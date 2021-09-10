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多色 | 神器 | | 转化式双面牌 | 所有牌张

华辉护教军艾德琳
华辉护教军艾德琳

受福反抗
受福反抗

暂免危难
暂免危难

烛光林巫婆
烛光林巫婆

烛光陷阱
烛光陷阱

护教军突击兵
护教军突击兵

护教军召令
护教军召令

穹天祝圣僧
穹天祝圣僧

司号护教军
司号护教军

封口诅咒
封口诅咒

战艺训练师
战艺训练师

命定空棺
命定空棺

信念闪光
信念闪光

加渥尼护晓兵
加渥尼护晓兵

加渥尼银匠
加渥尼银匠

加渥尼布陷人
加渥尼布陷人

祝仪巫婆面具
祝仪巫婆面具

护家之勇
护家之勇

无畏仇敌
无畏仇敌

忠诚骏鹭
忠诚骏鹭

欧吉克的前导兵
欧吉克的前导兵

仪式守护者
仪式守护者

祈望仪式
祈望仪式

搜救队长
搜救队长

席嘉妲辉耀
席嘉妲辉耀

席嘉妲济世使
席嘉妲济世使

导灵骏鹭
导灵骏鹭

旭金齐射
旭金齐射

旭金哨卫
旭金哨卫

日落狂欢
日落狂欢

瑟班式驱魔
瑟班式驱魔

粗野群众
粗野群众

歼灭尸群
歼灭尸群

材料搜集妖
材料搜集妖

详加考虑
详加考虑

监视诅咒
监视诅咒

暗地掩饰
暗地掩饰

云消雾散
云消雾散

沉船地拼合怪
沉船地拼合怪

渐失希望
渐失希望

雄鹰憎恨兽
雄鹰憎恨兽

究天智者
究天智者

拨动开关
拨动开关

游魂波涛
游魂波涛

身份强殖
身份强殖

食橱灵俑
食橱灵俑

翻涌神信徒列尔
翻涌神信徒列尔

锁入墓地
锁入墓地

记忆奔腾
记忆奔腾

鬼雾入侵灵
鬼雾入侵灵

恶兆宿巢
恶兆宿巢

器官匿集怪
器官匿集怪

异界凝视
异界凝视

显贵游魂
显贵游魂

幽魅马车
幽魅马车

溺亡者复仇
溺亡者复仇

钥匙奥秘
钥匙奥秘

船难筛寻灵
船难筛寻灵

尸嵌驯师
尸嵌驯师

泥泞怪物
泥泞怪物

幽魂仇敌
幽魂仇敌

惊跳
惊跳

驭霆精怪
驭霆精怪

十三痴迷客
十三痴迷客

凝目观客
凝目观客

活体解剖
活体解剖

傲慢亡命客
傲慢亡命客

通蝠客
通蝠客

炙烤剑尖
炙烤剑尖

鲜血契约
鲜血契约

汰除血脉
汰除血脉

血税征收员
血税征收员

墓躯斗士
墓躯斗士

爬出地窖
爬出地窖

扔出窗外
扔出窗外

战墓大群
战墓大群

恐惧猎犬
恐惧猎犬

逼从
逼从

生吞活剥
生吞活剥

恶劣犯行
恶劣犯行

食尸鬼行列
食尸鬼行列

荣光复活师基沙
荣光复活师基沙

蹒跚灵俑
蹒跚灵俑

炼狱之攫
炼狱之攫

涅非利亚尸鬼牧者贾达
涅非利亚尸鬼牧者贾达

弃世之王
弃世之王

棘泽边的面具
棘泽边的面具

肉钩大屠杀
肉钩大屠杀

病态投机者
病态投机者

穆坎贝西摩斯
穆坎贝西摩斯

死冥聚合
死冥聚合

无路可逃
无路可逃

新手神秘学者
