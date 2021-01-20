凯德海姆
白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿
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白
艾席嘉吹嘘人
盾击战士
战场猎鸟
贝斯奇持盾手
黄金束缚
鸣号精怪
源法咒僧
神圣计策
末日劫难
末日劫先知
巨牛
荣光卫护使
诸神大厅守护者
金戈牧斗士
召现神力
铸铁裁定
卡娅出击
北地诗宗
集结军伍
华辉统帅使
再现活力
正气女武神
坚韧符文
铸符斗士
寻觅荣光
寰宇牧生使
神灵眷恩西格莉德
幽灵钢锋
忠贞女武神
斯达海姆飞马
斯达海姆总攻击
故事追求者
领途导灵
女武神之剑
英灵之勇
战号齐鸣
寰宇羽翼
蓝
艾朗德的顿悟
抹除
羽化幽仙
卜算乌鸦
雪崩唤师
感临多重宇宙
冰山神行客
束缚怪兽
盐晶墓入侵者
寰宇战马
气旋召唤师
穿离境域
倨傲击
窃念尸鬼
冰霜卜算师
霜峰雪怪
霜焰奥术师
巨人护身符
瞥视寰宇
铭刻传说
冰缚石柱
破冰巨海兽
符眼茵嘉
卡尔费先兆师
利雅拉寻亲人
利雅拉迷雾
迷雾行者
神秘映影
万形归一欧瓦尔
偷窃翔鹰
乌鸦形体
利雅拉映影
冲袭拍岸
翔空符文
早知如此
战略计划
海底入侵客
黑
血洒雪原
腥天狂战士
焚符恶魔
恐惧缚身
凶讯狂战士
恶魔赠礼
顽固追击
尸鬼死灵术士
尸鬼招募员
尸鬼头盔
恐惧魂骑
吞梦魔
舞影黯击客
寰宇蛇信徒
诛世女武神
喂食盘蛇
残酷尸鬼
冰暴女武神
乱心旅途
炼狱宠物
遭弃者领主
卡尔费育兽师
寇玛坚信者
杯中投毒
祟锋僧侣
召起尸鬼
随潮归去
玛恩惧怖军崛起
夺命符文
斯肯法复仇者
斯肯法影智者
直取头颅
特格莉德怖影
腥天君父威拉格斯
复仇索命使
村民仪式
沉底
枯萎头冠
红
断角亚尼
艾席嘉骑兵
玄武岩噬汉
断颈狂战士
散灾巨人
烬心巨人
怯懦巨汉
碾压弱者
恶魔电击
末日劫泰坦
龙伴狂战士
接连掷击
矮人战锤
矮人增援
无惧解救者
无惧幼狼
狂热劫掠者
冰霜噬咬
跨金桥巨龙
哈吉暴群
无尽风暴劫掠者
莽勇狂徒玛格妲
打开预兆路
激怒巨魔
撼地狂汉
鲁莽船员
横冲直撞
极速符文
大有斩获
变节枷锁
锤碎成果
压扁
提勃的诈术
折磨者头盔
苔原火孔
塔科力火行客
墓穴劫匪
绿
蜘蛛形体
战斗长毛象
冰霜祝福
暴雪争斗
北境前导兵
翅翼断裂
古叶居导师
妖精曲弓
善战妖精
埃西卡的战车
持牙人芬恩
彩华冰霜
诺特瓦遁蛛
灰熊前导兵
渡林守护者
天际探寻者
披冰巨魔
循迹觅伟
雅斯佩树哨卫
哈拉德国王复仇
利雅拉林地护卫
长毛象增巨
覆面破坏者
原生林巨魔
世界树径路
贪食鳞龙
境域行者
无根紫杉
智慧缠根
蛮力符文
萨茹夫的狼伴
凛冬塑师
蛇皮帘幕
艾登嘉熊灵
斯肯法之争
密讯信使托斯奇
泰瓦科尔
畸巨劫怪弗霖凯
多色
冰冻烈焰埃加尔
亚尼诛戮巨魔
英灵升殿
碧塔嘉保卫战
霜与火之战
利雅拉诸熊录
禁锢古神记
腥天大屠杀
冒名客之死
英勇判官菲妍
菲妍的报偿
钛晶剑锻造志
斯肯法国王哈拉德
哈拉德一统妖精
无尽风暴掠食者
巨人入侵记
末日灾祸卡尔杜
卡尔杜恶毒复生
无踪卡娅
奈尔非国王叛行谱
锻造大师寇尔
寰宇盘蛇寇玛
碧塔嘉卫士玛娅
冰霜摩立特
叛世国王奈尔非
尼科阿理斯
尼科逆命记
乌鸦示警
噬境巨狼萨茹夫
北地诗人赛诗会
塑冰者斯娃拉
三季变换
诈术神骗局
灵枭看守维嘉
唤醒巨魔
神器
血脉顶替客
巨犁
寰宇琼浆
葬仪长舟
金脉镐
覆面林连结点
英雄葬火
劫掠者卡筏
乌鸦羽翼
复造指环
缀符皇冠
轻蔑草人像
老旧符文石
地
高寒草地
极地林线
艾席嘉军械库
碧塔嘉城塞
无面者庇护地
伊斯费境门
冰川漫原
诺特瓦眠丘
斯达海姆正殿
高地树林
寒冰隧道
无尽风暴骨冢
利雅拉镜湖
卡尔费港口
霜林瀑布
烁迹山谷
斯肯法长老厅
雪原地坑
硫磺雪沼
瑟特兰霜焰
钛晶圣所
险恶峡湾
林地冰峡
世界树
覆雪平原
覆雪平原
覆雪海岛
覆雪海岛
覆雪沼泽
覆雪沼泽
覆雪山脉
覆雪山脉
覆雪树林
覆雪树林
模式双面牌
战斗神哈尔瓦
英灵神瑞丹妮
寰宇神艾朗德
远行神寇西玛
死亡神埃甘
惊惶神特格莉德
谎言神瓦尔基
叙事神碧尔琪
怒火神托拉夫
世界树神埃西卡
凛冬神约恩
亲缘神蔻沃莉
树渠通路
枯阶通路
黯隧通路
柱扉通路