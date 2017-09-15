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多色 | 双面 | 神器 | | 所有牌张

艾唐托先锋
艾唐托先锋

异徒化尘
异徒化尘

凡命旋轴
凡命旋轴

嚎吼卫护龙
嚎吼卫护龙

重生主教
重生主教

主教的士兵
主教的士兵

明光报复
明光报复

揭秘
揭秘

暮游天行客
暮游天行客

日升密使
日升密使

营地守卫
营地守卫

暮影荣耀兵
暮影荣耀兵

猛抵犄角龙
猛抵犄角龙

帝国翔翼龙
帝国翔翼龙

帝国枪骑兵
帝国枪骑兵

励志僧侣
励志僧侣

依夏兰的束缚
依夏兰的束缚

津加理唤师
津加理唤师

津加理旭翼龙
津加理旭翼龙

军团征服者
军团征服者

军团裁决
军团裁决

掷影硕伟龙
掷影硕伟龙

暮影宗徒马仁费恩
暮影宗徒马仁费恩

沥血团神圣武士
沥血团神圣武士

虔诚禁制
虔诚禁制

晓阳僧侣
晓阳僧侣

翼牙龙骑士
翼牙龙骑士

女王任命
女王任命

奋扬咆哮
奋扬咆哮

迅猛龙旅伴
迅猛龙旅伴

复春仪式
复春仪式

血色圣礼
血色圣礼

处理残迹
处理残迹

庇护光盾
庇护光盾

耀日翔翼龙
耀日翔翼龙

军团天刃兵
军团天刃兵

利爪挥斩
利爪挥斩

坚定悍扫龙
坚定悍扫龙

日升探寻者
日升探寻者

据地颅锤龙
据地颅锤龙

托卡特理仪队兵
托卡特理仪队兵

吸血鬼狂热
吸血鬼狂热

晓阳化身
晓阳化身

大气元素
大气元素

玄秘适境
玄秘适境

取消
取消

规划航路
规划航路

大胆破坏者
大胆破坏者

必达舰队军需官
必达舰队军需官

繁根林水域
繁根林水域

欲望深渊
欲望深渊

深潜
深潜

致梦塞连
致梦塞连

摄魂旋律
摄魂旋律

眷顾之风
眷顾之风

吞舰巨鱼
吞舰巨鱼

源流哨卫
源流哨卫

秘溪讯使
秘溪讯使

流离谋士杰斯
流离谋士杰斯

波涛护卫柯帕拉
波涛护卫柯帕拉

警戒员驱障
警戒员驱障

领航员失格
领航员失格

御风而行
御风而行

抉择
抉择

洞察满溢
洞察满溢

险恶旅程
险恶旅程

海盗的奖赏
海盗的奖赏

丰获海盗
丰获海盗

河流偷袭客
河流偷袭客

河流拒斥
河流拒斥

搁浅
搁浅

通天水手
通天水手

塑形师学徒
塑形师学徒

船难掠夺客
船难掠夺客

海岸守卫
海岸守卫

塞连警戒员
塞连警戒员

息暴塞连
息暴塞连

塞连诈术
塞连诈术

点破咒语
点破咒语

咒语欺诈
咒语欺诈

速腾舰队飞空盗
速腾舰队飞空盗

速腾舰队探子
速腾舰队探子

风暴塑师
风暴塑师

暴雨唤师
暴雨唤师

水阱织师
水阱织师

驭风人鱼
驭风人鱼

祝圣助祭
祝圣助祭

沥血团主教
沥血团主教

萎荒守卫
萎荒守卫

血狂神圣武士
血狂神圣武士

聚骨场会谈
聚骨场会谈

雇凶杀人
雇凶杀人

昂贵劫夺
昂贵劫夺

黑暗滋养
黑暗滋养

必达舰队拷问人
必达舰队拷问人

必达舰队追迹人
必达舰队追迹人

不亡先祖
不亡先祖

危急落难人
危急落难人

焦炬舰队匿宝客
焦炬舰队匿宝客

焦炬舰队径闯客
焦炬舰队径闯客

焦炬舰队劫夺客
焦炬舰队劫夺客

逼从
逼从

莫测舰队船长
莫测舰队船长

莫测舰队割喉客
莫测舰队割喉客

司命召令
司命召令

无情劫掠
无情劫掠

航筝掠盗
航筝掠盗

伏击卓柏卡布拉
伏击卓柏卡布拉

溺魂行伍
溺魂行伍

吸血鬼印记
吸血鬼印记

女王密探
女王密探

女王湾士兵
女王湾士兵

突袭残迹
突袭残迹

拥财狂欢
拥财狂欢

遗迹劫徒
遗迹劫徒

无情诈徒
无情诈徒

访圣团骑士
访圣团骑士

访圣团扈从
访圣团扈从

掠行断心虫
掠行断心虫

阴谋诡计
阴谋诡计

血文天行客
血文天行客

凋萎散播
凋萎散播

剑尖外交
剑尖外交

消亡弱者
消亡弱者

恶毒征服者
恶毒征服者

瓦丝卡的藐视
瓦丝卡的藐视

逼上跳板
逼上跳板

遭缉无赖
遭缉无赖

安戈斯的劫掠者
安戈斯的劫掠者

坐骑角羽龙
坐骑角羽龙

莽霸联盟海贼
莽霸联盟海贼

炙阳化身
炙阳化身

兰娜莉速腾船长
兰娜莉速腾船长

魅力船员
魅力船员

猛冲暴霸龙
猛冲暴霸龙

毁坏
毁坏

恐龙狂奔
恐龙狂奔

接连射击
接连射击

莫测舰队惹事人
莫测舰队惹事人

激烈炮击
激烈炮击

炎祠守卫
炎祠守卫

