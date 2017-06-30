幻灭时刻
白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿
多色 | 神器 | 地 | 所有牌张
白
英勇义举
佩饰扑击猫
判罪天使
法老神天使
美愿艾文
华冠日魇
不屈艾文
沙漠之攫
弃伴木乃伊
彻悟的杰鲁
杰鲁的决断
尽忠仆从
基定败退
法老神的信徒
预示时刻
木乃伊首领
欧柯塔的复仇者
欧柯塔临终悲悯
非凡壮景
黄砂暴
援救恩典
肃然致哀
独行骆驼
坚定的哨卫
齐心护卫
日焰鞭斗士
变例战术
真信维齐尔
蓝
翔空向导
伏苇艾文
聪智斗士
抵消狂风
狡黠遗民
逆言永生者
崩碎心智
永恒时刻
草木皆兵
杰斯败退
刻法涅临终谕令
巧手干扰师
恶兆史芬斯
历练战士
迷幻形体
终末先知
蜷曲打击手
织咒永生者
战略计划
斑纹河蛇
最高意志
虫群智慧
悲痛教训
羊芬斯君王乌纳许
难解之渴
反召唤
圣洗维齐尔
黑
受诅尸群
永生阿米特
末日恶魔
驱邪鞭手
芭图临终报复
食腐鸣鸟
末日降临
窃梦师
凶恶遗民
荣光时刻
永生胡狼人
致命毒刺
莉莲娜败退
蹒跚腐兽
劫掠碎骨怪
无情永生者
悲叹之墙
秽血拉札柯
拉札柯的仪式
遗迹鼠
灵魂灾祸
火雹灾难
圣甲虫灾难
剧毒灾难
猛恶具现兽
所向披靡
污劣骆驼
红
风化侵蚀
迅刀残影
焰拳牛头怪
茜卓败退
混沌喉怪
全力突破
无畏胡狼人
撼地胡狼人
狂热致痛师
焰箭弓手
前线夷毁怪
覆辉角牙兽
花岗岩泰坦
哈佐蕾无尽怒火
幻灭时刻
灾祸临头
狱火飞射
拆解胡狼人
点燃怒火
岩浆洛斯
永生蝎狮
永生内赫布
开火
穿心一击
沙漠绞杀兽
锐角棘蜥
野火永生者
绿
突然袭击
扬砂复碧
刺骨弓神射手
蛮力信徒
沙丘占卜师
野性游掠者
皱褶沙德瓦拉
力量赋礼
扰敌那伽
育望师
允诺时刻
坚忍求存
威严万兽王
妮莎败退
绿洲仪式师
压袭
兽群君王
采石场甲虫
莽闯河马
拉慕拿开挖人
拉慕拿多头龙
活力胡狼人
罗纳斯临终奋击
罗纳斯的大力士
侧击那伽
碎岩亚龙
顽强捕食鳄
放生兽群
多色
血河灵
蝗虫神
法老神尼可波拉斯
石碑蜘蛛
坚毅遗民
沿河戴胜鸟
受炼撒姆特
甲虫神
毒蝎神
无拘木乃伊
归田 // 市集
托诸 // 东流
夺回 // 名誉
挣扎 // 求存
吸引 // 权威
弃掷 // 孤注
理性 // 相信
碾成 // 齑粉
拒绝 // 合作
陷入 // 绝望
神器
遭弃石椁
判罪勾杖
豪英匕首
法老神赋礼
铭身憎恶兽
空壳石椁
魔力巨石
幻影魔镜
日落金字塔
旅人护身符
往世法老墙
地
永生者墓穴
狂热神荒漠
荣光神荒漠
无畏神荒漠
心智神荒漠
真信神荒漠
亡者沙丘
无际沙漠
哈什普绿洲
敌意沙漠
依法尼秽壤
伊普努溪流
拉慕拿遗迹
荒骨咒土
谢菲沙丘
遗民营地
平原
海岛
沼泽
山脉
树林
平原
平原
海岛
海岛
沼泽
沼泽
山脉
山脉
树林
树林