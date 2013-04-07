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Azorius | 欧佐夫 | 底密尔 | Izzet | Rakdos | Golgari | 古鲁 | 波洛斯 | Selesnya | 析米克

æ³¢æ´›æ–¯ç’çŠ¬
波洛斯獒犬
 
å“ˆèµ„è¾¾è¯±æ•é˜Ÿ
哈资达诱捕队
 
å¾•å¤«è£å†³
徕夫裁决
 
è¿·å®«å“¨å…µ
迷宫哨兵
 
å¼ƒç»å…¬ä¼š
弃绝公会
 
å¹³æ¯æš´ä¹±
平息暴乱
 
ç»´å›¾åŠ åŸºåŽè£”
维图加基后裔
 
å°–é¡¶æ´›å…‹é¸Ÿ
尖顶洛克鸟
 
æ—¥æ—‹é—¨å«
日旋门卫
 
æ˜ åƒè§‰é†’
映像觉醒
 
ä¹™å¤ªç²¾æ€ª
乙太精怪
 
æ— å½¢æ“ä¸
无形操丝
 
è¿·å®«æ»‘ç¿”å…½
迷宫滑翔兽
 
å†»ç»“å¿ƒæ™º
冻结心智
 
ä½Žè¯­å¹»è±¡
低语幻象
 
æ¸…è¾‰æ¹–é—¨å«
清辉湖门卫
 
å¥”è¶Šè€…è¯…å’’
奔越者诅咒
 
ç‰¹æ€§æ²»ç–—
特性治疗
 
å·²çŽ°æç¤º
已现提示
 
é£Žé¾™å…½
风龙兽
 
ç¾ç¥¸å··é»‘å¸‚æŠ¤å«
灾祸巷黑市护卫
 
é²œè¡€ä¹¦è®°
鲜血书记
 
å…¥ä¾µå¢“ç©´
入侵墓穴
 
è‡´å‘½çƒŸæ°”
致命烟气
 
é›‡ä½£åˆ‘å
雇佣刑吏
 
è¿·å®«æ†Žæ¨å…½
迷宫憎恨兽
 
æž¯èŽä¸»æ•™
枯萎主教
 
æ‹‰é“Žå¸é¾™å…½
拉铎司龙兽
 
æ¶å¿µå¤ºèº«
恶念夺身
 
ä¹Œå¸ƒè¨é—¨å«
乌布萨门卫
 
æ•¬ç•å…¬ä¼š
敬畏公会
 
æ€å‡ºè¡€è·¯
杀出血路
 
è¿·å®«æ€¥è¢­æ€ª
迷宫急袭怪
 
æ„¿æ™¯é½çŽ°
愿景齐现
 
ä¸¥æƒ©æ•Œäºº
严惩敌人
 
è‘¬ç«æž—ç¥­å¸ˆ
葬火林祭师
 
æš´ä¹±é•¿çŸ›å…µ
暴乱长矛兵
 
ç“¦ç ¾åŒºçŽ›å¡å…½
瓦砾区玛卡兽
 
ç†”æŠ¤åŒºé—¨å«
熔护区门卫
 
æ­¦åŠ›ç¿»è…¾
武力翻腾
 
å†²å‡»èžåˆä½“
冲击融合体
 
åˆ»æ´›æˆ˜å£«
刻洛战士
 
è¿·å®«è´è¥¿æ‘©æ–¯
迷宫贝西摩斯
 
æ´æ•‘ä¹‹è§¦
援救之触
 
çªå˜ä½“é¥µé£Ÿ
突变体饵食
 
æ¤ç”Ÿçˆ†å‘
植生爆发
 
åå›èžåˆä½“
反叛融合体
 
æ’’è·¯é‡Œé—¨å«
撒路里门卫
 
ç©ºå‡»è™«
空击虫
 
éž­å‡»è‹”çŠ¬
鞭击苔犬
 
äºšé¾™é™ä¸´
亚龙降临
 
æ´»è·ƒ
活跃
 
æ­¦è£…
武装
 
è£…ç”²ç‹¼éª‘å…µ
装甲狼骑兵
 
ç¿”ç©ºå¾‹æ³•å¸ˆ
翔空律法师
 
æ‹›å¼•
招引
 
è™«èº«æ³•å¸ˆ
虫身法师
 
æ™ºæ…§çˆ†å‘
智慧爆发
 
ç«å…‰çªå‡»å…µ
火光突击兵
 
ä¼ŸæŸ¯å¸•è¡€çˆµ
伟柯帕血爵
 
æ³¢æ´›æ–¯æˆ˜å¡‘å¸ˆ
波洛斯战塑师
 
ç ´å
破坏
 
åŸ¹è‚²çŒŽè€…
培育猎者
 
é“œå–™æé¸Ÿ
铜喙恐鸟
 
å± æˆ®è§’æ–—å£«
屠戮角斗士
 
æ“’èŽ·
擒获
 
å®Œç²¹è®®ä¼š
完粹议会
 
äº¡æ¡¥åŸé¢‚
亡桥吟颂
 
ä¸äº¡è€…å€ºåŠ¡
不亡者债务
 
å¼€é‡Šä»£è¡Œå®˜
开释代行官
 
å •è½
堕落
 
é¾™å½¢å¹»å’’
龙形幻咒
 
æ±¡ç§½ç­é¡¶
污秽灭顶
 
è‰¾çŽ›æ‹‰è°­å‰
艾玛拉谭吉
 
æ‹‰é“Žå¸è¡€ç¥­å¸è‰¾å…‹ç“¦
拉铎司血祭司艾克瓦
 
é¥è¿œ
遥远
 
é‡Žæ€§ç‰©çµå¸ˆ
野性物灵师
 
è‚‰èº«
肉身
 
å˜å¼‚å……èƒ½æ€ª
变异充能怪
 
åŒ–å²©çžªè§†
化岩瞪视
 
ç»™äºˆ
给予
 
æˆ˜ä»¤é—ªå…‰
战令闪光
 
é¬¼æ€ªè¯•é©¾æ‰‹
鬼怪试驾手
 
å¤é²æˆ˜ç¥·
古鲁战祷
 
å¤œç¯·ç¥Ÿé­‚
夜篷祟魂
 
æ°è¿žå²èŠ¬æ–¯
杰连史芬斯
 
æŸ¯ç½—æœ­è›‡å‘å¦–
柯罗札蛇发妖
 
èžåˆä½“æŠ¤è‚²
融合体护育
 
ç¬¬ååŒºçš„æ‹‰æ¸©å¦®
第十区的拉温妮
 
æ•™å›¢å…ˆå‡»
教团先击
 
æš´è¡Œå¤§å¸ˆ
暴行大师
 
æ¬§èŠ‚è¾¾å–‰å…½
欧节达喉兽
 
ä¼Šæ·å®ˆæŠ¤è€…æ¢…åˆ—å…‹
伊捷守护者梅列克
 
é¥®çµè€…æ¢…å¯æ²ƒæ–¯
饮灵者梅可沃斯
 
æ®“æˆ¿çˆ†å‘
殓房爆发
 
å°¼ç±³æ–¯ç‹¬çœ¼å·¨äºº
尼米斯独眼巨人
 
å¿ƒå¿µç›—è´¼
心念盗贼
 
æ¬§èŠ‚è¾¾çš„æ´åŠ©
欧节达的援助
 
é­çªƒè®¡åˆ’
遭窃计划
 
åŽŸè´¨å¸å–
原质吸取
 
æ”¶ç›Š
收益
 
å…ˆç¥–æ‹Ÿå¦–
先祖拟妖
 
å«æŠ¤
卫护
 
è…çƒ‚
腐烂
 
æ‹‰å°”æŸ¥é›·å…‹
