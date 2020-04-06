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护崽慈狮
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善猎狮虎
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威仪金角兽
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狐身鹦鹉
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卓尼斯官员
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熔缘城冒险家
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灿光巢蛾
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斯达兹传说
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待哺幼狐
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善猎狮虎
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灿光巢蛾
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千岛海怪
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梦翎苍鹭
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扑击岸鲨
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迅浪章鱼
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依卢那传说
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聚鲨台风
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贪餮硕鲨
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蝌蚪共生体
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洞窟低语怪
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吱响索命妖
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悼挽蝙蝠
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无魇喋血怪
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生灵绝灭
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遭缉梦魇
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涅司罗传说
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无情手段
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虚空召兽
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Dirge Bat
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紫铜军黜人卢卡
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穿云庞龙
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恒羽凤凰
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箭羽鹦鹉
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瓦卓克传说
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游荡怪兽依达罗
游荡怪兽依达罗

禁忌友谊
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恒羽凤凰
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游荡怪兽依达罗
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护兽薇薇安
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祥兆枭鹿
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碎晶狂兽
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光石隐士
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迁徙巨角兽
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庞硕化
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庞巨猿猴寇格拉
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布洛寇传说
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Colossification
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迁徙路径
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碎晶狂兽
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霸巨龙
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雄威化身兹罗塔
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古道娜尔施
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聚骨场蛰兽
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恒天霸犀布洛寇
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控念霸兽依卢那
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识返蜥身兽
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死冥猎豹
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夺命霸狮涅司罗
夺命霸狮涅司罗

开路牛羚
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威严狮龙
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万猎霸虎斯达兹
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长吼嚎龙
长吼嚎龙

雷鸣霸龙瓦卓克
雷鸣霸龙瓦卓克

怪兽天敌车维尔
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死亡绿洲
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神秘通牒
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突发通牒
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曲洼地晶角兽
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卓尼斯的寇卓将军
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创生通牒
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启迪通牒
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持绊逸才季宁
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迷宫迅猛龙
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幼子复仇
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石英林粉碎兽
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全知利艾尔
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毁坏通牒
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翔狮君王
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迅影蛇魇
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创生颂曲
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巨物巢穴
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思绪旋风
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聚力领袖薇诺塔
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塑生邪魔
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深渊灾祸翟鲁达
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丰饶泉源杰甘沙
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孤兽守卫卡席拉
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庞巨智者刻卢佳
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梦巢猫魇路拉斯
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逐咒獭灵拉翠
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戕害狱兽奥巴什
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集晶流浆乌墨理
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游空牧鸟约力昂
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熠晓灵狐泽尔达
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仙翼翔龙
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恒天霸犀布洛寇
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控念霸兽依卢那
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夺命霸狮涅司罗
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万猎霸虎斯达兹
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仙翼翔龙
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雷鸣霸龙瓦卓克
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深渊灾祸翟鲁达
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Mysterious Egg
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晶澈巨人
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欧佐晶岩
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Crystalline Giant
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因达沙群系
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克崔亚群系
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洛格凌群系
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撒维耶群系
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札苟斯群系
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持绊人秘境
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