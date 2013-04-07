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Azorius | 欧佐夫 | 底密尔 | Izzet | Rakdos | Golgari | 古鲁 | 波洛斯 | Selesnya | 析米克



波洛斯獒犬



哈资达诱捕队



徕夫裁决



迷宫哨兵



弃绝公会



平息暴乱



维图加基后裔



尖顶洛克鸟



日旋门卫



映像觉醒



乙太精怪



无形操丝



迷宫滑翔兽



冻结心智



低语幻象



清辉湖门卫



奔越者诅咒



特性治疗



已现提示



风龙兽



灾祸巷黑市护卫



鲜血书记



入侵墓穴



致命烟气



雇佣刑吏



迷宫憎恨兽



枯萎主教



拉铎司龙兽



恶念夺身



乌布萨门卫



敬畏公会



杀出血路



迷宫急袭怪



愿景齐现



严惩敌人



葬火林祭师



暴乱长矛兵



瓦砾区玛卡兽



熔护区门卫



武力翻腾



冲击融合体



刻洛战士



迷宫贝西摩斯



援救之触



突变体饵食



植生爆发



反叛融合体



撒路里门卫



空击虫



鞭击苔犬



亚龙降临



活跃



武装



装甲狼骑兵



翔空律法师



招引



虫身法师



智慧爆发



火光突击兵



伟柯帕血爵



波洛斯战塑师



破坏



培育猎者



铜喙恐鸟



屠戮角斗士



擒获



完粹议会



亡桥吟颂



不亡者债务



开释代行官



堕落



龙形幻咒



污秽灭顶



艾玛拉谭吉



拉铎司血祭司艾克瓦



遥远



野性物灵师



肉身



变异充能怪



化岩瞪视



给予



战令闪光



鬼怪试驾手



古鲁战祷



夜篷祟魂



杰连史芬斯



柯罗札蛇发妖



融合体护育



第十区的拉温妮



教团先击



暴行大师



欧节达喉兽



伊捷守护者梅列克



饮灵者梅可沃斯



殓房爆发



尼米斯独眼巨人



心念盗贼



欧节达的援助



遭窃计划



原质吸取



收益



先祖拟妖



卫护



腐烂



拉尔查雷克



就绪



剥夺智识



归于沉静



重建秩序



腐尸农场骷髅妖



拒降者鲁瑞杂尔



蛮生多头龙



司凯族巨人



惊爆现场



汇业僧



疯狂君父



噬种蛙兽



钉刺小丑



教团之刃塔疾克



鬼影特使泰莎



税收饮者



苦工



卓塔妮的召唤师



转变



坚定勇气



痕躯瓦罗兹



凡尔西诺尖兵



复苏之音



壳进化组的沃瑞



战领旋咒



歪曲体形



损耗



林地爬虫



筑塔族祖兽



筑塔族德鲁伊



俄佐立示石



波洛斯示石



底密尔示石



葛加理示石



古鲁示石



伊捷示石



欧佐夫示石



拉铎司示石



瑟雷尼亚示石



析米克示石



俄佐立公会门



波洛斯公会门



底密尔公会门



葛加理公会门



古鲁公会门



伊捷公会门



迷宫终点



欧佐夫公会门



拉铎司公会门



瑟雷尼亚公会门



析米克公会门







徕夫裁决



翔空律法师



招引



完粹议会



开释代行官



杰连史芬斯



第十区的拉温妮



卫护



归于沉静



重建秩序



俄佐立示石



俄佐立公会门



枯萎主教



伟柯帕血爵



不亡者债务



欧节达喉兽



欧节达的援助



收益



就绪



汇业僧



鬼影特使泰莎



税收饮者



欧佐夫示石



欧佐夫公会门



无形操丝



特性治疗



破坏



遥远



夜篷祟魂



饮灵者梅可沃斯



心念盗贼



遭窃计划



剥夺智识



歪曲体形



林地爬虫



底密尔示石



底密尔公会门



武力翻腾



智慧爆发



擒获



龙形幻咒



变异充能怪



鬼怪试驾手



伊捷守护者梅列克



尼米斯独眼巨人



转变



伊捷示石



伊捷公会门



拉铎司龙兽



破坏



屠戮角斗士



拉铎司血祭司艾克瓦



暴行大师



殓房爆发



惊爆现场



疯狂君父



钉刺小丑



苦工



拉铎司示石



拉铎司公会门



鞭击苔犬



亡桥吟颂



堕落



污秽灭顶



肉身



化岩瞪视



柯罗札蛇发妖



腐烂



腐尸农场骷髅妖



痕躯瓦罗兹



葛加理示石



葛加理公会门



葬火林祭师



瓦砾区玛卡兽



武装



野性物灵师



肉身



古鲁战祷



拒降者鲁瑞杂尔



蛮生多头龙



司凯族巨人



筑塔族祖兽



筑塔族德鲁伊



古鲁示石



古鲁公会门



波洛斯獒犬



火光突击兵



波洛斯战塑师



擒获



战令闪光



教团先击



教团之刃塔疾克



凡尔西诺尖兵



战领旋咒



损耗



波洛斯示石



波洛斯公会门



维图加基后裔



映像觉醒



亚龙降临



活跃



装甲狼骑兵



铜喙恐鸟



屠戮角斗士



艾玛拉谭吉



就绪



卓塔妮的召唤师



坚定勇气



复苏之音



瑟雷尼亚示石



瑟雷尼亚公会门



冲击融合体



反叛融合体



虫身法师



招引



培育猎者



给予



融合体护育



原质吸取



先祖拟妖



噬种蛙兽



壳进化组的沃瑞



析米克示石



析米克公会门





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