拉尔查雷克
 
å°±ç»ª
就绪
 
å‰¥å¤ºæ™ºè¯†
剥夺智识
 
å½’äºŽæ²‰é™
归于沉静
 
é‡å»ºç§©åº
重建秩序
 
è…å°¸å†œåœºéª·é«…å¦–
腐尸农场骷髅妖
 
æ‹’é™è€…é²ç‘žæ‚å°”
拒降者鲁瑞杂尔
 
è›®ç”Ÿå¤šå¤´é¾™
蛮生多头龙
 
å¸å‡¯æ—å·¨äºº
司凯族巨人
 
æƒŠçˆ†çŽ°åœº
惊爆现场
 
æ±‡ä¸šåƒ§
汇业僧
 
ç–¯ç‹‚å›çˆ¶
疯狂君父
 
å™¬ç§è›™å…½
噬种蛙兽
 
é’‰åˆºå°ä¸‘
钉刺小丑
 
æ•™å›¢ä¹‹åˆƒå¡”ç–¾å…‹
教团之刃塔疾克
 
é¬¼å½±ç‰¹ä½¿æ³°èŽŽ
鬼影特使泰莎
 
ç¨Žæ”¶é¥®è€…
税收饮者
 
è‹¦å·¥
苦工
 
å“å¡”å¦®çš„å¬å”¤å¸ˆ
卓塔妮的召唤师
 
è½¬å˜
转变
 
åšå®šå‹‡æ°”
坚定勇气
 
ç—•èº¯ç“¦ç½—å…¹
痕躯瓦罗兹
 
å‡¡å°”è¥¿è¯ºå°–å…µ
凡尔西诺尖兵
 
å¤è‹ä¹‹éŸ³
复苏之音
 
å£³è¿›åŒ–ç»„çš„æ²ƒç‘ž
壳进化组的沃瑞
 
æˆ˜é¢†æ—‹å’’
战领旋咒
 
æ­ªæ›²ä½“å½¢
歪曲体形
 
æŸè€—
损耗
 
æž—åœ°çˆ¬è™«
林地爬虫
 
ç­‘å¡”æ—ç¥–å…½
筑塔族祖兽
 
ç­‘å¡”æ—å¾·é²ä¼Š
筑塔族德鲁伊
 
ä¿„ä½ç«‹ç¤ºçŸ³
俄佐立示石
 
æ³¢æ´›æ–¯ç¤ºçŸ³
波洛斯示石
 
åº•å¯†å°”ç¤ºçŸ³
底密尔示石
 
è‘›åŠ ç†ç¤ºçŸ³
葛加理示石
 
å¤é²ç¤ºçŸ³
古鲁示石
 
ä¼Šæ·ç¤ºçŸ³
伊捷示石
 
æ¬§ä½å¤«ç¤ºçŸ³
欧佐夫示石
 
æ‹‰é“Žå¸ç¤ºçŸ³
拉铎司示石
 
ç‘Ÿé›·å°¼äºšç¤ºçŸ³
瑟雷尼亚示石
 
æžç±³å…‹ç¤ºçŸ³
析米克示石
 
ä¿„ä½ç«‹å…¬ä¼šé—¨
俄佐立公会门
 
æ³¢æ´›æ–¯å…¬ä¼šé—¨
波洛斯公会门
 
åº•å¯†å°”å…¬ä¼šé—¨
底密尔公会门
 
è‘›åŠ ç†å…¬ä¼šé—¨
葛加理公会门
 
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古鲁公会门
 
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伊捷公会门
 
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迷宫终点
 
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欧佐夫公会门
 
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拉铎司公会门
 
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瑟雷尼亚公会门
 
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析米克公会门
 

 
å¾•å¤«è£å†³
徕夫裁决
 
ç¿”ç©ºå¾‹æ³•å¸ˆ
翔空律法师
 
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招引
 
å®Œç²¹è®®ä¼š
完粹议会
 
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开释代行官
 
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杰连史芬斯
 
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第十区的拉温妮
 
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卫护
 
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归于沉静
 
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重建秩序
 
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俄佐立示石
 
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俄佐立公会门
 
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枯萎主教
 
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伟柯帕血爵
 
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不亡者债务
 
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欧节达喉兽
 
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欧节达的援助
 
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收益
 
