
易质大师
聚金拒斥
寄生枭
非瑞克西亚蜕变妖
猿化术
亡命窃宝客
重新塑型
谜题工匠
知识涌升
珍珠三叉戟哨卫
撒拉史芬斯
详查
捣毁钢铁
渴求知识
心念映象
宝物法师
维多肯灌输师
灵感之井
黑
倒胃口
不息信标
食骨鸟
湮灭
昂贵劫夺
黑暗亲信
死亡阴影
无畏回收师
焦炬舰队匿宝客
波拉斯信徒
黯窖门徒
褫夺
败亡死灵术士
颤栗再现
亡者车夫
陷入悲痛
刽子手坠盒
送终一击
黯窖之王盖司
嵌璃邪鬼
无情劫掠
深渊贤者
意志贤者
穆坎女妖
密牢囚禁
逐榄道铁胆车手
苦痛工匠
贪婪陷阱
废品泰坦
席穆嘉族食腐鸟
史革达高阶僧侣
枯萎巨龙极兹锐
非凡耐力
攫取思绪
毒雨倾盆
曲恶憎恨兽
邪术吸血鬼
伤痛映象
红
风化侵蚀
博都维之怒
战响祭师
渎神行径
腥红之月
血丝学员
硫磺射击
感人重逢
喀干伟火葬师
解体
复咏法师
电流冲击波
挥槌鬼怪
鬼怪向导
山贼王伍堂
狰狞熔岩术士
热光烁影
近卫队
离子风暴
克卒的强征员
库度沙炎魔
闪电斧
魔法力共鸣
莽撞半兽人
葬火林祭师
愤怒映象
贪宝巨龙
贪婪入侵者
地动山摇
垂涎怪灵
烙肤鬼怪
偷袭
铁木尔战怒
振翼机工程师
废物利用
探险家图图
武力翻腾
绿
唤醒古物
赞迪卡复仇者
觉醒区域
血荆灵
血孢叉齿蜥
羊屯斗士
松鼠的絮聒
和声召集
精准一击
盟会归真师
轮耕法
藤蔓压溃
亡者头套眼镜蛇
倍产旺季
畸变妖精
增大
探险
好斗共感者
凝胶创生
牺牲小我
春之鼓动
鼓舞
寇基雷猎者
铬铜林王侯
魔力映象
众人之力
贵族大主教
复碧智者
祭师启示
掩颅灵
森林之力
撼地象
犄牙兽
沃文森谜团
复仇藤蔓
资深探险家
蛮荒低语者
林地斗士
多色
静眠岛屿阿力马昔斯
魔判官之声亚崔夏
恶邪枭
乙金塑师布莱娅
钛可工程师布迪凯
掠亡仪式
伐肯纳豪族
雷鸣法师
圣沙弗的游魂
狂暴高尔族
玻璃尘巨汉
领航员哈娜
秘藏备品
伊捷护符
晴空号船长尤依拉
穹境的卡莉雅
勇得暴君卡瑟
涡心连结点
涡心鼓动
魔力塑型
刻洛死亡僧侣马兹瑞
扰咒法师
无情驱赶
先祖拟妖
复耀黎兹
复影黎库
蛮生多头龙
甲虫神
瑟雷尼亚公会法师
三胞仙
支配者韶伦
史芬斯召唤师
雪恨快剑手
振翼机锻炉
时间筛子
私自分解
嘘声捣乱人
鲜血仲裁者威许卡尔
复苏之音
武器训练师
亚维马雅之拥
无色
重获自由的卡恩
神器
高明机械兽
适境机械兽
玄武巨石
蜥怪颈环
颅击槌
歼铁巨像
铁魔像霸西
负极兽
铸造厂主管
五彩星
五彩玛珂
仿生外壳
齿轮组装工
咒法师之柜
核心聚能机
颅骨护甲
牲祭高台
玄铁斧
玄铁锻冶炉
窃形兽
热切组构体
无垠图集
密设爆裂物
陷阱桥
汩汩圣杯
探险地图
劫掠空壳
金光屏障
魔像工匠
魔像壳护手
纳札之锤
脓水涌泉
铸铁恶霸
铁盟驹
等时权杖
尤依拉的佣兽
库度沙锻冶主
迅雷护胫
光贯炮
放大镜
魔法力墓穴
巧手神兵
催眠珠
金旋师谜结
米斯拉的饰品
蛋白玛珂
秘耳斗球
回收秘耳
大薙刀
遗忘石
和平神行客
五色棱镜
非瑞克西亚断念妖
黄铁咒击弹
棘齿炸弹
砂岩先知
塑型钢
镰切装
皮翼装
蔑咒兽
十会盟史芬斯
春叶鼓
裂地泰坦
铸阳锤
翻腾节点
身灵剑
丰馑剑
炽寒剑
天冥剑
驯良之剑
战宁剑
盖司王座
宝藏守卫
三定法球
翻倒磁铁
瓦许克护手
自行弩炮
焊熔坛
亚龙卷引擎
地
大学院废墟
灰烬瘠地
光蛾连结点
深埋遗迹
飞瀑绝壁
黑暗深渊
玄铁殿堂
恶臭荒原
火光杂木林
潮没树丛
烁光荒野
铭刻石标
最高市场
伊斯的迷宫
米斯拉的工厂
神秘门户
崎岖沃原
沉没废墟
悲剧舞台
暮色泥沼
克撒的矿脉
克撒的动力炉
克撒的塔
林木堡垒