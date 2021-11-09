News / 牌图集合
Innistrad: Crimson Vow Commander
白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿
多色 | 神器 | 地 | 所有牌张
白
卓兹克援军
闹鬼图书馆
受福墓地僧侣
携魂复仇者洛妲
灵魂风暴
突获救助
护生炽天使
婚戒
洁羽天使
善心乐施
朔风战马
往生主教
粉碎禁品
缚灵柩护
柩护扈从
玄铁异变
以弱制强
亡灵栖所
魂魅拘禁
圣洁灵卫
受绞刽子手
宿命导士
柯塔之怒
白兰骑士
驯良明师
镜身灵
破天央誉飞
分灵之诺
悔恨僧侣
幽灵牧者
化剑为犁
暮色牧灵
风生谬思
蓝
羽翼传令使唐诺
无眠者寒息
虚相调查员
幽冥模仿
秘学顿悟
幽灵奥术师
年幼游魂提敏
傲慢碎灵师
玄秘否定
遥远旋律
泪如泉涌
魂魅小偷
禁锢于月
新月神
午夜怪钟
鬼雾传令
缀链灵
侦察任务
桎梏游魂
风暴之父
魂魅船员
超凡幽魅
真相束环
黑
血蝠男爵提默沙
大道惹祸徒
琉璃心像
劫掠者康芭
奥莉薇亚之怒
掠食时刻
影庄大邪鬼
末日编蛛
远古渴望
遗迹智者亚诺文
鲜血画家
血脉死灵术士
法兹各血领
溯血师
马拉奇屠夫
暮影斗士
热忱吸血鬼
背德契约
黑暗冒名客
伐肯纳贵族
喂饱虫群
放纵豪族
马拉奇血祭师
古陵寝摄政
夜空细语
涅卡那复仇者
脉系守护者
访圣团骑士
溪堡凶徒
地底城系绊
饥饿驱策
夜盗吸血鬼
红
点血成金
威风凛凛
诱敌手劳琳
马可夫执法者
午夜纵火犯
华族后裔
幻影方阵兵团
安姬的噬血客
艾维欣的裁决
渎神行径
血誓监管人
绯红仪队兵
伐肯纳暴食客
暴民统治
热熔应和
浪荡子
史顿襄舞会
溪堡神秘学者
蛮野冲击
绿
空圆地王狼
雷鸣猛魇
多色
不息复灵米蕾森
茂威原祖史崔凡
庭上纷乱
凶险华尔滋
恐惧身影乌蔽袭
大仲裁者多温
卓兹克队长
圣沙弗的游魂
拉铎司护符
溪堡队长
茹血巨龙
神器
秘法印记
俄佐立坠饰
俄佐立印记
炭黑钻石
指挥官法球
焰红钻石
乳白钻石
拉铎司印记
天蓝钻石
阳光戒
疾行靴
不稳定石碑
地
俄佐立衡平法院
指挥塔
异国果园
恶兆遗迹
闹鬼荒野
繁茂地境
祖灵径道
港镇
沃原溪流
拉铎司剜祭场
暗血山脊
天云旷野
闷燃沼地
败坏山峰
启蒙殿堂
恶意殿堂
伪神殿堂
无主领地