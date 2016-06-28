异月传奇
白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿
多色 | 无色 | 双面 | 神器 | 地
融合 | 所有牌张
白
受福协作
暂借美善
窒息缠肢
携手合力
勇猛前导兵
破晓骏鹭
守护者登场
绝望哨兵
卓兹克护盾灵
坚贞信念
秉信神圣武士
邪鬼缚客
孤哨游魂
绝不退让
朝圣客守护灵
披甲克星
修铁匠的净化
漫长归途
月主会斗篷
内心宁静
祝祷眷恩
逐退邪物
灵魂祝圣僧
无私精怪
席嘉妲的援助
席嘉妲僧侣
魂魅援军
坚定的护教军
威压天使
护教军异端莎利雅
莎利雅的枪骑兵
瑟班旗手
蓝
高等缝翼兽
寒冰攫
召自黑暗虚空
应急计划
回旋
移形换位
拖入汪洋
受启狂人
欢欣教众
漫雾灵
命运眷宠
书库游魂
身份窃贼
禁锢于月
精制尸嵌
实验室蛮汉
辉月之力
陵墓游灵
心之所纵
鬼雾传令
冰霜寒灵
翻找实验室
自体异变
即决驳斥
清点库存
褴褛祟魂
避开
消解
码头渗透者
黑
伊莫库的恩泽
暂借恶意
墓地征召
必死无疑
携手逞威
逃墓灵俑
黑暗救援
薄暮餮客
加渥尼孽物
战墓收成
遭祟亡者
最终救星莉莲娜
莉莲娜的精兵
马可夫圣战军
谋杀
绞墓暴民
莉莲娜的誓约
奥莉薇亚的重装兵
窥心诘问
坟场复生
无情抛弃
史革达祈愿僧
奇异增力
溪堡凶徒
屈从诱惑
瑟班孽种犬
浩劫之树
割喉吸血鬼
悲号食尸鬼
怪奇吸血鬼
伊莫库低语
红
背弃理性
炼金术士的招呼
首领集群
骚乱欢魔
血腥迷雾
果敢矛手
暂借敌意
鲁莽狼群
携手反抗
狂乱幼狼
鲜血乱心
伐肯纳裂肢兵
怒刃吸血鬼
电流轰炸
无害献物
急切魔鬼
烈焰涌动
无餍噬客
魔鬼恶戏
镜翼巨龙
娜希丽之怒
异界爆发
先知胡言
蛮野协作
碾碎心智
挥洒烈焰
史顿襄盛宴
史顿襄旅店主
溪堡神秘学者
热力炼金术士
闪电织匠
绿
蛮荒林求生家
血荆灵
精准一击
燃田作印
会所祝圣僧
邪异进化
伊莫库的福音师
伊莫库威能
邪秽密使
瘤木树灵
纠结过往
村庄队长
墓寡妇伊什卡娜
绞首巨蟒
弥散大群
捕食
原初德鲁伊
松柏森雄鹿
狩猎灵
绚烂复生
回春智者祭礼
迅网蛛
沃文森观客
月盈之时
狼族羁绊
伐木工的勇气
林地巡卫
多色
血厅僧侣
复仇行动
基沙与基拉夫
残酷劫掠者
苍鹭风华斗士
善变游魂
悲柳妖
踏平
镇咒灵
勘验学者多美代
无色
千足蛭
屠省野猪
曲智臃体
沉船地巨蟹
古渊魔蛸
绝望终局伊莫库
恒久祸害
骇群怪虫
鞭草伏体
弄生异兽
恼人凿孔蟹
污劣骏鹭
双面
卸罪僧
独行孤骑
好奇造妖
精进讲师
苍鬓渔夫
沃达连贱民
风暴唤狼
闷燃狼人
维汀群黜狼
凯锡革巡狼
尖声嚎狼
曲爪狼人
沃文森囚狼
展爪的乌力奇
秘石碎片
神器
护教军之盾
教众法杖
骇野草人
游魂焰稻草人
狼身原型
克星砍刀
分灵器
拼接师义手
地力缸
渴血斧
地
基尔山脉疯人院
涅非利亚学院
融合
破碎之刃姬瑟拉
渐逝之光布鲁娜
墓地鼠群
午夜拾荒客
翰威城垛
翰威驻防兵