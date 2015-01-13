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Fate Reforged Card Image Gallery
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灵龙乌金
阿布赞式强体
阿布赞符印
阿布赞空队长
阿拉辛僧侣
艾文侦卫
转化险象
围攻殿堂
坚毅的达哈塔
龙钟护僧
龙鳞将领
精英鳞卫
巨角寇犀
荣耀报偿
洁斯凯屏障
明光赋形
莲目秘教徒
玛尔都斩悲客
消形奇技
寺院明师
点穴手
集结先祖
智者妙想
黄砂暴
沙原黜人
唤魂术
魂火宗师
英勇以对
云游斗僧
鳞护巨龙
勘探艾文
幻云赋形
明锐洞察
入迷
渡霜怪
洁斯凯渗透者
洁斯凯符印
洁斯凯智者
莲径巨灵
马兰河游掠者
荡灵巨龙
雾火专家
围攻寺院
抑效冲击波
罗刹蔑视
实界变化
再度凝神
享誉兵匠
取消仪式
慧眼复仇者
移志换心
寂岚恕云
苏勒台研颅师
幻化替身
擅闯时间
奔流元素
拂走
那伽的意志
墨写成真
阿列莎的先锋
先祖复仇
堕落翼邪鬼
战斗喧哗兵
野蛮部落长
命途交错
黑暗交易
荒漠式外交
沉浸黑域
猛威觉醒
骇怖征召
墓地之力
谷尔玛钓客
覆篷杀手
玛尔都影矛兵
玛尔都领袭兵
无情刽子手
毒息巨龙
善射半兽人
围攻宫殿
卡尔西高阶僧侣
阴影延展
尸虏大军
掘淤尸虏
掠魂魔
苏勒台密使
苏勒台符印
金牙塔西格
塔西格的酷虐
伤寒鼠
蔑死者阿列莎
电弧连心
龙炎覆身
炽血执法者
突破防线
连带伤害
无畏食人魔
怒龙吼
狂热祝愿
焰袭骑兵
焰迹凤凰
误伤
削踵鬼怪
獠牙野猪
谦卑皈宗者
饥饿雪怪
啸闪鸣龙
玛尔都符印
玛尔都斥候
暴民统治
围攻哨站
烟火术
怒火赋形
竞猎祭师
雷吼巨龙
闷燃魔神
铁木尔战怒
荡宝兵
猛烈飞斩
阿布赞驯兽师
阿布赞族卫
犬人向导
伏击库提虫
阿拉辛战争兽
卡尔西弓箭手
前线寇犀
密储防卫
焚破巨龙
野性寇犀
无形滋养
锋疆乳齿象
围攻锋疆
族源树实
猎捕弱者
勘查荒漠
终归地缚
无情本能
沙原乳齿象
祭师启示
突然复归
铁木尔符印
铁木尔剑齿虎
铁木尔战祭师
族源树卫
蛮荒低语者
低语林元素
荒野呼唤
黑山狂风
龙爪娅绍娃
灭世龙王安塔卡
精巧一击
永生龙王卓茉卡
虚相伏击
残酷死斗
艰苦维生
霆威龙王寇安甘
冬魂龙王欧祝泰
夷灭龙王席穆嘉
战争信号
鬼怪炸弹桶
英雄宝刃
石雕侍从
火焰朝圣客
大师的卷轴
乌金组构体
染血洞窟
繁花沙洲
灵龙蛰居
阴沉死水
树林
树林
海岛
海岛
丛林幽谷
山脉
山脉
平原
平原
崎岖高地
侵蚀荒漠
沼泽
沼泽
急流山崖
棘林瀑布
静谧海湾
风蚀峭壁