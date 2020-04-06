News / 牌图集合
Ikoria: Lair of Behemoths Variants
白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿
多色 | 无色 | 神器 | 地 | 所有牌张
白
护崽慈狮
善猎狮虎
威仪金角兽
狐身鹦鹉
卓尼斯官员
熔缘城冒险家
灿光巢蛾
斯达兹传说
待哺幼狐
善猎狮虎
灿光巢蛾
蓝
千岛海怪
梦翎苍鹭
扑击岸鲨
迅浪章鱼
依卢那传说
聚鲨台风
贪餮硕鲨
蝌蚪共生体
黑
洞窟低语怪
吱响索命妖
悼挽蝙蝠
无魇喋血怪
生灵绝灭
遭缉梦魇
涅司罗传说
无情手段
虚空召兽
Dirge Bat
红
紫铜军黜人卢卡
穿云庞龙
恒羽凤凰
箭羽鹦鹉
瓦卓克传说
游荡怪兽依达罗
禁忌友谊
恒羽凤凰
游荡怪兽依达罗
绿
护兽薇薇安
祥兆枭鹿
碎晶狂兽
光石隐士
迁徙巨角兽
庞硕化
庞巨猿猴寇格拉
布洛寇传说
Colossification
迁徙路径
碎晶狂兽
霸巨龙
多色
雄威化身兹罗塔
古道娜尔施
聚骨场蛰兽
恒天霸犀布洛寇
控念霸兽依卢那
识返蜥身兽
死冥猎豹
夺命霸狮涅司罗
开路牛羚
威严狮龙
万猎霸虎斯达兹
长吼嚎龙
雷鸣霸龙瓦卓克
怪兽天敌车维尔
死亡绿洲
神秘通牒
突发通牒
曲洼地晶角兽
卓尼斯的寇卓将军
创生通牒
启迪通牒
持绊逸才季宁
迷宫迅猛龙
幼子复仇
石英林粉碎兽
全知利艾尔
毁坏通牒
翔狮君王
迅影蛇魇
创生颂曲
巨物巢穴
思绪旋风
聚力领袖薇诺塔
塑生邪魔
深渊灾祸翟鲁达
丰饶泉源杰甘沙
孤兽守卫卡席拉
庞巨智者刻卢佳
梦巢猫魇路拉斯
逐咒獭灵拉翠
戕害狱兽奥巴什
集晶流浆乌墨理
游空牧鸟约力昂
熠晓灵狐泽尔达
仙翼翔龙
恒天霸犀布洛寇
控念霸兽依卢那
夺命霸狮涅司罗
万猎霸虎斯达兹
仙翼翔龙
雷鸣霸龙瓦卓克
深渊灾祸翟鲁达
无色
Mysterious Egg
神器
晶澈巨人
欧佐晶岩
Crystalline Giant
地
因达沙群系
克崔亚群系
洛格凌群系
撒维耶群系
札苟斯群系
持绊人秘境