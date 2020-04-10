Ikoria: Lair of Behemoths
白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿
多色 | 无色 | 神器 | 地 | 所有牌张
白
剑光封喉
关卡长官
协同冲锋
护崽慈狮
昼班队元帅
神箭穿心
卓尼斯治疗师
卓尼斯官员
羁绊合一
待哺幼狐
驻防猫
曲枝飞鼠
善猎狮虎
庄严高颈龙
锐目导师
熔缘城冒险家
希望明光
灿光巢蛾
威仪金角兽
鬃毛薮猫
斯达兹传说
和平主义
翼翅飞虎
守备士官
庇护地封锁
撒维耶剑齿虎
诱捕策士
站稳脚跟
光彩牝兽
自生羽翼
聚风飞羊
生体活吞
英勇救援兵
狐身鹦鹉
万猎虎意志
蓝
卫护龟
预先考虑
千岛海怪
怪鸟兽
控念兽恩泽
拘捕法球
回旋
庞巨晶蟹
梦翎苍鹭
逃离方案
菁华离散
片晶究研师
冰霜山猫
霜幕伏击
烁体浮蜇
劲风吹袭
束缚陷阱
庇护屏障
神秘破坏
依卢那传说
解除威胁
异念归一
恶兆海疆
腾跃海豚
蝌蚪共生体
扑击岸鲨
侦察任务
迅浪章鱼
聚鲨台风
惊人成长
窃獭
贪餮硕鲨
叠翅翼龙
翼展导师
黑
记忆壁垒
闪击蛭
血流凝结
啮靴兽
野味盗猎者
夺命狮召唤
洞窟低语怪
吱响索命妖
尸体翻搅
黯境交易
重负
悼挽蝙蝠
硬壳蜷曲虫
暮牙明师
手到擒来
生灵绝灭
幽光穿山甲
冷酷旋魇
无情手段
遭缉梦魇
无魇喋血怪
伏击神射手
记忆泄露
同归于尽
涅司罗传说
夜班队突击兵
锯尾蝎
窒塞毒气
难破羁绊
突生长牙
意外援助
虚空召兽
幽语小队
札苟斯树蛇
红
烈焰齐射
蜇息怪灵
雷鸣龙闪击
感人重逢
巨物相争
穿云庞龙
卓尼斯术击师
恒羽凤凰
凶猛虎猿
烈火预言
烈焰如注
足印成坑
禁忌友谊
狂乱迅猛龙
威棱明师
直扑活物
迅敏反应
熔岩巨蛇
紫铜军黜人卢卡
猛冲撼地龙
瓦卓克传说
箭羽鹦鹉
带刺狨猴
焰身角龙
利爪掠击
爬虫映影
掘根棘蜥
隆响石流
庇护地破坏兽
翔帆损毁
噬咒狼獾
暂时性联系
难测气旋
以兽为兵
游荡怪兽依达罗
绿
冒险冲动
威能丛枝兽
祥兆枭鹿
冲破屏障
鬃毛野猪
恒天犀冲锋
庞硕化
精魂共生体
掘地鼹鼠
亢奋狼熊
沃壤灵
捕蝇长颈兽
茁壮成长
碎晶狂兽
光石隐士
高大沙丘亚龙
饮蜜长毛象
突角明师
谦卑归真师
长春藤元素
庞巨猿猴寇格拉
引领狂奔
迁徙路径
迁徙巨角兽
巨兽踏步
苔皮猿牦
布洛寇传说
铅直落下
轰然撞倒
纺丝突袭
求生家羁绊
遏阻敌人
霸巨龙
护兽薇薇安
枝叶凋零
多色
返身再战
聚骨场蛰兽
恒天霸犀布洛寇
通贯魔力
怪兽天敌车维尔
死亡绿洲
险厄战术
神秘通牒
突发通牒
曲洼地晶角兽
卓尼斯的寇卓将军
将军的执法者
创生通牒
控念霸兽依卢那
启迪通牒
持绊逸才季宁
迷宫迅猛龙
识返蜥身兽
古道娜尔施
死冥猎豹
夺命霸狮涅司罗
幼子复仇
开路牛羚
原初共感
石英林粉碎兽
威严狮龙
全知利艾尔
毁坏通牒
撒维耶雷鬃狮
占颅先知
翔狮君王
迅影蛇魇
万猎霸虎斯达兹
创生颂曲
仙翼翔龙
巨物巢穴
长吼嚎龙
雷鸣霸龙瓦卓克
思绪旋风
聚力领袖薇诺塔
晶顶闪光
警觉智绊人
狡诈隐绊人
塑生邪魔
深渊灾祸翟鲁达
丰饶泉源杰甘沙
欢腾翔绊人
孤兽守卫卡席拉
庞巨智者刻卢佳
梦巢猫魇路拉斯
逐咒獭灵拉翠
戕害狱兽奥巴什
心傲蛮绊人
彻耳音绊人
集晶流浆乌墨理
游空牧鸟约力昂
熠晓灵狐泽尔达
无色
适境烁光虫
识途灵狐
玄奇蛋
神器
晶澈巨人
因达沙水晶
克崔亚水晶
欧佐晶岩
洛格凌水晶
撒维耶水晶
催眠毒镖
弹爪陷阱
札苟斯水晶
地
染血洞窟
繁花沙洲
持绊人秘境
阴沉死水
成形野地
因达沙群系
丛林幽谷
克崔亚群系
洛格凌群系
崎岖高地
撒维耶群系
侵蚀荒漠
急流山崖
棘林瀑布
静谧海湾
风蚀峭壁
札苟斯群系
平原
平原
平原
海岛
海岛
海岛
沼泽
沼泽
沼泽
山脉
山脉
山脉
树林
树林
树林