新手神秘学者

奥莉薇亚午夜突袭
奥莉薇亚午夜突袭

腐身重逢
腐身重逢

围城灵俑
围城灵俑

斩杀专家
斩杀专家

溪堡血贼
溪堡血贼

败坏仇敌
败坏仇敌

迳闯吸血鬼
迳闯吸血鬼

逃离哨位
逃离哨位

热诚元素师
热诚元素师

嗜血仇敌
嗜血仇敌

硫磺破坏魔
硫磺破坏魔

焚毁房屋
焚毁房屋

焚净遭诅者
焚净遭诅者

净灵葬火
净灵葬火

屈志诅咒
屈志诅咒

电激启示
电激启示

伐肯纳尖刃客
伐肯纳尖刃客

伐肯纳死斗士
伐肯纳死斗士

饥馑搜血客
饥馑搜血客

收成节破坏魔
收成节破坏魔

游魂焰贮库
游魂焰贮库

赤炎献祭
赤炎献祭

羊屯猎兔犬
羊屯猎兔犬

照亮黑夜
照亮黑夜

映月狂热
映月狂热

月怒狼挥击
月怒狼挥击

月帷龙侯
月帷龙侯

乘驹恐惧骑士
乘驹恐惧骑士

稚儿血欲
稚儿血欲

偏执星象家
偏执星象家

狼群背叛
狼群背叛

戏火作乐
戏火作乐

净焰巨龙
净焰巨龙

夷毁肖像
夷毁肖像

掌握风暴
掌握风暴

窃取活力
窃取活力

旭缕凤凰
旭缕凤凰

热力炼金术士
热力炼金术士

沃达连伏击客
沃达连伏击客

沃达连刺棘客
沃达连刺棘客

绿

暮秋卜算师
暮秋卜算师

弹跃狼
弹跃狼

刺藤甲
刺藤甲

荆桥追迹人
荆桥追迹人

守巢编蛛
守巢编蛛

烛光骑兵
烛光骑兵

精准一击
精准一击

噬物黏浆
噬物黏浆

柔术艺团
柔术艺团

曙鹿集导师
曙鹿集导师

曙鹿集回春师
曙鹿集回春师

守卫穹天仪
守卫穹天仪

树灵复生
树灵复生

夺权决斗
夺权决斗

古怪农夫
古怪农夫

收成节哨卫
收成节哨卫

狩猎威嚎
狩猎威嚎

古道之力
古道之力

收成节光道
收成节光道

瘟疫狼
瘟疫狼

铅直落下
铅直落下

原初仇敌
原初仇敌

回返自然
回返自然

蚁群崛起
蚁群崛起

毒蛇之牙萨黎丝
毒蛇之牙萨黎丝

亲睹黯影兽
亲睹黯影兽

咆哮狼
咆哮狼

冲击收成节
冲击收成节

轻敲窗户
轻敲窗户

林地向导
林地向导

翻松土壤
翻松土壤

超凡成长
超凡成长

祟柳游魂
祟柳游魂

芮恩与七树妖
芮恩与七树妖

多色

燃亮天使焰
燃亮天使焰

玄秘灌输
玄秘灌输

刀扎尸嵌
刀扎尸嵌

难以抗拒
难以抗拒

拼凑尸身
拼凑尸身

呱叫反身
呱叫反身

曙鹿集护卫
曙鹿集护卫

怖狼脉狂愤
怖狼脉狂愤

战墓再生
战墓再生

虔心修补
虔心修补

采肉人
采肉人

沃达连后裔华伦安
沃达连后裔华伦安

电流迭变
电流迭变

尸鬼牧者收成
尸鬼牧者收成

灰尸熊
灰尸熊

神佑暂息
神佑暂息

饥渴无边
饥渴无边

携手共舞
携手共舞

曙鹿集巫首凯蒂妲
曙鹿集巫首凯蒂妲

遗世大天使莉艾莎
遗世大天使莉艾莎

老枯指
老枯指

不渝克星连卡洛
不渝克星连卡洛

和谐仪式
和谐仪式

逐世仪式
逐世仪式

缠根匐行怪
缠根匐行怪

圣洁火焰
圣洁火焰

明光斗士席嘉妲
明光斗士席嘉妲

吸取视界
吸取视界

流浆王斯罗咕
流浆王斯罗咕

暴风嘶奇黎
暴风嘶奇黎

日升骑兵
日升骑兵

延日泰菲力