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就绪
 
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汇业僧
 
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鬼影特使泰莎
 
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税收饮者
 
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欧佐夫示石
 
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无形操丝
 
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特性治疗
 
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遥远
 
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饮灵者梅可沃斯
 
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心念盗贼
 
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遭窃计划
 
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剥夺智识
 
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歪曲体形
 
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林地爬虫
 
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底密尔示石
 
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底密尔公会门
 
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武力翻腾
 
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智慧爆发
 
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擒获
 
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龙形幻咒
 
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鬼怪试驾手
 
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伊捷守护者梅列克
 
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尼米斯独眼巨人
 
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转变
 
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伊捷示石
 
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伊捷公会门
 
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拉铎司龙兽
 
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破坏
 
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屠戮角斗士
 
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拉铎司血祭司艾克瓦
 
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暴行大师
 
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殓房爆发
 
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惊爆现场
 
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苦工
 
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拉铎司公会门
 
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鞭击苔犬
 
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堕落
 
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污秽灭顶
 
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化岩瞪视
 
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柯罗札蛇发妖
 
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腐烂
 
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痕躯瓦罗兹
 
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葛加理公会门
 
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葬火林祭师
 
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武装
 
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野性物灵师
 
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肉身
 
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古鲁战祷
 
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拒降者鲁瑞杂尔
 
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蛮生多头龙
 
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司凯族巨人
 
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筑塔族祖兽
 
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筑塔族德鲁伊
 
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古鲁示石
 
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古鲁公会门
 
æ³¢æ´›æ–¯ç’çŠ¬
波洛斯獒犬
 
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火光突击兵
 
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波洛斯战塑师
 
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擒获
 
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战令闪光
 
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教团先击
 
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教团之刃塔疾克
 
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凡尔西诺尖兵
 
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战领旋咒
 
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损耗
 
æ³¢æ´›æ–¯ç¤ºçŸ³
波洛斯示石
 
æ³¢æ´›æ–¯å…¬ä¼šé—¨
波洛斯公会门
 
ç»´å›¾åŠ åŸºåŽè£”
维图加基后裔
 
æ˜ åƒè§‰é†’
映像觉醒
 
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亚龙降临
 
æ´»è·ƒ
活跃
 
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装甲狼骑兵
 
é“œå–™æé¸Ÿ
铜喙恐鸟
 
å± æˆ®è§’æ–—å£«
屠戮角斗士
 
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艾玛拉谭吉
 
å°±ç»ª
就绪
 
å“å¡”å¦®çš„å¬å”¤å¸ˆ
卓塔妮的召唤师
 
åšå®šå‹‡æ°”
坚定勇气
 
å¤è‹ä¹‹éŸ³
复苏之音
 
ç‘Ÿé›·å°¼äºšç¤ºçŸ³
瑟雷尼亚示石
 
ç‘Ÿé›·å°¼äºšå…¬ä¼šé—¨
瑟雷尼亚公会门
 
å†²å‡»èžåˆä½“
冲击融合体
 
åå›èžåˆä½“
反叛融合体
 
è™«èº«æ³•å¸ˆ
虫身法师
 
æ‹›å¼•
招引
 
åŸ¹è‚²çŒŽè€…
培育猎者
 
ç»™äºˆ
给予
 
èžåˆä½“æŠ¤è‚²
融合体护育
 
åŽŸè´¨å¸å–
原质吸取
 
å…ˆç¥–æ‹Ÿå¦–
先祖拟妖
 
å™¬ç§è›™å…½
噬种蛙兽
 
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壳进化组的沃瑞
 
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析米克示石
 
æžç±³å…‹å…¬ä¼šé—¨
析米克公会门
 

 

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Azorius | 欧佐夫 | 底密尔 | Izzet | Rakdos | Golgari | 古鲁 | 波洛斯 | Selesnya | 析米克