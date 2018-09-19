Guilds of Ravnica
白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿
多色 | 神器 | 地 | 所有牌张
白
舞剑教官
赏金密探
烛光守夜
全城拘捕
栓制魁首
盟会裁定
粉碎禁品
希望曙光
贬职
神恩天降
飞马骑士战团
战斗准备
哈资达元帅
治疗师翔鹰
遭缉见证人
振奋独角兽
莽闯驮兽
列夫守护者
教团辉光使
象族复元师
光缕禁锢
炫日巡卫
正气霆击
坐骑洛克鸟
天际斥候
阳园坚兵
盟誓伙伴
抖擞精神
第十区守卫
景仰象族
蓝
拘捕法球
化学师的洞察
监城史芬斯
眩目光辉
暗地掩饰
底密尔线人
倨傲击
食梦史芬斯
冲尽秘密
多加刺探
公会聚首
跃蛙
极限飞升
任务简报
细语秘教徒
思灵龙兽
梦生阿米巴
夜篷仙子
千咒专家
密墙专家
伪体拟形
激进创想
拣择性圈套
恶意破坏
缚念幻象
神秘消失
维多肯催眠师
迷雾墙
雾中灵
许愿蟹
黑
尸骨屏障
顶塔蝙蝠
鲜血特务
窃物鼠
暗夜之子
寒意蔓延
重负
夺命造访
毁灭低语魔
蔽光兽
兽群惧集
雇佣投毒客
刻洛虫群
洛特离巨人
陵墓奥秘
恶臭毒气
午夜镰刀手
貌纹绘师
溃疽伤
从未发生
偷窃小恶魔
播疫师
名誉的代价
煤烟仪式
斩断束缕
脊椎百足虫
地底城尸蜥
隐匿阴魂
恶毒传言
细语告密客
红
弧光凤凰
莽撞军士长
噬书兽
掌控风暴
宙子散漫
导引电流
静电力场
乖僻独眼巨人
实验性狂乱
无惧长戟兵
火焰促狭鬼
鬼怪掌旗
滥炸鬼怪
撬锁鬼怪
重力冲拳
残虐者幼龙
定劫烈焰
熔岩缠绕
教团战首
狂愤
极限狂飙
暴躁鬼怪
风险因素
瓦砾区野猪
落跑汽身
熔护区牛头怪
街头暴乱
必中一击
火炬讯使
沃耶克保镖
绿
热情巨犀兽
示园元素
兽群语者
瀚力恩泽
迂回路线
树冠压袭
戴卡林异见者
城区向导
高贵野猫
葛加理突击队
攫物毡苔
孵卵蜘蛛
钩爪隐士
铁壳甲虫
刻洛搜粮群
刻洛鱼叉手
众人之力
韧皮龇牙兽
集群之威
片刻反思
兽皮收集客
闸门藤蔓
捕食
攻城亚龙
芽生新机
城市理想境
弘孢亚龙
霓彩复生
警觉欧卡皮鹿
野生冠角牛
无畏庞巨亚龙
多色
巧妙击倒
杀手留念
正义模范欧瑞梨
信标电击
分束法师
波洛斯好斗者
同袍情谊
半人马调停人
成仁拼搏
阴森巨魔
盟会骑兵
盟会公会法师
爆响龙兽
黯刃密探
震耳号角
底密尔窃听虫
散布谣言
协音之魂艾玛拉
故军士兵
灭口艾庄塔
炎灵研究
驻防地军士长
辉孢祭师
鬼怪电流术士
葛加理弃物贩商
重锤巨人
会堂公会法师
破颅假想
电离化
千目依佐妮
架盾守护
正义一击
暮秋骑士
百相拉札夫
联盟公会法师
列夫斗士
教团公会法师
大军行进
记忆叛离
腐霉巨汉
夜篷掠食者
元祖尼米捷
心念如雨
瓯坎杀手
伊捷总督拉尔
根茎狩猎菌
玫瑰鬃半人马
空骑士军团兵
音波来袭
索马拉塑木师
群落公会法师
劈扫巨人
雪恨快剑手
教团尖锋塔疾克
心智窃贼
抹消思绪
千年风暴
异声卓塔妮
精炎队长
地底城抗暴
地底境巫妖
抹除自我
葛加理女王瓦丝卡
袖珍龙航师
世界之魂巨像
稚嫩新兵
冲拳独眼巨人
冷酷蛇发妖
盟地护盾手
细语密探
保佑
研谋
揭晓
迸增
究探
滋蕾
致全
翻转
回击
立威
神器
波洛斯坠饰
会盟堂哨卫
五彩宫灯
底密尔坠饰
石像鬼门卫
十会盟巨剑
葛加理坠饰
伊捷坠饰
莽闯碑像
瑟雷尼亚坠饰
无声袖剑
椎骨魔杖
地
波洛斯公会门
波洛斯公会门
底密尔公会门
底密尔公会门
门前广场
葛加理公会门
葛加理公会门
公会法师集会地
伊捷公会门
伊捷公会门
蔓生墓园
圣洁锻炉
瑟雷尼亚公会门
瑟雷尼亚公会门
蒸气喷发口
殿堂花园
积水墓地
平原
海岛
沼泽
山脉
树林