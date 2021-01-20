Kaldheim Variants
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白
斯达海姆总攻击
神灵眷恩西格莉德
Doomskar
Glorious Protector
Rally the Ranks
Resplendent Marshal
Righteous Valkyrie
Runeforge Champion
Search for Glory
先兆女武神
全副武装
斯达海姆求索客
颂战北地诗人
年轻女武神
领途导灵
蓝
艾尔隆的顿悟
符眼茵嘉
万形归一欧瓦尔
Ascendant Spirit
Cosmos Charger
Cyclone Summoner
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Mystic Reflection
Reflections of Littjara
瑟特兰元素师
吸收身分
巨人之攫
Reflections of Littjara
战略计划
黑
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腥天君父威拉格斯
Blood on the Snow
Burning-Rune Demon
Crippling Fear
Draugr Necromancer
Dream Devourer
Eradicator Valkyrie
Rise of the Dread Marn
Skemfar Avenger
挥扫索命使
寰宇蛇仪式师
变节索命使
披荆打击客
杯中投毒
红
撼地狂汉
断角亚尼
莽勇狂徒玛格妲
Calamity Bearer
Dragonkin Berserker
Goldspan Dragon
Reckless Crew
Tibalt's Trickery
Tundra Fumarole
瑟特兰投掷客
钩斧
火巨人之怒
镶金矿工车
冰霜噬咬
绿
泰瓦科尔
战斗长毛象
埃西卡的战车
持牙人芬恩
密讯信使托斯奇
畸巨劫怪弗霖凯
畸巨劫怪弗霖凯
Blessing of Frost
Elvish Warmaster
In Search of Greatness
Old-Growth Troll
Realmwalker
林冠策士
妖精伏击
渡林仪式师
境域行者
覆面破坏者
多色
无踪卡娅
尼科阿理斯
冰冻烈焰埃加尔
勇气判官菲妍
斯肯法国王哈拉德
末日灾祸卡尔杜
锻造大师寇尔
寰宇盘蛇寇玛
碧塔嘉卫士玛娅
冰霜摩立特
叛世国王奈尔非
噬境巨狼萨茹夫
塑冰者斯娃拉
灵枭看守维嘉
Immersturm Predator
女武神显威
神器
Cosmos Elixir
Maskwood Nexus
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地
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谎言神瓦尔基
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战斗神哈尔瓦
英灵神瑞丹妮
寰宇神艾朗德
远行神寇西玛
死亡神埃甘
惊怖神特格莉德
谎言神瓦尔基
叙事神碧尔琪
怒火神托拉夫
世界树神埃西卡
凛冬神约恩
亲缘神蔻沃莉