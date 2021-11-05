Innistrad: Crimson Vow Card Image Gallery
白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿
多色 | 神器 | 地 | 转化式双面牌 | 所有牌张
白
坚定意志
配装天使
武装护教军
新娘婚纱
非请莫入
墓地卫护兵
拘禁牢环
曙鹿集游魂
恩资森盾击手
凶暴报偿
飞逝精怪
骏鹭骑手
鹭翼骑兵
圣魂萦绕
播望苍鹭
鹭佑游魂
可雕学徒
提灯闪光
民兵召集人
鬼雾诱灵
滋养存形
欧雷巴卫士
教区精兵学员
穿心明光
抵抗小队
净圣
欧雷巴救星
席嘉妲遭缚
席嘉妲召唤
超凡救援
瑟班守护者莎利雅
传教牧师
不洁司仪
英勇以对
吸血鬼克星
受福者之声
迎宾吸血鬼
蓝
炼金术士回收咒
墓地燃灯灵
坟墓寒息
拼组枪骑手
吞噬浪潮
庇护育篮
残酷见证鸟
潜水尸嵌
怖光巨蟹
锁梦游魂
恐惧死亡
游魂幽笼
远见拼接师基拉夫
碎船惊惧兽
受启创意
月相拒斥
死冥双身
溢电拼合怪
拼装匍尸
集电尸嵌
星散思绪
尖鸣妖群
塞贺入土妖
蛇身伏击
跃空尸嵌
覆铁精怪
缝组助手
逐风龙兽
切分
吸收菁华
渴求发现
游灯精怪
全数冲尽
细语法师
翼展征兆
亲睹未来
污劣大群
黑
瞄准头部
瑟班大尸鬼
榨干
融血喷泉
血狂名流
血瓶贩商
墓地渎圣尸
讯使蝙蝠
恶魔交易
战墓食腐熊
注亡逆徒
恐惧神游
飨惧恶魔
拼死效命
艾德嘉觉醒
伐肯纳先人
极恶刺蝎
尖牙赋礼
暴食宾客
墓地裂肢兵
惨怖仪式
新郎礼服
无头骑手
英雄殉身
夺念食尸鬼
寄生之攫
险峻路途
复组标本
针锋相对
腐潮巨罡兽
隐匿杀手
阴郁的索霖
腐蚀蝓怪陀袭力
不死管家
不息恶意
孽物方阵兵团
吸血鬼之吻
婚礼警卫
红
风化侵蚀
炼金术士的计策
先祖怒火
好斗宾客
鲜血催眠师
血瓣主祭
血腥背叛
墓地守门者
盛装茜卓
时来运转
可怖控偶师
好客诅咒
破晓战士
控念吸血鬼
喜庆终结
伐肯纳贵客
炎佑弩矢
狂热魔鬼
蜜月柩车
饥饿脊狼
夜幕降临
凯锡革喷焰师
凯锡革狼骑兵
利爪碎身
闪电狼
岩浆猛击灵
塑魔残虐者
马可夫报偿
奥莉薇亚的喜娘
葬火孽物
鲁莽冲动
劈裂烈火
符锢狼
血色塑像
史顿襄式抗暴
必中一击
吸血鬼复仇
沃达连品血客
绿
神射手学徒
成长首领
刺藤甲
刺藤亚龙
制图师勘绘
墓地游掠狼
隐匿新兵
蠕爬侵扰
树冠压袭
培护巨像
曙鹿群信徒
深挖探寻
滋养猎狼
辉煌日出
村庄先锋
巢心祭师
引嚎圆月
终得安息
力量陡增
苔墓千足虫
护根
自然之拥
唤群幼狼
隐居标本师
取回旧物
农庄新兵
锯轮射手
庇护林枝
咆哮狼
尖刺链锯
绚烂复生
芽孢匍菌
孢背狼
烈毒蝎
女巫蛛网
巨狼扑袭
多色
远古木节妖
邪气伴娘安姬
血税收集官
受难先知伊如
全能噬蛙葛诺克
荷拉娜与阿雷娜伴侣
游魂猎手卡娅
马可夫涤净师
马可夫圆舞者
受诅血咒的欧吉克
老鲁斯登
绯红新娘奥莉薇亚
席嘉妲神圣武士
头颅尸嵌
天使之拳托亨斯
孽恶蜘蛛
游荡灵妖
神器
鲜血侍从
钉板窗户
祭仪小刀
恐怖玩具屋
荣耀传家宝
调查员日志
逝者明灯
婚礼请柬
地
毒蕈林地
幻根瀑布
成形野地
破碎圣所
风蚀海岸
日落隘口
沃达连邸
平原
平原
海岛
海岛
沼泽
沼泽
山脉
山脉
树林
树林
转化式双面牌
滋扰游魂
卓兹克步兵
忠信判官
曙鹿集殉道者凯蒂妲
慈祥先祖
惊慌观客
辉光华彩
双刃游魂
成婚佳讯
缠缚游魂
生辉奇卵
水沟匿魂
巡检官雅各布豪肯
浮灯游魂
镜廊拟妖
顽皮猫魂
密魂谜板
血誓扈从
抛石炮灰
遮物帘幕
情急农夫
亨莉卡多纳提
无辜旅人
褴褛隐士
无休觅血客
沃达连血育师
迷人求婚者
巨弩守卫
受惊村民
暴躁独行客
羊屯说书人
易怒纵火人
电流幻视师
疲惫遭囚犯
阿瓦布照管人
休眠古林地
钩手海员
嚎群笛手
研虫专家
橡影潜伏客
沃文森异兽
编花巧匠
狼族遭黜人
搜海精怪
狼群幼子
怨仇亡者多萝霞
遭魅新郎艾德嘉
卢诺溪堡
恶兆塑像