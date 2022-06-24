Double Masters 2022 Variant Card Image Gallery
白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿
多色 | 无色 | 神器 | 地 | 所有牌张
白
受福的埃米尔
明灭翔灵
驯良明师
灵道探求者
税赋压身
泰菲力的庇护
预兆墙
神恩天降
受福的埃米尔
狮族仲裁者
月主教米凯耶
寺院明师
复归天使
醒灵云雀
税赋压身
泰菲力的庇护
历艰旅者
蓝
祝圣史芬斯
否认之力
未送出的礼物
汲取魔力
漂念精
点破咒语
洗清思想
预示成真
祝圣史芬斯
环塔门徒
否认之力
未送出的礼物
奇登磊海怪
汲取魔力
取自明日
空召师陶岚
塑形学者凡瑟
黑
最终救星莉莲娜
鲜血画家
破灭
玉玺
寇基雷的审讯
手术摘除
出土回生
苦涩花开
破灭
墓场匍尸
玉玺
最终救星莉莲娜
溃疽流浆
破枷的欧尼希兹
欧娜的游掠者
手术摘除
永生抗军耶赫尼
最终救星莉莲娜
红
众神之怒
混沌歪曲
码头勒赎手
闪电击
寺院迅矛僧
干练烈焰术士
年轻烈焰术士
科瑞尔要塞僧长
蔑死者阿列莎
众神之怒
复焰残虐者
骚乱欢魔
混沌歪曲
码头勒赎手
高大乳齿巨象
干练烈焰术士
焰塑双身
军令状
绿
异特龙牧者
莳花师
调协会所
不朽见证人
坚固鳞甲
慕达雅先知
徒长
异特龙牧者
莳花师
调协会所
食物链
绿阳当空
坚固鳞甲
无畏庞巨亚龙
慕达雅先知
皮默乱匠李什克
碎身惧妖
多色
芮恩与六树妖
杀手留念
血辫妖精
火树族密使
盘卷先知
龙王卓茉卡
暮影蔷薇依莲达
瞥视恶念
大仲裁者奥古斯汀四世
残酷劫掠者
寇安甘的指命
黑蔷薇玛切莎
拟生原浆
腐潮穆杜塔
优越地位
夸萨群法师
叛徒之王塞基司
最高裁决
终结
千年风暴
阿布赞霸权
矫命师阿米娜图
哀恸归虚
元素之魂阿尼玛
变幻火焰亚俊
灰灭骑兵
灰原王侯
杀手留念
安塔卡的指命
护巢人娥拉帕拉尼
战领欧瑞梨
葬火王侯
猪刺王侯
得见天光
阿拉若之子
响枝林王侯
戴克的拟形妖
不屈卫士
夺命王侯
攻城塔杜蓝
龙王卓茉卡
龙王席穆嘉
卓兹克裂肢灵
卓茉卡的指命
暮影蔷薇依莲达
无限轮回艾尔莎
穹光大天使
进展之爪伊祖黎
火热正义
天任斯人
咏火与颂日
孢子上师凯福
艾蓝卓幽谷王侯
瞥视恶念
大仲裁者奥古斯汀四世
残酷劫掠者
引导通道
王龙残虐者
人质挟匪
水螅融合体
梦兆龙王殷帖
洁斯凯霸权
永世大法师裘达
灾祸歌伶裘蒂丝
穹境的卡莉雅
杀生者凯雷威克
划配执政坎拔
幽灵酋长卡拉多
寇安甘的指命
岩浆崩
教团先击
绝灭领主
范师史芬斯
黑蔷薇玛切莎
生机大师
暴行大师
猎魔人马瑟斯
梅燕的咏叹调
拟生原浆
窥心王侯
伊捷首法师米捷兹
腐潮穆杜塔
黯境王侯
法老神尼可波拉斯
非瑞克西亚式暴行
优越地位
珍奇拼合怪
千印莱菲
隐域的鲁恩
拒降者鲁瑞杂尔
叛徒之王塞基司
破碎帮三兄弟
族群暴君谢迪西
自行丘墓碎骨藤
最高裁决
判魂天使泰芮尔
拾殇龙王天涅
蓟丘王侯
千年风暴
塞西蒙得
仇恨种子巫勒许
雾潜者雾离
巫妖女王瓦理娜
不义之财
猫龙后鹫虎
枯叶王侯
芮恩与六树妖
结界大师祖尔
芮恩与六树妖
无色
万世创伤伊莫库
真理屠夫寇基雷
无尽轮回钨拉莫
万世创伤伊莫库
真理屠夫寇基雷
无尽轮回钨拉莫
万世创伤伊莫库
真理屠夫寇基雷
无尽轮回钨拉莫
神器
乙太精瓶
淬血战斧
世间锤炼
魔法力库
万和琴
非瑞克西亚祭坛
穿髓金针
师范占卜陀螺
维多肯星像仪
乙太精瓶
淬血战斧
征服者连枷
世间锤炼
玄铁护甲
魔法力库
泞族亡者头罩
万和琴
非瑞克西亚祭坛
穿髓金针
时空渡桥
师范占卜陀螺
嗡响碑石
维多肯星像仪
地
俄佐立衡平法院
波洛斯驻防地
灵魂洞窟
黄铜之都
底密尔下水道
禁忌果园
葛加理腐尸农场
古鲁地盘
伊捷炼炉厂
欧佐夫大殿
拉铎司剜祭场
瑟雷尼亚圣殿
析米克生长室
灵魂洞窟
黄铜之都
禁忌果园
元祖柱