延日泰菲力

异常月升
异常月升

星相大法师瓦垂格
星相大法师瓦垂格

名流吸血鬼
名流吸血鬼

醒转屠戮
醒转屠戮

冬棘祝福
冬棘祝福

神器

穹天仪
穹天仪

岔路烛光向导
岔路烛光向导

南瓜灯
南瓜灯

月银钥
月银钥

穿髓金针
穿髓金针

银弩矢
银弩矢

填充熊
填充熊

荒废沙滩
荒废沙滩

成形野地
成形野地

战场遗迹
战场遗迹

闹鬼山脊
闹鬼山脊

蔓生农地
蔓生农地

落石山谷
落石山谷

碎船沼地
碎船沼地

平原
平原

平原
平原

海岛
海岛

海岛
海岛

沼泽
沼泽

沼泽
沼泽

山脉
山脉

山脉
山脉

树林
树林

树林
树林

转化式双面牌

雄心农工
干练护教军

雄心农工

受宠乞丐
慷慨魂灵

受宠乞丐

丧亲幸存者
不屈复仇者

丧亲幸存者

护教蛮兵
月怒蛮狼

护教蛮兵

礼拜救济僧
礼拜堂盾游魂

礼拜救济僧

永续天使
执法天使

永续天使

月主教长师
月辉幽魅

月主教长师

哀夜巡卫
啼晓亡灵

哀夜巡卫

饵钩钓客
祟钩漂泊灵

饵钩钓客

贪婪遭黜人
魂魅涤除灵

贪婪遭黜人

掘密师
昆虫变体

掘密师

萧风骏鹰
啸嚎骏妖

萧风骏鹰

歹心隐者
善心游魂

歹心隐者

玄奇巨著
玄冰编年史

玄奇巨著

过负书库辖员
书库祟灵

过负书库辖员

偶俑拼接师
偶俑工厂

偶俑拼接师

可疑偷渡客
远洋狼人

可疑偷渡客

灾刃恶棍
灾爪劫狼

灾刃恶棍

隐踪扒手
隐匿游魂

隐踪扒手

血蛭诅咒
吮血潜伏妖

血蛭诅咒

狂喜觉醒师
醒觉恶魔

狂喜觉醒师

墓地擅闯客
墓地饱食兽

墓地擅闯客

家传魔镜
镜中邪鬼

家传魔镜

腐化主教耶仑
腐化恶魔欧魔达

腐化主教耶仑

阴沉旅人
潜行掠狼

阴沉旅人

怨恨受绞囚
绞首之攫

怨恨受绞囚

尖牙刃强盗
尖牙刃剔骨兽

尖牙刃强盗

火焰联能师
烈焰具象

火焰联能师

收成节渗透人
收成节袭击兽

收成节渗透人

鲁莽逐风客
风雷斩击兽

鲁莽逐风客

闷燃龙卵
烬口巨龙

闷燃龙卵

咒符缀身人
咒符嚎狼

咒符缀身人

酒馆恶徒
酒馆破坏兽

酒馆恶徒

村庄守夜人
村庄裂肢兽

村庄守夜人

爱鸟人
碎翼兽

爱鸟人

粗鲁破坏人
怖狼脉粉碎兽

粗鲁破坏人

毒顶菇新芽
毒顶菇巨怪

毒顶菇新芽

猎犬驯师
未驯幼狼

猎犬驯师

离乡救难人
狂热破笼兽

离乡救难人

不倦搬运工
怖狼脉斗兽

不倦搬运工

托瓦拉猎师
托瓦拉群首

托瓦拉猎师

狼群之望雅琳
皎月之怒雅琳

狼群之望雅琳

虔敬新兵丹尼克
虔敬新魂丹尼克

虔敬新兵丹尼克

虔诚守墓人
离世守魂灵

虔诚守墓人

凯锡革归真师
沃文森首领

凯锡革归真师

死灵奇才卢德维
卢德维巨作欧拉格

死灵奇才卢德维

怖狼首领托瓦拉
午夜灾祸托瓦拉

怖狼首领托瓦拉

神秘饰首
神秘巨兽

神秘饰首

异烁驿所
悚动旅店

异烁驿所

 

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