火炎炮轰击
火炎炮轰击

狂乱迅猛龙
狂乱迅猛龙

顽强蛮汉
顽强蛮汉

劫持
劫持

闪电炼击
闪电炼击

电擎船员
电擎船员

代用军火
代用军火

劫巢恐龙
劫巢恐龙

欧特佩克猎师
欧特佩克猎师

莽闯暴猛龙
莽闯暴猛龙

迅猛龙幼雏
迅猛龙幼雏

持续齐射
持续齐射

索具奔越者
索具奔越者

惹怒
惹怒

喧闹船员
喧闹船员

翻拣鬼怪
翻拣鬼怪

灭绝星落
灭绝星落

速腾舰队纵火客
速腾舰队纵火客

速腾舰队烈焰术士
速腾舰队烈焰术士

旭冠猎龙
旭冠猎龙

阳禽祝愿
阳禽祝愿

必中一击
必中一击

神气活现
神气活现

迅猛龙击群
迅猛龙击群

蒂洛纳理骑士
蒂洛纳理骑士

蒂洛纳理变貌师
蒂洛纳理变貌师

诱人珍宝
诱人珍宝

蓄意开火
蓄意开火

狡诈鬼怪
狡诈鬼怪

绿

远古霆伟龙
远古霆伟龙

阿佐坎弓箭手
阿佐坎弓箭手

蔽目浓雾
蔽目浓雾

盛花树灵
盛花树灵

杀戮暴霸龙
杀戮暴霸龙

庞巨血口龙
庞巨血口龙

恐龙商谈
恐龙商谈

冲破壁垒
冲破壁垒

树冠压袭
树冠压袭

噬尸食腐龙
噬尸食腐龙

繁根林斗士
繁根林斗士

繁根林战士
繁根林战士

巨兽牧者
巨兽牧者

突发成长
突发成长

皇帝的先锋
皇帝的先锋

食草鞭尾龙
食草鞭尾龙

依夏理占卜师
依夏理占卜师

依夏理守卫
依夏理守卫

翠玉守护者
翠玉守护者

丛林探索客
丛林探索客

库莫那传谕
库莫那传谕

缘木人鱼
缘木人鱼

新天地
新天地

古生树灵
古生树灵

猛扑
猛扑

漫群迅猛龙
漫群迅猛龙

贪食匕牙龙
贪食匕牙龙

断甲颚迅猛龙
断甲颚迅猛龙

川流使的恩泽
川流使的恩泽

蛮野重跺
蛮野重跺

塑形师庇护所
塑形师庇护所

一刀两断
一刀两断

急攫帆背龙
急攫帆背龙

刺尾犄角龙
刺尾犄角龙

雷动背棘龙
雷动背棘龙

提莎娜的探路人
提莎娜的探路人

新绿重生
新绿重生

青阳化身
青阳化身

塑蔓秘教徒
塑蔓秘教徒

蛮荒醒眠师
蛮荒醒眠师

野生行客
野生行客

多色

贝克蒂霸司总帅
贝克蒂霸司总帅

好战霆伟龙
好战霆伟龙

盛宴邀令
盛宴邀令

必达舰队劫掠者
必达舰队劫掠者

焦炬舰队船长
焦炬舰队船长

烈阳化身基撒斯
烈阳化身基撒斯

人质挟匪
人质挟匪

战士诗人华特莉
战士诗人华特莉

劫掠翻拣客
劫掠翻拣客

狂怒剑齿龙
狂怒剑齿龙

帝王龙首领
帝王龙首领

自然塑形师
自然塑形师

霸天龙
霸天龙

雷霆之声提莎娜
雷霆之声提莎娜

玛甘屠夫沃娜
玛甘屠夫沃娜

寻宝客瓦丝卡
寻宝客瓦丝卡

双面

军团登陆
首砦艾唐托

军团登陆

探寻阿兹坎特
沉没废墟阿兹坎特

探寻阿兹坎特

阿古尔血禁仪式
阿洛佐兹神殿

阿古尔血禁仪式

凡丝轰击炮阵
喷火堡垒

凡丝轰击炮阵

伊替莫成长仪式
烈阳育所伊替莫

伊替莫成长仪式

征服者巨帆船
征服者据点

征服者巨帆船

探源匕首
未名谷

探源匕首

原初护身符
原初涌泉

原初护身符

奇术罗盘
欧拉兹卡尖塔

奇术罗盘

藏宝图
藏宝海湾

藏宝图

神器

拼凑翅翼
拼凑翅翼

暮影军团无畏舰
暮影军团无畏舰

精巧火炎炮
精巧火炎炮

极恶旗舰
极恶旗舰

覆金哨卫
覆金哨卫

法皇圣杯
法皇圣杯

源始雕柱
源始雕柱

海盗的短弯刀
海盗的短弯刀

夺宝利刃
夺宝利刃

哨戒图腾像
哨戒图腾像

影笼轻帆船
影笼轻帆船

华贵纵帆船
华贵纵帆船

巫视望远镜
巫视望远镜

得胜者战旗
得胜者战旗

龙颅山峰
龙颅山峰

水没墓穴
水没墓穴

战场遗迹
战场遗迹

冰河要塞
冰河要塞

盘根峭壁
盘根峭壁

日瓣树丛
日瓣树丛

无主领地
无主领地

无闻海岸
无闻海岸

平原
平原

 

平原
平原

平原
平原

 

平原
平原

海岛
海岛

 

海岛
海岛

海岛
海岛

 

海岛
海岛

沼泽
沼泽

 

沼泽
沼泽

沼泽
沼泽

 

沼泽
沼泽

山脉
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山脉
山脉

山脉
山脉

树林
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树林
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树林
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